Что будет если не зарегистрироваться в Роскомнадзоре: штрафы и реальные риски

Почему регистрация в Роскомнадзоре обязательна: правовая база и современная практика

В условиях цифровизации каждый сайт, онлайн-сервис или база данных, которая собирает, хранит или использует персональные данные граждан, автоматически подпадает под действие закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Этот закон обязывает тех, кто обрабатывает такие данные, заранее уведомить Роскомнадзор о факте и характере обработки, независимо от масштаба бизнеса, количества данных или оборотов компании. Эта регистрация нужна до начала обработки, а не «когда будет удобно».

📌 Сама по себе обязанность уведомить Роскомнадзор стоит в основе правового статуса оператора персональных данных, и она охватывает широкий круг субъектов: государственные и муниципальные органы, юридические лица, индивидуальных предпринимателей, а также тех, кто обрабатывает ПДн физлиц через сайт, CRM, формы обратной связи и т.д.

Важно понимать, регистрация не «бюрократическая формальность» для отчета, а юридическое основание для легитимной обработки данных. Если этого уведомления нет, деятельность по работе с ПДн считается несуществующей с точки зрения закона, а значит, автоматически нарушающей требования ФЗ-152.

⚖️ До 2025 года санкции за неподачу уведомления были малыми и редко применялись. Но с 30 мая 2025 года законодательство существенно изменилось: размеры административных штрафов были увеличены, и это стало серьезным мотивом для соблюдения требований. Сейчас регистрация оператора — это обязательное условие законной обработки ПДн, а ее отсутствие влечет не только финансовые санкции, но и реальные риски для бизнеса в повседневной практике.