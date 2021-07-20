НДС для новичков или Как рассказать про НДС за 8 минут

Это будет сложно, но мы постараемся.
Компании, работающие с НДС, всегда пользуются спросом на рынке. Поэтому если вы хотите выходить на новый уровень в бизнесе, вам рано или поздно придется переходить на традиционную систему налогообложения. Мы подготовили обзор практики и теории, которая понадобится для новичков в области НДС. Расскажем об особенностях налогового и бухгалтерского учета, осветим типичные ошибки, подготовим к сдаче отчетности и формированию электронных счет-фактур.
Налогу на добавленную стоимость посвящена отдельная 21 глава НК РФ, а нагляднее всего сущность налога раскрывает формула его расчета.
НДС к уплате = Исходящий НДС − Входящий НДС + Восстановленный НДС
Получается, что налогоплательщик должен заплатить в бюджет только налог с разницы между доходами и расходами. Потому что НДС, входящий в стоимость расходов, уже заплатили его поставщики.
Налоговой базой для расчета исходящего НДС являются не только доходы от реализованных товаров, работ или услуг, а также стоимость безвозмездно переданного имущества и объекта строительно-монтажных работ. «Импортным» НДС облагаются ввозимые на территорию РФ товары.
В бухгалтерском учете бухгалтеру понадобятся следующие проводки, чтобы отразить Исходящий НДС.
- Дт 62 Кт 90 — отражена выручка от реализации товаров, работу, услуг или имущества, при этом подтверждающими документами будут товарная накладная (акт) или УПД для клиента-юрлица или чек для покупателя в рознице;
- Дт 90 Кт 68 — начислен НДС. В этот момент клиенту выставляется счет-фактура, формируется запись в книге продаж, а розничный покупатель в чеке видит строчку «в т.ч. НДС».
Входящий НДС указывается на счетах-фактуры, которые вам выставляют поставщики. Но не все счет-фактуры подходят для возврата НДС, они суммируются только по тем расходам, которые были понесены для производства реализованной продукции и других нужд организации, направленных на извлечение прибыли.
- Дт 10 Кт 60 — по накладной оприходованы материалы поставщиков для производства товара;
- Дт 19 Кт 60 — выделен НДС к вычету по полученной счет-фактуре от поставщика;
- Дт 68 Кт 19 — сумма, предъявленная к вычету записывается в книгу покупок.
Восстановленный НДС — часть входного НДС, которую в определенных ситуациях компании должны вернуть в бюджет.
- Дт 19 Кт 68 — восстановлен НДС, ранее принятый к вычету;
- Дт 91.2 Кт 19 — в прочие расходы списана восстановленная сумма НДС.
В начале деятельности или по каким-либо причинам уже в процессе работы, любой налогоплательщик, применяющий ОСНО, может попросить освобождение от уплаты НДС, в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ. Для этого выручка, без учета НДС, за последние 3 месяца не должна превысить 2 млн. руб., а в числе продукции не должны присутствовать акцизные товары.
Рекомендуем с первых дней работы сразу наладить учет НДС, чтобы не переживать за результаты камеральных и выездных налоговых проверок. В любой момент можно провести аудит операций, участвующих в начислении НДС, и поставить бухучет на ровные рельсы.
Из формулы расчета НДС становится понятно, что уменьшить налог к уплате можно тремя способами.
- За счет уменьшения доходов. Такой способ развивающийся бизнес за вариант не может рассматривать.
- За счет применения льготных налоговых ставок. Но их действие распространяется далеко не на весь товар и не на все операции. Ставка 0% подходит для экспортируемых товаров. 10% облагается реализация продовольственной продукции и товаров, изделий для детей, периодических печатных изданий, книг, медицинских товаров.
- За счет увеличения входящего НДС.
Если в стоимости готовой продукции большую долю занимают расходы на заработную плату персонала, то входящих счет-фактур становится критически мало. По этой причине продолжают существование конторы по продаже входящего «бумажного НДС».
«Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, когда компания в цепочке взаимоотношений использует фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не получала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.
За этим пристально следит налоговая служба, и выявляет так называемые разрывы в НДС-цепочках. Для упрощения отслеживания операций НДС- отчетность сдается только в электронном формате, а ФНС использует программный комплекс АСК НДС-2, который с каждым годом продолжают совершенствовать.
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Особенности отчетности
Отчитываться перед налоговыми органами за НДС к уплате и к возврату необходимо ежеквартально, отправляя в электронном виде декларацию, включающую книги покупок и продаж. Независимо от того были ли в отчетном периоде операции облагаемые НДС, отчитаться всё равно придется. Будьте внимательны, обновление формы налоговой декларации произойдет с 3 квартала 2021 года.
К заполнению декларации следует относиться очень ответственно. С июля 2021 года появилось много причин, по которым отправленный документ посчитают не предоставленным если:
- использовалась электронная подпись неуполномоченного, дисквалифицированного или умершего лица;
- использовалась подпись лица, о котором есть отметка о недостоверности сведений или по данным ЕГРЮЛ оно прекратило существование;
- обнаружится нарушение контрольных соотношений.
Внутри самой декларации находится 12 разделов, не считая титульного листа. У каждого свое назначение, не нужно заполнять листы, не относящиеся к вашей деятельности. В общем случае все налогоплательщики кроме титульника и 1 листа заполняют 3 раздел с расчетом налоговой базы и налога к уплате, в 8 разделе книгу покупок о поступивших счет-фактурах, в 9 разделе книгу продаж собирают из выставленных вами счет-фактур.
По итогам камеральной проверки у налогового инспектора могут возникнуть вопросы, на которые вы обязаны дать пояснения также в электронном формате.
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Электронные формы счет-фактур
Качество декларации зависит от достоверности первичных документов: счет-фактура, товарная накладная, УПД, договоры, акты выполненных работ, счета и т.п.
Хотите вернуть НДС из бюджета? Учитесь заполнять счет-фактуры и проверять их за поставщиками. При отсутствии хотя бы одного реквизита добиться признания вычета можно будет только в судебном порядке.
Между тем бумажные оригиналы постепенно уступают дорогу электронной версии счета-фактуры. Она является самостоятельным документом, имеющим юридическую силу. Выставление и получение документов происходит через ТКС в рамках электронного документооборота между продавцом и покупателем. Такой обмен не только экологичен, но и удобен для удаленной работы бухгалтерии.
Выставление и получение электронных счет-фактур стало общедоступным с мая 2012 года. СберРешения помогают своим клиентам внедрять ЭДО и ускорять работу внутренних служб организации и общение с контрагентами.
Не требуется собирать подписи и ждать курьера, чтобы отправить документы клиенту. Достаточно заполнить утвержденную форму, подписать счет-фактуру квалифицированной ЭП уполномоченного лица и отправить через оператора ЭДО. В ответ придет подписанное электронной подписью извещение о получении от покупателя. Подобным способом формируются исправительные и корректирующие документы.
Типичные ошибки в работе на НДС
При применении косвенного налога на доходы возникают два рода ошибок: связанные с заполнением налоговых деклараций и связанные с неверным учетом операций и сделок.
Разберем, какие подводные камни встречаются при составлении ежеквартальных деклараций.
- Ни одна онлайн-бухгалтерия не проверит правильность отражения кода вида операции.
- В книге покупок сумма полученных счет-фактур должна быть отражена полностью. Даже если налогоплательщик заявляет вычет лишь в части НДС.
- Даты и номера счета-фактуры должны совпадать у всех участников сделки.
- В разделах 8 и 9 суммы записываются с копейками, а в разделе 3 показатели округляются по правилам математики до целого рубля. Таким образом, расхождения могут быть, но только пределах 1 рубля.
- Ошибки при возврате товаров и исправление журналов счет-фактур.
Второй ряд ошибок возникает при получении и оформлении первичных документов. Качество заявленных вычетов не всегда устраивает налоговые органы. Им всюду видятся взаимоотношения с фирмами-однодневками, или расходы, направленные не на деятельность, облагаемую НДС.
Также в учете очень часто встречается забывчивость при восстановлении авансового НДС, который ранее был принят к вычету.
При обнаружении ошибок в заполнении или признании сделки фиктивной, налоговая служба откажет в вычетах по НДС, и придется его доплатить в бюджет.
Отдельный блок ошибок вызван несоблюдением сроков. Следить нужно не только за своевременностью сдачи деклараций и датой уплаты, но и сроком годности НДС-вычетов. Уменьшить НДС к уплате можно на вычеты, указанные в декларации не позднее 3-х лет с момента принятия товаров к учету.
Выбирая работу на НДС, бизнесмену приходится вести работу сразу на двух фронтах:
- следить за качеством внутренних документов;
- проявлять должную осмотрительность при выборе поставщиков.
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Автор: Татьяна Терешко, руководитель управления методологии финансового аутсорсинга СберРешений