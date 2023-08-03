Кому положена компенсация за неиспользованный отпуск

Каждый год работник имеет право на оплачиваемый отпуск длинною не менее 28 календарных дней. Однако иногда отдых можно заменить компенсацией. Рассказываем, кому она положена и как правильно оформить документы.

Каждый год работник имеет право на оплачиваемый отпуск длинною не менее 28 календарных дней. Однако иногда отдых можно заменить компенсацией:

если сотрудник увольняется и у него остаются неиспользованные дни отдыха;

если у работника накопились дополнительные дни отдыха, превышающие 28 календарных дней.

Согласно ст. 126 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ), сотрудник может воспользоваться денежной компенсацией — заменить ей часть неиспользованного отдыха.

Важно учитывать, что далеко не все виды отпускных дней возможно заменить выплатой.

Например, сотрудник не может отказаться от основного ежегодного оплачиваемого отпуска длинною в 28 календарных дней, чтобы получить взамен деньги. Эти дни положены каждому работающему гражданину (ст. 115 ТК РФ), оформленному в штат компании. Их в любом случае придется отгулять.

Некоторым сотрудникам положен удлиненный основной отпуск

К ним относятся работники с инвалидностью, муниципальные служащие и несовершеннолетние сотрудники. Также есть категории работников, которым положены дополнительные оплачиваемые отпуска из-за особенностей деятельности: ненормированного рабочего дня или, например, особого характера труда.

Все дни ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающие 28 календарных, могут быть заменены денежной компенсацией.

Исключение — беременные женщины и несовершеннолетние сотрудники, для них запрещено заменять денежной компенсацией как основной, так и дополнительный оплачиваемый отпуск. Также нельзя заменить денежной компенсацией дополнительный отпуск, предусмотренный ТК РФ за работу во вредных или опасных условиях труда. В отношении указанных категорий работников денежная компенсация допускается только при увольнении. Но есть исключение: если отпуск за работу во вредных (опасных) условиях труда превышает установленные ТК РФ 7 календарных дней, дни сверх указанного количества могут быть заменены денежной компенсацией.

Во всех остальных случаях денежную компенсацию за неиспользованные дни оплачиваемого отпуска можно получить только при увольнении.

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Как получить компенсацию без увольнения

Если соблюдены все условия, рассмотренные выше, и сотрудник не планирует увольняться:

Работник пишет заявление по форме, установленной у работодателя. Работодатель принимает решение о возможности выплаты денежной компенсации. В случае, если работодатель принимает решение о выплате денежной компенсации, он издает приказ по установленной в организации форме.

Пример заявления для компенсации за неиспользованный отпуск

Как оформить получение компенсации за отпуск

Если работодатель соглашается компенсировать часть отпуска денежной выплатой, ему необходимо издать приказ. Его форма произвольная, но важно указать следующую информацию:

ФИО работника;

должность работника;

вид отпуска;

количество отпускных дней, которые нужно компенсировать;

даты компенсируемых дней отпуска;

основание (заявление работника).

Образец приказа о замене отпуска денежной компенсацией

Работнику остается ознакомиться с приказом и поставить подпись и дату ознакомления.

Если работодатель ведет личные карточки Т-2, то рекомендуется внести в нее информацию о замене денежной компенсации части неиспользованного отпуска. Законодательно такая обязанность не предусмотрена, но это позволяет упорядочить ведение КДП и избежать разногласий с работником.

Порядок заполнения Т-2:

Графа 1 «Вид отпуска»: указать, основной или дополнительный отпуск заменяется компенсацией. Графа 4 «Количество календарных дней отпуска»: внести количество дней, которое компенсируется. Графы 5 и 6: оставить запись о замене отпуска выплатой. Графа 7 «Основания»: указать реквизиты приказа.

Личная карточка сотрудника (форма № Т-2) — образец заполнения

Вид отпуска (ежегодный, учебный, без сохранения заработной платы и др.) Период работы Количество календарных дней отпуска Дата Основание с по начала окончания 1 2 3 4 5 6 7 Ежегодный основного отпуска 20.11.2022 19.11.2023 2 Замена денежной компенсацией Приказ от 20.10.2023 №89-О

Также, если это предусматривает форма графика отпусков, утвержденная у работодателя, соответствующую информацию о замене части дней отпуска денежной компенсацией следует отобразить в графике отпусков.

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