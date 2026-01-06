Как зарегистрировать товарный знак в 2026 году: пошаговая инструкция для бизнеса

Исключение сделано только для зарегистрированных товарных знаков — они могут продолжать использовать свое оригинальное (иностранное) написание без перевода. Это означает, что если бренд компании содержит англоязычное или иное нерусское название, то важно успеть зарегистрировать товарный знак до марта 2026.

Внимание к деталям: с января 2026 года значительно увеличивается ответственность за нарушение прав на чужой бренд. Согласно поправкам в Гражданском кодексе, максимальная компенсация за незаконное использование чужого товарного знака увеличится с 5 до 10 млн ₽. Это значит, что регистрация товарного знака становится не просто рекомендацией, а ключевым инструментом правовой защиты бизнеса.