Публикация о реорганизации в Федресурсе: кто подает сообщение и какие сведения нужны об участниках

Сначала определите обязанную компанию, затем — исполнителя

Подготовкой всех публикаций может заниматься один юрист или подрядчик. Но это не означает, что достаточно одного сообщения от имени любой компании группы.

Основание для публикации — подпункт «н.6» пункта 7 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ. Он предусматривает уведомление о реорганизации со сведениями обо всех участвующих, создаваемых и продолжающих деятельность юридических лицах. По пункту 8 эти сведения вносит соответствующее обязанное лицо. Текст статьи 7.1.

Для типовой процедуры из этого следует: обязанность нужно исполнить по каждому существующему юридическому лицу, участвующему в реорганизации. Указание остальных компаний в тексте сообщения одного участника само по себе не заменяет публикации от их имени.

Не переносите в Федресурс правило о едином заявителе для ФНС.

При нескольких участниках уведомление о начале реорганизации в налоговую направляет компания, последней принявшая решение, либо определенная решениями о реорганизации. Это правило статьи 13.1 закона № 129-ФЗ. Оно не означает, что остальные участники освобождены от своей обязанности по Федресурсу. Порядок уведомления налоговой описан на сайте ФНС.

Поэтому полезно разделить две роли: компания, от имени которой раскрываются сведения, и человек, который готовит и технически подает сообщение. Один специалист может организовать весь комплект публикаций при наличии необходимых полномочий и документов.