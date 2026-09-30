Сроки публикации намерения о банкротстве: когда размещать сообщение, чтобы успеть подать заявление в суд

Главное: 15 дней ожидания входят в общий срок 30 дней
Для предварительного уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве действуют два ограничения:
Не менее 15 календарных дней до обращения в суд — минимальный период между опубликованием уведомления и подачей заявления.
По истечении 30 дней со дня публикации сведения в уведомлении утрачивают силу.
Оба правила установлены пунктом 2.1 статьи 7 закона № 127-ФЗ о банкротстве. Поэтому схема «сначала ждем 15 дней, потом у нас есть еще 30» неверна. Сроки идут от одной публикации, одновременно.
В календаре нужны две отметки.
Первая — когда закончится обязательное ожидание. Вторая — когда истечет срок действия сведений. Плановую дату подачи выбирают между ними, с учетом остальных условий обращения в суд.
Ниже рассматриваем обычную ситуацию: компания-кредитор готовит заявление о банкротстве юридического лица либо компания-должник обращается с заявлением о собственном банкротстве. Правила для граждан, ИП, уполномоченных органов и специальных процедур нужно проверять отдельно.
Уведомление размещают в ЕФРСФДЮЛ — Федресурсе. Публикация в Вестнике государственной регистрации для этого этапа не нужна. Само сообщение не означает, что суд уже возбудил дело о банкротстве.
Если уже намечена дата подачи Согласуйте публикацию с вашим планом
Передайте в «Федресурс 24» ИНН должника, сведения о заявителе и желаемую дату обращения. Специалист проверит данные для сообщения, поможет спланировать размещение и рассчитает стоимость.
Отсчет начинается после фактической публикации
Для расчета нужна дата опубликованного сообщения в реестре. Дата подписания заявки, оплаты или передачи документов исполнителю не запускает срок. Сохраненный черновик тоже не является публикацией.
По статье 191 ГК течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после соответствующей даты. Между днем публикации и днем подачи должны пройти 15 полных календарных дней.
Это не формальность. В деле № А40-225530/2022 уведомление разместили 2 октября, а заявление подали 17 октября. Суд признал подачу преждевременной: 15-й день истекал только 17 октября, обратиться можно было с 18 октября. Заявление оставили без рассмотрения.
После размещения проверьте статус сообщения, его номер, дату и текст. Ориентируйтесь на эти сведения, даже если изначально договаривались о другой дате публикации.
Пример 1. Сообщение опубликовано 13 октября 2026 года
Допустим, компания разместила уведомление 13 октября 2026 года, во вторник. Остальные условия обращения соблюдены, заявление и приложения готовятся параллельно.
Как распределяются даты в этом примере
Дата
Что она означает
13 октября
День публикации. В 15-дневный период ожидания не включается.
14–28 октября
15 полных календарных дней ожидания.
29 октября
Первая дата, когда соблюден минимальный период после публикации.
12 ноября
30-й день после публикации. Последний день срока в этом примере — четверг.
С 13 ноября
Сведения утратили силу. Если заявление еще не подано и намерение сохраняется, для нового обращения потребуется новое сообщение.
Таким образом, по сроку предварительной публикации подача возможна с 29 октября по 12 ноября включительно. Например, 6 ноября оставляет запас до последнего дня. Это вариант планирования, а не отдельный установленный законом срок.
Не считайте срок «от такой же даты следующего месяца». Закон говорит о 30 днях, а не об одном месяце. В примере уведомление от 13 октября не сохраняет силу до конца 13 ноября.
Пример 2. В суд нужно обратиться 6 ноября: когда публиковать
Если вы сначала выбираете день обращения, рассчитывайте срок в обратном порядке. Для подачи 6 ноября 2026 года сообщение должно быть опубликовано не позднее 21 октября: 15 полных дней пройдут с 22 октября по 5 ноября включительно.
Публикация 22 октября для этой даты уже не подходит: 15-й день придется на 6 ноября, и подать заявление в этот день будет рано. Срочное размещение сообщения не сокращает установленный законом период ожидания.
Но публиковать «как можно раньше» тоже не всегда полезно. Если сообщение вышло 1 октября, его сведения к 6 ноября уже утратят силу. Проверять нужно обе границы: достаточно ли времени прошло и не слишком ли давно размещено уведомление.
Для планирования удобнее выбрать дату с запасом.
Например, сообщение от 13 октября позволяет ориентироваться на подачу 6 ноября без привязки к крайним дням. А поручение разместить сообщение 21 октября еще не гарантирует публикацию в этот день: комплект и текст лучше согласовать заранее.
Перед размещением убедитесь, что заявление реально получится подготовить в выбранный период. Для обычного кредитора отдельно проверяют требование к должнику, судебный акт там, где он необходим, и другие условия возникновения права на обращение. Уведомление не заменяет эту проверку.
Считаются ли выходные и праздники
Да, внутри календарного срока они учитываются. Не нужно исключать субботы, воскресенья и праздничные дни из 15 дней ожидания. Например, в период с 22 октября по 5 ноября входит и 4 ноября.
При этом отдельно проверяют последний день срока. По статье 193 ГК, если он приходится на нерабочий день, окончание срока переносится на ближайший следующий рабочий день. Поэтому фраза «30 календарных дней» сама по себе не означает, что перенос никогда не применяется.
Пример из практики: 30-й день пришелся на субботу
В деле № А56-69015/2025 уведомление опубликовали 19 июня 2025 года. Тридцатый день пришелся на 19 июля, субботу. Кредитор подал заявление в понедельник, 21 июля. Апелляционный суд применил статью 193 ГК и признал вывод о пропуске срока ошибочным.
Этот пример полезен, если подача уже состоялась на границе срока. Для будущего обращения проще выбрать более раннюю дату, чтобы не закладывать в план спор о последнем дне. Если на выходной приходится окончание обязательного ожидания, его также нужно проверить по правилам исчисления сроков, а не использовать механическое прибавление числа дней без проверки календаря.
Когда требуется повторная публикация
Новая публикация нужна, если срок действия сведений истек, заявление еще не подано, а вы по-прежнему намерены обращаться в суд. Старая карточка может оставаться доступной в реестре — это не продлевает юридическую силу содержащихся в ней сведений.
Уведомление нельзя продлить письмом исполнителю или использовать по принципу «15 дней мы уже когда-то выждали». После нового размещения период ожидания считают заново.
Пример 3. Первое сообщение перестало подходить
В нашем первом примере сведения утратили силу с 13 ноября. Компания не успела подать заявление и разместила новое уведомление 16 ноября 2026 года.
Новый период ожидания — с 17 ноября по 1 декабря, 15 календарных дней.
Первая дата подачи по новому сообщению — 2 декабря.
30-й день нового срока — 16 декабря, среда.
Подать заявление 17 ноября со ссылкой на новое сообщение нельзя только на том основании, что после первой публикации прошло больше двух недель.
А если в сообщении нашли ошибку
Сначала определите, что именно неверно. Ошибка в ИНН должника, указание другого заявителя или неправильный вид уведомления могут помешать подтвердить надлежащее предварительное извещение. Такой вопрос не решается одной проверкой дат.
Если для исправления публикуется новое надлежащее уведомление, срок ожидания для него рассчитывают от новой даты. Нельзя автоматически считать, что исправление сохраняет дату ошибочной публикации. Порядок действий зависит от ошибки и состояния уже размещенного сообщения.
Если дата обращения изменилась Проверьте прежнее сообщение до повторного размещения
Передайте ссылку на уведомление и новую плановую дату в «Федресурс 24». Специалист проверит данные публикации и уточнит порядок подготовки нового сообщения, если оно потребуется.
Повторное размещение не отменяет нового периода ожидания. Если заявление уже направлено в суд, сначала учитывают его процессуальный статус.
Что делать, если заявление уже направлено в суд
Срок действия сведений проверяют применительно к обращению в суд. Не нужно публиковать уведомление каждые 30 дней только потому, что суд еще не рассмотрел своевременно поданное заявление.
Заявление подано вовремя, заседание назначено позже
Сохраните сообщение и подтверждение подачи. Поздняя дата судебного заседания сама по себе не означает, что предварительное уведомление нужно обновлять. Публикации, которые могут потребоваться уже в рамках дела о банкротстве, — отдельный вопрос.
Заявление оставлено без движения
Прочитайте определение и устраните указанные недостатки в срок. Если они устранены своевременно, по пункту 3 статьи 44 закона № 127-ФЗ сохраняется первоначальная дата подачи. Сам по себе выход за 30-дневный период во время исправления приложений не означает, что нужно новое сообщение.
Это правило не дает возможности подать заявление раньше окончания 15 дней и дождаться истечения срока, пока суд проверяет документы. Судебная практика о преждевременной подаче показывает, что такое нарушение нельзя считать обычным недостающим приложением.
Заявление возвращено, и вы подаете его заново
При новой подаче еще раз проверьте уведомление. Если его сведения сохранили силу и сообщение соответствует заявителю и должнику, сам факт возврата не означает безусловной необходимости повторной публикации. Если срок уже истек, потребуется новое сообщение и новый период ожидания.
Не путайте дату отправки документов с датой вынесения судебного определения. При электронной подаче сохраните подтверждение из системы подачи документов; один сохраненный черновик заявления не доказывает обращение в суд.
Для руководителя должника есть еще один срок
Когда компания обращается с заявлением о собственном банкротстве, нужно согласовать публикацию с обязанностью руководителя подать заявление. По общему правилу пунктов 1–2 статьи 9 закона № 127-ФЗ при возникновении указанных в законе обстоятельств обращение должно последовать в кратчайший срок, но не позднее месяца.
Этот месяц считают от возникновения соответствующих обстоятельств, а не от публикации. Это также не «30 дней действия сообщения»: у сроков разные основания и назначение.
Публикация не продлевает срок исполнения обязанности руководителя.
Если времени осталось мало, нельзя автоматически перенести подачу на 15 дней вперед или заново запустить весь процесс повторным уведомлением. Нужно безотлагательно оценить конкретные обстоятельства и порядок действий с юристом по банкротству.
Поэтому должнику стоит готовить уведомление одновременно с проверкой оснований и судебных документов. Для ликвидационной комиссии и специальных ситуаций действуют отдельные правила — календарь обычного кредитора на них не переносят.
Что подготовить, чтобы публикация состоялась в нужный день
Даже правильный расчет не поможет, если накануне размещения выяснится, что указан другой должник или заявку некому подписать. До выбранной даты подготовьте сведения и согласуйте текст.
Минимум для начала подготовки уведомления
Что проверить
Зачем это нужно
Кто обращается в суд
Кредитор или сама компания-должник. От этого зависят вид сообщения и его содержание.
Реквизиты участников
Наименования, ИНН и ОГРН должны однозначно определять должника и заявителя.
Основание и актуальность намерения
Текст должен соответствовать реальной ситуации. Старое уведомление нельзя без проверки копировать после изменения обстоятельств.
Подписант и полномочия
Кто подписывает документы для размещения и какие подтверждения нужны при выбранном способе публикации.
Плановая дата подачи
Помогает выбрать дату публикации с запасом и заранее заметить конфликт сроков.
Результат размещения
Номер, дата, ссылка и текст опубликованного сообщения. Они потребуются для подтверждения предварительного уведомления.
Точный комплект зависит от вида сообщения, заявителя и способа размещения. В «Федресурс 24» можно поручить подготовку и публикацию специалисту без оформления собственной КЭП специально для сообщения. Способ подписания и отправки судебного заявления при этом проверяется отдельно.
Пять проверок перед отправкой заявления
Сообщение действительно опубликовано, а его реквизиты и содержание соответствуют предстоящему обращению.
После дня публикации истекли 15 полных календарных дней; пограничные нерабочие даты проверены отдельно.
На дату подачи сведения еще сохраняют силу. Проверен именно 30-дневный срок, а не «месяц с публикации».
Для должника дополнительно проверен срок исполнения обязанности руководителя; для кредитора — остальные условия права на обращение.
Сохранены подтверждение публикации и доказательство фактической подачи заявления.
Если дата обращения переносится, первым делом пересчитайте обе границы. Это занимает меньше времени, чем повторная публикация и еще один период ожидания.
Подготовьте уведомление под вашу дату обращения
Сообщите, кто подаёт заявление, укажите должника и плановую дату. Специалист проверит сведения для публикации, подготовит текст и передаст подтверждение после размещения.
Частые вопросы о сроках уведомления
Можно ли подать заявление ровно через 15 дней?
Нужно дождаться окончания 15 полных календарных дней, считая со дня, следующего за публикацией. В примере с публикацией 13 октября ожидание заканчивается 28 октября, а подача возможна с 29 октября. Если конец срока приходится на нерабочий день, проверьте календарь и правила переноса отдельно.
Можно ли ускорить ожидание срочной публикацией?
Срочное размещение помогает раньше опубликовать сообщение, но не сокращает установленный законом период до обращения в суд.
Сообщение старше 30 дней, но открывается по ссылке. Его можно использовать?
Доступность карточки не означает, что сведения сохраняют силу. Проверьте окончание срока, включая возможный перенос последнего дня. Если срок истек и вы только собираетесь подавать заявление, нужно новое уведомление.
Нужно повторять сообщение, если передумали обращаться?
Нет. Само истечение срока не обязывает публиковать уведомления бесконечно. Повторное размещение потребуется, если намерение сохраняется и вы готовите новое обращение. Обязанность руководителя должника подать заявление оценивается отдельно.
Если другой кредитор уже разместил намерение, свое не нужно?
Чужое уведомление не заменяет предварительное сообщение заявителя. Оно может быть важно для оценки ситуации, но свой порядок обращения нужно проверить отдельно.
Материал подготовлен для обычного обращения по поводу банкротства юридического лица. Правовая основа: пункт 2.1 статьи 7, статья 9 и статья 44 закона № 127-ФЗ, статьи 191 и 193 ГК. Ссылки на нормы и судебные акты приведены в соответствующих разделах. Календарные примеры иллюстрируют сроки публикации и не подменяют проверку всех условий обращения в суд.
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