Товарный знак и логотип: в чем разница и что регистрировать

1️⃣ Логотип vs товарный знак: основные понятия

Отличительный «GTI»-значок на кузове автомобиля Volkswagen — пример фирменного логотипа. Логотип — это графический знак или рисунок, который создает визуальный образ компании или продукта. По сути, логотип помогает сделать бренд узнаваемым.

Логотипы разрабатывают дизайнеры, и как авторские произведения они автоматически охраняются авторским правом. Однако логотип сам по себе не предоставляет правовой защиты бренду.

Товарный знак — понятие юридическое. По ГК «товарный знак» — это обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное и т.д.), служащее для индивидуализации товаров и услуг. На такое обозначение после регистрации в Роспатенте возникает исключительное право, удостоверенное официальным свидетельством.

Иными словами, регистрация товарного знака закрепляет за владельцем правовую монополию на его использование. Только зарегистрированный ТЗ получает полную охрану закона. В России термин «торговая марка» часто употребляют как синоним «товарного знака», но в законе используется именно «товарный знак».

Итак, логотип — это дизайнерский графический элемент (эмблема или символ), используемый для маркетинга. Товарный знак — это любое обозначение (в том числе логотип или название), оформившее в Роспатенте для вашего товара или услуги. Ключевое отличие: логотип может быть частью товарного знака, но без регистрации он не защищен.