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Сотрудничество с самозанятыми: как заключить договор ГПХ и снизить риски

Рассказываем об особенностях оформления сотрудничества с самозанятыми исполнителями. С ними нужно заключать договоры ГПХ, но при этом важно обратить внимание на некоторые нюансы, чтобы снизить риски переквалификации.
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Сотрудничество с самозанятыми: как заключить договор ГПХ и снизить риски
Иллюстрация: СберРешения

Как оформить сотрудничество с самозанятым исполнителем

С 2017 года в российском законодательстве появился термин «самозанятые», а у бизнеса — еще один вариант оформления отношений с внештатными специалистами.

Самозанятые — это граждане, работающие на себя без наемных сотрудников; они платят налог на профессиональный доход (далее также — «НПД») (ст. 1 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, информация ФНС от 19.10.2020).

Доход самозанятого за календарный год ограничен суммой в 2,4 млн руб. (письмо ФНС от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@). Если лимит превышен, лицо теряет право применять спецрежим. Также не могут быть самозанятыми лица, если они (ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

  • перепродают имущественные права, товары (кроме личных вещей);

  • продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке;

  • занимаются добычей и (или) продажей полезных ископаемых;

  • имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры. 

  • ведут посредническую деятельность;

  • оказывают услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (исключение — доставка с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров).

Важно! Работники по трудовым договорам также могут быть самозанятыми и заниматься дополнительной деятельностью в нерабочее время для других организаций. Плательщик НПД может работать по трудовому договору только в организациях, не являющихся его заказчиком (письмо Минфина от 01.02.2019 № 03-11-11/5884). Особенностей в оформлении приема на работу по ТД у самозанятых нет.

Физическое лицо — исполнитель по договору ГПХ может иметь статус самозанятого. Заключение договора с такими лицами имеет свои особенности.

Основная разница договора ГПХ с физическим лицом и самозанятым состоит в системе налогообложения: заказчик (юрлицо) по результатам работы с самозанятым никакие выплаты вносить не должен (ч. 8 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ), это делает самостоятельно исполнитель, а при работе с физическим лицом по договору ГПХ заказчик обязан удержать НДФЛ и оплатить страховые взносы.

Условиями такого освобождения заказчика от выплат в отношении самозанятого, в частности, являются отсутствие трудовых отношений между заказчиком и исполнителем в течение не менее двух лет и наличие у заказчика чека, сформированного исполнителем в приложении «Мой налог» (пп. 1, 2 п. 1 ст. 419 НК, п. 8 ч. 2 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 15 закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Если физическое лицо перестало быть самозанятым и не зарегистрировалось как ИП, то организации придется исчислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы (п. п. 1, 2 ст. 226 НК, п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, письма Минфина от 21.02.2019 № 03-15-05/11367, от 23.06.2020 № 03-04-05/54027). По этой причине рекомендуем проверять статус самозанятого перед каждым начислением оплаты. 

Если заключаете договор с самозанятым, то в ГПХ рекомендуем прописать статус самозанятого, а также обязанность уведомить о снятии с учета в качестве плательщика НПД, направлять чеки. Также статус самозанятого можно проверить на специальном сайте ФНС.

Риски переквалификации договора ГПХ с самозанятым в ТД аналогичны уже описанным рискам в предыдущей статье рискам переквалификации договора ГПХ с физическим лицом, но грозят компании более существенными издержками, так как ее могут обязать доплатить НДФЛ. 

В связи с распространением подобных нарушений Федеральная налоговая служба и Роструд договорились об одновременных проверках тех компаний, которые, по их мнению, нанимают самозанятых в качестве своих работников (информация ФНС «Гражданско-правовые договоры между работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые», письмо УФНС по Московской области от 27.07.2020 № 10-17/051757@, п. 12 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 45).

Пример: в металлообрабатывающей компании в списке сотрудников числился только один человек — генеральный директор, привлекавший по договорам возмездного оказания услуг сторонних людей для обеспечения основной деятельности компании.

Признавая данную деятельность трудовой, суд исходил из того, что заключенные договоры были направлены на обеспечение деятельности общества в соответствии с его основным видом деятельности, учитывая, что в штате организации имеется только один сотрудник (директор); предмет договоров содержит четкое указание на специальности и профессии — бухгалтер, кассир, менеджер-логист а также договорами возмездного оказания услуг на бухгалтера, кассира, логиста (кассира), бригадира, слесаря возложена материальная ответственность за недостачу вверенного им имущества; во всех договорах возмездного оказания услуг предусмотрено условие об оказании услуг лично (решение от 6 мая 2016 г. по делу № А58-547/2016).

Чтобы грамотно оформить отношения с исполнителями, снизить риски переквалификации договоров и штрафов от налоговой и трудовой инспекции, обращайтесь к юристам СберРешений. Мы проконсультируем и поможем оформить документы правильно.

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Как избежать переквалификации договора из ГПХ в трудовой

Мы рекомендуем при заключении договора ГПХ обращать внимание на следующие моменты:

  1. При заключении договоров ГПХ называйте стороны договора так, как они указаны в ГК. Например, исполнитель и заказчик.

  2. Предметом ГПХ должен быть именно конкретный результат труда, а не сам процесс выполнения работы, как в трудовом договоре. В договоре должен быть указан вид работ, а не должность, а также конкретные сроки выполнения работ.

  3. В договоре ГПХ не должно быть условий, характерных для трудовых отношений. Например, обязанность исполнителя выполнять договор только лично, подчиняться локальным нормативным актам и указаниям руководства. 

  4. Сумму, выплачиваемую исполнителю, обозначайте исключительно как «вознаграждение». Вознаграждение не выплачивайте в те же сроки, что и заработную плату.

  5. Подробно разграничивайте в договорах полномочия штатных и привлеченных исполнителей, если их специализации совпадают.

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  • Разработать трудовой договор.

  • Разработать гражданско-правовой договор со статусом исполнителя как физлица или самозанятого.

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