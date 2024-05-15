Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее

Довольно частый вопрос новичков в ГОЗ — какие условия стоит прописать в контракте, заключенном в целях ГОЗ? Что важно учитывать?

За годы работы у нас сформировался быстрый ответ. Не так важно, что будет в контракте написано, как то, не забыли ли вы его прочитать и понять.

Потому что когда контракт уже подписан — понимать поздно, нужно выполнять. Тут уж не до оценки, выгодно или нет — подпись есть, извольте исполнять.

А вот когда вы принимаете решение — о том, выходить ли на конкурс, например, подписывать ли контракт — еще не поздно.

Частая проблема, с которой мы сталкиваемся в нашей работе — «Мы узнали, какие условия прописаны в контракте, когда уже все рухнуло».

Чаще всего этим страдают торговые организации, где контракты заключаются менеджерами по продажам на тендерах. Задача менеджера по продажам — заключить контракт с максимальной прибылью.

Но это не задача для ГОЗ.

Почему на практике это важно

Да, вы и в ГОЗ можете заключить с максимальной прибылью, и эта прибыль в вашем случае может быть легитимной и обоснованной.

Но что толку в этой прибыли, если ваш директор плачет?А плачет он потому, что контракт заключен на таких условиях, что вы не можете воспользоваться этими деньгами. Не можете вывести их с ОБС, или можете, но с риском обвинения в нецелевом расходовании денежных средств, что еще хуже.

Принимать решение о заключении конкретного контракта должен тот, кто несет ответственность за последствия выполнения этого контракта.

В чем причина

Многие крупные предприятия, работающие по 223-ФЗ, очень бюрократизированные — сфера обязывает.

Внести изменения в контракт с ними или подписать допсоглашение не то чтобы невозможно, но значительно сложнее обычного. При этом они заинтересованы в срочном выполнении контракта.

И вот сталкиваются два коммерсанта. С одной стороны — покупатель, которому нужно заключить контракт. Ему нужны поставки. Он вам пообещает и доп соглашение, и любые условия, и чай с печеньем за его счет.

С другой стороны — продавец, которому нужно заключить контракт, он процент получает от заключенных контрактов.

Как вы думаете, какие пункты в договоре он будет вычитывать? Цена, срок исполнения, в самом лучшем случае — еще прибыль посчитает на калькуляторе.

Все, договор подписан, расхлебывать уже не менеджеру.

Бывает еще, что предприятие заключило договор с единственным поставщиком, но контракт прочитали по диагонали, и какие-то условия остались непонятыми.

Например, для получения окончательного расчета нужно предоставление определенного пакета документов. А для вас это условие невыполнимо, потому что бухгалтерия предприятия ведется таким образом, что отчетность сделать невозможно.

Думаете, так не бывает? Не скажите.

За 5 лет на что мы только не насмотрелись. У предприятия, работающего с ГОЗ, может не быть никаких документов по налогам, не быть незавершенного производства и запасов на складах, хотя на самом деле склад ломится от материалов.

При этом вне ГОЗ предприятие может чувствовать себя превосходно. Как минимум, до тех пор, пока не придет налоговая инспекция.

Именно поэтому главный совет в части контрактов ГОЗ — читайте контракты. Разбирайтесь в каждом требовании, в каждом обязательстве, задавайте вопросы вашему покупателю по любому не до конца понятному пункту.

Приведем пример. Покупатель в договоре с вами транслирует условия своего контракта ГОЗ и пишет, что вы обязаны ежемесячно отчитываться о ходе выполнения контракта. Зачем это покупателю — неизвестно даже ему самому, он-то просто скопировал свой контракт.

Вы как поставщик в первый месяц исправно направляете покупателю отчет, предварительно измучив себя и других вопросами, как его делать.

Покупатель получает отчет, чешет в затылке и говорит вам, что ему это не надо. И вы радостно соглашаетесь — вам же меньше работы.

А потом приходит прокуратура. И просит показать отчеты, которые вы обязаны предоставлять по условиям контракта. А вам покупатель устно сказал, что не надо. И никаких отчетов у вас нет. А обязательство по договору есть. Неудобно получится.

Что же делать

Назначит виноватого, конечно.

На предприятии должен быть человек, который отвечает за вот этот конкретный контракт. Он должен понимать что нужно, в какой момент, когда и от кого, кто должен исполнить конкретные обязательства по этому контракту.

Что немаловажно — ответственность и конкретные задачи этого человека должны быть зафиксированы не только рукопожатием в курилке, но и регламентом.

Что еще немаловажно — у этого несчастного должны быть возможности и полномочия, позволяющие ему контролировать исполнение обязательств всеми причастными.

Все остальное — это уже частности.

Вот такая у нас рекомендация по заключению контрактов в целях выполнения ГОЗ. Если для вас это очевидно и вам жаль потраченного времени на чтение — предлагаем вам утешиться тем, что вы молодец.

Поверьте, очень многим это не очевидно.

Читайте то, что подписываете — и в вашей жизни будет значительно меньше неприятных сюрпризов.