Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков

Рассказываем, как грамотно вести «управленку» без искажения данных и ошибок.
Управленческая отчетность: кому она необходима для работы
Управленческая отчетность, в отличие от бухгалтерской, дело добровольное. Одни компании ее ведут, чтобы отследить изменение финансовых показателей и результативность работы в динамике, в то время как другие эту возможность игнорируют.
В любом случае управленческие отчеты составляются не для контролирующих органов, а для руководства самого предприятия, то есть внутреннего пользования.
Также по разным причинам их можно предоставить инвесторам, кредиторам, страховым и лизинговым организациям.
Формы отчетности законодательством строго не регламентированы. Предприниматели, как правило, разрабатывают бланки самостоятельно, дополняют и адаптируют образцы, которые широко представлены в сети.
Что дает управленческая отчетность:
Понимание реального положения дел в организации.
Полные сведения по предыдущим и текущему периодам.
Возможность просчитывать разные сценарии развития бизнеса и составлять платежный календарь.
Виды управленческой отчетности
Внутреннюю управленческую отчетность делят на 3 вида:
№ п/п
Вид отчета
Содержание
1
Отчет о движении денежных средств
Рекомендуется составлять ежемесячно.
Дополнительно можно составить платежный календарь, с помощью которого контролируются даты оплат.
2
Отчет о финансовых результатах
Состоит из доходной и расходной частей, с учетом отдельных видов затрат — на рекламу, оплату труда, себестоимость производства.
Для составления используется метод начисления, то есть в документе нужно отразить также обязательства, по которым еще не было оплаты.
3
Управленческий баланс
Сводит воедино результаты отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств.
Наглядно демонстрирует:
Баланс состоит из двух разделов: пассивов и активов. Общий итог по одному из них должен быть равен другому.
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Анализ управленческих отчетов
Отчетность сама по себе не имеет никакой ценности, если после ее составления нельзя сделать разносторонний анализ.
В идеале руководство должно оценить, насколько эффективно работает команда, выявить проблемные места и принять управленческие решения по их устранению.
Например, аналитика помогает:
определить причины снижения выручки;
сравнить финансовые результаты компании за разные периоды времени;
вычислить неснижаемый остаток, который к концу периода всегда остается на счетах (это суммы возможных средств для инвестиций);
оценить долю дебиторской задолженности в составе активов;
сравнить долю собственных и заемных средств (определить закредитованность компании) и т.д.
Кто ведет управленческий учет
Обычно задача ведения управленческого учета возложена на штатного финансиста, главбуха, а в небольших организациях — и на самого владельца бизнеса.
Специалисты с отличным знанием управленческого учета, как правило, дорогие. К тому же потребность в формировании управленческой отчетности не имеет постоянный характер, а нужна от случая к случаю: например, при подготовке отчетности акционерам или для получения кредита в банке. Поэтому содержание такого специалиста в штате часто не выгодно бизнесу.
К тому же, если у компании есть обособленные подразделения и филиалы, формирование управленческой отчетности становится трудозатратным процессом, который требует дополнительных ресурсов и времени. А данные руководителю нужны здесь и сейчас.
Подготовку управленческой отчетности можно передать на аутсорс, подключив экспертов финансовой сферы. Однако иногда крупный и средний бизнес опасается передавать на аутсорсинг управленческий учет по нескольким причинам:
Сложности с делегированием задачи.
Риски утечки информации, нарушения конфиденциальности.
Технически сложный процесс переноса и настройки учетной базы.
На самом деле достаточно просто выбрать надежного аутсорсера, тогда все эти проблемы легко решатся.
Например, в компании СберРешения до 31 июля действует особое предложение: стоимость переноса и настройки учетной базы 1С Бухгалтерия, а также первый месяц обслуживания — всего за 1 рубль. Затраты минимальные, а результат можно оценить сразу.
В пользу передачи участка внешнему провайдеру есть несколько аргументов.
Во-первых, у штатного сотрудника, которому делегируют ведение «управленки», уже есть свой круг обязанностей, которые нужно выполнять вовремя, качественного и ответственно.
Для бухгалтерии всегда в приоритете будет оформление бухгалтерской и налоговой отчетности, ошибки в которой грозят бизнесу штрафами. «Управленка» неизбежно отодвинется на второй план, что обязательно скажется на качестве учета.
Во-вторых, управленческая и бухотчетность имеют значительные отличия (формы документов, методы сбора данных и анализа). Не каждый специалист сможет вести их одинаково хорошо. В частности, в круг компетенций бухгалтера не входит прогнозирование и управление.
Даже если в вашем штате есть специалист, в обязанности которого прямо входит ведение управленческой отчетности, нужно быть уверенными в его компетенциях и результатах работы.
Опираясь на ошибочную аналитику, учредитель или директор будет принимать решения с высокими рисками.
Топ ошибок в управленческом учете, которые приведут к неэффективным решениям
1. Ведение не всех форм отчетности.
Важно понимать, что для полной картины нужно оценивать все данные в совокупности: отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах и управленческий баланс. Только в таком случае анализ получится без искажений.
2. Совмещение бухгалтерской и управленческой отчетности (смешение показателей).
Еще раз отметим, что у «управленки» и бухучета разные цели и методы. Если финансовые показатели подсчитывает специалист, который до этого имел дело только с дебитом и кредитом, ошибок не избежать.
3. Работа без регламентов.
Для внедрения управленческого учета потребуется сперва регламентировать некоторые процессы: документооборот, периоды закрытия отчетов, процедуру проверки и т.д.
4. Неверное отражение НДС.
Распространенная ошибка — учет выручки и затрат с НДС при формировании отчета о финансовых результатах. Прибавка налога к чистой сумме уменьшает доходы для экспортеров, а для всех остальных компаний, в целом, искажает итоговые показатели.
5. Отказ от автоматизации управленческого учета.
Вести управленческий учет можно и в простой таблице Excel, если фирма небольшая, а вносимые данные занимают всего несколько строк.
Для крупного и среднего бизнеса общая рекомендация — автоматизировать «управленку».
Во-первых, это вопрос конфиденциальности, надежности и возможности доступа к данным в любой момент. Во-вторых, играют роль удобство использования и скорость аналитики. Выбрать любой показатель из большого объема информации можно за считанные минуты.
Также есть плюс в гибкости настроек. В том же Excel вам придется вносить правки в формулы вручную, а любая ошибка разрушит стройную структуру данных.
Как вести управленческий учет без ошибок
Управленческая отчетность — полезный инструмент для эффективного построения бизнеса. Она более объемная и подробная, а потому информативнее бухгалтерских документов.
«Управленка» позволяет трезво оценить текущее состояние бизнеса, выявить сильные и слабые места, спрогнозировать прибыль, контролировать дебиторку и кредиторку.
Самый надежный способ подготовить отчет — делегировать работу настоящим профессионалам. С этой задачей отлично справится команда специалистов СберРешений.
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