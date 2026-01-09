ЕФРС (Федресурс): как правильно публиковать сведения в 2026 году

Сроки публикации и ответственность

По общему правилу сообщение в ЕФРС нужно опубликовать в течение 3 рабочих дней с момента наступления события. Например, после решения о ликвидации или о смене директора компании у руководства есть 3 рабочих дня для размещения соответствующего уведомления.

Однако для некоторых случаев установлены иные сроки. В частности, при намерении подать заявление о банкротстве публикация должна быть сделана не позднее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.

За нарушение сроков или искажение сведений на компании и должностные лица налагаются строгие санкции. Несоблюдение обязанности приводит к административной ответственности по ст.14.25 КоАП: штраф до 50 000 руб. или дисквалификация руководителя до 3 лет. Пропуск публикации важных уведомлений (ликвидация, реорганизация, уменьшение капитала и др.) может стать основанием для отказа налоговой регистрировать эти процедуры. Кроме того, при банкротстве фирмы отсутствие обязательных сведений в ЕФРС влечет риск привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (ст. 61.11 ФЗ «О банкротстве») — то есть они могут быть обязаны отвечать по долгам фирмы собственным имуществом.

Итого: чтобы избежать штрафов и проблем с контролирующими органами, важно публиковать сведения точно в срок и в полном соответствии с законом.