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«Я в Агро»: десятки тысяч вакансий в АПК, уроки, лекции и задания от агрохолдингов

«Я в Агро»: десятки тысяч вакансий в АПК, уроки, лекции и задания от агрохолдингов

Платформой Россельхозбанка «я в Агро» активно пользуются школьники, студенты, специалисты, ученые и работодатели.

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За четыре года платформа «Я в Агро» стала значимой площадкой в Рунете, помогающей получать образование и находить работу в агропромышленном комплексе. Если вам интересно сельское хозяйство, здесь вы найдёте материалы для разных аудиторий: профильные практики и стажировки для студентов, вакансии для выпускников и специалистов (более 80 тыс. предложений), а также разнообразные образовательные курсы и статьи.

Есть познавательные уроки для учеников, интересующихся биологией и химией и которые мечтают стать биотехнологами и селекционерами. Есть лекции ведущих отечественных учёных, которые с интересом смотрят не только студенты, но и их преподаватели.

Еще один плюс: платформа входит в цифровую экосистему РСХБ «Своё». Так что при необходимости можно перейти на дружественные площадки, в которых есть вся необходимая информация на темы фермерства, жизни на селе, маркетплейсы (продукты, сельхозтехника).

«Я в Агро» же в первую очередь решает кадровый вопрос, популяризируя отрасль. Ученик может еще в школе выбрать перспективную специальность и идти к своей мечте, например, стать сыроделом круче, чем Олег Сирота. И платформа будет сопровождать его на всём пути - от выбора профессии и подготовки к ЕГЭ по нужным предметам до успешного трудоустройства (а между этими точками - стипендии в вузе, выбор практик и стажировок, решения производственных заданий от компаний). Карьерная траектория как постоянный процесс, когда у тебя есть любимый цифровой помощник.

Кто и как использует платформу

  • школьники, их родители, педагоги – для профориентации, знакомства с профессиями в АПК и обучения профильным предметам, необходимым для поступления в аграрные учебные заведения;

  • студенты аграрных вузов и колледжей – для поиска мест практик, стажировок, получения стипендий и грантов, знакомства с работодателями, просмотра лекций и интервью от ведущих экспертов АПК;

  • молодые и опытные специалисты – для поиска работы и профессионального развития;

  • работодатели – для размещения вакансий и подбора сотрудников, продвижения бренда компаний, поиска научных партнеров;

  • ученые, научные организации и вузы – для публикаций видеолекций, прикладных разработок и поиска индустриальных партнеров.

Платформа «Я в Агро» закрывает весь путь человека, выбравшего сельское хозяйство: от появления интереса к аграрной профессии до успешного обучения, трудоустройства и дальнейшего развития.

Сайт «Я в Агро».
Сайт «Я в Агро».

Поиск работы по различным специальностям

Как уже было отмечено, на платформе публикуются актуальные вакансии от предприятий по различным сферам сельского хозяйства:

  1. агрономия;

  2. ветеринария;

  3. животноводство;

  4. растениеводство;

  5. пищевые технологии;

  6. инженерные специальности;

  7. IT в сельском хозяйстве;

  8. управление агробизнесом.

    Студенты, выпускники и специалисты заполняют в личном кабинете цифровой профиль и создают резюме. Интерфейс простой и удобный, интуитивно понятно, как откликаться на объявления (практики, стажировки и вакансии).

    Есть фильтры при поиске вариантов (выбор подходящих регионов/городов/cёл, специальностей, зарплатная «вилка»). Такие же возможности есть и у работодателей, размещающих вакансии на платформе и выбирающих кандидатов.

    На платформе «Я в Агро» размещено более 80 тысяч вакансий.
    На платформе «Я в Агро» размещено более 80 тысяч вакансий.

«Агроклассы»: первый шаг в профессию

«Агроклассы» помогают школьникам наглядно увидеть, какие крутые технологии сейчас применяются в АПК, какие профессии наиболее востребованные и высокооплачиваемые. Отметим, что ежегодно в аграрные вузы увеличивается поток мотивированных абитуриентов, которые сознательно выбирают будущую профессию.

Команда платформы совместно с Министерством сельского хозяйства России содействует реализации федерального проекта «Кадры в АПК» и развитию сети агротехнологических классов.

Педагоги пользуются материалами для проведения уроков.
Педагоги пользуются материалами для проведения уроков.

Платформа способствует открытию агротехнологических классов и обучению в них, предоставляя доступ пользователям со всех уголков России к необходимым образовательным материалам.

Возможности для студентов

Ребята из аграрных университетов и колледжей используют следующие возможности платформы:

  • поиск производственной практики;

  • оплачиваемые стажировки;

  • программы поддержки молодых специалистов;

  • гранты и стипендии;

  • знакомство с потенциальными работодателями во время обучения.

Цифровой лекторий «Наука. Бизнес. Возможности»

Жизнь при −196 °C: как заморозка сохраняет лучшую генетику. На птицефабрике в Кировской области заболеваемость снизилась на 30% за первый год после внедрения систем видеонаблюдения и анализа поведения куриц. Как гены от курицы, козы, человека и вируса уживаются в одном организме. Это все реальные темы, о которых говорят спикеры Цифрового лектория.

Ведущие ученые страны и топ-менеджеры компаний АПК доступно и подробно рассказывают о невероятных открытиях агронауки и бизнеса. Это настолько интересно, что профильные вузы включают эти выпуски в свои учебные программы.

«Я в Агро»: десятки тысяч вакансий в АПК, уроки, лекции и задания от агрохолдингов

В лектории вышло уже более 200 выпусков, минимум раз в неделю публикуется новое видео. Есть постоянные рубрики:

«Наука» – лекции учёных по различным темам (от классики типа агрономии и ветеринарии, но с новейшими открытиями до использования IT-технологий для эффективного управления хозяйствами);

«Первые лица АПК» – интервью с топ-менеджерами агрохолдингов, которые рассказывают, как в АПК зарабатывать 1 млн рублей в месяц или получить жилье за счет предприятия;

«Лидеры в агрообразовании» – беседы с ректорами вузов, которые доходчиво объясняют, где лучше всего сегодня востребованы выпускники и какие запросы формируются бизнесом на завтра;

Плюс есть разделы «Образование и карьера», «Еда и цивилизации» и другие.

Основатель компании RUSEED Марк Гехт, гендиректор АО «Агропромцифра» Ольга Чебунина, председатель совета директоров ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов, фермер и агроблогер Никита Токмаков - это всего лишь несколько человек, чьи выпуски в Цифровом лектории вы обязаны посмотреть, если влюблены в агро.

Не случайно же, десятки вузов и сотни ссузов поддерживают проект. Преподаватели скидывают видео студентам, тем более, что многие темы попадают в учебный план как в яблочко. Есть планы с Министерством сельского хозяйства и бизнеса по обновлению ряда аграрных образовательных программ с помощью лектория.

Сервис «Агрогорода»: если интересна релокация

Работодатели в АПК часто предлагают кандидатам переезд в другой регион. Естественно, что это серьезный шаг для человека. Для того, чтобы принять решение, надо понять, а что тебя ждет кроме работы? Есть ли рядом с предприятием стадион, садик и школа для детей, секции и кружки. Где вы будете с семьей проводить свободное время. Для того чтобы узнать детали об инфраструктуре конкретного города, района и села, на платформе есть сервис «Агрогорода».

В карточках населенных пунктов есть следующие данные:

  • стоимость аренды жилья;

  • средняя зарплата;

  • социальная инфраструктура;

  • климатические особенности;

  • уровень развития территории.

Сейчас на платформе доступны интерактивные страницы 700 населенных пунктов.

Наука, инновации и сотрудничество с бизнесом

Интерфейс витрины научных разработок «Я в Агро» – пользователи ищут проекты по направлениям.
Интерфейс витрины научных разработок «Я в Агро» – пользователи ищут проекты по направлениям.

Еще один важный проект платформы – сервис «Витрина научных разработок». На нем научные команды выкладывают исчерпывающую информацию о своих проектах, которые остается внедрить в производство. В нём выкладываются разработки по направлениям:

  • селекция и генетика;

  • растениеводство и животноводство;

  • пищевые технологии;

  • цифровые решения для сельского хозяйства;

  • сельскохозяйственная техника;

  • биотехнологии.

В карточках проектов описания сути ноу-хау, степень готовности, предпочтительные варианты сотрудничества с бизнесом и контактные данные.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Кто может пользоваться платформой «Я в Агро»?

Школьники, студенты, выпускники, молодые специалисты, опытные сотрудники, преподаватели, ученые, работодатели и все, кто интересуется агропромышленным комплексом.

Как зарегистрироваться и пользоваться сервисами?

Зайти на платформу, создать личный кабинет, заполнить профиль, добавив в него информацию об образовании и опыте работы (если он есть, если нет, то достижения в учёбе и сильные стороны). Это позволяет эффективнее искать вакансии, откликаться на предложения работодателей и пользоваться другими сервисами.

Можно ли найти работу без опыта?

На платформе есть предложения от компаний АПК без требований к опыту, включая производственную практику, оплачиваемые стажировки и программы для выпускников профильных учебных заведений.

Какие вакансии можно найти в «Я в Агро»?

На платформе десятки тысяч актуальных предложений для агрономов, ветеринарных врачей, инженеров, технологов, айтишников, руководителей предприятий АПК и представителей других профессий.

Есть ли на платформе образовательные программы?

Да. Пользователи могут познакомиться с платформой «Я в Агро. Агроклассы» и получить образовательные материалы для агротехнологических классов и классов с агронаправленностью.

Подведём итоги

В АПК все больше нужны айтишники, которые разбираются в агротехнологиях. Поэтому на платформе много контента, посвященного не только традиционным специальностям АПК, но и цифре.

Платформа «Я в Агро» – площадка в российском Интернете, на которой публикуется актуальная информация об образовании и поиске работы в агропромышленном комплексе. Она закрывает потребности всех целевых аудиторий: от школьника, выбирающего профессию, до научного коллектива и предприятия, которое ищет персонал и партнёров для реализации проектов.

Как уже было сказано, платформа «Я в Агро» – это не отдельный проект, а важная часть цифровой экосистемы Россельхозбанка «Своё». За счет этого пользователи получают цифрового помощника на всю жизнь, если они решили связать ее с сельским хозяйством.

Школьник изучает профессии АПК на «Агроклассах», готовится к поступлению в вуз (чему помогают бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ на платформе). Затем яркая студенческая жизнь, где «Я в Агро» помогает найти практику и стажировку у работодателя, который компенсирует проезд, питание и заплатит за работу. Так, к выпуску выбираешь, куда пойти работать. Лучше понимаешь, где предлагают самые интересные задачи и самые сладкие условия.

Работодатели на платформе знакомят со своим брендом не только студентов и состоявшихся профи, но и старшеклассников с их родителями. Самых талантливых ведут до выпуска из вуза и затем уже внутри компании растят из них сильных управленцев. Долгий и непростой путь, но многие уже начинают пожинать плоды от системного подхода.

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