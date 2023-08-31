Осенью вступят в силу изменения в Трудовое законодательство. Одна из корректировок коснется родителей, для которых будут предусмотрены дополнительные дни отдыха по уходу за ребенком-инвалидом.

Осенью вступят в силу изменения в Трудовое законодательство. Одна из корректировок коснется родителей, для которых будут предусмотрены дополнительные дни отдыха по уходу за ребенком-инвалидом.

Чтобы вы не запутались в последних изменениях и могли учитывать их в своей работе, приглашаем вас на бесплатный вебинар «Какие изменения ожидают HR-специалистов этой осенью?».



Ольга Ольшевская, главный эксперт-методолог СберРешений, расскажет:

• какие изменения в ТК РФ вступят в силу этой осенью;

• что теперь необходимо учесть специалисту в работе.



Присоединяйтесь 5 сентября в 11:00 по московскому времени.

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