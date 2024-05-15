₽ Заказать рекламу
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее

Довольно частый вопрос новичков в ГОЗ — какие условия стоит прописать в контракте, заключенном в целях ГОЗ? Что важно учитывать?
Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее
Иллюстрация: ГИД ПО ГОЗ

За годы работы у нас сформировался быстрый ответ. Не так важно, что будет в контракте написано, как то, не забыли ли вы его прочитать и понять

Потому что когда контракт уже подписан — понимать поздно, нужно выполнять. Тут уж не до оценки, выгодно или нет — подпись есть, извольте исполнять. 

А вот когда вы принимаете решение — о том, выходить ли на конкурс, например, подписывать ли контракт — еще не поздно. 

Частая проблема, с которой мы сталкиваемся в нашей работе — «Мы узнали, какие условия прописаны в контракте, когда уже все рухнуло».

Чаще всего этим страдают торговые организации, где контракты заключаются менеджерами по продажам на тендерах. Задача менеджера по продажам — заключить контракт с максимальной прибылью.

Но это не задача для ГОЗ.  

Почему на практике это важно

Да, вы и в ГОЗ можете заключить с максимальной прибылью, и эта прибыль в вашем случае может быть легитимной и обоснованной. 

Но что толку в этой прибыли, если ваш директор плачет?А плачет он потому, что контракт заключен на таких условиях, что вы не можете воспользоваться этими деньгами. Не можете вывести их с ОБС, или можете, но с риском обвинения в нецелевом расходовании денежных средств, что еще хуже.

Принимать решение о заключении конкретного контракта должен тот, кто несет ответственность за последствия выполнения этого контракта. 

В чем причина

Многие крупные предприятия, работающие по 223-ФЗ, очень бюрократизированные — сфера обязывает. 

Внести изменения в контракт с ними или подписать допсоглашение не то чтобы невозможно, но значительно сложнее обычного. При этом они заинтересованы в срочном выполнении контракта. 

И вот сталкиваются два коммерсанта. С одной стороныпокупатель, которому нужно заключить контракт. Ему нужны поставки. Он вам пообещает и доп соглашение, и любые условия, и чай с печеньем за его счет. 

С другой стороныпродавец, которому нужно заключить контракт, он процент получает от заключенных контрактов. 

Как вы думаете, какие пункты в договоре он будет вычитывать? Цена, срок исполнения, в самом лучшем случае — еще прибыль посчитает на калькуляторе. 

Все, договор подписан, расхлебывать уже не менеджеру. 

Бывает еще, что предприятие заключило договор с единственным поставщиком, но контракт прочитали по диагонали, и какие-то условия остались непонятыми.

Например, для получения окончательного расчета нужно предоставление определенного пакета документов. А для вас это условие невыполнимо, потому что  бухгалтерия предприятия ведется таким образом, что отчетность сделать невозможно. 

Думаете, так не бывает? Не скажите.

За 5 лет на что мы только не насмотрелись. У предприятия, работающего с ГОЗ, может не быть никаких документов по налогам, не быть незавершенного производства и запасов на складах, хотя на самом деле склад ломится от материалов. 

При этом вне ГОЗ предприятие может чувствовать себя превосходно. Как минимум, до тех пор, пока не придет налоговая инспекция.

Именно поэтому главный совет в части контрактов ГОЗ — читайте контракты. Разбирайтесь в каждом требовании, в каждом обязательстве, задавайте вопросы вашему покупателю по любому не до конца понятному пункту.

Приведем пример. Покупатель в договоре с вами транслирует условия своего контракта ГОЗ и пишет, что вы обязаны ежемесячно отчитываться о ходе выполнения контракта. Зачем это покупателю — неизвестно даже ему самому, он-то просто скопировал свой контракт. 

Вы как поставщик в первый месяц исправно направляете покупателю отчет, предварительно измучив себя и других вопросами, как его делать.

Покупатель получает отчет, чешет в затылке и говорит вам, что ему это не надо. И вы радостно соглашаетесь — вам же меньше работы. 

А потом приходит прокуратура. И просит показать отчеты, которые вы обязаны предоставлять по условиям контракта. А вам покупатель устно сказал, что не надо. И никаких отчетов у вас нет. А обязательство по договору есть. Неудобно получится.

Что же делать

Назначит виноватого, конечно

На предприятии должен быть человек, который отвечает за вот этот конкретный контракт. Он должен понимать что нужно, в какой момент, когда и от кого, кто должен исполнить конкретные обязательства по этому контракту. 

Что немаловажно — ответственность и конкретные задачи этого человека должны быть зафиксированы не только рукопожатием в курилке, но и регламентом. 

Что еще немаловажно — у этого несчастного должны быть возможности и полномочия, позволяющие ему контролировать исполнение обязательств всеми причастными. 

Все остальное — это уже частности. 

Вот такая у нас рекомендация по заключению контрактов в целях выполнения ГОЗ. Если для вас это очевидно и вам жаль потраченного времени на чтение — предлагаем вам утешиться тем, что вы молодец. 

Поверьте, очень многим это не очевидно. 

Читайте то, что подписываете — и в вашей жизни будет значительно меньше неприятных сюрпризов. 

Начать дискуссию

IT-компании

IT-компаниям нужно до 1 июня подтвердить аккредитацию

С 8 мая до 1 июня IT-компании должны подтвердить госаккредитацию, указать долю доходов от профильной деятельности, а также внести сведения о продаже программ, включенных в реестр отечественного ПО.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кредитование

Что нужно проверить компании перед тем, как обратиться за кредитом

Чаще всего кредиторы не предоставляют финансирование должникам из реестра ФССП, банкротам и тем, у кого плохая кредитная история.

Нематериальные активы

Бизнесу помогут оценить стоимость компании на рынке

Роспатент может создать универсальную методику оценки интеллектуальной собственности, в том числе НМА.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Декларация по налогу на прибыль

❗ В декларации по прибыли можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях. Иначе ИФНС не имела возможности провести камералку, говорит юрист

Чтобы в строке 110 листа 02 декларации по налогу на прибыль отразить убыток прошлых лет, уменьшающий налоговую базу, одной только первички недостаточно. Нужно, чтобы в декларациях прошлых лет этот убыток был отражен.

9
Бесплатно с Отпускные

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

Не всегда разумно идти навстречу пожеланиям трудящихся – предоставлять им отпуска авансом вне графика за еще не отработанный период. Но если такая ситуация произошла, как быть работодателю, можно ли удержать переплату?

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился
Антон Свирякин

Как исключить «недружественного» участника (акционера) из российской компании в 2024 году

Можно ли исключить недружественного участника (акционера) из российской компании без его согласия? Какие требования предъявляются к участникам (акционерам) российских компаний для обращения в суд с соответствующим заявлением и как это работает на практике? Каковы последствия исключения недружественного участника (акционера) из российской компании?

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Компенсация за неиспользованный отпуск

Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск: разъяснение с примером

Можно уволиться по собственному желанию, уйдя в отпуск с последующем увольнением. Этот последний отпуск в стаж, дающий право на отпуск, не включается. За его дни компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО) не начисляют.

Кадры

В сфере туризма начался «тотальный кадровый голод»

Сейчас квалифицированных специалистов по туризму готовит только одна тревел-школа, которую запустили в 2024 году.

Воинский учет

Ведение воинского учета в организации в 2024 году

Все компании обязаны вести воинский учет. За нарушения в этой области предусмотрены административные штрафы. В нашей статье расскажем, какие документы следует разработать, какие сведения и в какие сроки необходимо предоставлять в военкоматы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Почему опасно подавать уточненку по ЕНП-уведомлению. 📑 «Ночной бухгалтер» № 1676

Уточненное уведомление задваивает начисление. Красивые номера для авто хотят продавать официально. Куда вы тратите деньги, желает знать Росстат. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Защита персональных данных

Бухгалтера могут уволить за разглашение информации о зарплате своих коллег

Кто в компании обрабатывает персональные данные сотрудников, тот и несет ответственность за их разглашение.

УК РФ

📄 За три года стало на 43% больше дел о подделке документов. Тех, которые чаще всего предъявляют, поясняет адвокат

Самым популярным фейковым документом стали водительские удостоверения, на втором месте — паспорта РФ, а на третьем справки для получения субсидий и грантов.

Разборы законов

1 273
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Личные финансы

Росстат будет по-новому следить за расходами россиян

На портале госзакупок появился контракт от Росстата на выполнение научно-исследовательской работы, которая изменит методику исследований финансового положения жителей страны.

Общество

Роскачество будет развивать автотуризм в России: как именно

Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует повысить качество оказываемых услуг в сфере автомобильного туризма в России.

2
Пользователи интернета

У TikTok может появиться представительство в России

Приложение с короткими видео TikTok может полностью и официально вернуться в РФ и соблюдать законодательство.

1
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее

Довольно частый вопрос новичков в ГОЗ — какие условия стоит прописать в контракте, заключенном в целях ГОЗ? Что важно учитывать?

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее
Павел Патрикеев
Оптимизация налогообложения

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Сегодня будет реальная история о том, как я вернул компанию владельцу после махинаций гендиректора за его спиной.

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть
Наталия Лукина
Больничные

Больничный совпал с отработанным днем, с какого дня назначать пособие. Судебная практика

Интересное дело. Сотрудник после окончания рабочего дня почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Ему выдали больничный. А дальше началась путаница.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
8

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УК РФ

Раскрыта новая многоходовая схема обналичивания денег

Сотрудники УМВД по Ивановской области выявили и задокументировали схему незаконного обналичивания денежных средств.

Интересные материалы

Интеллектуальные права

Роспатент создаст сервис для расчета роялти

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) планирует создать цифровой сервис для расчета усредненных ставок роялти по отраслям.