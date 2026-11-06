Включение ПО в реестр Минцифры: требования, документы и пошаговый порядок для правообладателя

Чтобы включить ПО в реестр Минцифры, правообладатель должен подтвердить соответствие продукта требованиям, подготовить документы и рабочий экземпляр для проверки, затем подать электронное заявление и пройти экспертизу. Российская регистрация компании или свидетельство Роспатента сами по себе этого не обеспечивают.
Что дает включение ПО в реестр Минцифры
Официальное название — единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В него включают сведения о конкретной программе или базе данных. Порядок установлен постановлением Правительства от 16.11.2015 № 1236. В этой статье рассматриваем программные продукты; для программно-аппаратных комплексов предусмотрены отдельные условия.
Реестр особенно важен, если вы продаете лицензии и доступ к корпоративному ПО, выходите на государственных заказчиков или готовите продукт к закупкам, где нужно подтвердить российское происхождение. Запись помогает подтвердить статус продукта, но не гарантирует контракт и не заменяет проверку условий конкретной закупки.
Для НДС значение имеет сама операция. Передача исключительных прав или прав использования ПО из реестра может освобождаться от НДС по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК, включая предоставление удаленного доступа. При этом в норме есть исключения, в частности для определенных возможностей распространения рекламы, размещения предложений, поиска покупателей и заключения сделок. Включение в реестр не освобождает автоматически от НДС всю выручку компании: отдельно оценивают договор, функции продукта и сопутствующие услуги.
Три процедуры, которые важно различать
Реестр российского ПО
Проверяют конкретный продукт и правообладателя по требованиям реестра.
Регистрация в Роспатенте
Добровольная регистрация программы или базы данных. Она не заменяет включение в реестр Минцифры.
Аккредитация IT-компании
Отдельная процедура для организации. Она не означает, что ее продукты включены в реестр.
Добровольность регистрации программы: ст. 1259 и 1262 ГК. В перечне требований к включению ПО аккредитация IT-компании как общее обязательное условие не установлена.
Какие требования к ПО проверить до подачи
Удобно начать с шести направлений. Это рабочая проверка готовности, а полный набор применимых условий нужно сопоставить с п. 5 Правил ведения реестра и классом вашей программы.
1. Правообладатель и структура контроля
Исключительное право на ПО на территории всего мира и на весь срок его действия должно принадлежать допустимому правообладателю. Среди них — граждане России, российские коммерческие и некоммерческие организации, отвечающие установленным условиям, а также публичные образования.
Для обычной коммерческой компании важен российский контроль: возможность прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов в предусмотренной Правилами структуре. Проверять только страну регистрации непосредственного учредителя недостаточно. При нескольких уровнях владения нужно раскрыть цепочку контроля.
Практический вопрос: исключительное право уже принадлежит вашей компании или остается у основателя, подрядчика либо другой организации группы? Обычная лицензия на чужую программу не превращает лицензиата в ее правообладателя.
2. Законное распространение и выплаты иностранным лицам
ПО должно быть правомерно введено в оборот и доступно для реализации или предоставления доступа на всей территории России без препятствующих этому ограничений.
Отдельно проверяют указанные в Правилах выплаты иностранным лицам, подконтрольным им организациям, агентам и представителям: за права, разработку, адаптацию и модификацию. Их сумма должна составлять менее 30% выручки от предоставления прав использования этого ПО за предыдущий календарный год. Это не доля иностранного кода и не процент от общей выручки компании. Для нового продукта без выручки нужно отдельно разобраться с подтверждениями; произвольно считать показатель равным нулю нельзя.
3. Поддержка и техническая инфраструктура
У программы не должно быть принудительного обновления и управления из-за рубежа. Поддержку и модернизацию должны выполнять предусмотренные Правилами российские организации либо граждане России.
Средства хранения исходного и объектного кода, а также компиляции должны находиться в России. Для средств активации, выпуска, распространения и управления лицензионными ключами дополнительно требуется контроль российских организаций или граждан. Если сборка продукта, выдача ключей или управление обновлениями зависят от зарубежного сервиса, это нужно проверить до подачи, а не объяснять после запроса.
4. Интерфейс, функции и компоненты
Графический пользовательский интерфейс должен быть реализован на русском языке. Заявленные функции и классы ПО должны соответствовать рабочей версии. Составьте перечень сторонних библиотек и компонентов, их лицензий и роли в продукте. Наличие открытого исходного кода само по себе не означает отказ, но требует проверки условий использования, прав на собственную разработку и технических зависимостей.
5. Совместимость с доверенными операционными системами
Изменение, которое уже важно учитывать в 2026 году.
Для офисного ПО с 1 сентября 2026 года применяется требование совместимости не менее чем с двумя ОС, соответствующими требованиям к доверенному ПО. В двух предусмотренных случаях допустима одна ОС: правообладатели ПО и ОС входят в одну группу лиц либо ПО используется исключительно в составе ПАК.
Для других групп сроки различаются: например, для средств виртуализации, облачных вычислений и СУБД — с 1 января 2027 года, для прикладного ПО — с 1 июня 2027 года. Сверьте свой класс с полным перечнем и подготовьте подтверждения совместимости. Основание — п. 6 постановления № 1937 и подп. «м» п. 5 п. 6 постановления № 1937.
6. Специальные условия
Для ПО, основная функция которого — защита конфиденциальной информации, предусмотрены дополнительные требования к сертификации и лицензии правообладателя. Для определенных правообладателей с государственным участием и связанных с ними организаций действует отдельное условие о доле продаж внутри группы. Нельзя переносить эти требования на все программы или, наоборот, пропускать их в специальном случае.
Ваше ПО готово к включению в реестр?
Патент 24 проверит правообладателя, цепочку прав и документы, поможет определить применимые требования и то, что нужно исправить до подачи.
Какие документы нужны для включения ПО в реестр
Комплект зависит от заявителя и продукта. Основные документы и материалы перечислены в п. 11 Правил, а сведения заявления — в п. 10. Распределите подготовку между юристом, руководителем разработки и сотрудником, который знает договоры и финансовые показатели.
Блок
Что подготовить
Что проверить
Заявитель и полномочия
Сведения о правообладателе; устав или сведения о типовом уставе — в предусмотренных случаях; подтверждение полномочий представителя, если требуется.
Заявление подписывает надлежащее лицо. Реквизиты и структура контроля подтверждены.
Исключительное право
Документы по фактической истории создания и приобретения ПО: договоры, служебные задания, акты, документы передачи прав.
Можно установить, как право перешло от создателей к заявителю и на какой продукт.
Функции и использование
Описание функциональных характеристик, инструкция по установке и эксплуатации.
По инструкции можно запустить проверяемую версию и проверить заявленные функции.
Жизненный цикл
Описание поддержки, исправления ошибок и развития ПО; информация о необходимом персонале.
Документ отражает реальный порядок работы, а не универсальный шаблон.
Инфраструктура
Описание средств хранения кода, компиляции, активации, выпуска, распространения и управления ключами.
Фактические адреса размещения и контроль соответствуют требованиям.
Экземпляр для проверки
Рабочий экземпляр без блокирующих проверку средств защиты либо с законным способом снять ограничения.
Версия совпадает с документацией. Для облачного продукта заранее подготовлен рабочий сценарий доступа эксперта.
Специальные подтверждения
Документы о совместимости с доверенными ОС и о продажах внутри группы — когда эти требования применяются.
Учтены класс ПО, дата применения требования и категория правообладателя.
Для заявления также потребуются сведения о продукте, классах, правообладателях, основаниях получения прав, предусмотренных выплатах иностранным лицам и другие данные по форме. Сведения в заявлении, документации и рабочем экземпляре должны описывать один и тот же продукт.
Условный пример
CRM разрабатывали штатные программисты и подрядчик. В заявлении правообладателем указано ООО, но в договоре с подрядчиком не определен состав переданных результатов, а акт описывает только «услуги разработки». До подачи нужно установить правовой режим работ и подтвердить права на соответствующие результаты. Сам факт оплаты не закрывает этот вопрос.
Если история разработки сложная, начните с проверки цепочки прав и комплекта документов в «Патент 24». Это помогает понять, какие подтверждения уже есть и какие пробелы нужно устранить до заполнения заявления.
Нужна ли страница с ценой на сайте?
По обновленным правилам сведения о стоимости ПО либо о возможности безвозмездного использования отражаются в реестре. Публикация цены на сайте правообладателя теперь добровольна. Это прямо разъяснено в сообщении оператора реестра от 30 июля 2026 года. Не используйте старый чек-лист, который требует такую страницу как обязательное условие.
Пошаговый порядок включения ПО в реестр Минцифры
1. Определите продукт, правообладателя и классы ПО
Зафиксируйте название, версию, основные функции и состав модулей. Выбирайте классы по фактическим возможностям программы. Если продукт продается под разными названиями, устраните расхождения до заполнения формы.
2. Проведите проверку требований
Сопоставьте права, структуру контроля, выплаты, компоненты и инфраструктуру с Правилами. Составьте список конкретных действий: получить документ, уточнить договор, перенести техническое средство, проверить совместимость. Если сам продукт не отвечает требованиям, одного редактирования заявления недостаточно.
3. Соберите документы и подготовьте проверяемую версию
Подготовьте описания и инструкции. Дайте сотруднику, который не участвовал в разработке, пройти путь установки или входа по вашей инструкции. Исправьте неработающие ссылки, недоступные функции и устаревшие снимки экранов. Для демонстрации используйте тестовые данные.
4. Подготовьте доступ и электронную подпись
На официальном сайте реестра перейдите к подаче заявления. Подготовьте подтвержденную учетную запись Госуслуг, усиленную квалифицированную электронную подпись и необходимое средство подписания. Проверьте полномочия подписанта и актуальную инструкцию личного кабинета.
5. Заполните и подпишите заявление
Внесите сведения в электронную форму, приложите материалы и проверьте каждое заверение о соответствии. Сохраните номер и дату заявления. Отправка формы еще не означает ни регистрацию заявления после проверки, ни включение программы в реестр.
6. Сопроводите экспертизу
Контролируйте личный кабинет и указанную почту. Если поступил запрос, отвечайте по каждому замечанию с подтверждающими документами. Юридическую и техническую части ответа нужно согласовать: разные объяснения от юриста и разработчика создают новые вопросы.
7. Проверьте решение и реестровую запись
После положительного решения проверьте название ПО, правообладателя, классы и номер записи. Используйте ссылку на запись в документах для заказчиков и назначьте ответственного за актуальность сведений.
Сколько времени занимает рассмотрение
В проектный график включают два разных периода: подготовку продукта и документов и рассмотрение заявления. Исправление договоров или перенос инфраструктуры не входят в срок работы государственного органа.
5 рабочих дней на проверку поступившего заявления
15 рабочих дней на рассмотрение экспертным советом с регистрации
10 рабочих дней на положительное решение после утверждения заключения
Сроки отдельных этапов: п. 16, 21 и 25 Правил. Они не являются обещанием завершить весь проект за сумму указанных дней.
По запросу в ходе экспертизы заявителю дается 20 рабочих дней на пояснения и документы; течение срока экспертного рассмотрения приостанавливается по правилам п. 22. Поэтому планировать включение «к пятнице» только по дате отправки заявления нельзя. Если запись нужна к закупке, начните с оценки недостающих документов и технических изменений.
Сколько стоит включение ПО в реестр
Госпошлина за включение ПО в реестр не предусмотрена. Основные расходы связаны с подготовкой: оформлением прав, технической документацией, электронной подписью, возможными изменениями инфраструктуры, подтверждением совместимости и сопровождением заявления. Какие работы потребуются именно вам, зависит от готовности продукта.
При сравнении предложений проверяйте состав услуги: входит ли аудит прав и требований, кто готовит технические документы, кто отвечает на запросы и какие доработки оплачиваются отдельно. Формулировка «подача заявления» не означает, что исполнитель исправит договоры и подготовит всю техническую часть.
Согласуйте объём работ до подачи
Проверим исходные материалы и определим, что требуется для вашего продукта. Состав сопровождения и возможные дополнительные расходы фиксируются в договоре.
Почему возникают запросы и отказы
Разделяйте отказ в регистрации самого заявления и отказ во включении продукта после рассмотрения. В первом случае проверяют соблюдение требований к подаче; во втором — также достоверность сведений и соответствие ПО установленным условиям.
Не подтверждена цепочка прав. Заявитель назван правообладателем, но документы не позволяют проследить получение прав на продукт.
Описание расходится с экземпляром. Заявлена функция, которой нет в доступной для проверки версии, или инструкция не соответствует интерфейсу.
Инфраструктура описана формально. Документы указывают российское размещение, а реальная сборка, активация или управление ключами организованы иначе.
Не учтено применимое специальное требование. Например, заявитель не подготовил подтверждения совместимости для класса, на который оно уже распространяется.
Пропущен запрос. Нужные пояснения и документы не представлены в установленный срок.
Основания отказа перечислены в п. 17 и 27 Правил. Недостоверные сведения и подложные документы имеют самостоятельные последствия: в предусмотренных случаях они препятствуют новой подаче в течение 12 месяцев. Но правила «после любого отказа нужно ждать год» нет. Сначала изучите основание решения, затем определяйте порядок исправления и повторного обращения.
При получении замечаний полезно обсудить с «Патент 24» содержание запроса и дальнейшие действия, приложив сам запрос и уже поданные материалы. Обещать положительное решение до их проверки некорректно.
Что делать после включения
Назначьте ответственного за изменения в продукте и компании: права, наименование, сведения в реестре, инфраструктура и другие значимые данные не должны расходиться с фактическим положением дел.
Для перечисленных в п. 30 изменений предусмотрено уведомление в течение 5 рабочих дней; для изменения сведений о правообладателе действует процедура п. 30¹. Кроме того, ежегодно не позднее 1 июня нужно выполнять предусмотренную Правилами обязанность уведомления об изменении соответствующих финансовых сведений с указанием выручки за предыдущий год. Конкретный набор данных проверяйте по п. 30–30 Правил.
Сохраняйте пакет поданных документов, экспертное заключение и подтверждения отправки уведомлений. Проверяйте применимость новых требований при развитии продукта, изменении классов или структуры владения.
Частые вопросы правообладателей
Можно ли подать заявление без свидетельства Роспатента?
Да. Предварительная регистрация программы в Роспатенте не является общим обязательным условием включения в реестр. Но исключительное право нужно подтвердить надлежащими документами. Само свидетельство не устраняет пробелы в истории получения прав.
Можно ли включить SaaS-сервис?
Модель удаленного доступа сама по себе не препятствует включению: Правила предусматривают услуги доступа к ПО. Проверяют конкретный продукт, права, инфраструктуру и выполнение остальных условий. Для экспертизы нужно обеспечить возможность проверить заявленную функциональность.
Подойдет ли программа с иностранными библиотеками?
Нельзя ответить только по наличию библиотеки. Нужно проверить ее лицензию, права на вашу программу, выплаты, ограничения использования и техническую зависимость. Универсального критерия «не менее 50% кода написано в России» для обычного ПО в п. 5 Правил нет.
Можно ли включить ПО самостоятельно?
Да, заявление подает правообладатель или уполномоченное лицо. До подачи оцените, кто в команде проверит права, подготовит документацию, обеспечит техническую проверку и будет отвечать на запросы. Сопровождение помогает организовать эту работу, но решение принимает Минцифры.
С чего начать правообладателю
Соберите в одну папку договоры по разработке, описание продукта и имеющиеся инструкции. Зафиксируйте, кто владеет правами, где хранится и собирается код, как выдаются ключи и какие сторонние компоненты используются. Этого достаточно, чтобы начать обсуждение готовности и составить план подготовки; для самой подачи потребуется полный комплект.
Подготовьте ПО к реестру с понятным планом
Обратитесь в Патент 24 с описанием продукта и имеющимися документами. Определим применимые требования, недостающие материалы и объём сопровождения — от подготовки заявления до работы с запросами.
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFHqGMXG