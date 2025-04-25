Не только директор: кто на самом деле несет ответственность в ГОЗ

Когда экономист становится удобной мишенью

Если вы уверены, что за все отвечает директор, а экономист может работать спокойно «по указке сверху» — это может стоить вам дороже, чем хотелось бы. Особенно сейчас, когда новые собственники стратегических предприятий вытаскивают на свет все, что происходило в последние годы. Все мы видим, какое количество судебных дел инициируется против бывших руководителей компаний. А знаете, кто еще нередко оказывается рядом с ними? Экономисты. Начальники ПЭО. Те, кто «просто делал расчеты».

Есть такая тенденция: в уголовных делах о доведении до банкротства ключевым аргументом защиты директора становится: «Я не экономист. Я принимал решения на основе расчетов специалистов». И вот уже в протоколах фигурируют сотрудники ПЭО, чья фамилия раньше не мелькала ни в одних заголовках.

Если вы думаете, что это где-то далеко и «нас не коснется», просто вспомните, сколько раз в вам кто-то говорил:

— А давайте заново пересчитаем?

— А можно же тут немного поправить обоснование?

— Давайте покажем остатки как расходы, а не прибыль?

А теперь представьте, что это решение потом окажется в уголовном деле. Директор скажет: «Не знал, не экономист». А вы — знали. И не остановили.