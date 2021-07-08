Конвертируемый заем: на что обратить внимание при заключении договора

Конвертируемый заем является одним из способов инвестирования. Он удобен тем, что инвестор может получить акции или долю в компании вместо возврата долга или процентов. Изменения законодательства позволят упростить структуру таких сделок, ускорить их заключение и защитить права сторон.

Что такое договор конвертируемого займа?

По договору конвертируемого займа займодавец вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока или иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, вправе потребовать от заемщика, являющегося непубличным акционерным обществом, конвертации займа, т. е. размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа).

Если заемщик является обществом с ограниченной ответственностью, то займодавец вправе потребовать конвертации займа, т. е. увеличения его уставного капитала, увеличения номинальной стоимости и размера его доли как участника общества и уменьшения размера долей иных участников, а если займодавцем является третье лицо – принятия в общество, приобретения доли в уставном капитале и уменьшения размера долей иных участников.

Кто не сможет быть заемщиком по договору конвертируемого займа?

Кредитная организация.

Некредитная финансовая организация.

Общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Общество, которое создано в процессе приватизации и акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставляют более чем 25 % голосов на общем собрании акционеров.

Какие условия являются существенными для договора конвертируемого займа помимо существенных условий договора займа?

Срок и (или) иные обстоятельства, при наступлении которых займодавец вправе предъявить требование о конвертации займа.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения / сумма или порядок определения суммы, на которую увеличивается номинальная стоимость доли займодавца-участника, в процентах от стоимости вносимого дополнительного вклада, а если займодавцем является третье лицо – номинальная стоимость или порядок определения номинальной стоимости приобретаемой доли в процентах от стоимости вносимого им вклада в уставный капитал.

В какой форме должен заключаться договор конвертируемого займа?

Если заемщиком является общество с ограниченной ответственностью, то договор подлежит нотариальному удостоверению.

Если заемщиком является акционерное общество, то он заключается в простой письменной форме.

На что еще обратить внимание при заключении договора конвертируемого займа?

Требование о конвертации займа может быть предъявлено не позднее 3 месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором, если договором не установлен меньший срок.

Потребуется единогласное предварительное согласие на заключение договора, соглашения об изменении условий договора, а также соглашения об уступке общего собрания акционеров или участников заемщика.

Заключение соглашения об уступке другому лицу права требовать от заемщика конвертации займа возможно, только если такая уступка предусмотрена договором о конвертируемом займе.

Изменения в законе

2 июля 2021 г. опубликован Федеральный закон от 02.07.2021 № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон предусматривает дополнение Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I, федеральных законов от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормами, регулирующими правоотношения, связанные с заключением и исполнением договора конвертируемого займа.

Закон вступит в силу в общем порядке по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

СберРешения рады предложить свои услуги по сопровождению заключения договоров конвертируемого займа для клиентов.

Авторы:

Иван Катышев, руководитель налоговой и юридической практики СберРешений,

Ляйсан Мингазова, старший юрист СберРешений.