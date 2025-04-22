Не спрашивайте, как в ГОЗ правильно — спросите, что будет, если…

Все ясно, скажите просто: как правильно?

Этот запрос по праву занимает почетное первое место среди всех вопросов, с которыми приходят на консультации. И это абсолютно нормально. Когда болит — хочется, чтобы кто-то знал ответ. Лучше сразу, коротко и с гарантией.

Вот вы приходите к врачу и говорите: «Живот болит, сделайте что-нибудь». И врач, конечно, может прописать таблетку. Только потом оказывается, что живот болит уже два года, после острой еды, при стрессе и в дождь. А еще — иногда не живот, а спина. И проблема совсем не в животе, а таблетки вам нужны от чего-то совсем другого. Да и вообще, не таблетки, а регулярная психотерапия и смена работы.

И с ГОЗом — ровно та же история. Ответы есть. Но волшебных и универсальных — нет.