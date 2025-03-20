Отлагательные условия оплаты в договоре ГОЗ

Потому что эти условия законны и удобны для ряда исполнителей. В современных условиях фиксированных цен и жестких требований к ценообразованию в ГОЗ отлагательные условия оплаты применяются в подавляющем большинстве договоров. Они обусловлены необходимостью соблюдения нормативов и требований контролирующих органов. Так, если цена установлена ориентировочная с переводом в фиксированную, окончательный расчет производится только после того, как головной исполнитель переведет цену в фиксированную. Это означает, что вы, как поставщик, можете получить оплату с существенной задержкой, что, в свою очередь, влияет на вашу кассовую дисциплину.

Законность подобного условия в договорах ГОЗ подтверждает и судебная практика. Так, Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 06.09.2023 № Ф06-7302/2023 по делу № А55-30712/2022 указал, что условие об оплате с отлагательным условием (после поступления средств от госзаказчика) законно. Поскольку договор напрямую связан с ГОЗ, а оплата обеспечивается за счет средств федерального бюджета через спецсчета, это соответствует требованиям закона № 275-ФЗ и нормам ГК (ст. 314 и 327.1). Таким образом, ответчику правомерно предоставлена отсрочка уплаты долга.