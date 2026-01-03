Регистрация в РКН и уведомление Роскомнадзора в 2026 году: требования для бизнеса

С недавних пор ответственность за несоблюдение этих правил стала строже. С30 мая 2025 г. значительно увеличились штрафы для бизнеса за отсутствие регистрации и поданного уведомление в Роскомнадзор до 300 000 рублей.

Практически любые сайты, интернет-магазины, CRM-системы, формы обратной связи и онлайн-сервисы, которые собирают данные клиентов (имена, телефон, email и т.д.), подпадают под это требование. Исключение составляют лишь случаи ручной (офлайн) обработки данных без использования информационных технологий. Это значит, что каждая компания, ИП или самозанятый со «цифровым» бизнесом должны заранее оформить уведомление о начале обработки ПДн — иначе грозит штраф.