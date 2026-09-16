«Вестник 24»: от документов до объявления в журнале — с помощью специалистов

Можно обратиться, даже если готового текста еще нет

Не обязательно сначала искать образец объявления и пытаться самостоятельно заполнить все поля. Начать можно с короткого описания задачи: какую процедуру проходит компания и какие документы уже есть.

Мы проверим ситуацию, уточним вид сообщения и подскажем, что понадобится для подготовки. Сервис помогает с публикациями о ликвидации, реорганизации и уменьшении уставного капитала.

Если нужного документа не хватает или в сведениях есть вопрос, специалист объяснит, что уточнить. После этого команда подготовит текст и материалы для подачи.