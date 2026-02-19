Что будет если не зарегистрироваться в Роскомнадзоре: штрафы и реальные риски

Почему регистрация в Роскомнадзоре обязательна: правовая база и современная практика
В условиях цифровизации каждый сайт, онлайн-сервис или база данных, которая собирает, хранит или использует персональные данные граждан, автоматически подпадает под действие закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Этот закон обязывает тех, кто обрабатывает такие данные, заранее уведомить Роскомнадзор о факте и характере обработки, независимо от масштаба бизнеса, количества данных или оборотов компании. Эта регистрация нужна до начала обработки, а не «когда будет удобно».
📌 Сама по себе обязанность уведомить Роскомнадзор стоит в основе правового статуса оператора персональных данных, и она охватывает широкий круг субъектов: государственные и муниципальные органы, юридические лица, индивидуальных предпринимателей, а также тех, кто обрабатывает ПДн физлиц через сайт, CRM, формы обратной связи и т.д.
Важно понимать, регистрация не «бюрократическая формальность» для отчета, а юридическое основание для легитимной обработки данных. Если этого уведомления нет, деятельность по работе с ПДн считается несуществующей с точки зрения закона, а значит, автоматически нарушающей требования ФЗ-152.
⚖️ До 2025 года санкции за неподачу уведомления были малыми и редко применялись. Но с 30 мая 2025 года законодательство существенно изменилось: размеры административных штрафов были увеличены, и это стало серьезным мотивом для соблюдения требований. Сейчас регистрация оператора — это обязательное условие законной обработки ПДн, а ее отсутствие влечет не только финансовые санкции, но и реальные риски для бизнеса в повседневной практике.
Штрафы и административная ответственность за неподачу уведомления в Роскомнадзор
С 30 мая 2025 года вступили в силу существенные изменения в административной ответственности за нарушения в сфере обработки персональных данных с принятием закона № 420-ФЗ и обновленной статьи 13.11 КоАП. Это привело к увеличению штрафов и расширению сфер, в которых бизнес может быть привлечен к ответственности за неуведомление или несвоевременное уведомление Роскомнадзора.
📍 Штрафы за отсутствие уведомления о начале обработки персональных данных
Если организация, ИП или индивидуальный оператор не подал уведомление в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных до факта обработки, это считается административным нарушением. Согласно обновленным нормам:
для юридических лиц и ИП штраф составляет от 100 000 до 300 000 ₽;
для должностных лиц компаний от 30 000 до 50 000 ₽;
для физических лиц от 5 000 до 10 000 ₽.
Эти санкции действуют как за первый факт нарушения, так и за несвоевременное уведомление (подача после начала обработки).
📍 Штрафы за неподачу уведомления об утечке персональных данных
Еще более жесткая ответственность предусмотрена за несвоевременное уведомление о факте утечки персональных данных, ситуации, когда данные были раскрыты третьим лицам, утекли из системы или стали доступными несанкционированно. В этом случае регулятор может наложить штраф:
компаниям и ИП — от 1 000 000 до 3 000 000 ₽;
должностным лицам — от 400 000 до 800 000 ₽;
физическим лицам — от 50 000 до 100 000 ₽.
Уведомление об утечке должно быть направлено в Роскомнадзор в короткие сроки (обычно — в течение 24–72 часов), иначе санкции применяются независимо от того, была ли устранена утечка технически.
📍 Штрафы за другие нарушения в обработке персональных данных
Даже если уведомление было подано вовремя, нарушение других требований ФЗ-152 может повлечь дополнительные санкции, и они зачастую связаны напрямую с неподачей / неверной подачей сведений в Роскомнадзор:
🔹 Повторное несоблюдение требований: в ряде случаев штрафы за повторные нарушения (например, повторная утечка данных) могут быть значительно выше, вплоть до процентов от годовой выручки компании.
🔹 Прогрессивная шкала за утечки: при утечке персональных данных больших массивов штрафы для компаний могут достигать:
от 3–5 млн ₽ при утечке 1 000–10 000 субъектов,
от 5–10 млн ₽ при утечке 10 000–100 000,
от 10–15 млн ₽ при утечке более 100 000 данных.
Это показывает, что санкции зависят не только от факта уведомления, но и от уровня ущерба и масштаба инцидента.
📌 Отдельные нюансы административной ответственности
📌 За непредставление уведомления об изменении сведений, содержащихся в ранее поданном уведомлении, действуют отдельные санкции, но они обычно гораздо ниже основных. Например, это может быть штраф в размере несколько тысяч рублей для юрлиц (эти нормы действуют по более старой редакции КоАП).
📌 Помимо финансового наказания, нарушения могут сопровождаться предписаниями регулятора об устранении недостатков, что требует дополнительных затрат времени и ресурсов компании.
Чтобы обезопасить компанию от штрафов за неподачу уведомления и несвоевременное уведомление о нарушениях, мы проводим:
аудит соответствия ФЗ-152;
подготовку уведомлений и корректных согласий;
сопровождение при проверках Роскомнадзора.
Реальные риски и другие последствия отказа от регистрации в Роскомнадзоре
📍 📌 Усиление внимания регулятора и внеплановые проверки
Если Роскомнадзор обнаруживает, что организация систематически не исполняет обязательства по уведомлению, это повышает риск проведения внеплановых проверок. Регулятор сейчас активно мониторит compliance-состояние компаний и, обнаружив одно нарушение, может расширить проверку на другие процессы обработки данных, от форм на сайте до контрактов и систем безопасности. Это означает дополнительные запросы, проверки документации и взаимодействие с инспекторами, что тратит ресурсы компании и отвлекает ее руководство от бизнеса.
📍 📌 Усиленное внимание к обработке и защите данных
Нерегистрация в Роскомнадзоре ограничивает возможности компании продемонстрировать, что она действительно соблюдает требования закона о персональных данных. Соответственно, при обнаружении утечек или претензий от клиентов по поводу неправомерной обработки данных, регулятор и суды будут рассматривать ситуацию с позиции более строгого контроля. Это повышает риск применения более серьезных санкций и осложняет защиту в спорных ситуациях, например в судебных разбирательствах по взысканию компенсаций или защите нарушенных прав.
📍 📌 Репутационные риски и потеря доверия клиентов
Наличие публичной регистрации в реестре операторов персональных данных — это признак законной и прозрачной деятельности. Отсутствие такой записи может вызвать вопросы у клиентов, партнеров и инвесторов по поводу того, насколько законно обрабатываются данные. В условиях высокой чувствительности общества к вопросам конфиденциальности, компании без уведомления могут потерять доверие и репутацию, что отражается на бизнес-результатах и на возможности заключения контрактов.
📍 📌 Столкновение с требованиями смежных регуляторов
Сейчас требования к защите данных и контролю выходят за рамки только Роскомнадзора. Например, законы о локализации данных и обязательства по обеспечению хранения и обработки персональных данных на территории России также усиливаются, и они могут применяться к компаниям, не зарегистрированным в РКН, особенно если данные обрабатываются с использованием зарубежных сервисов. Такие компании становятся уязвимыми для проверок сразу с нескольких сторон регулирования, что повышает санкционный и операционный риск.
📍 📌 Сложности в разрешении споров с гражданами
Если компания не зарегистрирована как оператор персональных данных, это может усугубить ситуацию в спорах с самими субъектами данных, например с пользователями, чьи данные были обработаны без их согласия. В этих случаях отсутствие официальной регистрации повлияет на оценку соблюдения закона в пользу истца, а не компании. Это приводит к дополнительным финансовым обязательствам, моральному ущербу и сложностям в доказывании своей правовой позиции.
Штрафы за неподачу уведомления в Роскомнадзор — это только «верхушка айсберга». Основные риски отказа от регистрации, это:
повышенный контроль и внеплановые проверки;
усиление ответственности при утечках и спорных ситуациях;
репутационные потери и снижение доверия клиентов;
возможность столкнуться с требованиями других регуляторов;
усложненное разрешение споров с гражданами.
Другими словами, отказ от регистрации персональных данных создает не только финансовые, но и системные риски для бизнеса, которые могут привести к гораздо более серьезным последствиям, чем один штраф.
