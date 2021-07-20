НДС для новичков или Как рассказать про НДС за 8 минут

Это будет сложно, но мы постараемся.

Компании, работающие с НДС, всегда пользуются спросом на рынке. Поэтому если вы хотите выходить на новый уровень в бизнесе, вам рано или поздно придется переходить на традиционную систему налогообложения. Мы подготовили обзор практики и теории, которая понадобится для новичков в области НДС. Расскажем об особенностях налогового и бухгалтерского учета, осветим типичные ошибки, подготовим к сдаче отчетности и формированию электронных счет-фактур.

Налогу на добавленную стоимость посвящена отдельная 21 глава НК РФ, а нагляднее всего сущность налога раскрывает формула его расчета.

НДС к уплате = Исходящий НДС − Входящий НДС + Восстановленный НДС

Получается, что налогоплательщик должен заплатить в бюджет только налог с разницы между доходами и расходами. Потому что НДС, входящий в стоимость расходов, уже заплатили его поставщики.

Налоговой базой для расчета исходящего НДС являются не только доходы от реализованных товаров, работ или услуг, а также стоимость безвозмездно переданного имущества и объекта строительно-монтажных работ. «Импортным» НДС облагаются ввозимые на территорию РФ товары.

В бухгалтерском учете бухгалтеру понадобятся следующие проводки, чтобы отразить Исходящий НДС.

Дт 62 Кт 90 — отражена выручка от реализации товаров, работу, услуг или имущества, при этом подтверждающими документами будут товарная накладная (акт) или УПД для клиента-юрлица или чек для покупателя в рознице;

— отражена выручка от реализации товаров, работу, услуг или имущества, при этом подтверждающими документами будут товарная накладная (акт) или УПД для клиента-юрлица или чек для покупателя в рознице; Дт 90 Кт 68 — начислен НДС. В этот момент клиенту выставляется счет-фактура, формируется запись в книге продаж, а розничный покупатель в чеке видит строчку «в т.ч. НДС».

Входящий НДС указывается на счетах-фактуры, которые вам выставляют поставщики. Но не все счет-фактуры подходят для возврата НДС, они суммируются только по тем расходам, которые были понесены для производства реализованной продукции и других нужд организации, направленных на извлечение прибыли.

Дт 10 Кт 60 — по накладной оприходованы материалы поставщиков для производства товара;

— по накладной оприходованы материалы поставщиков для производства товара; Дт 19 Кт 60 — выделен НДС к вычету по полученной счет-фактуре от поставщика;

— выделен НДС к вычету по полученной счет-фактуре от поставщика; Дт 68 Кт 19 — сумма, предъявленная к вычету записывается в книгу покупок.

Восстановленный НДС — часть входного НДС, которую в определенных ситуациях компании должны вернуть в бюджет.

Дт 19 Кт 68 — восстановлен НДС, ранее принятый к вычету;

— восстановлен НДС, ранее принятый к вычету; Дт 91.2 Кт 19 — в прочие расходы списана восстановленная сумма НДС.

В начале деятельности или по каким-либо причинам уже в процессе работы, любой налогоплательщик, применяющий ОСНО, может попросить освобождение от уплаты НДС, в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ. Для этого выручка, без учета НДС, за последние 3 месяца не должна превысить 2 млн. руб., а в числе продукции не должны присутствовать акцизные товары.

Рекомендуем с первых дней работы сразу наладить учет НДС, чтобы не переживать за результаты камеральных и выездных налоговых проверок. В любой момент можно провести аудит операций, участвующих в начислении НДС, и поставить бухучет на ровные рельсы.

Из формулы расчета НДС становится понятно, что уменьшить налог к уплате можно тремя способами.

За счет уменьшения доходов. Такой способ развивающийся бизнес за вариант не может рассматривать. За счет применения льготных налоговых ставок. Но их действие распространяется далеко не на весь товар и не на все операции. Ставка 0% подходит для экспортируемых товаров. 10% облагается реализация продовольственной продукции и товаров, изделий для детей, периодических печатных изданий, книг, медицинских товаров. За счет увеличения входящего НДС.

Если в стоимости готовой продукции большую долю занимают расходы на заработную плату персонала, то входящих счет-фактур становится критически мало. По этой причине продолжают существование конторы по продаже входящего «бумажного НДС».

«Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, когда компания в цепочке взаимоотношений использует фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не получала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

За этим пристально следит налоговая служба, и выявляет так называемые разрывы в НДС-цепочках. Для упрощения отслеживания операций НДС- отчетность сдается только в электронном формате, а ФНС использует программный комплекс АСК НДС-2, который с каждым годом продолжают совершенствовать.

Не отчаивайтесь, если считаете, что в вашей ситуации не существует законных способов оптимизировать НДС, СберРешения знают, как вас спасти — проанализируем деятельность, составим план действий, дадим рекомендации и поможем воплотить их в работе.

Особенности отчетности

Отчитываться перед налоговыми органами за НДС к уплате и к возврату необходимо ежеквартально, отправляя в электронном виде декларацию, включающую книги покупок и продаж. Независимо от того были ли в отчетном периоде операции облагаемые НДС, отчитаться всё равно придется. Будьте внимательны, обновление формы налоговой декларации произойдет с 3 квартала 2021 года.

К заполнению декларации следует относиться очень ответственно. С июля 2021 года появилось много причин, по которым отправленный документ посчитают не предоставленным если:

использовалась электронная подпись неуполномоченного, дисквалифицированного или умершего лица;

использовалась подпись лица, о котором есть отметка о недостоверности сведений или по данным ЕГРЮЛ оно прекратило существование;

обнаружится нарушение контрольных соотношений.

Внутри самой декларации находится 12 разделов, не считая титульного листа. У каждого свое назначение, не нужно заполнять листы, не относящиеся к вашей деятельности. В общем случае все налогоплательщики кроме титульника и 1 листа заполняют 3 раздел с расчетом налоговой базы и налога к уплате, в 8 разделе книгу покупок о поступивших счет-фактурах, в 9 разделе книгу продаж собирают из выставленных вами счет-фактур.

По итогам камеральной проверки у налогового инспектора могут возникнуть вопросы, на которые вы обязаны дать пояснения также в электронном формате.

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Электронные формы счет-фактур

Качество декларации зависит от достоверности первичных документов: счет-фактура, товарная накладная, УПД, договоры, акты выполненных работ, счета и т.п.

Хотите вернуть НДС из бюджета? Учитесь заполнять счет-фактуры и проверять их за поставщиками. При отсутствии хотя бы одного реквизита добиться признания вычета можно будет только в судебном порядке.

Между тем бумажные оригиналы постепенно уступают дорогу электронной версии счета-фактуры. Она является самостоятельным документом, имеющим юридическую силу. Выставление и получение документов происходит через ТКС в рамках электронного документооборота между продавцом и покупателем. Такой обмен не только экологичен, но и удобен для удаленной работы бухгалтерии.

Выставление и получение электронных счет-фактур стало общедоступным с мая 2012 года. СберРешения помогают своим клиентам внедрять ЭДО и ускорять работу внутренних служб организации и общение с контрагентами.

Не требуется собирать подписи и ждать курьера, чтобы отправить документы клиенту. Достаточно заполнить утвержденную форму, подписать счет-фактуру квалифицированной ЭП уполномоченного лица и отправить через оператора ЭДО. В ответ придет подписанное электронной подписью извещение о получении от покупателя. Подобным способом формируются исправительные и корректирующие документы.

Типичные ошибки в работе на НДС

При применении косвенного налога на доходы возникают два рода ошибок: связанные с заполнением налоговых деклараций и связанные с неверным учетом операций и сделок.

Разберем, какие подводные камни встречаются при составлении ежеквартальных деклараций.

Ни одна онлайн-бухгалтерия не проверит правильность отражения кода вида операции. В книге покупок сумма полученных счет-фактур должна быть отражена полностью. Даже если налогоплательщик заявляет вычет лишь в части НДС. Даты и номера счета-фактуры должны совпадать у всех участников сделки. В разделах 8 и 9 суммы записываются с копейками, а в разделе 3 показатели округляются по правилам математики до целого рубля. Таким образом, расхождения могут быть, но только пределах 1 рубля. Ошибки при возврате товаров и исправление журналов счет-фактур.

Второй ряд ошибок возникает при получении и оформлении первичных документов. Качество заявленных вычетов не всегда устраивает налоговые органы. Им всюду видятся взаимоотношения с фирмами-однодневками, или расходы, направленные не на деятельность, облагаемую НДС.

Также в учете очень часто встречается забывчивость при восстановлении авансового НДС, который ранее был принят к вычету.

При обнаружении ошибок в заполнении или признании сделки фиктивной, налоговая служба откажет в вычетах по НДС, и придется его доплатить в бюджет.

Отдельный блок ошибок вызван несоблюдением сроков. Следить нужно не только за своевременностью сдачи деклараций и датой уплаты, но и сроком годности НДС-вычетов. Уменьшить НДС к уплате можно на вычеты, указанные в декларации не позднее 3-х лет с момента принятия товаров к учету.

Выбирая работу на НДС, бизнесмену приходится вести работу сразу на двух фронтах:

следить за качеством внутренних документов;

проявлять должную осмотрительность при выборе поставщиков.

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Автор: Татьяна Терешко, руководитель управления методологии финансового аутсорсинга СберРешений