Сроки публикации намерения о банкротстве: когда размещать сообщение, чтобы успеть подать заявление в суд

Главное: 15 дней ожидания входят в общий срок 30 дней

Для предварительного уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве действуют два ограничения:

Не менее 15 календарных дней до обращения в суд — минимальный период между опубликованием уведомления и подачей заявления.

По истечении 30 дней со дня публикации сведения в уведомлении утрачивают силу.

Оба правила установлены пунктом 2.1 статьи 7 закона № 127-ФЗ о банкротстве. Поэтому схема «сначала ждем 15 дней, потом у нас есть еще 30» неверна. Сроки идут от одной публикации, одновременно.

В календаре нужны две отметки. Первая — когда закончится обязательное ожидание. Вторая — когда истечет срок действия сведений. Плановую дату подачи выбирают между ними, с учетом остальных условий обращения в суд.

Ниже рассматриваем обычную ситуацию: компания-кредитор готовит заявление о банкротстве юридического лица либо компания-должник обращается с заявлением о собственном банкротстве. Правила для граждан, ИП, уполномоченных органов и специальных процедур нужно проверять отдельно.

Уведомление размещают в ЕФРСФДЮЛ — Федресурсе. Публикация в Вестнике государственной регистрации для этого этапа не нужна. Само сообщение не означает, что суд уже возбудил дело о банкротстве.