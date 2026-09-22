Публикации о реорганизации в Вестнике: как подготовить первое и второе сообщения

В каких случаях нужны первая и вторая публикации
По общему правилу при слиянии, присоединении, разделении и выделении уведомление о реорганизации размещают в «Вестнике государственной регистрации» дважды, с периодичностью один раз в месяц. Первое сообщение публикуют после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры. Основание — пункт 2 статьи 13.1 закона № 129-ФЗ.
Для преобразования действует исключение: по общему правилу две публикации в журнале не требуются. Пункт 5 статьи 58 ГК исключает применение к этой форме правил статьи 60 ГК. Поэтому, например, превращение ООО в АО нельзя автоматически вести по той же схеме, что присоединение двух ООО. Специальные требования для отдельных организаций проверяют отдельно.
Если участвуют несколько юридических лиц, в журнал подают одно общее сообщение от имени всех участников и затем публикуют его повторно. Обязанность выполняет компания, последней принявшая решение о реорганизации, либо компания, определенная решением. Две компании в одном присоединении — это не четыре отдельных объявления в журнале.
Отдельно проверьте Федресурс.
Две публикации в журнале не заменяют сообщение о реорганизации в Федресурсе. У этих действий разные правила подачи и сроки. Если вы организуете всю процедуру, включите их в отдельные строки рабочего плана. Подготовку сообщения для реестра можно поручить Федресурсу 24.
Нужно организовать обе публикации?
Сообщите форму реорганизации, ИНН участвующих компаний и текущий этап. Специалист «Вестник 24» проверит сведения, поможет спланировать размещение и рассчитает стоимость.
Что подготовить до первого сообщения
Начать работу над текстом можно после принятия решений о реорганизации. Ждать записи в ЕГРЮЛ, чтобы впервые запросить документы у коллег, не обязательно. Но сам выход первого уведомления нужно планировать уже после внесения записи.
Удобнее сразу собрать общий комплект по всем компаниям. Это помогает заметить расхождения до подачи: например, в одном решении ответственным за публикацию назначено одно общество, а в другом — другое.
Решения или протоколы о реорганизации каждого участника. Нужны полные документы с датами, номерами, если они есть, и сведениями о выбранной форме.
Актуальные реквизиты компаний: полные наименования, ОГРН, ИНН, адреса. Их сверяют с ЕГРЮЛ, а не только со старой карточкой контрагента.
Сведения о результате реорганизации: какие юридические лица создаются, какие продолжают деятельность, какие присоединяются. Для еще не зарегистрированной компании нельзя подставлять ОГРН или ИНН другой организации.
Подтверждение начала процедуры в ЕГРЮЛ — для проверки возможности первой публикации.
Сведения о подписанте и его полномочиях. Если документы подает представитель, потребуется надлежащее подтверждение полномочий.
Порядок предъявления требований кредиторами и адрес, по которому действительно принимают корреспонденцию.
После подготовки заявки проверяют и подписывают документы для подачи, оплачивают необходимые счета. Конкретный комплект зависит от состава участников и способа подачи: один универсальный список «из двух документов» для любой реорганизации здесь не подходит.
Документы собраны, а текст еще не готов?
Направьте имеющиеся решения и реквизиты. Проверим, каких сведений не хватает, подготовим сообщение и согласуем его с вами перед подачей.
Как подготовить текст первого сообщения
Хороший текст позволяет без догадок понять, кто участвует в реорганизации, что происходит с компаниями и как кредиторам воспользоваться своими правами. Для этого важны точные сведения, а не объем объявления.
Что должно быть понятно из сообщения
Блок
Что проверить
Участники
Указаны все участвующие юридические лица. Наименования и реквизиты не перепутаны.
Решения и форма
Приведены основания реорганизации, правильно названа ее форма и роль каждой компании.
Результат
Понятно, какие лица создаются или продолжают деятельность. Сведения соответствуют решениям.
Кредиторы
Описаны порядок и условия предъявления требований, указан рабочий адрес для обращений.
Пример основы текста при присоединении двух ООО
Допустим, ООО «Альфа» присоединяется к ООО «Бета», а «Бета» размещает уведомление от имени обоих обществ. Названия ниже условные; поля в квадратных скобках заполняют по документам.
Общество с ограниченной ответственностью «Бета» (ОГРН [номер], ИНН [номер], адрес: [адрес]) уведомляет от имени ООО «Бета» и Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» (ОГРН [номер], ИНН [номер], адрес: [адрес]) о реорганизации в форме присоединения ООО «Альфа» к ООО «Бета».
Решения о реорганизации приняты: ООО «Альфа» — [орган, принявший решение, дата и номер документа]; ООО «Бета» — [орган, принявший решение, дата и номер документа].
После завершения реорганизации ООО «Бета» продолжит деятельность и станет правопреемником ООО «Альфа».
Кредиторы вправе предъявить требования в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 60 ГК РФ и пунктом 5 статьи 51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Требования о досрочном исполнении обязательств, а при невозможности досрочного исполнения — об их прекращении и возмещении связанных с этим убытков могут быть предъявлены не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации. Письменные обращения направляются: в ООО «Альфа» — по адресу [адрес]; в ООО «Бета» — по адресу [адрес].
Это основа для согласования, а не универсальная форма для любой компании. В итоговом тексте учитывают документы участников, применимые условия предъявления требований и требования к заявке. Права кредиторов и ограничения подробно установлены статьей 60 ГК, а особенности для ООО — статьей 51 закона № 14-ФЗ.
Не переносите сюда фразу «требования принимаются в течение двух месяцев с момента публикации» из объявления о ликвидации. У реорганизации другой порядок, а срок связан с последним уведомлением.
Как выбрать первый и второй выпуски
Планировать стоит сразу обе публикации. Для первой проверьте запись в ЕГРЮЛ, готовность текста и документов, оплату и срок приема материалов редакцией. Если к окончанию приема комплект не готов, расчет на ближайший номер придется пересмотреть.
Дата отправки заявки, дата оплаты и дата выхода сообщения — разные даты. Интервал до второй публикации отсчитывают от фактического выхода первой. Поэтому после получения подтверждения первого размещения еще раз сверьте план.
Один раз в месяц — это не следующий номер и не ровно 30 дней
ФНС разъясняет: второе уведомление размещают не ранее дня, следующего за истечением одного месяца со дня первой публикации. Это указано в пункте 11 письма ФНС от 23.01.2009 № МН-22-6/64@. Месячный срок рассчитывается по правилам гражданского законодательства, а не заменяется фиксированными 30 днями.
Пример расчета.
Допустим, первое сообщение вышло 2 сентября 2026 года. Месяц истекает 2 октября; вторую публикацию можно планировать не ранее 3 октября. Это не означает, что журнал выйдет именно 3 октября: нужно выбрать подходящий выпуск по действующему графику и успеть выполнить условия приема материалов.
Правило «одна публикация в сентябре, другая в октябре» само по себе недостаточно. Если между фактическими датами не выдержан месячный интервал, смена названия месяца не исправит ситуацию.
Проверить доступные даты можно в графике выпусков на сайте «Вестник 24». При выборе номера уточните также срок приема документов и оплаты. Если выход первого сообщения перенесли, дату второго нужно пересчитать.
Нужно ли писать новый текст для второй публикации
Если решения и сведения не изменились, для повторной публикации используют тот же согласованный текст. Переписывать его ради уникальности не нужно: читатель должен получить повторное уведомление о той же реорганизации.
В нашем примере ООО «Альфа» по-прежнему присоединяется к ООО «Бета». Во втором сообщении остаются прежние даты решений, состав участников и указание на правопреемника. Нельзя заменить дату решения датой нового выпуска или написать, что реорганизация уже завершена: вторая публикация сама по себе ее не завершает.
Перед подачей второго сообщения сверьте:
номер и дату выпуска, в котором действительно вышла первая публикация;
все наименования, реквизиты и сведения о результате реорганизации;
даты и содержание решений, на которых основано сообщение;
адреса и порядок предъявления требований кредиторами;
полномочия подписанта, выбранный выпуск и выполнение условий оплаты.
Если между публикациями изменились сведения
Не стоит ни повторять заведомо устаревший текст, ни молча исправлять его в следующем номере. Сначала нужно понять, что именно изменилось и влияет ли это на уведомление кредиторов. Смена контактного адреса, ошибка в названии участника и новое решение о составе реорганизации — разные ситуации.
Передайте ответственному юристу и специалисту по размещению первую публикацию вместе с документами об изменениях. По ним определяют, достаточно ли уточнения, требуется ли исправляющее сообщение и нужно ли пересматривать последовательность и сроки. Само по себе исправление во втором тексте не гарантирует, что недостаток первой публикации устранен.
Как рассчитать расходы на первое и второе сообщения
Запрашивая стоимость, сразу уточните, что вам нужен весь цикл из двух размещений. Иначе можно получить расчет только первого сообщения и обнаружить дополнительные расходы уже после его выхода.
Что включить в расчет
Часть расходов
Что уточнить до начала работы
Услуги по подготовке и сопровождению
Входят ли проверка документов, текст, подача и сопровождение обоих размещений, подтверждения после каждого выпуска.
Редакционный сбор за первое сообщение
Рассчитывается по подготовленному тексту. Оплачивается отдельно от услуг сервиса.
Редакционный сбор за второе сообщение
Нужно предусмотреть и второй выход. Уточните сумму и порядок оплаты по выставленному расчету.
У «Вестник 24» услуги и редакционный сбор разделены. Подготовка начинается после согласования условий и оплаты услуг сервиса. Итог зависит в том числе от объема сообщения: несколько участников могут потребовать больше текста. Поэтому стоимость всего заказа нельзя без проверки получить простым умножением цены одиночной публикации на два.
Если первое сообщение уже опубликовано самостоятельно или через другой сервис, сообщите об этом сразу. Для расчета оставшейся работы понадобятся текст, номер и дата первого выпуска, а также документы о реорганизации.
Что проверить после выхода каждого сообщения
Сохраните копию страницы журнала с публикацией, номер и дату выпуска. Проверьте, что опубликован именно согласованный текст: все участники на месте, реквизиты верны, адреса для требований читаются без ошибок.
После первого сообщения зафиксируйте допустимую дату второго выхода и срок подготовки заявки. После второго — передайте оба подтверждения юристу, который ведет реорганизацию. Срок предъявления предусмотренных статьей 60 ГК требований связан с последним уведомлением; дополнительно нужно проверить условия и сроки завершающей государственной регистрации.
Публикации также не заменяют индивидуальное уведомление известных кредиторов. По общему правилу пункта 2 статьи 13.1 закона № 129-ФЗ их письменно уведомляют в течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале реорганизации в регистрирующий орган, если федеральным законом не установлено иное. Это самостоятельное действие, которое стоит назначить конкретному ответственному.
Как помогает Вестник 24
Когда в реорганизации участвуют несколько компаний, полезно заранее определить, кто собирает сведения и контролирует оба выхода. «Вестник 24» помогает с практической частью: проверкой предоставленных документов, подготовкой текста, согласованием и организацией подачи в журнал.
Материалы можно передать онлайн. Перед началом работы согласовываются состав услуг и стоимость; после выхода сообщения клиент получает подтверждение и предусмотренные документы. Доступность конкретного выпуска зависит от готовности материалов, оплаты и проверки редакцией.
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Поможем подготовить публикации и согласовать понятный порядок работы с документами.
*Для 2 700+ клиентов. По внутренним данным компании на 17.07.2026. Показатели относятся к разным видам сообщений в журнале, а не только к реорганизации.
Частые вопросы
Можно ли подготовить текст до записи в ЕГРЮЛ?
Да. Можно собрать решения, сверить сведения и согласовать проект текста. Но первое сообщение публикуют после внесения записи о начале реорганизации в ЕГРЮЛ.
Можно ли заказать обе публикации сразу?
Можно согласовать сопровождение обоих размещений с самого начала. При этом нужно отдельно проверить выбранные выпуски, условия подачи и оплаты. Не считайте вторую публикацию автоматически заказанной только потому, что оплачена первая.
Первая публикация уже вышла. Можно обратиться только за второй?
Да, начните с передачи первой публикации, номера и даты выпуска, а также решений о реорганизации. По этим материалам можно проверить интервал, текст и оставшийся объем работы.
Что делать, если не успели во второй запланированный выпуск?
Подберите следующий подходящий выпуск, уточните готовность документов и оплаты и пересмотрите общий график с юристом. Не ставьте в документах плановую дату вместо фактической: срок после последнего уведомления будет связан с реальным выходом сообщения.
Начните с проверки документов и расчета
Укажите, какая у вас форма реорганизации и нужна ли первая публикация или уже вторая. Если первое сообщение вышло, приложите его. «Вестник 24» поможет определить следующие действия и рассчитать размещение.
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