Чем полезен сборник?

В сборнике рассмотрены все важные изменения в налоговом законодательстве, связанные с порядком исчисления и уплатой налога на прибыль.

Кроме того, большое внимание уделено составу доходов и расходов, которые организация вправе учитывать в уменьшение налогооблагаемой прибыли. В сборнике «Налог на прибыль» представлены наиболее распространенные ситуации, которые вызывают споры с контролирующими органами.