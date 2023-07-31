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ЕАЭС

Как оптимизировать работу бухгалтерии: экспорт и импорт со странами ЕАЭС

Ведение учета операций ВЭД и валютного контроля — сложный участок бухгалтерии, который требует привлечения специалиста с определенной квалификацией. Труд и опыт такого профессионала — очень ценный ресурс для компании, и стоит он дорого. Но рисковать компании нельзя — ошибки в учете обойдутся еще дороже. Расскажем об особенностях импорта и экспорта со странами ЕАЭС и как можно оптимизировать расходы на ведение учета.
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Как оптимизировать работу бухгалтерии: экспорт и импорт со странами ЕАЭС
Иллюстрация: СберРешения

Евразийский экономический союз направлен на создание комфортных условий торговли между участниками: рост товарооборота, отмена таможенных платежей и контроля. Но при оформлении документов на ввоз и вывоз товаров, при уплате налогов и прохождении валютного контроля у бухгалтерии может возникнуть ряд вопросов и сложностей. 

Особенности импорта из стран ЕАЭС

Сдача статистической формы учета в ФТС

При перемещении товаров между государствами ЕАЭС — Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией — предпринимателям и организациям не нужно подавать таможенную декларацию и проходить таможенный контроль. Грузы могут перемещаться свободно, но, чтобы осуществлять валютный контроль и анализировать развитие внешней торговли, государство обязывает бизнес подавать в Федеральную таможенную службу (ФТС) статистические формы.

Форму можно отправить только в электронном виде на сайте ФТС. Сделать это нужно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором получили товары.

Например, вы завезли продукцию в июле 2023 года. Тогда сдать статистические формы необходимо до 14 августа 2023 года включительно. 

Если вы ввозите товары регулярно по одному и тому же договору и условиям, то можете сдать одну форму за несколько поставок. 

Если вы покупаете продукцию в стране, не входящей в ЕАЭС, но везете ее через территорию союза транзитом, необходимо будет пройти таможенное декларирование.

Тогда статистические формы сдавать не нужно. Кроме того, их не потребуется передавать еще в некоторых случаях — все они перечислены в п. 8 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 № 210.

Ведение бухгалтерского и налогового учёта

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Уплата налогов и подача документов в ФНС

При ввозе в Россию товаров из стран ЕАЭС импортеру необходимо начислять и платить НДС независимо от того, какой режим налогообложения он использует.

Даже если компания освобождена от НДС, к примеру, из-за того, что она применяет УСН или ЕСХН, обязанность платить налог при импорте товаров сохраняется. Для этого в ФНС подается декларация по косвенным налогам. 

Также организация передает и другие документы:

  • заявление о ввозе товаров; 

  • товаросопроводительные документы; 

  • счета-фактуры; 

  • договоры, на основании которых приобретены товары;

  • банковскую выписку, которая подтверждает уплату НДС. 

Все документы, кроме заявления, можно предоставить в виде заверенных руководителем компании копий.

Уплатить налоги и акцизы необходимо до 20 числа месяца, следующего за тем, в котором вы приняли товары к учету. До этой же даты подается декларация об уплате косвенных налогов — а значит, по факту заплатить налог придется раньше, так как вместе с декларацией нужно передать подтверждение их уплаты. 

При ввозе самоходных машин и прицепов, автомобилей и спецтехники также уплачивается утилизационный сбор.

Не нужно начислять и уплачивать НДС при ввозе товаров на территорию России, если товар не подлежит налогообложению согласно ст. 150 НК. Или если продукция передается в пределах одной организации (например, если филиал компании расположен в другой стране ЕАЭС).

Поставщик из государства ЕАЭС затребует у российской компании подтверждение о том, что она уплатила НДС на территории РФ в связи с этой сделкой. В качестве подтверждения нужно направить поставщику копию заявления о ввозе товаров, которое компания направляла ранее в ИФНС, с отметкой налоговой об уплате НДС или о том, что ввоз таких товаров не облагается НДС.

Особенности экспорта в страны ЕАЭС 

Сдача статистической формы учета

Для начала нужно уточнить, относится ли продукт к контролируемым товарам и технологиям. При вывозе из России такой продукции оформляются разрешительные документы в области экспортного контроля.

Кроме того, на вывоз некоторых медицинских товаров, промышленной продукции, транспорта и сельхозтехники нужно получить разрешение в соответствующем Министерстве — список продукции можно посмотреть здесь

Некоторые товары из 27 и 29 групп по ТН ВЭД ЕАЭС необходимо декларировать, а затем уплатить по ним пошлины. В остальных случаях отправляется статистическая форма перемещения товаров после их отгрузки на сайте ФТС.

Подача налоговой декларации по НДС в ФНС и подтверждение нулевой ставки НДС

Экспортные операции облагаются НДС, но ставка налога составляет 0%.

Важно! Организации-экспортеры могут применять такую ставку, если вовремя подтвердят это право. В ином случае им придется платить НДС по стандартной ставке 10% или 20%.

Чтобы подтвердить нулевую ставку, у экспортера есть 180 дней с даты первого отгрузочного документа. При этом необходимо будет предоставить:

  • экспортный контракт;

  • заявление покупателя о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в налоговые органы своей страны;

  • товаросопроводительные документы (по требованию ФНС).

ФНС запустила на сайте сервис «Офис экспортера», который пока работает в тестовом режиме. Он позволяет подтвердить нулевую ставку НДС без передачи бумажных документов в налоговый орган. С помощью этого сервиса экспортеры смогут быстро сформировать электронный реестр, куда включаются сведения из декларации на товары, а также перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 

Планируется, что с 1 января 2024 года представление экспортерами реестров только в электронном виде станет обязательным (закон от 19.12.2022 № 549-ФЗ).

Если вычеты по НДС превышают начисления, возникнет переплата налога. Ее можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

Валютный контроль

Чтобы работать с контрагентами из ЕАЭС, нужен внешнеторговый контракт. Валютный контроль по таким контрактам необходимо проходить, даже если расчеты происходят в рублях. 

Если сумма контракта менее 600 тыс. рублей, достаточно сообщить в банк код вида операции. Предоставлять документы по ней не нужно. 

Для экспортных контрактов с суммой от 600 тыс. до 10 млн рублей потребуется предоставить в банк документы, подтверждающие операции.

Экспортные контракты, стоимость которых больше 10 млн рублей, необходимо ставить на учет в банк. По каждой операции нужно подавать документы: например, счет-фактуру. 

Для импортных контрактов требование постановки на учет в банк распространяется на сделки свыше 3 млн рублей.

Как учесть все нюансы в учете и избежать ошибок

Оформление операций в рамках экспорта в страны ЕАЭС и импорта из них имеет свои особенности. Чтобы не допустить штрафных санкций, отказов в применении нулевой ставки НДС и проблем с валютным контролем, делегируйте работу профессионалам. 

Специалистам СберРешений вы можете полностью передать ведение учета по ВЭД и валютному контролю. Это позволит:

  1. Не привлекать неквалифицированный персонал из штата компании к решению сложных задач по ВЭД.

  2. Вести учет без ошибок и последствий в виде штрафов от налоговой.

  3. Сократить расходы на ведение учета и отчетности по внешнеэкономическим контрактам.

  4. Получить поддержку при аудитах и проверках.

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Ведение бухгалтерского и налогового учёта

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Комментарии

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