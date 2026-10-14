«Я в Агро»: десятки тысяч вакансий в АПК, уроки, лекции и задания от агрохолдингов

Цифровой лекторий «Наука. Бизнес. Возможности»

Жизнь при −196 °C: как заморозка сохраняет лучшую генетику. На птицефабрике в Кировской области заболеваемость снизилась на 30% за первый год после внедрения систем видеонаблюдения и анализа поведения куриц. Как гены от курицы, козы, человека и вируса уживаются в одном организме. Это все реальные темы, о которых говорят спикеры Цифрового лектория.

Ведущие ученые страны и топ-менеджеры компаний АПК доступно и подробно рассказывают о невероятных открытиях агронауки и бизнеса. Это настолько интересно, что профильные вузы включают эти выпуски в свои учебные программы.

В лектории вышло уже более 200 выпусков, минимум раз в неделю публикуется новое видео. Есть постоянные рубрики:

«Наука» – лекции учёных по различным темам (от классики типа агрономии и ветеринарии, но с новейшими открытиями до использования IT-технологий для эффективного управления хозяйствами);

«Первые лица АПК» – интервью с топ-менеджерами агрохолдингов, которые рассказывают, как в АПК зарабатывать 1 млн рублей в месяц или получить жилье за счет предприятия;

«Лидеры в агрообразовании» – беседы с ректорами вузов, которые доходчиво объясняют, где лучше всего сегодня востребованы выпускники и какие запросы формируются бизнесом на завтра;

Плюс есть разделы «Образование и карьера», «Еда и цивилизации» и другие.

Основатель компании RUSEED Марк Гехт, гендиректор АО «Агропромцифра» Ольга Чебунина, председатель совета директоров ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов, фермер и агроблогер Никита Токмаков - это всего лишь несколько человек, чьи выпуски в Цифровом лектории вы обязаны посмотреть, если влюблены в агро.

Не случайно же, десятки вузов и сотни ссузов поддерживают проект. Преподаватели скидывают видео студентам, тем более, что многие темы попадают в учебный план как в яблочко. Есть планы с Министерством сельского хозяйства и бизнеса по обновлению ряда аграрных образовательных программ с помощью лектория.