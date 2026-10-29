Обязательный аудит в 2026–2027 годах: кто должен проходить, критерии, сроки и пошаговая инструкция

Разобраться лучше заранее. Нужно определить, за какой год проверять показатели, выбрать аудиторскую организацию, подготовить документы, а после получения заключения — представить его в ФНС и раскрыть необходимые сведения в Федресурсе.

В статье разберем критерии обязательного аудита в 2026–2027 годах и порядок действий для руководителя и бухгалтера.

Если аудиторское заключение уже получено, сразу проверьте срок публикации в Федресурсе: по общему правилу на размещение сведений отводится три рабочих дня. Подготовку текста и работу с реестром можно поручить сервису «Федресурс 24» — дистанционно и без оформления собственной КЭП специально для публикации.