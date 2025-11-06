За трудоустройство молодежи могут дать вычет по страховым взносам

Для предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей в малых населенных пунктах предлагают установить новую льготу.

Депутат Леонид Слуцкий предлагает установить повышенный налоговый вычет по страховым взносам для малых предприятий за трудоустройство молодежи. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Льготу предлагается установить для предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей в городах и населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек.

«Установить повышенный вычет по страховым взносам за трудоустройство молодежи, предоставив право налогоплательщикам на налоговый вычет в размере 150% от суммы уплаченных страховых взносов за сотрудников в возрасте до 25 лет, впервые официально трудоустраивающихся в малом городе или селе», — говорится в письме.

По словам Слуцкого, малый бизнес в небольших населенных пунктах сталкивается с ограниченностью рынков сбыта, дефицитом квалифицированных кадров и слабой инфраструктурой. Таким компаниям тяжело не только развиваться, но и сохранять деятельность и легальную занятость.

«Стремительное сокращение экономически активного населения, вызванное миграцией молодежи в крупные города в поисках образования и карьерных перспектив, приводит к критической нехватке квалифицированных кадров даже для базовых операций», — добавил депутат.

Предприниматели сталкиваются с высокими страховыми взносами и налогами на фоне ограниченного спроса, дефицита коммерческой недвижимости и современной инфраструктуры, а также ограниченного доступа к льготным кредитам.