ЕФРС (Федресурс): как правильно публиковать сведения в 2026 году

Цель реестра — повысить прозрачность бизнеса и снизить риски при выборе контрагентов: любому пользователю доступна информация о смене руководства, залогах, участии в банкротстве, оценке имущества и др. Публикация данных в ЕФРС — требование закона: несвоевременная или ложная информация может привести к штрафам и прочим санкциям.
Кто и какие сведения обязан публиковать
Обязанность размещать сообщения в ЕФРС распространяется на широкий круг лиц: все юридические лица, индивидуальные предприниматели, финансовых агентов, членов СРО, оценщиков и др. Закон предписывает публиковать большое число событий (около 80 видов сообщений), среди которых можно выделить основные категории:
Корпоративные события: реорганизация или ликвидация компании, смена руководителя или адреса, изменение уставного капитала, проведение общих собраний, раскрытие финансовой отчетности и т.п.
Лицензии и СРО: получение или переоформление лицензии, вступление в СРО или выход из нее.
Обеспечительные обязательства: договоры залога, поручительства, лизинга, уступки требования и др.
Банкротство и исполнительные производства: введение наблюдения, подача заявлений должника или кредиторов в суд, признаки несостоятельности, отказ от моратория на банкротство и т.д.
Оценка и аудит: результаты аудита, отчет об оценке чистых активов, обязательная оценка имущества и пр.
Договоры концессии и аренды, возврат задолженности (коллекторы) и другие случаи: заключение или изменение концессий, передача долга коллекторской компании и т.д.
Полный перечень событий указан в законах (например, ст. 7.1 закона № 129‑ФЗ и др.). Соответственно, компании и ИП должны внимательно отслеживать изменения в своей деятельности и своевременно подать сведения в реестр, чтобы исполнить законную обязанность.
Сроки публикации и ответственность
По общему правилу сообщение в ЕФРС нужно опубликовать в течение 3 рабочих дней с момента наступления события. Например, после решения о ликвидации или о смене директора компании у руководства есть 3 рабочих дня для размещения соответствующего уведомления.
Однако для некоторых случаев установлены иные сроки. В частности, при намерении подать заявление о банкротстве публикация должна быть сделана не позднее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.
За нарушение сроков или искажение сведений на компании и должностные лица налагаются строгие санкции. Несоблюдение обязанности приводит к административной ответственности по ст.14.25 КоАП: штраф до 50 000 руб. или дисквалификация руководителя до 3 лет. Пропуск публикации важных уведомлений (ликвидация, реорганизация, уменьшение капитала и др.) может стать основанием для отказа налоговой регистрировать эти процедуры. Кроме того, при банкротстве фирмы отсутствие обязательных сведений в ЕФРС влечет риск привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (ст. 61.11 ФЗ «О банкротстве») — то есть они могут быть обязаны отвечать по долгам фирмы собственным имуществом.
Итого: чтобы избежать штрафов и проблем с контролирующими органами, важно публиковать сведения точно в срок и в полном соответствии с законом.
Необходимые документы и требования
Перед публикацией данных в ЕФРС нужно подготовить необходимые средства и материалы. В первую очередь требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП), оформленная на руководителя или доверенное лицо организации. Для работы с порталом Федресурса используется специальное программное обеспечение (криптопровайдер) и браузер с поддержкой необходимых расширений. Доступ в личный кабинет реестра также осуществляется только через сертифицированную подпись.
Кроме того, нужно оплатить государственную пошлину за публикацию. С 1 июля 2025 года размер платы за размещение каждого сообщения составляет 1061,76 руб. (с НДС). Эта сумма может индексироваться — поэтому актуальную цифру следует проверять на сайте оператора. Оплатить нужно именно после формирования сообщения в системе: в личном кабинете запрашивается счет, после оплаты сведения попадут в реестр.
Наконец, необходимо составить текст уведомления в соответствии с требованиями закона. Шаблона для всех случаев нет — для каждого типа событий установлены свои правила оформления публикации. Поэтому важно заранее изучить образцы уведомлений и убедиться, что формулировки верны и полны. Подготовленный документ вы вставите в форму сообщения при публикации.
Пошаговая инструкция по публикации
Алгоритм публикации сведений в Федресурсе состоит из стандартных шагов:
Составьте текст уведомления — проверьте, что формулировки соответствуют требованиям законодательства и отражают суть события.
Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте fedresurs.ru с помощью установленной ЭП. Если возникают ошибки, обратитесь в техподдержку оператора.
Выберите тип сообщения в разделе «Создать сообщение» — укажите соответствующий пункт (например, «Ликвидация», «Изменение уставного капитала», «Банкротство» и т.п.).
Заполните форму публикации: внесите данные компании, описание события, приложите подготовленный текст и иные документы (протоколы, доверенности и т.д.). Убедитесь, что все обязательные поля заполнены.
Оплатите госпошлину — нажмите кнопку для запроса счета, оплатите указанный счет (счет предварительно выдастся вам автоматически на около 1100 р. с НДС) и дождитесь поступления средств на лицевой счет оператора.
Подпишите и опубликуйте сообщение — после оплаты подпишите сформированный текст ЭП и отправьте уведомление в реестр. Сразу после этого публикация появится в открытом доступе.
Если при оформлении сообщения была допущена ошибка, действуйте так: сформируйте новое уведомление с правильными данными и аннулируйте ошибочную публикацию. Для этого в личном кабинете нужно разместить уведомление об аннулировании предыдущего сообщения с указанием ссылки на него. После этого старое сообщение перестанет действовать, а повторная публикация уже с верным текстом оформляется отдельно (и за нее вновь оплачивается пошлина).
Способы публикации сведений
Для размещения сообщений на ЕФРС есть три основных варианта:
Самостоятельно через личный кабинет на сайте Федресурса. Потребуется КЭП, установка криптопровайдера и плагина для браузера. Преимущества — вы контролируете процесс и платите только пошлину (ок. 1062 руб.). Минусы — нужно самостоятельно получить и настроить ЭП, разобраться в интерфейсе и потерять время (участие системного администратора иногда неизбежно). Срок размещения — до 3–5 рабочих дней (техническая обработка и зачисление оплаты занимает время).
Через нотариуса. Некоторые нотариальные конторы оказывают услугу подачи сведений в Федресурс от имени клиента. Вам нужно прийти в контору с доверенностью и документами (устав, приказ о назначении руководителя и пр.) и заранее подготовленным текстом сообщения. Нотариус вводит данные в реестр с помощью своей ЭП, далее вы оплачиваете госпошлину по счету. Преимущество — не нужно самим разбираться с ЭП и ПО. Но услуга нотариуса стоит (4–6 тыс. руб. в зависимости от региона), а сама процедура занимает больше времени (необходимо записаться, посетить нотариуса и дождаться зачисления оплаты — часто 3–5 дней). Нотариус проверяет только наличие документов и учетных сведений, но не отвечает за правильность текста уведомления.
Специализированные онлайн‑сервисы (например, Федресурс 24). Это сторонние платные сервисы, которые за вас оформляют и публикуют сообщение в реестре. Вам достаточно заполнить анкету онлайн — дальше юристы сервиса составят текст уведомления и дистанционно разместят его в ЕФРС (используя ЭП сотрудника сервиса).
Плюсы: быстро (обычно публикация готова за 30–60 минут), не надо возиться с ЭП и ПО, а за размещение с вас снимут только стоимость услуги сервиса (обычно включая пошлину — порядка 6–7 тыс. руб.). После публикации вам предоставят ссылку на сообщение в реестре для отчета перед контролерами.
Минусы: услуга стоит дороже, чем самостоятельная публикация, но экономит время и исключает ошибки при заполнении.
В любом случае рекомендуется проверить после публикации, что уведомление появилось в реестре, и при необходимости распечатать подтверждение (в личном кабинете есть функция получения выписки о публикации). Соблюдая все этапы — подготовка ЭП, правильное составление текста, оплата госпошлины и своевременная отправка — вы гарантированно исполните обязанность по публикации в ЕФРС и избежите штрафов.
