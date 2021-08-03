Три стиля руководства для главбуха (один как в армии). И при чем тут CRM

Бухгалтерия — тонкая наука, от слаженной работы коллектива зависит не только эффективность работы самой бухгалтерии, но и всей компании. Поэтому на плечах главбуха не только сведение дебета с кредитом, но и ответственность за координацию работы всех своих сотрудников. В этом ему могут помочь как современные технологии, так и классическая психология. При чем тут психология? Давайте разбираться.

Стиль управления от главбуха

В психологии управления существует 3 типа лидерства — авторитарный, либеральный и демократический. В зависимости от того, какой стиль выбирает главный бухгалтер в компании может складываться все дальнейшее взаимодействие в коллективе.

Авторитарный стиль

Жесткий директивный стиль взаимодействия с сотрудниками, когда указания раздаются как в армии, все должно быть строго и четко. Возможно, при таком варианте все будет четко и без сбоев, но зато с возможными нервными срывами у коллег, потому что не все могут выдержать жесткий стиль руководства, отсутствие эмпатии и прочих важных элементов для нормальной работы.

Демократический стиль

Данный стиль предполагает, что построение работы в команде между лидером, т.е. главным бухгалтером и его подчиненными будет построено на взаимовыгодном сотрудничестве. Именно при таком стиле взаимодействия все сотрудники понимают, что даже от мелких действий каждого из них зависит общий успех всей компании и стараются не подводить руководителя в разных ситуациях.

Либеральный стиль

В либеральном стиле руководитель старается не оказывать давления на сотрудников и позволяет им реализовывать различные задачи без контроля и напоминаний с их стороны. Сотрудники чувствуют себя максимально расслабленными, но в то же время понимая, что их действия необходимы для достижения результатов всей организации.

Что же выбрать главбуху, чтобы максимально эффективно отладить систему взаимодействия в коллективе? Комбинацию либерального и демократического стиля управления, сотрудники должны чувствовать, что не просто выполняют задачи по указке начальства, но при этом имеют возможность предложить свое решение, попросить помощи, развиваться и не ограничиваться рутинными делами.

Чтобы механизм либерально-демократического главбуха заработал бесперебойно, ему нужны разные системы помощи, которые увеличат производительность и скорость взаимодействия между сотрудниками. Давайте поговорим о таких чудо-помощниках.

CRM системы в бухгалтерии

Незаменимым помощником для главного бухгалтера в вопросе налаживания связей станут CRM-системы. Удобный автоматизированный процесс исключает множество ошибок из-за человеческого фактора, а также позволяет оперативно наблюдать за происходящей ситуацией в компании.

1. Все процессы собираются в единый поток, менеджеры и бухгалтеры теперь могут работать в одной системе. Представьте, сколько денег теряет компания из-за нерасторопности бухгалтера или забывчивого менеджера. Не надо увольнять этих сотрудников, они могут быть классными специалистами, просто с определенными особенностями, с которыми справится CRM-система. Теперь менеджеру не придется записывать все задачи на бумаге, постоянно напоминать бухгалтеру о первичных документах, все это можно сделать в одной единой системе.

Почитайте о том, как компания перестала терять по 800 тысяч рублей из-за нерасторопных сотрудников после внедрения CRM.

2. Подготовка отчетности вечная проблема для бухгалтера, нужно собрать и свести воедино большой массив данных, уточнить откуда появилась та или иная цифра и в итоге, отчетный период затягивается почти на месяц, а все остальные процессы в этом месяце замирают. Чтобы не тормозить работу компании можно просто сформировать задачи в системе для каждого сотрудника и потом очень быстро свести все цифры.

Познакомьтесь с возможностями CRM от S2 по отчетности и аналитике.

3. CRM систему можно легко интегрировать с 1С и синхронизировать данные по компаниям, сделкам, контрактам и т.д. И все изменения, внесенные в 1С автоматически будут отражаться в CRM и наоборот.

S2 предлагает комплексное решение по интеграции CRM и 1С.

Чтобы бухгалтерия заработала без сбоев не всегда поможет только автоматизация процессов, ведь, когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Чтобы не быть лебедем, раком и щукой, важно сначала выстроить психологическое доверие в коллективе, а уж потом автоматизировать процессы, которые будут только помогать, но не заменять полностью человека.