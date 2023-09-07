Новые налоги на удаленных работников в другой стране

В июле этого года были внесены существенные поправки в НК в части НДФЛ. Изменения касаются порядка налогообложения зарплат работников и вознаграждения физлиц по ГПХ, проживающих за пределами РФ. Поэтому компаниям, работающим с ними, следует изучить поправки подробнее.

Сейчас зарплата сотрудника, проживающего за рубежом, относится к доходам от источников за пределами РФ и, соответственно, не облагается у нерезидентов (тех, кто провел в России менее 183 дней в году). А работники-резиденты должны самостоятельно декларировать такой доход и уплачивать налог по ставке 13%/15%. Российские компании не являются налоговыми агентами по НДФЛ по зарплатам своих удаленных сотрудников.

Однако с 01.01.2024 порядок расчета НДФЛ меняется. Теперь вознаграждение дистанционного работника, проживающего за границей, по трудовому договору с российской организацией или филиалом иностранной организации в РФ относится к доходам от источников в России.

Это значит, что работодатель, как налоговый агент, должен будет исчислять и удерживать НДФЛ.

При этом новые правила будут применяться ко всем удаленным сотрудникам, работающим за границей, вне зависимости от количества дней, проведенных в РФ.

НДФЛ будет рассчитываться по стандартной ставке 13% (15% на доход, превышающий 5 млн рублей). Теперь компаниям не придется отслеживать местонахождение дистанционного работника в целях правильного налогообложения.

Также для таких сотрудников вводится ряд льгот. Если работодатель компенсирует работнику расходы, связанные с использованием его личного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, то такая компенсация освобождается от НДФЛ в одном из следующих размеров:

не более 35 рублей за каждый день выполнения трудовой функции (точный размер нужно закрепить в локальных нормативных актах, трудовых договорах);

в сумме расходов, фактически понесенных в интересах работодателя и подтвержденных документально.

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Также с 01.01.2025 изменится порядок налогообложения вознаграждений по ГПХ. Теперь организации, заключившие договоры ГПХ с дистанционными исполнителями, проживающими за границей, будут являться налоговыми агентами по НДФЛ.

Новые правила будут применяться к договорам оказания услуг и выполнения работ по интернету с использованием российских доменов и сетевых адресов, информационных систем, технические средства которых размещены на территории РФ (и/или) комплексов программно-аппаратных средств, находящихся в РФ.

Российские заказчики будут обязаны рассчитывать и уплачивать НДФЛ по таким договорам при наличии хотя бы одного из указанных ниже условий (новый пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК):

исполнитель по договору является налоговым резидентом РФ;

доходы получены на счет, открытый в банке в РФ;

выплаты приходят от российских организаций или ИП, или от подразделений иностранных компаний в России.

Официальные трактовки пунктов закона на данный момент, конечно, отсутствуют. Поэтому какие категории исполнителей фактически попадут под новый закон будет зависеть от практики его применения, а также от того, каким образом работодатели сами будут толковать новые правила. Обычно работодатели больше охраняют свои интересы, чем работников, поэтому скорее будут перестраховываться.

Компаниям, имеющим дистанционных работников и исполнителей по ГПХ, рекомендуем:

пересмотреть содержание локальных нормативных актов;

проверить перечень и содержание дистанционных трудовых договоров с работой за границей;

проверить перечень и содержание гражданско-правовых договоров с работой за границей.

В условиях приостановления действия международных соглашений об избежании двойного налогообложения (указ Президента от 08.08.2023 № 585) есть высокая вероятность возникновения двойного налогообложения у таких удаленных сотрудников.

Поэтому мы рекомендуем работодателям подготовить для сотрудников инструкции/памятки по вопросам налогообложения доходов и исполнения обязанностей по законодательству о валютном контроле. Это снизит вероятность споров и упростит работу обеим сторонам договора.

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Автор: Шайхиева Лилия Рафкатовна, главный консультант по налогообложению

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