Отчетность по КИК в 2024 году: что подавать, когда возникнет налог, особенности отдельных юрисдикций

В 2024 году сдача отчетности по КИК представляет собой важную задачу для многих компаний. Чтобы успешно справиться, необходимо точно знать, какие документы следует подать и в какие сроки. Кроме того, важно учесть особенности отчетности в различных юрисдикциях, чтобы избежать возможных нарушений и штрафов.

Контролируемая иностранная компания (КИК) — любая иностранная организация, контролирующим лицом которой является российский резидент (ст. 25.13 НК).

Контролирующим лицам иностранной компании может быть, как физическое, так и юридическое лицо.

Если физическое лицо признается контролирующим по отношению к иностранной компании, у него возникает ряд обязанностей. В частности, отчетность лица, контролирующего иностранную компанию, состоит из уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур) и уведомления о КИК (п. 3.1 ст. 23, п. 1 ст. 25.14 НК).

Также нераспределенная прибыль КИК приравнивается к доходу физических лиц, контролирующих эту компанию (п. 2 ст. 25.15 НК) и учитывается при расчете налоговой базы по НДФЛ.

При этом, стоит отметить, что в некоторых случаях:

если эффективная ставка налогообложения доходов для КИК составляет не менее 75% средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций;

если КИК является банком или страховой организацией, осуществляющими деятельность на основании лицензии или иного специального разрешения на осуществление банковской или страховой деятельности;

если КИК является эмитентом обращающихся облигаций или организацией, которой были уступлены права и обязанности по выпущенным обращающимся облигациям, эмитентом которых является другая иностранная организация

прибыль КИК освобождается от налогообложения в соответствии с НК при условии, что постоянным местонахождением такой КИК является государство (территория), с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ.

Недавно был выпущен приказ ФНС от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ», в котором указаны 88 государств и 14 территорий: исключены государства Антигуа и Барбуда, Вануату, Гана, Гренада, Мальдивы, Оман, Перу, а также территории Кюрасао и Острова Кука; включены, в частности, США, Швейцария, Германия, Латвия и Украина. Данный приказ вступает в силу с 22.01.2024 г. Таким образом, несколько изменился перечень государств, нахождение в которых не освобождает прибыль КИК от налогообложения.

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