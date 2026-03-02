Обязательный аудит на Федресурсе: кто обязан публиковать и как разместить правильно

Публикация за 1 час, без ЭЦП, по фото документов

Нарушение этого срока может привести к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП : предупреждениям или штрафам на должностных лиц.

Закон устанавливает конкретный срок для публикации сведений в Федресурсе: не позднее 3 рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения аудитором.

Такая форма публикации обеспечивает однозначную юридическую фиксацию факта проведения обязательного аудита без раскрытия полной отчетности или коммерческой информации.

Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности (в том числе с оговорками, если они имеются).

В Федресурс вносится не сам документ аудиторского заключения (как PDF или текст), а структурированные сведения, включающие:

С 1 октября 2016 года законом № 307-ФЗ (в ред. закона о внесении части 6 в ст. 5 ) установлена обязанность юридических лиц и ИП публиковать сведения о результатах обязательного аудита в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц ( Федресурс ). Это означает, что сам аудит не только проводится, но и его результаты становятся публичными фактами деятельности компании в государственном реестре.

Важно понимать, что обязательный аудит отличается от инициативного (добровольного) аудита: обязательный предписан законом и влечет за собой конкретные юридические последствия, включая обязанность по публикации сведений о его результатах.

Обязательный аудит — это аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя, проведение которой предусмотрено законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» . Такая проверка проводится уполномоченным аудит-органом для подтверждения достоверности финансовой отчетности и соблюдения требований законодательства.

📌 Что такое обязательный аудит и его связь с Федресурсом

💼 Кто обязан публиковать сведения об обязательном аудите на Федресурсе

Одним из ключевых вопросов для бизнеса является именно определение ответственного за публикацию сведений об обязательном аудите. Понимание того, кто и в каких случаях должен размещать данные в Федресурсе, позволяет избежать штрафов, претензий контролирующих органов и ошибок в соблюдении сроков.

🧑‍💼Заказчик аудита — ключевой субъект обязанности

📌 Ответственность за публикацию сведений об обязательном аудите возлагается на заказчика аудита, то есть на саму организацию или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится обязательная аудиторская проверка. Это прямо следует из требований Федерального закона и практики публикаций в Федресурсе: проверяющая аудиторская организация не обязана публиковать эти сведения самостоятельно, ее роль заключается только в подготовке заключения. ➡️ Проще говоря, если ваша компания прошла обязательный аудит, то именно вы должны обеспечить его отражение в Федресурсе, вне зависимости от того, кто проводил проверку.

🧾Какие организации чаще всего обязаны публиковать

Условно обязательные к публикации сведения об обязательном аудите возникают в следующих ситуациях: Организации, чья бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Это компании, которые по критериям законодательства обязаны проходить аудит (например, крупные юридические лица по размеру активов или выручки). Организации, у которых аудиторское заключение не подается в ГИРБО. Для таких компаний сведения об аудите публикуются в Федресурсе вместе с отчетностью, но по сути как отдельный блок сведений. Компании, уже публикующие отчетность в СМИ. Если публикация отчетности предусмотрена другими федеральными законами, а аудит обязателен, сведения о нем также должны появиться в Федресурсе. Даже если компания уже публикует отчетность или аудиторское заключение на сайтах аккредитованных агентств, это не освобождает от обязанности публикации в Федресурсе.

⚖️Практические нюансы и распространенные ошибки