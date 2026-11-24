Структура сборника:
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Чем полезен сборник?
В сборнике рассмотрены все важные изменения в налоговом законодательстве, связанные с порядком исчисления и уплатой налога на прибыль.
Кроме того, большое внимание уделено составу доходов и расходов, которые организация вправе учитывать в уменьшение налогооблагаемой прибыли. В сборнике «Налог на прибыль» представлены наиболее распространенные ситуации, которые вызывают споры с контролирующими органами.
Что нового в сборнике:
Минфин РФ разъяснил, как в целях налога на прибыль исправлять искажения прошлых лет и учитывать доходы (расходы), если в текущем периоде формируются новые договорные отношения (письмо Минфина РФ от 26.06.2026 № 03-03-06/1/54861);
ФНС пояснила нюанс с баллами при торговле через электронные площадки (письмо ФНС РФ от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@);
Минфин пояснил, как быть с налогом на прибыль при утрате товаров, пострадавших от ЧС (письмо Минфина РФ от 01.09.2026 №N 03-07-11/76470);
ФНС напомнила о расширении параметров инвестиционных вычетов (информация ФНС РФ от 25.08.2026);
Для лиц, пострадавших от атак БПЛА на объекты группы «РВБ», продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов (Постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074);
ПБУ 18/02 и разницы, возникающие при изменении ставки налога: приказ с поправками опубликован (Приказ Минфина РФ от 20.08.2026 № 121н);
Минфин разъяснил, можно ли использовать инвестиционный вычет при убытке (Письмо Минфина РФ от 18.05.2026 № 03-03-06/1/41222);
Минфин пояснил нюанс с расходами по выкупленному предмету лизинга (письмо Минфина РФ от 19.05.2026 № 03-03-07/41837);
С 30 сентября налоговая станет учитывать смягчающие обстоятельства с особенностями (Приказ ФНС РФ от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@);
С 30 сентября возражения на акт проверки и вне рамок проверки можно направлять по ТКС (Приказ ФНС РФ от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568@);
С 30 сентября материалы налоговой проверки могут рассматривать по видео-конференц-связи (Приказ ФНС России от 11.08.2026 № ЕД-1-2/567@).
В сборнике приведен образец заполнения декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2026 года.
Все практические рекомендации и рассматриваемые спорные ситуации даны с учетом разъяснений Минфина и Федеральной налоговой службы, а также сложившейся арбитражной практики.
В сборнике рассмотрены три варианта исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль. Разъяснено от чего зависит размер авансовых платежей по налогу на прибыль, и в какие сроки они уплачиваются.
Информация сборника поможет снизить возможные риски при исчислении, уплате и сдаче отчетности по налогу на прибыль.
Пример №1
Все изменения по налогу на прибыль в группе закладок «Новое по налогу на прибыль».
Пример №2
Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2026 года
Пример № 3
Ответственность и иные негативные последствия предусмотрены за неуплату налога на прибыль
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