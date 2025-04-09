Почему в ГОЗ может быть больше одной точки зрения

Но как только вы прислушиваетесь к другой стороне конфликта или спора, открывается целый мир альтернативных интерпретаций. Оказывается, у каждого участника процесса, будь то госзаказчик, головной исполнитель или поставщик, своя правда, и она может быть даже убедительнее вашей.
Разные позиции в трактовке условий договора
Возьмем, к примеру, условия договора на поставку оборудования. Для госзаказчика ключевым моментом является соблюдение государственных нормативов и обеспечение безопасности оборонной продукции. Они оценивают качество поставляемого оборудования с точки зрения соответствия строгим техническим стандартам, а также контролируют, чтобы цена не превышала рыночные показатели. С их точки зрения, любое отклонение от установленных норм недопустимо, и любые компромиссы в этом вопросе могут угрожать национальной безопасности.
Головной исполнитель видит ситуацию иначе. Для него важна не только техническая сторона вопроса, но и экономическая эффективность сделки. Головной исполнитель может быть готов пойти на определенные уступки по срокам или условиям оплаты, если это позволяет сократить затраты и обеспечить оперативность поставок. При этом его взгляд на обоснованность цены или необходимость проведения дополнительных испытаний может отличаться от позиции госзаказчика.
Поставщик из цепочки кооперации головника, с другой стороны, оценивает ситуацию через призму собственных возможностей и ресурсов. Для поставщика важна не только соблюдение технических требований, но и финансовая стабильность сделки. Если поставщик считает, что предложенная цена занижена или условия оплаты невыгодны, он может выступать с аргументами, что их требования завышены. При этом поставщик зачастую руководствуется собственным опытом, стараясь минимизировать риски и обеспечить своевременность получения средств. Как итог, в глазах поставщика условия договора могут казаться слишком жесткими для адекватного расчета затрат.
Примеры двойного толкования
Кто и что должен в части обоснования цены
Позиция поставщика: поставщик ссылается на п. 37 постановления Правительства № 1465 и трактует его как запрет на требование РКМ, если они не попадают под параметры указанного пункта.
Позиция покупателя: покупатель требует обоснования цены в любом случае и считает это обязанностью любого исполнителя ГОЗ, независимо от того, выполняются ли параметры п. 37.
Такое расхождение во взглядах негативно сказывается на оперативности выполнения контрактов, их оплаты и стабильности взаимоотношений между заказчиком и поставщиком
Различия в представлении о налогообложении прибыли и ее отражении в договоре
Позиция поставщика: поставщик настаивает, что прибыль должна указываться в договоре без НДС, ссылаясь на определенную трактовку договора и существующую практику расчета.
Позиция покупателя: заказчик, напротив, считает, что прибыль, как финансовый результат, должна при отражении в договоре включать НДС, поскольку это отражает реальную стоимость поставляемой продукции или услуг.
Отсутствие единого подхода в договоре к налогообложению прибыли создает правовой вакуум, усложняя при необходимости доказывание правомерности расчетов и налогообложения при проверке. А при завершении контракта разногласия по налогообложению прибыли приводят к проблемам при выводе и распределении прибыли.
Часто проблема состоит еще и в том, что у сторон отсутствует стремление найти компромисс, которое обеспечивало бы взаимное сотрудничество. Вместо этого стороны пытаются за чужой счет компенсировать свои риски или повысить прибыль, не прикладывая при этом реальных усилий в интересах общего дела.
Также не всегда участники осознают, что от их действий или бездействия страдают невиновные коллеги. Пример: если один из участников кооперации не предоставляет комплект обосновывающих документов в срок, ориентировочная цена не переводится в фиксированную для головного исполнителя. И вся цепочка сотрудничества страдает из-за задержки окончательного расчета.
Так что же делать
Как же можно избежать ситуаций, когда каждая сторона настаивает на своей точке зрения? Ответ прост: необходимо постоянно повышать квалификацию и участвовать в семинарах и практикумах, где разбираются реальные кейсы и приводятся примеры оптимальных решений.
Например, практикум «Договорная работа в ГОЗ: практические рекомендации» дает возможность не только юристам, но и всем задействованным в ГОЗ специалистам подготовиться к возможным проверкам и проверить свою точку зрения.
Это — отличная возможность взглянуть на ситуацию со стороны, понять, где ваше видение может быть скорректировано, а где оно действительно подтверждено опытом и нормативными требованиями. Ведь если вы ориентируетесь только на свое мнение, то при встрече с альтернативной точкой зрения у вас может возникнуть ощущение, что прицел «сбился» — а это не так.
Почему важно отстаивать свои интересы
Многие ошибочно считают, что в процессе исполнения ГОЗ следует принимать все условия, как они даны, даже если они кажутся невыгодными. Однако это далеко не так. Даже если вы — единственный поставщик, вам не следует подписывать договор, если отлагательные условия оплаты или иные пункты контракта не соответствуют вашим интересам. В таких случаях переговоры — это ваш основной инструмент.
Вы можете и должны обсуждать условия, добиваться улучшений, например, увеличения аванса или сокращения сроков отлагательной оплаты. Ведь даже если вы вынуждены подписывать договор, защита ваших интересов остается приоритетом.
Переговоры между участниками ГОЗ
На практике возникают ситуации, когда госзаказчик, головной исполнитель и поставщик имеют разные взгляды на одни и те же условия. Например, госзаказчик может требовать строгого соблюдения сроков и безукоризненного качества, в то время как головной исполнитель настаивает на гибкости сроков для обеспечения оперативности, а поставщик — на компенсации за возможные задержки оплаты. В результате переговоры могут превратиться в настоящий марафон обсуждений, где каждая сторона пытается добиться компромиссного решения. Такие переговоры зачастую сопровождаются эмоциональными всплесками, но именно в этом процессе рождаются взаимовыгодные условия, способные удовлетворить все стороны.
В итоге
ГОЗ — это сложная система, в которой каждая сторона имеет свою точку зрения и свои приоритеты. Различия в трактовке условий контракта, обосновании цены и сроках поставки неизбежны.
Главное, что объединяет всех участников, — это стремление к качественному исполнению заказа и соблюдению законодательства. Постоянное обучение, участие в семинарах и готовность к переговорным процессам помогут вам не только избежать конфликтов, но и найти общий язык с партнерами.
Помните: одна точка зрения — это хорошо, а когда их несколько, это дает возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон. И, возможно, именно в этой многообразной картине и кроется ключ к успеху вашего бизнеса в сфере ГОЗ.
Как по-разному могут трактоваться сторонами условия исполнения ГОЗ?
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Комментарии3
интересно читать: "прибыль, как финансовый результат, должна при отражении в договоре включать НДС". Всегда считала (обобщенно), что прибыль, это положительная разница между доходами и расходами. А НДС -косвенный налог. Насколько я помню в контрактах ГОЗ указывается плановая рентабельность (прибыль), которая не может быть менее 5 % себестоимости продукции. И как тут участвует НДС?
Речь идет о вопросах вывода прибыли с ОБС на расчетный счет, а не ценообразования. В контексте конкретно рассматриваемого вопроса цена продукции складывается из себестоимости плюс прибыли, и на эту цену без НДС накручивается НДС. То есть цена с НДС включает в себя в том числе и прибыль с НДС. Поэтому выводить прибыль чистую или прибыль с НДС – это предмет рассуждений и обсуждений двух сторон.
Спасибо, что обратили внимание на недостаточно четко указанный контекст!
спасибо, прояснили