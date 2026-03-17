Товарный знак и логотип: в чем разница и что регистрировать

1️⃣ Логотип vs товарный знак: основные понятия
Отличительный «GTI»-значок на кузове автомобиля Volkswagen — пример фирменного логотипа. Логотип — это графический знак или рисунок, который создает визуальный образ компании или продукта. По сути, логотип помогает сделать бренд узнаваемым.
Логотипы разрабатывают дизайнеры, и как авторские произведения они автоматически охраняются авторским правом. Однако логотип сам по себе не предоставляет правовой защиты бренду.
Товарный знак — понятие юридическое. По ГК «товарный знак» — это обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное и т.д.), служащее для индивидуализации товаров и услуг. На такое обозначение после регистрации в Роспатенте возникает исключительное право, удостоверенное официальным свидетельством.
Иными словами, регистрация товарного знака закрепляет за владельцем правовую монополию на его использование. Только зарегистрированный ТЗ получает полную охрану закона. В России термин «торговая марка» часто употребляют как синоним «товарного знака», но в законе используется именно «товарный знак».
Итак, логотип — это дизайнерский графический элемент (эмблема или символ), используемый для маркетинга. Товарный знак — это любое обозначение (в том числе логотип или название), оформившее в Роспатенте для вашего товара или услуги. Ключевое отличие: логотип может быть частью товарного знака, но без регистрации он не защищен.
2️⃣ Юридическая защита: почему важна регистрация
По закону исключительное право на товарный знак возникает только после регистрации в Роспатенте. До этого ваши обозначения охраняются лишь косвенно (авторским правом, правом корпоративного названия и т.д.), но без гарантии. Незарегистрированный логотип можно свободно использовать, пока вы не нарушаете чьи-то права, однако это рискованно. Ведь в любой момент кто‑то другой может зарегистрировать ваше обозначение первым и подать в суд за его «незаконное» использование.
Кроме того, после регистрации товарного знака владелец получает исключительные права на его использование в отношении заявленных товаров/услуг. Это значит, вы сможете запрещать конкурентам использовать сходные названия или изображения, мешающие вашим покупателям. Закон четко дает вам монополию на знак в заявленных классах МКТУ. По закону Регистрационный документ действует 10 лет с момента подачи заявки и может неограниченно продлеваться.
Таким образом, чтобы ваш бренд (название или логотип) получил полную правовую охрану, его нужно зарегистрировать как товарный знак. Создание красивого логотипа — лишь первый шаг. Без оформления товарного знака ваши маркетинговые наработки остаются уязвимыми. Чтобы избежать проблем с нарушителями, предприниматели в 2026 году чаще всего оформляют комбинированные или графические товарные знаки, сразу защищая и название, и эмблему бренда.
3️⃣ Что регистрировать: словесный знак, логотип или оба
Роспатент позволяет регистрировать любые охраноспособные обозначения: словесные (названия, слоганы), изобразительные (логотипы), объемно-графические, цветовые, звуковые, обонятельные, тактильные и комбинированные знаки. На практике наиболее популярны словесные и изобразительные знаки. Словесный знак (например название компании кириллицей или латиницей) дает гибкость защиты — вы охраняете само название независимо от графики. Графический знак (логотип) делает ваш бренд узнаваемым. Часто компании регистрируют комбинированный знак (слово+логотип) — это обеспечивает максимальную защиту и узнаваемость.
Если у вас уже есть логотип, можно зарегистрировать именно его, оформив изобразительный или комбинированный ТЗ. Если вы хотите защитить название бренда, регистрируйте словесный знак. К примеру, многие международные бренды оформляют отдельную регистрацию словесного знака на название («STARBUCKS», «NIKE», «Сбербанк» и т. д.) и регистрируют при этом логотип как второй знак.
В любом случае регистрируйте товарный знак сразу и используйте значок ® после его получения. Это одновременно маркетинговый ход и правовая защита. Отметим, что после регистрации вашего ТЗ вы получаете массу преимуществ:
Свободное использование бренда. Вы можете спокойно размещать логотип и название в рекламе, на упаковке и в интернете.
Защита от копирования. Регистрация позволяет пресекать незаконное использование вашего знака конкурентами — вплоть до конфискации контрафакта и выплаты компенсаций.
Коммерческая выгода. Товарный знак можно лицензировать или продавать по франшизе, создавать дополнительные источники дохода на вашем бренде.
Почему важно проверить товарный знак до подачи заявки
Многие предприниматели начинают регистрацию бренда с подачи заявки в Роспатент, не проверив обозначение заранее. Это одна из самых распространенных ошибок при защите бренда.
Дело в том, что Роспатент проводит экспертизу на сходство до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками. Если похожий знак уже существует, в регистрации будет отказано.
Кроме того, Роспатент оценивает различительную способность обозначения. Если название слишком общее, описывает товар или состоит из общеупотребительных слов, ведомство может отказать в регистрации.
В результате предприниматель теряет время, оплаченные пошлины и иногда вынужден полностью менять название бренда.
Перед регистрацией бренда важно понять, насколько ваше название действительно свободно и соответствует требованиям Роспатента.
Мы подготовили пошаговую инструкцию по проверке товарного знака, которая поможет самостоятельно провести первичный анализ бренда и избежать распространенных ошибок перед подачей заявки.
Каждый предприниматель должен решить: достаточно ли бренда на словах или нужен официальный статус. Если ваш бизнес ценит уникальность — регистрируйте товарный знак. Это стратегический актив: он «включит» юридическую защиту ваших идей и образов. Вкладываясь в регистрацию сейчас, вы обезопасите себя на годы вперед и сможете спокойно строить бренд без риска потери права на логотип или название.
Таким образом, регистрация товарного знака — это обязательный шаг для серьезного бизнеса. Подайте заявку на регистрацию словесного знака или логотипа как можно раньше: в итоге вы получите полный контроль над своим брендом и выиграете конкурентную борьбу на рынке.
Начать дискуссию