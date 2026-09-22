Публикации о реорганизации в Вестнике: как подготовить первое и второе сообщения

В каких случаях нужны первая и вторая публикации

По общему правилу при слиянии, присоединении, разделении и выделении уведомление о реорганизации размещают в «Вестнике государственной регистрации» дважды, с периодичностью один раз в месяц. Первое сообщение публикуют после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры. Основание — пункт 2 статьи 13.1 закона № 129-ФЗ.

Для преобразования действует исключение: по общему правилу две публикации в журнале не требуются. Пункт 5 статьи 58 ГК исключает применение к этой форме правил статьи 60 ГК. Поэтому, например, превращение ООО в АО нельзя автоматически вести по той же схеме, что присоединение двух ООО. Специальные требования для отдельных организаций проверяют отдельно.

Если участвуют несколько юридических лиц, в журнал подают одно общее сообщение от имени всех участников и затем публикуют его повторно. Обязанность выполняет компания, последней принявшая решение о реорганизации, либо компания, определенная решением. Две компании в одном присоединении — это не четыре отдельных объявления в журнале.

Отдельно проверьте Федресурс. Две публикации в журнале не заменяют сообщение о реорганизации в Федресурсе. У этих действий разные правила подачи и сроки. Если вы организуете всю процедуру, включите их в отдельные строки рабочего плана. Подготовку сообщения для реестра можно поручить Федресурсу 24.