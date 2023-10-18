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Бухгалтерский аутсорсинг

Нужен ли штатный бухгалтер для ООО и ИП, или можно без него?

Можно ли вести бухгалтерский учет в ООО без бухгалтера? По мнению экспертов, уже к 2030 году от найма бухгалтера откажутся до 95% предприятий МСП. Все чаще и крупный бизнес делегирует ведение учета внешнему провайдеру. Расскажем о критериях непростого выбора: штатный специалист или аутсорс — что подойдет именно вашей компании?
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Нужен ли штатный бухгалтер для ООО и ИП, или можно без него?
Иллюстрация: СберРешения

Обязателен ли бухгалтер в ООО

Статья 2 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ строго предписывает организациям вести бухгалтерский учет.

Руководитель компании несет личную ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета (ч. 1 ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). В случае выявления нарушений в учете ему грозит административный штраф по ст. 15.11 КоАП.

Кроме того, если компания уклоняется от уплаты налогов и взносов или умышленно искажает суммы для перечисления в бюджет, директор может подвергаться уголовной ответственности по ст. 199 УК за нарушения в крупном и особо крупном размере.

Итак, у руководителя есть несколько вариантов, как организовать ведение бухгалтерского учета (п. 3 ст. 7 закона 402-ФЗ):

  • Нанять специалиста, компетентного в вопросах бухгалтерии, в штат, то есть заключить с ним трудовой договор.

  • Передать задачу на аутсорс специализированной организации, фрилансеру или онлайн-сервису.

  • Возложить обязанности бухгалтера на себя.

Все варианты применимы на практике, и любой из них устроит ФНС. Нужно только определиться с выбором и закрепить его в учетной политике предприятия.

Может ли ООО быть без главного бухгалтера?

Что же касается самой должности главного бухгалтера: она может быть в штатном расписании или отсутствовать. Для государства важно, чтобы выполнялся функционал, а кто именно будет вести учет, сдавать налоговую отчетность, взаимодействовать с контролирующими органами — решает сам бизнес.

Нужен ли бухгалтер для ИП?

ИП освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет, но при желании могут это делать. Решение этого вопроса остается на усмотрение предпринимателя (п. 2 ст. 4 от 08.08.2001 закона № 129-ФЗ).

Но от ведения налогового учета у ИП освобождения нет. Это требование распространяется на всех предпринимателей независимо от видов деятельности, за исключением ИП на НПД. Самозанятые ИП не сдают налоговую декларацию, но должны отражать все доходы в приложении «Мой налог».

Предприниматель может вести учет сам, а может привлечь штатного или внештатного бухгалтера. Еще один вариант ведения бухгалтерского и налогового учета — делегировать функции компании-аутсорсеру.

Штатный бухгалтер или аутсорсинг

Главным критерием при выборе способа организации бухгалтерии становится масштаб бизнеса. Малый бизнес с небольшим количеством операций не предполагает полную загрузку штатного бухгалтера. В этом случае оптимальным вариантом будет делегировать функции учета аутсорсинговой компании.

При этом крупные компании с большим количеством операций могут передавать часть функций на аутсорсинг для разгрузки собственной бухгалтерии. Причиной могут быть, например, открытие филиалов и подразделений или запуск новых направлений.

Кроме ведения бухгалтерского учета, компания может делегировать внешнему провайдеру расчет заработной платы, налоговый и кадровый учет.

Прежде чем перейти к выбору между собственным бухгалтером в штате и передачей функций внешней компании, перечислим основные особенности этих способов.

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Преимущества и недостатки бухгалтера в штате

К плюсам такой организации ведения учета относится:

  1. Полный доступ к специалисту в течение рабочего дня, руководитель может обсудить возникающие вопросы очно.

  2. Бухгалтер тесно взаимодействует с другими сотрудниками компании и оперативнее реагирует на текущие запросы.

  3. Штатный сотрудник максимально погружается в специфику организации. А ощущение своей ценности и причастности к компании мотивирует на высокий результат.

Вместе с тем бухгалтер в штате компании несет для директора дополнительную нагрузку:

  • Затраты на организацию и содержание рабочего места, покупка и регулярное продление информационных баз, подключение и обновление учетной программы.

  • Зависимость от одного человека — штатный бухгалтер может заболеть, уйти в отпуск и оставить бизнес без сопровождения.

  • Необходимость контролировать работу бухгалтера и ее качество. При этом не каждый руководитель имеет такой уровень познаний, чтобы оценить, как ведется учет, в должном ли размере платятся налоги и вовремя ли сдается отчетность.

  • Вероятность ошибок в учете из-за отсутствия должной компетенции специалиста или нужных знаний о том, как применять изменения в законах.

Чтобы наладить качественный учет без ошибок, делегируйте команде профессионалов часть административных функций и освободите время для развития бизнеса. СберРешения предоставляет услуги бухгалтерского, налогового, кадрового учета, а также расчета заработной платы для ИП и ООО.

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга

Перечислим главные, но не всегда очевидные плюсы.

1. Экономия на организации рабочих мест.

Не нужно организовывать рабочие места бухгалтера и кадрового специалиста: компьютер, доступ к справочно-правовым системам, приобретение лицензии на бухгалтерскую программу 1С.

2. Непрерывность сопровождения.

В отличие от штатного сотрудника, привлеченные специалисты всегда остаются на связи. Перебои из-за отпуска, больничного или декрета при такой схеме работы невозможны. Своевременное и качественное решение учетных задач гарантировано. Как правило, внешние специалисты оптимизируют и упрощают процессы.

3. Высокая квалификация. Знание специфики разных отраслей бизнеса.

Редко удается найти бухгалтера, который на прошлом месте работал бы в той же отрасли. Обычно новичков приходится дополнительно обучать, вводить в курс дела и контролировать первое время, чтобы избежать ошибок.

Если заключаете договор на аутсорсинг, вы имеете дело с командой профессионалов. Каждый из них специализируется на определенной задаче, а сложные вопросы решаются коллегиально.

Руководителю не нужно следить за обновлением налогового законодательства и переживать за актуальность учета. Это задача компании-аутсорсера — своевременно отследить и сообщить об изменениях в трудовом, налоговом и бухгалтерском законодательстве.

4. Комплексная модель обслуживания.

Нет необходимости нанимать целый отдел, или единственному главбуху разрываться на части. Например, СберРешения предлагает комплекс услуг: функцию бухгалтера, кадрового специалиста и налогового юриста.

При этом контроль качества бухгалтерского и налогового учета, кадрового делопроизводства выполняется на стороне компании-аутсорсера. Руководителю не придется тратить время и силы, чтобы контролировать работу бухгалтерии.

5. Оперативное решение технических задач.

Как правило, компания-аутсорсер имеет собственный штат IT-специалистов для решения технических задач и доработок в 1С.

6. Ответственность за ошибки своих специалистов.

Большинство бухгалтерских компаний готовы возместить расходы клиенту, если по их вине ФНС наложит штрафные санкции или начислит пени. Проверьте это условие при заключении договора.

Например, профессиональная ответственность СберРешений застрахована в страховой компании.

Заключение

Чтобы наладить в компании эффективный бухгалтерский учет, не обязательно нанимать штатного бухгалтера. С этой задачей отлично справляются внешние провайдеры. К тому же клиент получает не просто ведение бухгалтерского учета, а комплексное сопровождение: бухгалтерский, налоговый и кадровый учет от единой команды профессионалов.

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Комментарии

1
  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 4 минуты назад

    По мнению экспертов, уже к 2030 году от найма бухгалтера откажутся до 95% предприятий МСП.

    Блин, опять какая-то гадость затевается

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