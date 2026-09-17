Публикация о реорганизации в Федресурсе: кто подает сообщение и какие сведения нужны об участниках

Сначала определите обязанную компанию, затем — исполнителя
Подготовкой всех публикаций может заниматься один юрист или подрядчик. Но это не означает, что достаточно одного сообщения от имени любой компании группы.
Основание для публикации — подпункт «н.6» пункта 7 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ. Он предусматривает уведомление о реорганизации со сведениями обо всех участвующих, создаваемых и продолжающих деятельность юридических лицах. По пункту 8 эти сведения вносит соответствующее обязанное лицо. Текст статьи 7.1.
Для типовой процедуры из этого следует: обязанность нужно исполнить по каждому существующему юридическому лицу, участвующему в реорганизации. Указание остальных компаний в тексте сообщения одного участника само по себе не заменяет публикации от их имени.
Не переносите в Федресурс правило о едином заявителе для ФНС.
При нескольких участниках уведомление о начале реорганизации в налоговую направляет компания, последней принявшая решение, либо определенная решениями о реорганизации. Это правило статьи 13.1 закона № 129-ФЗ. Оно не означает, что остальные участники освобождены от своей обязанности по Федресурсу. Порядок уведомления налоговой описан на сайте ФНС.
Поэтому полезно разделить две роли: компания, от имени которой раскрываются сведения, и человек, который готовит и технически подает сообщение. Один специалист может организовать весь комплект публикаций при наличии необходимых полномочий и документов.
В реорганизации несколько компаний?
Передайте состав участников и решения в «Федресурс 24». Проверим, от чьего имени нужны сообщения, какие сроки учитывать и чего не хватает для подготовки
Кто публикует при слиянии, присоединении, разделении и выделении
Начните со схемы процедуры: какие юридические лица существуют сейчас, какие прекратят работу, какие сохранятся и какие только будут созданы. Ниже — ориентиры для обычных процедур, без специальных правил отдельных отраслей.
Слияние
Сообщения готовят от имени каждой компании, участвующей в слиянии. Новое юридическое лицо описывают в этих сообщениях. Первоначальное уведомление от его имени не подают: на дату решений оно еще не зарегистрировано.
Присоединение
Публикация нужна и от присоединяемой компании, и от той, к которой присоединяются. То, что вторая организация продолжит работу, не исключает ее участия в реорганизации.
Пример: три ООО присоединяются к четвертому.
В типовой процедуре планируют четыре первоначальных сообщения в Федресурсе — по одному от каждого существующего участника. Частая ошибка при подготовке такого заказа — учесть только три прекращающиеся компании и забыть о принимающей.
Разделение и выделение
Первоначальное сообщение размещает исходная организация: при разделении — та, которая разделяется, при выделении — та, из которой создают новые юридические лица. Сведения о будущих компаниях включают в текст по принятым решениям.
Например, выделение двух новых ООО из одного действующего общества само по себе не означает три первоначальные публикации: на этом этапе существует одно реорганизуемое юридическое лицо.
Преобразование
Обязанность по Федресурсу проверяют у преобразуемой организации. Отсутствие общей обязанности публиковать уведомления в Вестнике при преобразовании не отменяет отдельного требования закона № 129-ФЗ о Федресурсе. Особенность преобразования предусмотрена пунктом 5 статьи 58 ГК.
Для сложной процедуры, сочетания форм или организации со специальным правовым статусом количество сообщений определяют по документам. Одного названия формы Р12003 для этого недостаточно.
Когда публиковать, если решения приняты в разные дни
Общий срок внесения сведений обязанным лицом — три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта, если федеральный закон не устанавливает иное. Для первоначального уведомления о реорганизации ориентируются на принятие решения о ней. Основание — пункт 9 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ.
Если участники приняли решения в разные дни, срок проверяют отдельно по каждому. Не следует автоматически считать его для всех от последнего решения или ждать, когда налоговая внесет запись в ЕГРЮЛ.
Практический пример. Одна компания приняла решение в понедельник, другая — в четверг. У первой срок уже идет, пока вторая готовится к своему решению. Договоренность отправить все материалы одновременно не переносит срок первой компании.
Создайте рабочий список: компания → дата решения → крайний срок → подписант → статус сообщения. Отдельной строкой отмечайте недостающие документы. Это помогает увидеть, где задержка действительно влияет на публикацию.
Автоматическая запись ФНС и ваше уведомление — разные сведения.
Закон отдельно предусматривает внесение регистрирующим органом записи о нахождении компании в процессе реорганизации и публикацию уведомления самой компанией. Наличие первой записи не подтверждает исполнение второй обязанности.
Какие сведения нужны о каждом участнике
В этой статье под участниками понимаются юридические лица, вовлеченные в реорганизацию. Это не список учредителей или акционеров: их состав не нужно автоматически переносить в сообщение вместо сведений о компаниях.
Удобно собрать по каждой организации отдельную карточку. Даже если у компаний один собственник, руководитель или юридический адрес, их реквизиты и роли нужно проверить раздельно.
Карточка участника для подготовки сообщения:
Сведения
Что проверить
Наименование
Полное и сокращенное, если оно есть. Для существующего юридического лица — по ЕГРЮЛ. Наименование латиницей учитывают при наличии таких сведений.
ИНН и ОГРН
Сверить каждую цифру. КПП также удобно передать в карточке, если он нужен для оформления заявки; он не заменяет ИНН или ОГРН.
Место нахождения и адрес
Актуальные данные компании. Адрес для требований кредиторов проверяют отдельно: он может отличаться.
Роль в процедуре
Присоединяемая, принимающая, участвующая в слиянии, разделяемая, выделяющая, преобразуемая или создаваемая организация.
Решение о реорганизации
Дата, номер при наличии, орган, принявший решение, и точная форма реорганизации. Приложить сам документ для сверки.
Планируемый результат
Какие компании продолжат или прекратят деятельность и какие будут созданы. Сведения должны соответствовать решениям.
Наименования, ИНН и ОГРН относятся к идентифицирующим сведениям по пункту 8.4 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ. Остальные поля карточки помогают подготовить полное сообщение и проверить документы; это не утверждение, что каждое поле обязательно должно быть отдельной строкой публичного текста.
Если у новой компании еще нет ИНН и ОГРН
Укажите, что юридическое лицо создается в результате реорганизации, и передайте его планируемое наименование, организационно-правовую форму и другие сведения из решения. Не подставляйте реквизиты исходной организации вместо еще не присвоенных реквизитов новой.
Не нужно ждать регистрации будущего общества ради заполнения карточки: уведомление как раз описывает начатую процедуру. Если в решениях сведения о новой компании отсутствуют или противоречат друг другу, этот вопрос нужно разрешить до согласования текста.
Что написать о требованиях кредиторов
Перечня компаний и формы реорганизации недостаточно. В уведомлении также описывают порядок, сроки и условия предъявления требований кредиторами. Для подготовки нужны адрес для обращений, получатель требований и применимые к процедуре условия.
Не копируйте из сообщения о ликвидации фразу «в течение двух месяцев». При реорганизации действует другая система гарантий. Пункт 2 статьи 60 ГК при установленных в нем условиях позволяет кредитору потребовать через суд досрочного исполнения обязательства, а при невозможности — его прекращения и возмещения убытков. Для таких требований установлен срок не позднее 30 дней после последнего уведомления о реорганизации. Статья 60 ГК.
Эту норму нельзя сводить к универсальному правилу «все кредиторы пишут письма 30 дней после Федресурса». Нужно учитывать условия возникновения требования и связь срока с последним уведомлением в рамках предусмотренных законом публикаций. При преобразовании общие правила статьи 60 не применяются.
Если для всех участников предусмотрен единый адрес приема обращений, проверьте, понятно ли из текста, кому направляются требования к каждой компании. Организация приема писем должна соответствовать тому, что вы сообщаете кредиторам.
Нужно свести решения в согласованный текст?
Передайте документы и сведения об участниках. Проверим форму процедуры, реквизиты и условия для кредиторов, подготовим сообщения и направим их вам на согласование
Какие документы передать и кто подписывает заявление
Для начала передайте решения или протоколы о реорганизации и список компаний с их ролями. При участии нескольких организаций важно видеть документы всех сторон, а не только компании, которая обратилась за услугой.
Для оформления публикации через «Федресурс 24» специалист подготовит заявление. Его подписывает руководитель, иное лицо, действующее без доверенности, либо представитель с подтвержденными полномочиями. Потребуется читаемая копия паспорта подписанта; для представителя — доверенность. Состав документов и подписантов уточняют по каждой организации.
Приказ, которым юристу поручили собрать информацию, сам по себе не дает права представлять другие компании группы. Если документы подписывает один человек за нескольких участников, проверьте основание его полномочий в отношении каждого.
Копии паспортов и документы о полномочиях нужны для оформления услуги. Их не следует автоматически включать в публичное сообщение. Документы можно передать дистанционно; собственную электронную подпись клиенту для такого способа публикации выпускать не нужно.
Как организовать размещение без путаницы между компаниями
1. Соберите общую схему реорганизации
Отметьте существующие и создаваемые компании, их роли и даты решений. Так станет понятно, по каким юридическим лицам нужно проверить обязанность.
2. Согласуйте состав сообщений и стоимость
Уточните, от чьего имени будет каждая публикация, сколько сообщений входит в заказ и как учтена плата оператору. В расчете должны быть видны все участники, по которым организуется размещение.
3. Проверьте текст и подпишите документы
Сверьте реквизиты, форму реорганизации, решения и условия для кредиторов. Различия в датах могут быть обоснованными, а различия в составе участников требуют проверки.
4. Получите подтверждение по каждой публикации
В рабочем списке сохраните номер сообщения, дату и ссылку. Сверьте, в отношении какой компании раскрыты сведения и соответствует ли текст согласованному варианту. Одной ссылки при заказе нескольких сообщений недостаточно.
В «Федресурс 24» стоимость согласуют до размещения, а услугу оплачивают после публикации и получения ссылки для проверки. Итог зависит от количества сообщений, объема работы и срочности. Для организаций с особым порядком оплаты условия согласуются отдельно. Условия сопровождения реорганизации.
9 500+* сообщений размещено через «Федресурс 24»
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*По внутренним данным компании на 17.07.2026. Показатель включает разные виды обязательных сообщений, а не только реорганизацию. Сервис ООО «Онлайн услуги 24» работает с 2022 года
Когда отдельно нужен Вестник
При слиянии, присоединении, разделении и выделении по общему правилу после записи о начале реорганизации в ЕГРЮЛ размещают два уведомления в «Вестнике государственной регистрации» с периодичностью один раз в месяц. При нескольких участниках это делает от имени всех компания, указанная в законе или решениях о реорганизации. Основание — пункт 2 статьи 13.1 закона № 129-ФЗ.
Этот порядок отличается от Федресурса. Например, четыре первоначальных сообщения в Федресурсе при присоединении трех компаний к одной не означают восемь отдельных объявлений в журнале. Для типовой процедуры в Вестнике размещаются два общих уведомления.
При преобразовании общей обязанности такой публикации в журнале нет; специальные нормы проверяют отдельно. Если для вашей процедуры Вестник нужен, подготовить и сопроводить объявления поможет «Вестник 24» — сервис публикаций о реорганизации. Публикации на двух площадках планируют раздельно.
Частые вопросы
Если все компании принадлежат одному собственнику, можно подать одно сообщение?
Сам по себе общий собственник не объединяет обязанности разных юридических лиц. Для типовой процедуры сообщения планируют по каждому обязанному участнику.
Можно поручить все публикации одному специалисту?
Да. Он может собрать документы и организовать размещение. При этом сохраняются отдельные проверки полномочий, сведений и исполнения обязанности по каждой компании.
Нужно ли ждать ЕГРЮЛ перед публикацией в Федресурсе?
Не следует откладывать первоначальное уведомление до этой записи. Срок проверяют от решения о реорганизации; запись регистрирующего органа представляет собой другое сведение.
Нужно ли повторить сообщение в Федресурсе через месяц?
По общему правилу для первоначального уведомления о реорганизации такого ежемесячного повторения нет. Две публикации с месячным интервалом относятся к Вестнику. Изменение решения или существенных сведений требует отдельной оценки.
Что делать, если один участник уже опубликовал сообщение?
Передайте ссылку вместе с решениями. Нужно проверить, от чьего имени раскрыты сведения, что опубликовано и по каким компаниям обязанность еще не исполнена.
Начните со списка участников и дат решений
Отправьте их в «Федресурс 24». Поможем определить состав публикаций, проверить сроки, подготовить текст и получить подтверждение размещения по каждому сообщению
Размещение онлайн через уполномоченного публикатора. Итоговый состав и условия заказа согласуются после проверки документов.
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