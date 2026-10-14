«Я в Агро»: десятки тысяч вакансий в АПК, уроки, лекции и задания от агрохолдингов

За четыре года платформа «Я в Агро» стала значимой площадкой в Рунете, помогающей получать образование и находить работу в агропромышленном комплексе. Если вам интересно сельское хозяйство, здесь вы найдёте материалы для разных аудиторий: профильные практики и стажировки для студентов, вакансии для выпускников и специалистов (более 80 тыс. предложений), а также разнообразные образовательные курсы и статьи.
Есть познавательные уроки для учеников, интересующихся биологией и химией и которые мечтают стать биотехнологами и селекционерами. Есть лекции ведущих отечественных учёных, которые с интересом смотрят не только студенты, но и их преподаватели.
Еще один плюс: платформа входит в цифровую экосистему РСХБ «Своё». Так что при необходимости можно перейти на дружественные площадки, в которых есть вся необходимая информация на темы фермерства, жизни на селе, маркетплейсы (продукты, сельхозтехника).
«Я в Агро» же в первую очередь решает кадровый вопрос, популяризируя отрасль. Ученик может еще в школе выбрать перспективную специальность и идти к своей мечте, например, стать сыроделом круче, чем Олег Сирота. И платформа будет сопровождать его на всём пути - от выбора профессии и подготовки к ЕГЭ по нужным предметам до успешного трудоустройства (а между этими точками - стипендии в вузе, выбор практик и стажировок, решения производственных заданий от компаний). Карьерная траектория как постоянный процесс, когда у тебя есть любимый цифровой помощник.
Кто и как использует платформу
школьники, их родители, педагоги – для профориентации, знакомства с профессиями в АПК и обучения профильным предметам, необходимым для поступления в аграрные учебные заведения;
студенты аграрных вузов и колледжей – для поиска мест практик, стажировок, получения стипендий и грантов, знакомства с работодателями, просмотра лекций и интервью от ведущих экспертов АПК;
молодые и опытные специалисты – для поиска работы и профессионального развития;
работодатели – для размещения вакансий и подбора сотрудников, продвижения бренда компаний, поиска научных партнеров;
ученые, научные организации и вузы – для публикаций видеолекций, прикладных разработок и поиска индустриальных партнеров.
Платформа «Я в Агро» закрывает весь путь человека, выбравшего сельское хозяйство: от появления интереса к аграрной профессии до успешного обучения, трудоустройства и дальнейшего развития.
Поиск работы по различным специальностям
Как уже было отмечено, на платформе публикуются актуальные вакансии от предприятий по различным сферам сельского хозяйства:
агрономия;
ветеринария;
животноводство;
растениеводство;
пищевые технологии;
инженерные специальности;
IT в сельском хозяйстве;
управление агробизнесом.
Студенты, выпускники и специалисты заполняют в личном кабинете цифровой профиль и создают резюме. Интерфейс простой и удобный, интуитивно понятно, как откликаться на объявления (практики, стажировки и вакансии).
Есть фильтры при поиске вариантов (выбор подходящих регионов/городов/cёл, специальностей, зарплатная «вилка»). Такие же возможности есть и у работодателей, размещающих вакансии на платформе и выбирающих кандидатов.
«Агроклассы»: первый шаг в профессию
«Агроклассы» помогают школьникам наглядно увидеть, какие крутые технологии сейчас применяются в АПК, какие профессии наиболее востребованные и высокооплачиваемые. Отметим, что ежегодно в аграрные вузы увеличивается поток мотивированных абитуриентов, которые сознательно выбирают будущую профессию.
Команда платформы совместно с Министерством сельского хозяйства России содействует реализации федерального проекта «Кадры в АПК» и развитию сети агротехнологических классов.
Платформа способствует открытию агротехнологических классов и обучению в них, предоставляя доступ пользователям со всех уголков России к необходимым образовательным материалам.
Возможности для студентов
Ребята из аграрных университетов и колледжей используют следующие возможности платформы:
поиск производственной практики;
оплачиваемые стажировки;
программы поддержки молодых специалистов;
гранты и стипендии;
знакомство с потенциальными работодателями во время обучения.
Цифровой лекторий «Наука. Бизнес. Возможности»
Жизнь при −196 °C: как заморозка сохраняет лучшую генетику. На птицефабрике в Кировской области заболеваемость снизилась на 30% за первый год после внедрения систем видеонаблюдения и анализа поведения куриц. Как гены от курицы, козы, человека и вируса уживаются в одном организме. Это все реальные темы, о которых говорят спикеры Цифрового лектория.
Ведущие ученые страны и топ-менеджеры компаний АПК доступно и подробно рассказывают о невероятных открытиях агронауки и бизнеса. Это настолько интересно, что профильные вузы включают эти выпуски в свои учебные программы.
В лектории вышло уже более 200 выпусков, минимум раз в неделю публикуется новое видео. Есть постоянные рубрики:
«Наука» – лекции учёных по различным темам (от классики типа агрономии и ветеринарии, но с новейшими открытиями до использования IT-технологий для эффективного управления хозяйствами);
«Первые лица АПК» – интервью с топ-менеджерами агрохолдингов, которые рассказывают, как в АПК зарабатывать 1 млн рублей в месяц или получить жилье за счет предприятия;
«Лидеры в агрообразовании» – беседы с ректорами вузов, которые доходчиво объясняют, где лучше всего сегодня востребованы выпускники и какие запросы формируются бизнесом на завтра;
Плюс есть разделы «Образование и карьера», «Еда и цивилизации» и другие.
Основатель компании RUSEED Марк Гехт, гендиректор АО «Агропромцифра» Ольга Чебунина, председатель совета директоров ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов, фермер и агроблогер Никита Токмаков - это всего лишь несколько человек, чьи выпуски в Цифровом лектории вы обязаны посмотреть, если влюблены в агро.
Не случайно же, десятки вузов и сотни ссузов поддерживают проект. Преподаватели скидывают видео студентам, тем более, что многие темы попадают в учебный план как в яблочко. Есть планы с Министерством сельского хозяйства и бизнеса по обновлению ряда аграрных образовательных программ с помощью лектория.
Сервис «Агрогорода»: если интересна релокация
Работодатели в АПК часто предлагают кандидатам переезд в другой регион. Естественно, что это серьезный шаг для человека. Для того, чтобы принять решение, надо понять, а что тебя ждет кроме работы? Есть ли рядом с предприятием стадион, садик и школа для детей, секции и кружки. Где вы будете с семьей проводить свободное время. Для того чтобы узнать детали об инфраструктуре конкретного города, района и села, на платформе есть сервис «Агрогорода».
В карточках населенных пунктов есть следующие данные:
стоимость аренды жилья;
средняя зарплата;
социальная инфраструктура;
климатические особенности;
уровень развития территории.
Сейчас на платформе доступны интерактивные страницы 700 населенных пунктов.
Наука, инновации и сотрудничество с бизнесом
Еще один важный проект платформы – сервис «Витрина научных разработок». На нем научные команды выкладывают исчерпывающую информацию о своих проектах, которые остается внедрить в производство. В нём выкладываются разработки по направлениям:
селекция и генетика;
растениеводство и животноводство;
пищевые технологии;
цифровые решения для сельского хозяйства;
сельскохозяйственная техника;
биотехнологии.
В карточках проектов описания сути ноу-хау, степень готовности, предпочтительные варианты сотрудничества с бизнесом и контактные данные.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Кто может пользоваться платформой «Я в Агро»?
Школьники, студенты, выпускники, молодые специалисты, опытные сотрудники, преподаватели, ученые, работодатели и все, кто интересуется агропромышленным комплексом.
Как зарегистрироваться и пользоваться сервисами?
Зайти на платформу, создать личный кабинет, заполнить профиль, добавив в него информацию об образовании и опыте работы (если он есть, если нет, то достижения в учёбе и сильные стороны). Это позволяет эффективнее искать вакансии, откликаться на предложения работодателей и пользоваться другими сервисами.
Можно ли найти работу без опыта?
На платформе есть предложения от компаний АПК без требований к опыту, включая производственную практику, оплачиваемые стажировки и программы для выпускников профильных учебных заведений.
Какие вакансии можно найти в «Я в Агро»?
На платформе десятки тысяч актуальных предложений для агрономов, ветеринарных врачей, инженеров, технологов, айтишников, руководителей предприятий АПК и представителей других профессий.
Есть ли на платформе образовательные программы?
Да. Пользователи могут познакомиться с платформой «Я в Агро. Агроклассы» и получить образовательные материалы для агротехнологических классов и классов с агронаправленностью.
Подведём итоги
В АПК все больше нужны айтишники, которые разбираются в агротехнологиях. Поэтому на платформе много контента, посвященного не только традиционным специальностям АПК, но и цифре.
Платформа «Я в Агро» – площадка в российском Интернете, на которой публикуется актуальная информация об образовании и поиске работы в агропромышленном комплексе. Она закрывает потребности всех целевых аудиторий: от школьника, выбирающего профессию, до научного коллектива и предприятия, которое ищет персонал и партнёров для реализации проектов.
Как уже было сказано, платформа «Я в Агро» – это не отдельный проект, а важная часть цифровой экосистемы Россельхозбанка «Своё». За счет этого пользователи получают цифрового помощника на всю жизнь, если они решили связать ее с сельским хозяйством.
Школьник изучает профессии АПК на «Агроклассах», готовится к поступлению в вуз (чему помогают бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ на платформе). Затем яркая студенческая жизнь, где «Я в Агро» помогает найти практику и стажировку у работодателя, который компенсирует проезд, питание и заплатит за работу. Так, к выпуску выбираешь, куда пойти работать. Лучше понимаешь, где предлагают самые интересные задачи и самые сладкие условия.
Работодатели на платформе знакомят со своим брендом не только студентов и состоявшихся профи, но и старшеклассников с их родителями. Самых талантливых ведут до выпуска из вуза и затем уже внутри компании растят из них сильных управленцев. Долгий и непростой путь, но многие уже начинают пожинать плоды от системного подхода.