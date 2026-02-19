Как бесплатно проверить уникальность товарного знака

🧩Что такое проверка уникальности товарного знака и зачем она нужна

Проверка уникальности товарного знака — это оценка того, существуют ли в официальных реестрах одинаковые или схожие обозначения, которые уже зарегистрированы или находятся в процессе регистрации. Бренд — это не просто название или логотип. В правовой системе Российской Федерации товарный знак оформляется в виде исключительного права, которое государство фиксирует в реестре. Если кто-то раньше зарегистрировал или подал заявку на похожее обозначение, вам откажут в регистрации, и госпошлина при этом не возвращается.

Суть уникальности заключается не только в буквальном совпадении слов, но и в сходстве до степени смешения. Это означает, что обозначения, которые визуально, фонетически или по смыслу могут ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товара или услуги, считаются недостаточно уникальными для защиты. Эксперты Роспатента при экспертизе сравнивают заявленный знак не только с официально зарегистрированными марками, но и с заявками, находящимися на рассмотрении, что делает процесс проверки еще более важным.

📍 Почему это важно:

Экономия бюджета и времени . Без предварительной проверки вы можете потратить деньги на госпошлину и профессиональное сопровождение, а получить отказ уже на этапе экспертизы.

Юридическая предсказуемость . Предварительный анализ снижает риск отказа в регистрации и последующих судебных споров.

Рынок и конкуренция. Проверка дает видение, кто уже использует похожие обозначения в вашей сфере, это может стать сигналом скорректировать бренд-стратегию.