Не только директор: кто на самом деле несет ответственность в ГОЗ

В этой статье разберемся, почему уже недостаточно «выполнять указания», чем может обернуться формальный подход к расчетам и что должен знать каждый экономист, работающий с гособоронзаказом.
Когда экономист становится удобной мишенью
Если вы уверены, что за все отвечает директор, а экономист может работать спокойно «по указке сверху» — это может стоить вам дороже, чем хотелось бы. Особенно сейчас, когда новые собственники стратегических предприятий вытаскивают на свет все, что происходило в последние годы. Все мы видим, какое количество судебных дел инициируется против бывших руководителей компаний. А знаете, кто еще нередко оказывается рядом с ними? Экономисты. Начальники ПЭО. Те, кто «просто делал расчеты».
Есть такая тенденция: в уголовных делах о доведении до банкротства ключевым аргументом защиты директора становится: «Я не экономист. Я принимал решения на основе расчетов специалистов». И вот уже в протоколах фигурируют сотрудники ПЭО, чья фамилия раньше не мелькала ни в одних заголовках.
Если вы думаете, что это где-то далеко и «нас не коснется», просто вспомните, сколько раз в вам кто-то говорил:
— А давайте заново пересчитаем?
— А можно же тут немного поправить обоснование?
— Давайте покажем остатки как расходы, а не прибыль?
А теперь представьте, что это решение потом окажется в уголовном деле. Директор скажет: «Не знал, не экономист». А вы — знали. И не остановили.
Профстандарт как источник обвинения
Хотим вам напомнить про такой интересный источник, которому мало кто уделяет внимание: профессиональный стандарт «Экономист предприятия» (приказ Минтруда №161н от 30.03.2021).
С ним можно соглашаться или нет, но это нормативный правовой акт. Утвержден, зарегистрирован, действует с 2021 года. И в нем черным по белому: экономист отвечает за расчеты, за исходные данные, за контроль показателей, за обоснование затрат.
Вот несколько обязанностей, перечисленных в стандарте:
проведение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам;
подготовка обоснований и отчетов о финансово-хозяйственной деятельности;
анализ и контроль хода выполнения планов;
ведение учета экономических показателей и договоров.
Все это — те самые цифры и документы, которые всплывают в спорах о корректировке цены, обосновании затрат и использовании остатков по ГОЗ. Да, это ваша зона ответственности.
«Я не подписывал» — уже не аргумент
Еще раз — если директор использует как аргумент, что ему представили расчеты экономисты и он не обязан в них разбираться, контролирующие органы могут это учесть. И переключиться на тех, кто эти расчеты делал. Или — не делал должным образом.
Многие экономисты думают, что пока они не подписывают документы, они в безопасности. Но в реальности за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей (а они прямо прописаны в профстандарте) можно отвечать и без подписи. И речь не о дисциплинарке. А о статьях УК — мошенничество или доведение до банкротства.
Кстати, в УК уточнено, кто является должностными лицами, кто — лицами, выполняющими управленческие функции, и что это означает. Почитайте, наверняка найдете что-то полезное. Или просто подождите — мы планируем написать об этом отдельную статью.
Не паниковать, а осознать
Нет, статья не для того, чтобы испугать. Она — чтобы вы вовремя посмотрели на свою работу как на деятельность с последствиями.
Можно считать, что вы просто вводите цифры. А можно помнить, что эти цифры — основа для формирования оборонного бюджета страны. И если эта цена может быть признана завышенной или необоснованной — над этим стоит задуматься заранее.
И тогда главный вопрос: вы действительно уверены, что сделали все, что должны были?
И что же делать?
Признать, что вы в зоне риска — не значит срочно уходить с работы или перекладывать ответственность на других. Это значит перестать работать на автомате и начать действовать осознанно: фиксировать, уточнять, сверяться, задавать неудобные вопросы до того, как станет по-настоящему неудобно.
Если вам кажется, что все в порядке, но иногда что-то напрягает — это не тревожность, это профессиональное чутье. И его стоит слушать. Особенно когда речь идет о расчетах для ГОЗ, где любая мелочь может со временем превратиться в аргумент обвинения.
Не стоит ждать, пока юрист начнет вытаскивать вас из ситуации, которую можно было предупредить. Лучше заранее выстроить такую систему своей работы, при которой решения руководства подтверждены, расчеты и логика действий понятны и документированы и вы можете обосновать свою позицию не эмоциями, а фактами.
Такое поведение — это не излишняя осторожность, а основа профессиональной устойчивости. Особенно в условиях, когда и контролирующие органы, и следствие все чаще заглядывают не только в кабинет директора, но и в экономический отдел.
Кстати, если вы руководите отделом, у вас есть дополнительная зона ответственности — не только за свои расчеты, но и за качество работы сотрудников. Это также важно учитывать. Оформляйте распределение задач письменно, проводите внутренние проверки, не подписывайте «на автомате».
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Ответственность — это не только про страх, но и про уверенность. Уверенность в том, что вы понимаете свою роль, действуете обоснованно и можете объяснить каждый шаг. Это не защита от всех рисков, но это основа профессионального спокойствия.
Достаточно относиться к своей работе так, чтобы если вас спросят: «Почему вы сделали именно так?» — у вас было что ответить.
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