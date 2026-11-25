Чем полезен сборник?

В сборнике «НДС: расчет, уплата, отчетность» приведена вся необходимая для бухгалтера информация, касающаяся одного из самых важных бюджетных платежей – налога на добавленную стоимость. Сборник содержит все законодательные новшества, связанные с исчислением и уплатой НДС.

Большое внимание в сборнике уделено требованиям чиновников к оформлению счетов-фактур. Не секрет, что именно к этому документу у проверяющих возникает наибольшее количество претензий. Рассмотрено большинство спорных вопросов по применению НДС-вычета через призму свежей арбитражной практики.

Кроме того, в сборнике рассмотрены нюансы оформления единого передаточного документа, приведены разъяснения ФНС, а также образец заполнения формы.

Вопросы, связанные с правомерностью принятия налогоплательщиком сумм налога на добавленную стоимость к вычету, - краеугольный вопрос всей правоприменительной практики, связанной с исчислением и уплатой данного налога. В сборнике приведены спорные моменты принятия НДС к вычету с учетом свежих разъяснений чиновников и судебной практики.

Отдельное внимание в сборнике уделено заполнению и сдаче декларации по НДС.

В сборнике рассмотрены последние законодательные новшества в учете и отчетности по НДС, разъяснения контролирующих органов, судебная практика. При обновлении 06.10.2026 добавлены следующие материалы: