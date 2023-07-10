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Управленческий учет

Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков

Принято считать, что управленческая (внутренняя) отчетность более полная, подробная и информативная, чем бухгалтерские отчеты. Она дает руководителям и владельцам бизнеса сведения для анализа работы компании и помогает принимать грамотные управленческие решения. Внешние пользователи, например, инвесторы и банки, благодаря такой отчетности могут оценить риски и принять решение об объеме и условиях кредитования или инвестиций.
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Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков
Иллюстрация: СберРешения

Рассказываем, как грамотно вести «управленку» без искажения данных и ошибок.

Управленческая отчетность: кому она необходима для работы

Управленческая отчетность, в отличие от бухгалтерской, дело добровольное. Одни компании ее ведут, чтобы отследить изменение финансовых показателей и результативность работы в динамике, в то время как другие эту возможность игнорируют.

В любом случае управленческие отчеты составляются не для контролирующих органов, а для руководства самого предприятия, то есть внутреннего пользования.

Также по разным причинам их можно предоставить инвесторам, кредиторам, страховым и лизинговым организациям.

Формы отчетности законодательством строго не регламентированы. Предприниматели, как правило, разрабатывают бланки самостоятельно, дополняют и адаптируют образцы, которые широко представлены в сети.

Что дает управленческая отчетность:

  1. Понимание реального положения дел в организации.

  2. Полные сведения по предыдущим и текущему периодам. 

  3. Возможность просчитывать разные сценарии развития бизнеса и составлять платежный календарь.

Виды управленческой отчетности

Внутреннюю управленческую отчетность делят на 3 вида:

№ п/п

Вид отчета

Содержание

1

Отчет о движении денежных средств

  • Позволяет контролировать количество денег в бизнесе, поступление и расходование средств (с учетом налогов и дивидендов), отслеживать кассовые разрывы.

  • Отражает все операции, которые проходят по кассе и расчетным счетам.

Рекомендуется составлять ежемесячно.

Дополнительно можно составить платежный календарь, с помощью которого контролируются даты оплат.

2

Отчет о финансовых результатах 

Состоит из доходной и расходной частей, с учетом отдельных видов затрат — на рекламу, оплату труда, себестоимость производства.

Для составления используется метод начисления, то есть в документе нужно отразить также обязательства, по которым еще не было оплаты.

  • Показывает, откуда приходят деньги, куда уходят и на чем получается экономить. 

  • Позволяет контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.

  • В отчете видно, какие продукты (виды деятельности) приносят нулевую прибыль или являются убыточными.

3

Управленческий баланс

Сводит воедино результаты отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств.

Наглядно демонстрирует:

  • как распределяется прибыль предприятия;

  • из каких средств финансируется убыток;

  • откуда можно взять деньги на покрытие других нужд;

  • какими ресурсами обладает компания в целом.

Баланс состоит из двух разделов: пассивов и активов. Общий итог по одному из них должен быть равен другому.

Пример: Отчета о движении денежных средств

Ведение бухгалтерского и налогового учёта

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Анализ управленческих отчетов

Отчетность сама по себе не имеет никакой ценности, если после ее составления нельзя сделать разносторонний анализ.

В идеале руководство должно оценить, насколько эффективно работает команда, выявить проблемные места и принять управленческие решения по их устранению.

Например, аналитика помогает:

  • определить причины снижения выручки;

  • сравнить финансовые результаты компании за разные периоды времени;

  • вычислить неснижаемый остаток, который к концу периода всегда остается на счетах (это суммы возможных средств для инвестиций);

  • оценить долю дебиторской задолженности в составе активов;

  • сравнить долю собственных и заемных средств (определить закредитованность компании) и т.д.

Пример: Управленческого баланса

Кто ведет управленческий учет

Обычно задача ведения управленческого учета возложена на штатного финансиста, главбуха, а в небольших организациях — и на самого владельца бизнеса.

Специалисты с отличным знанием управленческого учета, как правило, дорогие. К тому же потребность в формировании управленческой отчетности не имеет постоянный характер, а нужна от случая к случаю: например, при подготовке отчетности акционерам или для получения кредита в банке. Поэтому содержание такого специалиста в штате часто не выгодно бизнесу. 

К тому же, если у компании есть обособленные подразделения и филиалы, формирование управленческой отчетности становится трудозатратным процессом, который требует дополнительных ресурсов и времени. А данные руководителю нужны здесь и сейчас.

Подготовку управленческой отчетности можно передать на аутсорс, подключив экспертов финансовой сферы. Однако иногда крупный и средний бизнес опасается передавать на аутсорсинг управленческий учет по нескольким причинам:

  1. Сложности с делегированием задачи.

  2. Риски утечки информации, нарушения конфиденциальности.

  3. Технически сложный процесс переноса и настройки учетной базы. 

На самом деле достаточно просто выбрать надежного аутсорсера, тогда все эти проблемы легко решатся.

Например, в компании СберРешения до 31 июля действует особое предложение: стоимость переноса и настройки учетной базы 1С Бухгалтерия, а также первый месяц обслуживания — всего за 1 рубль. Затраты минимальные, а результат можно оценить сразу.

В пользу передачи участка внешнему провайдеру есть несколько аргументов.

Во-первых, у штатного сотрудника, которому делегируют ведение «управленки», уже есть свой круг обязанностей, которые нужно выполнять вовремя, качественного и ответственно. 

Для бухгалтерии всегда в приоритете будет оформление бухгалтерской и налоговой отчетности, ошибки в которой грозят бизнесу штрафами. «Управленка» неизбежно отодвинется на второй план, что обязательно скажется на качестве учета.

Во-вторых, управленческая и бухотчетность имеют значительные отличия (формы документов, методы сбора данных и анализа). Не каждый специалист сможет вести их одинаково хорошо. В частности, в круг компетенций бухгалтера не входит прогнозирование и управление.

Даже если в вашем штате есть специалист, в обязанности которого прямо входит ведение управленческой отчетности, нужно быть уверенными в его компетенциях и результатах работы.

Опираясь на ошибочную аналитику, учредитель или директор будет принимать решения с высокими рисками.

Топ ошибок в управленческом учете, которые приведут к неэффективным решениям

1. Ведение не всех форм отчетности.

Важно понимать, что для полной картины нужно оценивать все данные в совокупности: отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах и управленческий баланс. Только в таком случае анализ получится без искажений.

2. Совмещение бухгалтерской и управленческой отчетности (смешение показателей).

Еще раз отметим, что у «управленки» и бухучета разные цели и методы. Если финансовые показатели подсчитывает специалист, который до этого имел дело только с дебитом и кредитом, ошибок не избежать.

3. Работа без регламентов.

Для внедрения управленческого учета потребуется сперва регламентировать некоторые процессы: документооборот, периоды закрытия отчетов, процедуру проверки и т.д.

4. Неверное отражение НДС.

Распространенная ошибка — учет выручки и затрат с НДС при формировании отчета о финансовых результатах. Прибавка налога к чистой сумме уменьшает доходы для экспортеров, а для всех остальных компаний, в целом, искажает итоговые показатели.

5. Отказ от автоматизации управленческого учета.

Вести управленческий учет можно и в простой таблице Excel, если фирма небольшая, а вносимые данные занимают всего несколько строк.

Для крупного и среднего бизнеса общая рекомендация — автоматизировать «управленку».

Во-первых, это вопрос конфиденциальности, надежности и возможности доступа к данным в любой момент. Во-вторых, играют роль удобство использования и скорость аналитики. Выбрать любой показатель из большого объема информации можно за считанные минуты. 

Также есть плюс в гибкости настроек. В том же Excel вам придется вносить правки в формулы вручную, а любая ошибка разрушит стройную структуру данных.

Как вести управленческий учет без ошибок

Управленческая отчетность — полезный инструмент для эффективного построения бизнеса. Она более объемная и подробная, а потому информативнее бухгалтерских документов.

«Управленка» позволяет трезво оценить текущее состояние бизнеса, выявить сильные и слабые места, спрогнозировать прибыль, контролировать дебиторку и кредиторку.

Самый надежный способ подготовить отчет — делегировать работу настоящим профессионалам. С этой задачей отлично справится команда специалистов СберРешений

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Комментарии

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