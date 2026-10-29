Обязательный аудит в 2026–2027 годах: кто должен проходить, критерии, сроки и пошаговая инструкция

Разобраться лучше заранее. Нужно определить, за какой год проверять показатели, выбрать аудиторскую организацию, подготовить документы, а после получения заключения — представить его в ФНС и раскрыть необходимые сведения в Федресурсе.
В статье разберем критерии обязательного аудита в 2026–2027 годах и порядок действий для руководителя и бухгалтера.
Если аудиторское заключение уже получено, сразу проверьте срок публикации в Федресурсе: по общему правилу на размещение сведений отводится три рабочих дня. Подготовку текста и работу с реестром можно поручить сервису «Федресурс 24» — дистанционно и без оформления собственной КЭП специально для публикации.
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Что такое обязательный аудит и зачем он нужен
Аудит — независимая проверка бухгалтерской отчетности. По ее результатам аудитор выражает мнение о том, насколько достоверно отчетность отражает финансовое положение организации и результаты ее деятельности. Такое определение закреплено в статье 1 закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
При обязательном аудите необходимость проверки установлена законом. Руководитель не может отказаться от нее только потому, что доверяет бухгалтерии или считает расходы лишними.
Инициативный аудит проводят по решению собственников или руководства. Например, перед продажей бизнеса, привлечением инвестора или сменой главного бухгалтера.
Для компании практическая польза проверки — возможность обнаружить существенные ошибки и разобраться с ними до того, как отчетностью начнут пользоваться собственники, банк или потенциальный покупатель бизнеса. При этом аудиторское заключение не является гарантией отсутствия любых налоговых и юридических рисков.
Какие организации подлежат обязательному аудиту
Обязанность может возникнуть из-за финансовых показателей, организационно-правовой формы, состава собственников или специального статуса компании. Поэтому проверки одного оборота недостаточно.
Финансовые критерии: более 800 млн рублей дохода или более 400 млн рублей активов
Для обычного ООО основными ориентирами будут следующие показатели:
Критерий
Когда возникает обязанность
Доход от предпринимательской деятельности, определяемый по налоговым правилам
Более 800 млн рублей за год, предшествующий отчетному
Сумма активов бухгалтерского баланса
Более 400 млн рублей на конец года, предшествующего отчетному
Достаточно превышения одного показателя. Одновременно превышать оба порога не требуется. Если показатель равен ровно 800 млн или 400 млн рублей, превышения по соответствующему критерию нет.
Эти правила установлены пунктом 4 части 1 статьи 5 закона № 307-ФЗ. В нем же перечислены исключения, в том числе для государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий и некоторых других организаций. Для них нужно проверять специальные основания.
Пример. У ООО доход за 2025 год составил 620 млн рублей, а активы на 31 декабря 2025 года — 430 млн рублей. Отчетность за 2026 год подлежит обязательному аудиту: превышен порог по активам.
Почему неправильно ориентироваться только на выручку
В поиске часто спрашивают: «С какой суммы выручки нужен обязательный аудит?» Но действующая норма использует показатель дохода от предпринимательской деятельности по налоговым правилам.
Поэтому брать только строку «Выручка» из отчета о финансовых результатах или общую сумму поступлений на расчетный счет нельзя.
Например, для плательщика налога на прибыль учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы с установленными НК РФ исключениями. Предъявленный покупателю НДС в доход не включается. Подход к определению доходов разъясняет ФНС России.
Нужен ли обязательный аудит ООО на УСН
УСН сама по себе не освобождает от обязательного аудита. Нужно проверить активы, применимые финансовые показатели и другие основания.
Компания может иметь небольшой текущий оборот, но владеть недвижимостью или другими активами, стоимость которых превышает установленный порог.
Все ли акционерные общества обязаны проходить аудит
Публичные АО должны привлекать аудиторскую организацию для проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Для непубличного АО сам факт существования в форме акционерного общества еще не означает, что аудит обязателен. Нужно проверить основания: финансовые показатели, участие государства или муниципалитета в капитале, статус эмитента и другие предусмотренные законом обстоятельства. Различие закреплено в статье 88 закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Обязательный аудит НКО и фондов
Статус некоммерческой организации тоже не дает универсального ответа. Значение имеют конкретная форма НКО и специальные нормы.
Для общественно полезных фондов, кроме предусмотренных законом исключений, с отчетности за 2026 год применяется новый критерий: поступление имущества, включая деньги, за предшествующий год — более 5 млн рублей.
Для отчетности за 2025 год новый порог не применяется: по этому основанию сохраняется прежний лимит — более 3 млн рублей. Переходный порядок разъяснен в сообщении Минфина от 05.08.2026 № ИС-аудит-92.
Например, если действующий общественно полезный фонд получил в 2025 году имущество на 4 млн рублей, порог для обязательного аудита отчетности за 2026 год по этому основанию не превышен. Но другие основания все равно нужно проверить.
Для специализированных организаций управления целевым капиталом, международных общественно полезных фондов и личных фондов действуют особенности. Переносить на них общий порог автоматически нельзя.
За какой год брать показатели для обязательного аудита
Здесь возникает одна из самых частых ошибок: год проведения проверки путают с годом, за который составлена отчетность.
Для финансовых критериев нужно смотреть показатели года, предшествующего отчетному.
Какую отчетность проверяют
За какой год берут доход
На какую дату смотрят активы
Когда обычно завершают аудит
За 2025 год
За 2024 год
31 декабря 2024 года
В 2026 году
За 2026 год
За 2025 год
31 декабря 2025 года
В 2027 году
За 2027 год
За 2026 год
31 декабря 2026 года
В 2028 году
Последний столбец показывает обычный сценарий, а не отдельный установленный законом срок проведения проверки.
Пример. Руководитель планирует аудит весной 2027 года. Проверять будут отчетность за 2026 год. Следовательно, для определения обязанности по финансовым критериям нужны доход за 2025 год и активы на 31 декабря 2025 года.
Падение оборота в 2026 году само по себе не отменяет обязанность проверить отчетность за этот год, если соответствующий порог был превышен в 2025 году.
Как провести обязательный аудит: пошаговая инструкция
Шаг 1. Зафиксируйте основание и отчетный период
Попросите бухгалтера подготовить короткую справку:
за какой год требуется аудит;
какое основание применяется;
из каких документов взяты финансовые показатели;
есть ли специальные требования к выбору аудитора и раскрытию результатов.
Такая справка помогает согласовать бюджет и не возвращаться к вопросу об обязательности проверки при каждом обсуждении договора.
Шаг 2. Выберите аудиторскую организацию и согласуйте график
Обязательный аудит проводят только аудиторские организации. Договор с отдельным бухгалтером, консультантом или индивидуальным аудитором эту обязанность не заменяет.
Проверьте исполнителя в реестре аудиторских организаций СРО ААС. Для общественно значимых организаций дополнительно проверяют наличие требуемого допуска в соответствующем специальном реестре.
При выборе обсудите:
опыт проверки компаний вашей отрасли;
состав команды и планируемую трудоемкость;
независимость аудитора;
перечень запрашиваемых документов;
этапы проверки и дату выдачи заключения;
порядок обсуждения выявленных ошибок.
СРО ААС рекомендует оценивать достаточность ресурсов и трудоемкости проверки, а не выбирать исполнителя исключительно по минимальной цене. Эти ориентиры приведены в рекомендациях по выбору аудиторской организации.
В графике предусмотрите время на ответы бухгалтерии, исправления и согласование окончательной отчетности. Также учтите сроки корпоративных процедур и обязательного раскрытия информации.
Шаг 3. Подготовьте документы и ответственных сотрудников
Точный список определит аудитор с учетом деятельности компании. Обычно понадобятся:
бухгалтерская отчетность и пояснения к ней;
оборотно-сальдовые ведомости и регистры учета;
учетная политика;
договоры, первичные документы и банковские выписки;
материалы инвентаризации;
сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
документы по основным средствам, запасам, займам и существенным операциям.
Назначьте сотрудника, который будет собирать ответы и контролировать запросы. Если каждый документ приходится отдельно искать у директора, бухгалтера и менеджера, проверка затягивается даже при хорошем состоянии учета.
Шаг 4. Пройдите проверку и получите заключение
Аудитор изучает отчетность и подтверждающие документы, выполняет необходимые процедуры, запрашивает пояснения и обсуждает выявленные вопросы.
Если обнаружены ошибки, их нужно оценить и при необходимости исправить в установленном порядке. Простого обещания «поправить позже» может оказаться недостаточно для окончательного вывода аудитора.
После завершения проверки компания получает аудиторское заключение. Проверьте наименование организации, отчетный период, состав проверенной отчетности и дату документа.
Сразу согласуйте передачу подписанного заключения. Его дата важна для последующих действий, поэтому нежелательна ситуация, когда документ подписан, но несколько дней остается у исполнителя.
Шаг 5. Опубликуйте сведения об обязательном аудите в Федресурсе
Получение заключения не завершает все обязанности компании. Сведения о результатах обязательного аудита необходимо раскрыть в ЕФРСФДЮЛ — Федресурсе.
Основание — подпункт «л.2» пункта 7 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ. Общий срок внесения сведений — три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта.
Для обычной ситуации ориентиром служит дата надлежащим образом подписанного аудиторского заключения. Ждать его утверждения участниками, передачи в ФНС или появления в ГИР БО не следует.
Что подготовить для сообщения
Для подготовки публикации понадобятся:
наименование, ИНН и ОГРН проверенной организации;
сведения об отчетности и периоде, за который она составлена;
наименование и реквизиты аудиторской организации;
дата аудиторского заключения;
сведения о представлении и раскрытии отчетности — когда они применимы.
Состав сообщения зависит от конкретной ситуации. Например, если отчетность и заключение по закону не подлежат представлению в ГИР БО, дополнительно раскрываются аудиторское мнение и существенные обстоятельства с учетом установленных ограничений.
Выражение «разместить аудиторское заключение в Федресурсе» часто используют как название услуги. Юридически речь идет о публикации предусмотренных сведений: общая норма не требует во всех случаях прикреплять полный файл заключения.
Как передать публикацию специалистам
Если бухгалтерия уже занята завершением отчетного периода, этот этап удобно поручить «Федресурс 24» — сервису размещения сведений об аудиторском заключении.
Специалисты проверят сведения для сообщения, подготовят текст и организуют размещение. Для клиента это означает:
Полностью дистанционную работу: документы можно передать онлайн.
Без собственной КЭП для публикации: используется подпись уполномоченного публикатора.
Оплату после размещения: сначала можно проверить сообщение в реестре.
Подтверждение результата: после публикации предоставляется ссылка на сообщение.
По внутренним данным компании на 17 июля 2026 года, направление «Федресурс 24» разместило более 9 500 сообщений разных типов. Это общий опыт работы с реестром, а не статистика только по аудиту.
Размещение аудиторского заключения в Федресурсе
За 1 час. Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Шаг 6. Представьте заключение в ФНС и сохраните подтверждения
Передача документов для государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности — ГИР БО — отдельная обязанность. Публикация в Федресурсе ее не заменяет.
Для обычной годовой бухгалтерской отчетности действует следующий порядок:
Действие
Общий срок
Представить годовую бухгалтерскую отчетность в ГИР БО
Не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода
Представить аудиторский документ
Вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за его датой, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным, если нет специального правила
В действующей редакции закона используется термин «аудиторский отчет»; в рассматриваемом случае документом по результатам аудита является аудиторское заключение. Сроки закреплены в частях 5 и 6 статьи 18 закона № 402-ФЗ.
Необязательно заканчивать аудит к 31 марта только ради сдачи бухгалтерской отчетности. Если заключение еще не готово, отчетность представляют в установленный срок, а заключение — позднее, соблюдая правила его подачи. При этом для конкретной организации могут действовать другие сроки, связанные с корпоративными процедурами и раскрытием информации.
Этот этап планируют параллельно остальным: фактическая последовательность зависит от даты завершения аудита.
Сохраните заключение, подтверждение его приема ФНС, ссылку на сообщение в Федресурсе и документы по исполнению договора с аудитором.
Сколько стоит обязательный аудит
Единого тарифа для всех компаний нет. Стоимость зависит от объема и сложности проверки:
количества операций, подразделений и направлений деятельности;
состояния учета и доступности документов;
наличия сложных сделок и оценочных показателей;
необходимости выезда;
сроков и количества этапов проверки.
Для сравнения предложений направьте нескольким аудиторским организациям одинаковые исходные данные. Уточните, что входит в цену, какие документы вы получите и за какие дополнительные работы может потребоваться доплата.
Проведение аудита и публикация его результатов — разные услуги. В бюджет стоит отдельно включить работу аудиторской организации, размещение сообщения в реестре и услуги по сопровождению публикации, если вы их заказываете.
Стоимость последнего этапа можно рассчитать в «Федресурс 24»: так будет понятно, во сколько обойдется подготовка и размещение конкретного сообщения.
Какая ответственность возможна
Единого штрафа, который автоматически применяется к любой ситуации «не провели аудит», нет. Нужно различать отсутствие обязательного заключения, нарушение порядка его представления и нераскрытие сведений.
Например, отсутствие обязательного аудиторского заключения в течение установленных сроков хранения документов отнесено к грубым нарушениям требований к бухгалтерскому учету. По статье 15.11 КоАП для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 000 до 10 000 рублей; при повторном нарушении — более строгая ответственность.
За нарушения раскрытия сведений в Федресурсе применяются отдельные положения статьи 14.25 КоАП.
Если обнаружили пропуск, сначала установите, какое именно действие не выполнено. Уже проведенный аудит не нужно повторять только потому, что забыли публикацию: требуется подготовить сообщение, разместить его и отдельно оценить последствия задержки.
Частые вопросы об обязательном аудите
Если компания не вела деятельность, аудит можно не проводить?
Отсутствие операций само по себе не освобождает от проверки. Нужно проверить показатели предшествующего года и другие основания обязательного аудита.
Если в прошлом году аудит уже проводили, можно пропустить следующий?
Обязанность проверяют применительно к каждому отчетному году. Пока основания сохраняются, обязательный аудит проводится ежегодно.
Если аудитор выразил мнение с оговоркой, сведения все равно публикуют?
Да. Обязанность раскрытия результатов не ограничивается заключениями с немодифицированным мнением. Содержание сообщения должно соответствовать документам и применимым требованиям закона.
Если заключение передано в ФНС, сообщение в Федресурсе появится автоматически?
Представление заключения в ГИР БО не заменяет обязанность компании раскрыть необходимые сведения в Федресурсе. Выполнение каждого действия нужно проверить отдельно.
Что проверить перед завершением процедуры
Работу удобно контролировать по шести результатам:
определены отчетный год и основание обязательного аудита;
выбран исполнитель с необходимым правом проводить проверку;
подготовлена отчетность и рассмотрены замечания аудитора;
получено подписанное аудиторское заключение;
размещены необходимые сведения в Федресурсе;
выполнены обязанности по представлению документов в ФНС и сохранены подтверждения.
Если заключение уже на руках, передайте сведения для публикации специалистам. «Федресурс 24» поможет подготовить сообщение и разместить его в реестре — без самостоятельной настройки рабочего места и оформления собственной КЭП для этой задачи.
Размещение аудиторского заключения в Федресурсе
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