Строим планы: готовый шаблон целей на 2026 год в табличном редакторе Р7 офис

Специально для осознанного старта в 2026 году мы сделали шаблон планера в табличном редакторе Р7 офис. Пусть он станет вашим личным маршрутом на весь следующий год, который поможет не сбиться с пути, когда энтузиазм первых дней уляжется.
Для создания шаблона мы использовали ряд полезных функций, которые вы при необходимости можете скорректировать под свои нужды.
А куда нажимать?
Не нужно создавать ничего с нуля, тратить время на настройку таблицы или разбираться в сложных формулах. Мы уже все подготовили. Просто скачайте готовый шаблон «Планы на 2026 год» и откройте его на своем рабочем столе. Файл откроется за пару секунд, и вы сразу увидите структуру, разбитую на категории, которые показались нам самыми важными для подобного годового планера.
Шаблон выглядит как умная таблица: здесь есть место для ваших целей, для отслеживания прогресса и, что самое главное, для автоматического определения статуса каждой задачи. Вам не придется вручную подписывать, на каком этапе находится та или иная цель. Шаблон сделает это за вас.
Структура проще, чем кажется
Слева вы видите основные категории жизни, которые обычно хочется улучшить: здоровье, личностный рост, приключения, финансы, отношения и карьера. Возле каждой категории находятся пять строк (можно сделать и больше). Именно здесь вы будете формулировать свои цели на год.
Вы можете менять цели под себя, главное, чтобы они были конкретными, а не абстрактными. Мечта — «выучить язык», цель — «дойти до уровня B2 к декабрю». Будьте конкретны: «сбросить 8 кг», «прочитать 10 книг», «откладывать 20% в месяц». Так вы сразу поймете, что именно вы хотите сделать и какой итог получить. Формулируйте честно и реалистично: лучше 15 ясных целей, чем 50 размытых.
Самое интересное начинается в правой части таблицы. Столбец «Процент выполнения» — это ваша честность перед собой. Здесь в выпадающем списке вы сможете выбрать значение от 0% до 100%: «0%» — еще не приступили, «25%» — только начали делать первые шаги, «50%» — выполнили ровно половину, «75%» — почти у цели, и «100%» — можно праздновать, дело сделано.
Если вам захочется настроить эти значения под себя, например, добавить вариант «10%» или изменить текст подсказок — это легко сделать. Просто выделите ячейки с выпадающим списком, перейдите на вкладку «Данные» и найдите иконку «Проверка данных». Там вы сможете отредактировать список допустимых значений так, как удобно именно вам.
А вот столбец «Статус» работает на автопилоте. Как только вы выберете процент прогресса, в соседней ячейке автоматически появится характерный статус: «Не приступил», «Начато», «Наполовину», «Почти сделано» или «Выполнено». Вам не нужно ничего прописывать или менять, благодаря функции «ЕСЛИ» все работает самостоятельно.
Однако, если вы захотите присвоить другой цвет ячейкам, то это можно сделать через инструмент «Условное форматирование» во вкладке «Главное». Выберите пункт «Управление правилами» и нажмите на кнопку «Изменить», а дальше просто выберите понравившийся вам цвет и нажмите «Ок».
В самом низу таблицы шаблон подводит итоги. Он считает общий процент выполнения всех ваших целей и, что особенно приятно, обращается к вам с мотивирующей фразой. Эти фразы меняются в зависимости от того, как далеко вы продвинулись. Они будут подбадривать вас, когда трудно, и радоваться вместе с вами, когда все получается.
И дополнительно (но не обязательно в применении) мы добавили круговую диаграмму, которая наглядно покажет, задач с каким статусом больше всего на данный момент. Расчет ведется автоматически, благодаря функции «СЧеТЕСЛИ» во время изменения показателей в большой таблице, маленькая табличка высчитывает количество каждого из вышеупомянутых статусов самостоятельно и далее прогресс отображается на диаграмме.
Запускаем новогоднюю акцию — редакторы Р7 офис для дома и семьи со скидкой 30%*
Пишите, считайте и делайте презентации в привычных форматах docx, xlsx, pptx без сюрпризов, зависаний и «ой, файл не открывается». Скидка 30% по промокоду NG2026
Вместо итогов
Помните: этот файл — ваш помощник. Он не должен вызывать у вас чувство вины. Если в середине года вы поняли, что цель «Полетать в аэротрубе» вас больше не вдохновляет, а вместо этого горит идея научиться кататься на серфе, то смело меняйте ее. Жизнь гибкая, и план должен быть таким же.
Скачивайте шаблон прямо сейчас, пока новогоднее настроение дает тот самый заряд энергии. Потратьте один спокойный вечер на вдумчивое заполнение, а потом просто возвращайтесь к нему раз в месяц, как на встречу с самим собой. Вы удивитесь, как эта простая, но эффективная таблица помогает не терять фокус, видеть прогресс и по кирпичику строить тот самый 2026 год, о котором вы сейчас мечтаете.
