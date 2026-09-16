«Вестник 24»: от документов до объявления в журнале — с помощью специалистов

Для таких задач работает «Вестник 24». Мы помогаем подготовить сообщение и организовать его размещение в журнале. С документами и подачей разбирается команда, а вы можете уточнять вопросы у специалиста и понимать, что происходит с вашей заявкой.
Можно обратиться, даже если готового текста еще нет
Не обязательно сначала искать образец объявления и пытаться самостоятельно заполнить все поля. Начать можно с короткого описания задачи: какую процедуру проходит компания и какие документы уже есть.
Мы проверим ситуацию, уточним вид сообщения и подскажем, что понадобится для подготовки. Сервис помогает с публикациями о ликвидации, реорганизации и уменьшении уставного капитала.
Если нужного документа не хватает или в сведениях есть вопрос, специалист объяснит, что уточнить. После этого команда подготовит текст и материалы для подачи.
«Вестник 24» — коммерческий сервис ООО «Онлайн услуги 24». Мы занимаемся подготовкой и сопровождением публикаций. Сам журнал выпускает редакция «Вестника государственной регистрации»; ее официальный сайт — vestnik-gosreg.ru.
Поможем разобраться с ближайшим выпуском
У журнала есть график выхода номеров и сроки приема сообщений. Поэтому при подготовке объявления важно учитывать не только желаемую дату публикации, но и время на проверку документов, оформление заявки и оплату.
Мы сверяем вашу ситуацию с графиком выпусков и уточняем, к какому номеру можно подготовить сообщение. Если вы хотите попасть в определенный выпуск, сообщите об этом при обращении.
Лучше прислать документы заранее. Дата окончания приема — это срок для подачи подготовленных материалов в редакцию. Если отправить документы специалисту в последний момент, времени на необходимые этапы может не хватить.
Возможность размещения в выбранном номере зависит от готовности документов, проверки заявки редакцией и оплаты. Эти условия мы учитываем при обсуждении сроков.
Документы — онлайн, вопросы — специалисту
Работать с «Вестник 24» можно дистанционно. Приезжать в офис не нужно: документы принимаем в виде цветных сканов или качественных фотографий. Главное, чтобы страницы были видны целиком, а текст хорошо читался.
Точный комплект зависит от сообщения и от того, кто подписывает заявку. Специалист сообщит перечень для вашей ситуации и подскажет, какие материалы нужно дополнить.
Получать собственную квалифицированную электронную подпись специально для публикации не требуется. Вам не придется ради объявления осваивать программы для работы с КЭП.
После подготовки мы согласуем с вами материалы и организуем подачу. Если по заявке понадобятся уточнения, поможем с ними разобраться.
Из чего складывается стоимость
Для публикации предусмотрены два платежа: услуги «Вестник 24» и редакционный сбор за размещение объявления в журнале.
Стоимость наших услуг сообщаем после проверки документов. В работу входят подготовка текста и заявки, организация подачи и сопровождение публикации. К подготовке приступаем после согласования условий и оплаты услуг сервиса.
Редакционный сбор оплачивается отдельно. Его точная сумма определяется после подготовки текста и зависит от объема объявления. Мы сообщим размер сбора и объясним, как складывается общая стоимость.
Кто стоит за «Вестник 24»
Сервис развивает ООО «Онлайн услуги 24». Компания работает с обязательными публикациями с 2022 года.
По внутренним данным на 17 июля 2026 года, услугами «Вестник 24» воспользовались более 2 700 клиентов, а команда подготовила и разместила более 2 800 сообщений в журнале.
Для кого-то это первое объявление при закрытии бизнеса, для кого-то — очередная рабочая задача. Мы помогаем пройти подготовку с учетом конкретной процедуры и документов.
Компанией руководит Татьяна Геннадьевна Цыхманова. Отдел по работе с клиентами возглавляет Анна Чудинова, с клиентами также работает ведущий специалист Марина Арутюнян (Дадашева). За публикации отвечает специалист Анастасия Соловьева.
Обратиться к команде можно и с небольшим вопросом: подходит ли копия документа, что нужно подписать или когда ждать подтверждение. Такие уточнения — обычная часть работы над публикацией.
Что о работе команды говорят клиенты
В отзывах о компании клиенты благодарят за понятные объяснения, внимательность, помощь с документами и связь по ходу работы. Для человека, который впервые решает такую задачу, важно иметь возможность спросить и получить понятный ответ.
На 11 сентября 2026 года в карточке ООО «Онлайн услуги 24» на Яндексе — рейтинг 5,0 и 643 отзыва. Компания получила награду Яндекс Карт «Хорошее место 2026».
В карточке собраны отзывы о разных услугах компании, включая обязательные публикации. Можно посмотреть, как клиенты описывают свой опыт, и познакомиться с работой команды еще до обращения.
После выхода номера — подтверждение и документы
Когда сообщение опубликовано, мы направляем подтверждение размещения и закрывающие документы. В результате у вас есть и само объявление в журнале, и документы по оказанной услуге.
Если публикация уже стоит в вашем списке дел, начните с обращения в «Вестник 24». Расскажите, что нужно разместить, и отправьте имеющиеся документы. Мы подскажем, чего не хватает, проверим возможный выпуск и поможем с подготовкой.
Документы онлайн. Без оформления собственной КЭП. С сопровождением до выхода сообщения.
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJYXfiZ