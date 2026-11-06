Включение ПО в реестр Минцифры: требования, документы и пошаговый порядок для правообладателя

Что дает включение ПО в реестр Минцифры

Официальное название — единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В него включают сведения о конкретной программе или базе данных. Порядок установлен постановлением Правительства от 16.11.2015 № 1236. В этой статье рассматриваем программные продукты; для программно-аппаратных комплексов предусмотрены отдельные условия.

Реестр особенно важен, если вы продаете лицензии и доступ к корпоративному ПО, выходите на государственных заказчиков или готовите продукт к закупкам, где нужно подтвердить российское происхождение. Запись помогает подтвердить статус продукта, но не гарантирует контракт и не заменяет проверку условий конкретной закупки.

Для НДС значение имеет сама операция. Передача исключительных прав или прав использования ПО из реестра может освобождаться от НДС по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК, включая предоставление удаленного доступа. При этом в норме есть исключения, в частности для определенных возможностей распространения рекламы, размещения предложений, поиска покупателей и заключения сделок. Включение в реестр не освобождает автоматически от НДС всю выручку компании: отдельно оценивают договор, функции продукта и сопутствующие услуги.