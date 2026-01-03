Строим планы: готовый шаблон целей на 2026 год в табличном редакторе Р7 офис

Структура проще, чем кажется

Слева вы видите основные категории жизни, которые обычно хочется улучшить: здоровье, личностный рост, приключения, финансы, отношения и карьера. Возле каждой категории находятся пять строк (можно сделать и больше). Именно здесь вы будете формулировать свои цели на год.

Вы можете менять цели под себя, главное, чтобы они были конкретными, а не абстрактными. Мечта — «выучить язык», цель — «дойти до уровня B2 к декабрю». Будьте конкретны: «сбросить 8 кг», «прочитать 10 книг», «откладывать 20% в месяц». Так вы сразу поймете, что именно вы хотите сделать и какой итог получить. Формулируйте честно и реалистично: лучше 15 ясных целей, чем 50 размытых.

Самое интересное начинается в правой части таблицы. Столбец «Процент выполнения» — это ваша честность перед собой. Здесь в выпадающем списке вы сможете выбрать значение от 0% до 100%: «0%» — еще не приступили, «25%» — только начали делать первые шаги, «50%» — выполнили ровно половину, «75%» — почти у цели, и «100%» — можно праздновать, дело сделано.

Если вам захочется настроить эти значения под себя, например, добавить вариант «10%» или изменить текст подсказок — это легко сделать. Просто выделите ячейки с выпадающим списком, перейдите на вкладку «Данные» и найдите иконку «Проверка данных». Там вы сможете отредактировать список допустимых значений так, как удобно именно вам.

А вот столбец «Статус» работает на автопилоте. Как только вы выберете процент прогресса, в соседней ячейке автоматически появится характерный статус: «Не приступил», «Начато», «Наполовину», «Почти сделано» или «Выполнено». Вам не нужно ничего прописывать или менять, благодаря функции «ЕСЛИ» все работает самостоятельно.

Однако, если вы захотите присвоить другой цвет ячейкам, то это можно сделать через инструмент «Условное форматирование» во вкладке «Главное». Выберите пункт «Управление правилами» и нажмите на кнопку «Изменить», а дальше просто выберите понравившийся вам цвет и нажмите «Ок».

В самом низу таблицы шаблон подводит итоги. Он считает общий процент выполнения всех ваших целей и, что особенно приятно, обращается к вам с мотивирующей фразой. Эти фразы меняются в зависимости от того, как далеко вы продвинулись. Они будут подбадривать вас, когда трудно, и радоваться вместе с вами, когда все получается.

И дополнительно (но не обязательно в применении) мы добавили круговую диаграмму, которая наглядно покажет, задач с каким статусом больше всего на данный момент. Расчет ведется автоматически, благодаря функции «СЧеТЕСЛИ» во время изменения показателей в большой таблице, маленькая табличка высчитывает количество каждого из вышеупомянутых статусов самостоятельно и далее прогресс отображается на диаграмме.

