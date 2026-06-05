Р7 офис объявляет о старте III Всероссийского чемпионата по табличному редактору с призовым фондом 2 млн рублей

Компания-разработчик офисной среды для совместной работы и коммуникаций Р7 офис запускает III Всероссийский чемпионат по своему табличному редактору, который проводится при поддержке Минцифры России и «Газпром нефти». Среди участников определятся эксперты, наиболее эффективно работающие с инструментами редактора: средствами анализа и обработки данных.

Общее вознаграждение участникам турнира составит 2 млн рублей, оно будет распределено между победителями и призерами. Оператором чемпионата станет организационный комитет Международного инженерного чемпионата CASE-IN, технологические партнеры — компания «Аквариус», один из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, и «Группа Астра», один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации.

В чемпионате примут участие команды по 3 человека — представители компаний, зарегистрированных в любом регионе России. Можно подать заявку одному — с учетом указанных в анкетах специализаций участников объединят в группы по трое.

Цели и задачи чемпионата: повышение эффективности работы с офисными программами для решения бизнес-задач, а также выявление сильнейших специалистов по работе с табличными редакторами — анализу, обработке и визуализации данных.

Этапы чемпионата:

— набор участников: с 27 апреля по 21 июня;

— образовательный и отборочный этапы: серия вебинаров, которые знакомят участников с инструментарием редактора таблиц, и решение тестовых задач;

— полуфинальный этап: решение заданий и оценка результатов экспертной комиссией;

— финальный этап: очное соревнование в Москве, которое состоится в период с 14 по 19 сентября.

«В преддверии старта III Всероссийского чемпионата по работе с таблицами Р7 офис мы рассчитываем как минимум повторить успех предыдущих сезонов. Практика подтверждает: подобные интеллектуальные состязания среди представителей российских компаний действительно мотивируют пользователей глубже осваивать функционал отечественного ПО, повышать свой уровень профессионализма и цифровую грамотность. Кроме того, для нас как для разработчика это бесценный источник обратной связи, особенно от тех, кто использует наше ПО практически на максимуме его возможностей», — прокомментировала руководитель направления по коммуникациям с государственными органами Р7 Елена Бажей.



«История этого чемпионата началась несколько лет назад с внутреннего соревнования в «Газпром нефти». Сегодня чемпионат по работе с табличным редактором Р7 офис — это всероссийский уровень: сотни команд и тысячи участников. Для нас поддержка этого мероприятия — логичное продолжение стратегии по развитию российского ПО. Мы системно внедряем отечественные решения, тестируем их, даем обратную связь разработчикам и вместе с ними дорабатываем продукты. Но без активных пользователей, без их вовлеченности этот процесс невозможен. Чемпионат — это как раз та среда, где профессиональное сообщество растет, а разработчики получают бесценную обратную связь. Мы видим, как год от года растет уровень участников, усложняются задачи, появляются новые подходы. Это значит, что российские решения становятся полноценным инструментом для решения самых сложных бизнес-задач. Желаю участникам честной борьбы, новых открытий и, конечно, победы», — отметил ИТ-директор «Газпром нефти» Антон Думин.



За звание лучших в прошлом году соревновались 840 специалистов из 280 команд. В полуфинал прошли 34 команды, а финал в Москве собрал 13 лучших команд со всей России. Чемпионский кубок получила команда «Заполярские медведи». Серебряных и бронзовых призеров наградили ИТ-директор «Газпром нефти» Антон Думин и генеральный директор Р7 Евгений Шелковников. Награду победителям вручил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Кучушев.



Зарегистрироваться на III Всероссийский чемпионат по табличному редактору Р7 офис можно на официальном лендинге.