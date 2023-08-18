Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом: что меняется с сентября 2023 года

Сотрудники, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, по закону имеют право на дополнительные оплачиваемые выходные дни. С начала осени правила предоставления и использования таких дней меняются. Рассказываем, какие изменения произойдут и как теперь оформлять документы кадровикам.

Кому положены дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом

По ст. 262 Трудового кодекса (далее — ТК) родителю (опекуну, попечителю) ухаживающему за ребенком-инвалидом, можно взять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Порядок их использования закреплен постановлением Правительства от 13 октября 2014 года № 1048.

Сотрудник получает право на дополнительные выходные дни с того месяца, в котором ребенок официально получил инвалидность, по месяц, в котором ребенку исполняется 18 лет, или в котором инвалидность снимается.

Обратите внимание: количество дополнительных оплачиваемых выходных дней не зависит от числа детей-инвалидов в семье.

Сейчас неиспользованные в этом месяце дни не переносятся на следующий месяц. Такой порядок действует до 1 сентября 2023 года, с этого момента вступит в силу другое постановление Правительства от 6 мая 2023 года № 714 (далее — Правила), которое вводит новые правила — неиспользованные дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом в календарном году можно однократно использовать одному из родителей, до 24 дней подряд. Новые правила будут действовать по 1 сентября 2029 года.

Также изменения внесены в ст. 262 ТК.

Когда дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом не предоставляют

Не имеют права использовать дополнительные выходные дни сотрудники:

в период нахождения в ежегодном, в том числе дополнительном, оплачиваемом отпуске или в отпуске без сохранения заработной платы;

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

в период освобождения от работы в других случаях в соответствии с законодательством;

при неподаче заявления и требуемых документов работодателю.

Кроме того, не могут претендовать на дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом граждане, которые не состоят в трудовых отношениях или обеспечивают себя работой самостоятельно, например, ИП, те, кто занимается частной практикой и т.п.

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Что меняется с сентября 2023 года

С этого времени работники смогут копить дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом в течение календарного года и использовать их разом — но не более 24 дней. Сотруднику, который берет подряд больше 4 дней, необходимо заранее согласовать с работодателем график их использования.

Сколько дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами полагается работнику

Новые правила позволяют сотруднику получить:

Не больше 24 оплачиваемых выходных дней однократно в пределах общего числа накопленных дней (п. 3 Правил). Таким отсутствием можно воспользоваться один раз в календарном году. На следующий год неиспользованные дни не переносятся — это указано в п. 15 Правил;

Четыре дня в одном календарном месяце (п. 2 Правил). Выходные, не использованные в этом месяце, нельзя перенести на следующий, если они не используются в течение года единоразово в соответствии с п. 3 Правил.

Какие документы нужно предоставить

Чтобы получить дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, сотрудник подает заявление вместе с некоторыми документами. Их виды и периодичность представления приведены в таблице.

Вид документа Когда нужно предоставлять 1 Справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка, оригинал или копия. Справка выдается бюро медико-социальной экспертизы В соответствии со сроками установления инвалидности: однократно, один раз в год, один раз в 2 года, один раз в 5 лет 2 Свидетельство о рождении (об усыновлении) ребенка или документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом, оригинал или копия Единоразово 3 Документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида, оригинал или копия Единоразово 4 * Справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент его обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце (в случае однократного их использования в соответствии с п. 3 Правил — в этом же календарном году) им не использованы или использованы частично, или о том, что от этого родителя (опекуна, попечителя) не поступало заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце (в случае однократного их использования в соответствии с п. 3 Правил — в этом же календарном году) дополнительных оплачиваемых выходных дней. В случае если дополнительные оплачиваемые выходные дни использованы частично, в справке указываются даты (дата) использования и общее количество использованных дополнительных оплачиваемых выходных дней в календарном месяце (в календарном году). При каждом обращении с заявлением о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 5 * Справка с предыдущего места работы родителя (опекуна, попечителя), подавшего заявление о предоставлении в соответствии с п. 3 Правил дополнительных оплачиваемых выходных дней, о том, что на дату увольнения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном году им не использованы или использованы частично (в случае наличия предыдущего места работы по трудовому договору в пределах календарного года, в котором предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни). В случае если дополнительные оплачиваемые выходные дни использованы частично, в справке указываются даты (дата) использования и общее количество использованных дополнительных оплачиваемых выходных дней в календарном году При каждом обращении с заявлением о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 6 * Справка с предыдущего места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на дату увольнения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном году им не использованы или использованы частично (в случае однократного использования дополнительных оплачиваемых выходных дней в соответствии с п. 3 Правил и наличия у другого родителя (опекуна, попечителя) предыдущего места работы по трудовому договору в пределах календарного года, в котором предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни). В случае если дополнительные оплачиваемые выходные дни использованы частично, в справке указываются даты (дата) использования и общее количество использованных дополнительных оплачиваемых выходных дней в календарном году. При каждом обращении с заявлением о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 7 Документ, подтверждающий, что другой родитель (опекун, попечитель) в трудовых отношениях не состоит или является лицом, самостоятельно обеспечивающим себя работой. Например, это свидетельство о регистрации в качестве ИП При каждом обращении с заявлением о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами

* Справки с работы требуется предоставлять в оригинале, но есть дополнения, а именно, справки могут быть предоставлены в форме электронного документа:

если в организации используют ЭДО в соответствии со ст. 22.1—22.3 ТК;

если ухаживающий за ребенком-инвалидом сотрудник работает дистанционно в соответствии со ст. 312.1 ТК.

Если работник воспитывает ребенка в одиночку, то вместо справки с работы другого родителя потребуется документ, который подтверждает факт отсутствия второго родителя:

решение суда об ограничении или лишении родительских прав;

свидетельство о смерти;

справка о лишении свободы;

документ о нахождении второго родителя (опекуна, попечителя) в командировке более одного месяца;

документы подтверждающие иные обстоятельства, свидетельствующие, что он не может осуществлять уход за ребенком-инвалидом, а также если уклоняется от воспитания.

Как правильно составить заявление

К пакету документов сотрудник прикладывает заявление о предоставлении выходных. Утверждена новая форма заявления согласно приказа Минтруда № 516н от 19.06.2023 года, она действует с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2029 года. До начала сентября 2023 года действует форма, введенная приказом Минтруда от 19.12.2014 № 1055н.

В заявлении сотрудник указывает:

ФИО, должность, при наличии — подразделение.

Отметку в новой форме заявления о том, какие именно дополнительные выходные дни планирует использовать — в пределах календарного месяца или накопленные в текущем календарном году.

Число дней и даты выходных. Если сотрудник единоразово использует более четырех дней, то они должны совпадать с датами, предусмотренными заранее согласованным графиком.

Cведения о втором родителе (опекуне, попечителе), если нет справки об использовании им выходных по месту работы.

Если в компании есть ЭДО, то заявление можно подать в виде электронного документа. Если сотрудник работает удаленно, то при подаче заявления нужно руководствоваться статьями 22.2, 22.3 и 312.3 ТК.

Как оформить выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом в организации: создание приказа

На основании заявления от работника в компании издается приказ или распоряжение в произвольной форме, так как установленной формы нет.

В нем необходимо указать:

ФИО, должность сотрудника и структурное подразделение (при наличии);

ФИО и дату рождения ребенка;

Количество выходных дней и их даты;

Поручения ответственным сотрудникам, например, кадровику — отразить дни в табеле, бухгалтеру — рассчитать и перечислить оплату;

Основание приказа:

заявление сотрудника;

документы, предоставленные сотрудником;

график, согласованный с работодателем, в случае использования сотрудником дней по п. 3 Правил.

После издания приказа работника и ответственных лиц необходимо ознакомить под роспись.

Как отразить в табеле дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом

В унифицированных формах табеляТ—12 иТ—13 (утвержденных постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1), такие дни отражаются буквенным кодом «ОВ» (или цифровым кодом 27). Если организация утвердила свою форму табеля, то может использовать свой код, предусмотренный для подобных случаев.

Как родителям распределить дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом между собой

Четыре дня в месяц — это суммарное число, которое могут использовать, распределив между собой, оба родителя, или один из них. Число уже использованных дней работодатель может определить по полученным от сотрудника документам.

Если работник по новым правилам «копит» дни и при этом взял меньше 24 выходных дней подряд, у второго родителя, попечителя или опекуна есть право использовать оставшиеся дни, когда их накопит.

При этом родители должны быть трудоустроены и не попадать под исключения, о которых мы упоминали в начале статьи — например, если сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, то права на получение дополнительных выходных у него нет.

Как перенести дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-ивалидом

Дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом можно перенести по причине временной нетрудоспособности сотрудника при оформлении больничного листа, но при условии:

если сотрудник использует оплачиваемые выходные по п. 2 Правил — в пределах одного месяца, если больничный закрыт в том же месяце;

если работник берет выходные по п. 3 Правил, то есть единожды в год — в пределах одного календарного года, если больничный закрыт в этом же году. Вместе с тем родителю (опекуну, попечителю) необходимо согласовать с работодателем новый график предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней.

При этом на следующий календарный год дополнительные оплачиваемые дни не переносятся, в том числе и по причине временной нетрудоспособности.

Как оплачивать дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом

Оплачивать выходные по уходу за ребенком-инвалидом следует в размере среднего заработка сотрудника, использующего эти дни.

Оплата данных дней производятся в ближайшую выплату заработной платы. Средства на оплату таких выходных выделяются из Социального Фонда России (СФР), поэтому компания предоставляет в фонд полный пакет документов. СФР в течение 10 дней рассматривает документы и, при положительном решении, в течение 2 дней компенсирует компании данные расходы.

Риски при нарушении обязанности предоставить дополнительные выходные дни для ухода за ребенком инвалидом.

Если работодатель отказывается предоставлять положенные выходные дни или предоставит их в меньшем объеме, чем запросил работник, то он нарушит трудовое законодательство. За это возможно привлечение к административной ответственности поч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП.

Если выяснится, что у сотрудника не было права на дополнительные выходные для ухода за ребенком-инвалидом, но организация их предоставила, то СФР может не возместить подобные расходы. В этом случае взыскать излишние средства с работника возможно только в судебном порядке (ст. 137 ТК).

Как снизить расходы на кадровый учет и сохранить документооборот в порядке

В трудовом законодательстве и кадровом учете много непростых вопросов и ситуаций, в которые нужно углубляться: суммированный учет, разные условия труда, дистанционная работа. Адаптация кадрового специалиста занимает не менее одного-двух месяцев, а ошибки в документообороте могут привести к проверкам и штрафам — в итоге организация теряет деньги.

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