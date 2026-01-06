Как зарегистрировать товарный знак в 2026 году: пошаговая инструкция для бизнеса

Исключение сделано только для зарегистрированных товарных знаков — они могут продолжать использовать свое оригинальное (иностранное) написание без перевода. Это означает, что если бренд компании содержит англоязычное или иное нерусское название, то важно успеть зарегистрировать товарный знак до марта 2026.
Внимание к деталям: с января 2026 года значительно увеличивается ответственность за нарушение прав на чужой бренд. Согласно поправкам в Гражданском кодексе, максимальная компенсация за незаконное использование чужого товарного знака увеличится с 5 до 10 млн ₽. Это значит, что регистрация товарного знака становится не просто рекомендацией, а ключевым инструментом правовой защиты бизнеса.
✅ Зачем регистрировать товарный знак в 2026 году
Эксклюзивное право на бренд. После регистрации и получения свидетельства Роспатента вы становитесь единоличным владельцем марки. Без регистрации бренд юридически вам не принадлежит — его может занять конкурент. Напротив, зарегистрированный знак защищает название от копирования и позволяет штрафовать нарушителей.
Право использовать иностранное название. Если в названии компании или продукта есть иностранные слова или латиница, новые правила обяжут их переводить на русский. Зарегистрированный товарный знак позволяет продолжать использование оригинального названия «как есть» без перевода. Это важно для международных брендов и креативных названий.
Повышенная ценность бизнеса. Товарный знак — это нематериальный актив компании. Наличие защищенного бренда повышает доверие партнеров, облегчает выход на маркетплейсы (Ozon, Wildberries и др.) и делает бизнес более привлекательным для инвесторов. К тому же зарегистрированный знак можно лицензировать или продавать как часть бизнеса.
Защита от домогательств «патентных троллей». Без регистрации кто-то может зарегистрировать ваш популярный незапатентованный бренд и требовать выплаты компенсации. Свидетельство на знак «заблокирует» такие попытки и позволит пресекать нарушения через суд.
Соответствие требованиям рынка. Современные площадки и партнеры все чаще требуют, чтобы товарный знак был зарегистрирован. Без этого существуют риски блокировок, отказа в сотрудничестве и даже запрета на использование бренда другими (например, по решению арбитражного суда).
Услуги регистрации в Роскомнадзоре
Полный цикл сопровождения:
Профессиональная ручная проверка знака перед регистрацией.
Анализ рисков отказа по критериям Роспатента до подачи заявки.
Подача заявления в Роспатент в течение 24 часов.
Сопровождение заявки до получения свидетельства.
⚙️ Как происходит регистрация товарного знака: пошаговая инструкция
Идея и проверка обозначения. Придумайте уникальное название или логотип для товара/услуги. Проведите предварительный поиск в базе Роспатента и открытых реестрах, чтобы убедиться, что похожий знак еще не зарегистрирован. Сразу исключите слишком общие, описательные слова и государственные символы — такие обозначения, скорее всего, не пройдут экспертизу.
Подготовка заявки. Соберите документы: заполните заявление установленного образца, укажите сведения о заявителе, описании знака и перечень товаров/услуг (классы по МКТУ). К заявке приложите изображение логотипа или пример написания словесного обозначения. Не забудьте оплатить госпошлину за подачу и экспертизу — без квитанции Роспатент не примет заявку.
Подача заявки в Роспатент. Отправить документы можно онлайн через личный кабинет Роспатента или Госуслуги, либо на бумаге (по почте или лично). Электронная подача дешевле (нет доплаты за бумажное свидетельство) и быстрее. С момента регистрации заявки в системе Роспатента вам присваивается приоритет — все аналогичные заявки после будут отказываться в пользу вашей.
Экспертиза заявки. Сначала Роспатент проверит формальные требования (правильно ли заполнены документы). Затем идет экспертиза по существу: эксперты сравнят ваш знак с уже зарегистрированными, оценят его отличительные способности, и могут запросить уточнения. В 2026 году появится новая обязанность — в форме заявки надо будет подтвердить намерение реально использовать знак, чтобы предотвратить фиктивные «про запас» регистрации.
Решение Роспатента. Если заявка успешна, Роспатент примет решение о регистрации: вы платите пошлину за выдачу свидетельства, и знак вносится в Государственный реестр. Затем вы получите свидетельство о товарном знаке (электронное или бумажное), подтверждающее ваши исключительные права на 10 лет с возможностью продления. В случае отказа будет официальное уведомление с указанием причин — обычно можно исправить ошибки или оспорить решение.
Полезные советы: подготовку заявки лучше доверить профессионалам. Например, сервис Патент 24 предлагает услугу «Регистрация товарного знака под ключ», где специалисты Патент 24 берут на себя все этапы — от проверки уникальности до общения с Роспатентом. Это позволяет сократить сроки и избежать типичных ошибок при заполнении заявления, выборе классов МКТУ и подготовке описания.
⏱ Сроки и стоимость
Процесс регистрации занимает обычно 8–12 месяцев, так что начинать нужно заранее — особенно если запуск вашего бренда планируется в ближайшее время. Учтите, что быстрый вариант (ускоренная экспертиза) возможен за дополнительную плату, но стандартно Роспатент не ограничивает срок, важнее правильная подготовка.
Госпошлины за регистрацию повышаются: в 2025–2026 годах сумма за один класс составляет порядка 35 000 ₽ (≈17 тыс за подачу и экспертизу + ≈18 тыс за выдачу свидетельства). Каждая дополнительная товарная категория стоит еще чуть дороже, а с 2025 года пошлины зависят от объема указанной номенклатуры (чтобы не регистрировать «про запас» несколько тысяч товаров в каждом классе). Если вы воспользуетесь помощью патентного поверенного или онлайн-сервиса (например, Патент 24), к этим расходам добавится оплата услуг, но часто экономит нервы и время.
Регистрация товарного знака с подачей заявки за 24 часа
Полный цикл сопровождения: проверка уникальности, подготовка документов, взаимодействие с Роспатентом
📌 Выводы
Регистрация товарного знака в 2026 году — инвестиция в безопасность вашего бренда. Новые законодательные требования делают защищенный бренд обязательным атрибутом бизнеса: только собственное свидетельство позволит использовать иностранные названия без риска штрафов и противодействия со стороны конкурентов.
Не откладывайте — позаботьтесь о регистрации заранее. А если вы хотите получить готовое решение «под ключ», обратитесь к сервису Патент 24 — профессионалы гарантируют оформление всех документов и своевременное получение свидетельства. Защитите свой бренд — и работайте на развитие бизнеса без лишних рисков!
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJgF6vC
Комментарии1
По ФЗ-53 и ФЗ-38 УЖЕ давно нельзя использовать иностранные слова. Только государственный русский язык с проверкой по 4 словарям РАН или normaslov.
А вывески — да, с 1 марта по 168-ФЗ. Но бизнесу нужно проверять всю онлайн- и офлайн-коммуникацию, а не только вывески.
Ограничения не распространяются на фирменные наименования. Есть ли смысл «переименовываться» со всеми вытекающими? Выглядит дешевле, чем регистрировать ТЗ