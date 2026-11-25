Структура сборника:
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Чем полезен сборник?
В сборнике «НДС: расчет, уплата, отчетность» приведена вся необходимая для бухгалтера информация, касающаяся одного из самых важных бюджетных платежей – налога на добавленную стоимость. Сборник содержит все законодательные новшества, связанные с исчислением и уплатой НДС.
Большое внимание в сборнике уделено требованиям чиновников к оформлению счетов-фактур. Не секрет, что именно к этому документу у проверяющих возникает наибольшее количество претензий. Рассмотрено большинство спорных вопросов по применению НДС-вычета через призму свежей арбитражной практики.
Кроме того, в сборнике рассмотрены нюансы оформления единого передаточного документа, приведены разъяснения ФНС, а также образец заполнения формы.
Вопросы, связанные с правомерностью принятия налогоплательщиком сумм налога на добавленную стоимость к вычету, - краеугольный вопрос всей правоприменительной практики, связанной с исчислением и уплатой данного налога. В сборнике приведены спорные моменты принятия НДС к вычету с учетом свежих разъяснений чиновников и судебной практики.
Отдельное внимание в сборнике уделено заполнению и сдаче декларации по НДС.
В сборнике рассмотрены последние законодательные новшества в учете и отчетности по НДС, разъяснения контролирующих органов, судебная практика. При обновлении 06.10.2026 добавлены следующие материалы:
Самое интересное:
Образец заполнения декларации по НДС за III квартал 2026 г. (Форма с комментариями о рисках)
Налоговая реформа – 2027. Законопроект № 617-9 внесен в Думу и предлагает:
- расширение перечня операций, не признаваемых объектом налогообложения;
- новые освобождения для защиты от беспилотных аппаратов;
- продлевают действие пониженных ставок НДС.
правительство утвердило меры поддержки бизнеса, который пострадал от ударов по отдельным складам (Постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074, от 30.09.2026 № 1277)
уточнен порядок расчета НДС по действующим договорам при изменении налогового законодательства (Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ);
уточнен перечень документов, обосновывающих применение льготной ставки НДС при продаже детских товаров (Федеральный закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ);
корректируют положение о национальной системе прослеживаемости товаров (Постановление Правительства РФ от 08.06.2026 № 709).
Разъяснения чиновников:
Как селлерам считать налоги на прибыль и добавленную стоимость, если товар погиб от атаки БПЛА (Письмо Минфина России от 01.09.2026 N 03-07-11/76470)
Минфин разрешил принять к вычету НДС по четырехлетнему авансу(Письмо Минфина России от 27.07.2026 N 03-07-11/64589)
На УСН при переходе со ставки НДС 5% на общую можно применить вычет по остаткам товаров(Письмо Минфина России от 10.06.2026 N 03-07-11/49629);
Как организовать раздельный учет НДС при экспортных операциях (Письмо Минфина России от 03.07.2026 № 03-07-08/57394)
НДС при торговле через электронные площадки: ФНС пояснила нюанс с баллами(Письмо ФНС России от 02.09.2026 N СД-35-3/11693@)
НДС на УСН: налоговики пояснили, как налогоплательщику отражать сведения о прослеживаемых товарах (Письмо ФНС России от 24.07.2026 N СД-36-15/6410@)
НДС на УСН: Минфин пояснил, кто вправе досрочно отказаться от спецставки (Письмо Минфина России от 23.06.2026 N 03-07-15/53637)
Судебная практика:
Расторжение договора и передача незавершенных работ: суд не обязал подрядчика выставить счет-фактуру (Постановление АС Северо-Западного округа от 23.07.2026 по делу N А56-39472/2024)
Корректировку по НДС сдали неустановленные лица: суд обязал инспекцию восстановить сальдо ЕНС (Постановление АС Московского округа от 05.08.2026 по делу N А40-290966/2023)
Ошибка в декларации из-за сбоя в программе: суд не уменьшил совокупную обязанность за рамками 3 лет (Постановление АС Центрального округа от 28.07.2026 по делу N А08-5825/2025)
Работодатель удерживал НДФЛ при предоставлении питания - нужно было платить и НДС, решил суд (Постановление АС Поволжского округа от 30.07.2026 по делу N А57-6567/2025)
Суд: увеличить цену на НДС из-за новых обязательств арендодателя можно лишь по соглашению сторон (Постановление АС Центрального округа от 23.07.2026 по делу N А48-9068/2025)
Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента: суд признал незаконным доначисление НДС (Постановление АС Московского округа от 08.06.2026 по делу N А40-238992/2023)
Публикации в прессе:
Раздел 7 декларации по НДС. На что обратить внимание? ("Практическая бухгалтерия", 2026, N 7)
Как правильно учесть выручку при оплате картой и комиссии банка? ("Практическая бухгалтерия", 2026, N 7)
Раздел 7 декларации по НДС: заполняем правильно (Елина Л.А.) ("Главная книга", 2026, N 11)
Восстановление НДС при модернизации (реконструкции) недвижимости (Гусев К.В.) ("Главная книга", 2026, N 13) (выделена на скриншоте)
Спор о договоре с НДС и счете-фактуре (Веселов А.) ("Практическая бухгалтерия", 2026, N 7)
НДС-вопросы от экспортеров-новичков. Часть 1 (Елина Л.А.) ("Главная книга", 2026, N 13)
Особый порядок восстановления НДС по ОС, являющимся недвижимостью (Гусев К.В.) ("Главная книга", 2026, N 12)
Организация покупает/продает землю. Что с документами и учетом? (Катаева Н.Н.) ("Главная книга", 2026, N 13)
Освобождение от НДС услуг общепита: чеки коррекции не нужны (Забродина С.) ("ЭЖ-Бухгалтер", 2026, N 23)
НДС в арендных отношениях: анализ правовых позиций арбитражных судов (Мокроусов О.) ("ЭЖ-Бухгалтер", 2026, N 21)
Льгота по НДС для SaaS-договоров: Минфин уточнил условия для удаленки (Осипова В.) ("ЭЖ-Бухгалтер", 2026, N 24)
Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 08.06.2026 по делу N А40-238992/2023 <Осмотрительность помогает "отбиться" от доначислений> (Веселов А.В.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 17)
Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Поволжского округа от 30.07.2026 по делу N А57-6567/2025 <Налоговые риски бесплатного питания для работников> ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 17)
Как восстановить НДС по недвижимости, если уходите с уплаты НДС (Гусев К.В.) ("Главная книга", 2026, N 12)
Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 18.06.2026 N 03-07-11/51918 <Пониженная ставка НДС зависит не от сертификата, а от игрового смысла> (Куняева М.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 17)
Вычет НДС при отказе от пониженной ставки: Минфин одобрил зачет "входного" налога по остаткам (Римская М.) ("ЭЖ-Бухгалтер", 2026, N 24)
Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 04.05.2026 N 03-07-07/37270 <Кто вправе освободиться от НДС "задним числом"?> (Афанасова Д.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 15)
Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 05.05.2026 N 03-07-11/37650 <Как совместить патент и УСН в 2026 году и заплатить НДС?> (Куняева М.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 15)
Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 06.05.2026 N 03-07-08/37905 <Когда нулевую ставку НДС можно применять к экспедиторским услугам?> (Куняева М.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 14)
Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 10.06.2026 N 03-07-11/49629 <Минфин разрешил вычет "входного" НДС при отказе от льготной ставки 5%> (Афанасова Д.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 14)
Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.02.2026 N А70-7271/2025 <Почему суд признал доначисления ФНС обоснованными?> (Веселов А.В.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 13)
Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 04.05.2026 N 03-07-08/37145 <Налоговые последствия безвозмездной передачи прав на ноу-хау> (Афанасова Д.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 13)
Дата начисления НДС, если аванс списан у покупателя и зачислен у продавца в разных кварталах ("Главная книга", 2026, N 11)
Новые послабления по НДС: для кого и когда (комментарий к Закону от 25.04.2026 N 104-ФЗ) (Елина Л.А.) ("Главная книга", 2026, N 10)
Пример №1
Все последние изменения в расчете НДС и новые материалы в К+ по тематике смотрите в группе закладок «Новое по НДС»
Пример №2
Вопросы, связанные с правомерностью принятия налогоплательщиком сумм налога на добавленную стоимость к вычету, - краеугольный вопрос всей правоприменительной практики, связанной с исчислением и уплатой данного налога.
Порядок и условия применения налоговых вычетов установлены в статьях 171 и 172 НК РФ. Право налогоплательщика на вычет налога на добавленную стоимость возникает, если товары (работы, услуги) приобретены для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, приняты на учет, а также предъявлен счет-фактура.
Только при выполнении совокупности перечисленных условий налогоплательщик вправе предъявить налог на добавленную стоимость к вычету.
Поможет его обеспечить группа закладок «Вычет сумм НДС».
Пример №3
Как заполнить и сдать декларацию по НДС смотрите в группе закладок «Заполнение и сдача декларации»
Пример №4
Не позднее 25 октября нужно представить декларацию по НДС за III квартал 2026 года. В сборник добавлены:
Форма: Декларация по НДС за III квартал 2026 г. - (образец заполнения)
Форма с комментариями о рисках: Декларация по НДС за III квартал 2026 г. (образец заполнения)
Путь к закладкам – Новое по НДС – Подготовлено КонсультантПлюс:
Пример №5
Особенности применения различных ставок НДС, освобождения от налогообложения, включения НДС в цену длящихся контрактов. Эти и другие нюансы отражены в свежих судебных решениях, публикациях в профильной прессе и разъяснениях чиновников.
Путь к закладкам – Новое по НДС – Судебная практика:
Путь к закладкам – Новое по НДС – Свежая пресса:
Путь к закладкам – Новое по НДС – Разъяснения Минфина и ФНС
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