Отмена бумажных больничных листов с 1 января 2022: что нужно знать бухгалтеру и кадровику

Скоро все больничные листы станут электронными. Разберем, что нужно знать кадровику и бухгалтеру, как подготовиться к грядущим изменениям.

Изменения в законодательстве

Электронные больничные выдают вместо бумажных уже довольно давно — с 2017 года. Но пока только на добровольной основе. Так работодатели могут по желанию пройти регистрацию на сайте ФСС, подключить личный кабинет и работать с электронными больничными. А работники вправе потребовать в медучреждении выдачи больничного на бумаге, даже если их работодатели уже взаимодействуют с ФСС электронным способом.

Однако весной 2021 года был принят закон № 126-ФЗ от 30.04.2021, который внес ряд поправок в законодательство, действующее в сфере социального страхования, в том числе в закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Поправки вступают в силу с 1 января 2022 года. И начиная с этой даты выплаты пособий по временной нетрудоспособности (и по беременности и родам) будут начисляться только на основании электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН).

Срок передачи сведений в ФСС

С введением электронных больничных изменится и срок, в течение которого работодатель должен передавать сведения в ФСС для назначения и выплаты пособий.

Сейчас этот срок составляет 5 дней со дня получения больничного листа, а с 01.01.2022 срок уменьшится до 3 дней.

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Запрос сведений фондом и штрафы для работодателей

Фонд будет тщательно проверять сведения, полученные от работодателя, на достоверность и полноту. Часть необходимых для этого данных фонд будет получать самостоятельно через систему межведомственных запросов.

Например: для проверки СНИЛС фонд направит запрос в ПФР, сведений о зарплате сотрудника — в ФНС.

Другие необходимые данные и документы, которые потребуются фонду для назначения страхового обеспечения и проверки данных, он будет вправе запросить у работодателя.

Так, если сведения представлены не в полном объеме, фонд направит работодателю извещение. А работодатель будет обязан представить недостающие документы в течение 5 дней со дня получения такого извещения.

За нарушение сроков передачи сведений или их недостоверность работодателя будут наказывать:

За непредставление документов для проверки — на 200 руб. за каждый документ. За недостоверные сведения на выплату пособия, если в результате фонд переплатил деньги застрахованному лицу — на 20% от суммы переплаты, но не меньше 1 000 рублей и не больше 5 000 рублей. За нарушение срока передачи сведений для назначения выплат — на 5 000 рублей.

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Что нужно сделать работодателю для перехода на ЭЛН

Работодатель должен заключить соглашение с ФСС и зарегистрироваться в информационной системе электронных больничных. Для этого потребуется электронная подпись. Если работодатель уже пользуется ЭЦП для передачи отчетности в госорганы, она подойдет и для работы с электронными больничными.

Далее нужно решить, в какой программе будет удобно работать с электронными больничными. Сегодня таким функционалом оснащены почти все бухгалтерские, кадровые программы и даже сервисы сдачи электронной отчетности.

Можно работать с ФСС напрямую через личный кабинет страхователя или бесплатное ПО, которое разработано фондом.

Кроме того ФСС успешно запустил отдельный сервис — «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Он предназначен не только для работы с электронными больничными, но и вообще для работы с прямыми выплатами пособий.

Если в организации штат бухгалтеров, а не специалист по бухгалтерии и кадрам в одном лице, стоит назначить ответственного за работу с электронными больничными листами.

Что нужно сделать бухгалтеру и кадровику

Важно заранее предупредить работников, что больничный на бумаге с 1 января 2022 года медучреждения выдавать не будут. Вместо выдачи бланка работнику выдадут талон с номером документа. Этот номер работник должен будет сообщить работодателю любым удобным способом.

Порекомендуйте сотрудникам, у которых еще нет подтвержденной записи на портале Госуслуги, пройти регистрацию. В этом случае работники смогут получить доступ к личному кабинету на сайте ФСС и отслеживать этапы обработки электронного больничного и начисления пособия по нетрудоспособности.

Например: сообщить о нововведениях можно запустив рассылку работникам предприятия по электронной почте, разместив информацию на сайте компании, или подготовить извещение и под роспись ознакомить с ним работников.

Если вы еще ни разу не работали с ЭЛН, проверьте, готово ли ваше программное обеспечение к обработке таких листков.

Определите новые регламенты и внесите изменения в положение по документообороту, если оно имеется в организации — установите новые сроки обработки документов. Проведите инструктаж / обучение сотрудников бухгалтерии по работе с новым порядком.

Возможно у сотрудников первое время будет много вопросов по получению, оплате ЭЛН и отслеживанию статуса обработки больничного в кабинете Госуслуг. Стоит выделить ответственного сотрудника, который будет отвечать на эти вопросы. Это актуально, если у вас большое количество сотрудников, текучка кадров и необходимость разъяснений возникает постоянно.

Автор: Ольга Ольшевская, эксперт СберРешений.