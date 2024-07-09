Безналоговая передача имущества от КИК

Данным законом было продлено действие п. 60.2 ст. 217 НК на 2024, согласно которому от НДФЛ освобождаются доходы в виде полученных в собственность имущества (за исключением денежных средств) и (или) имущественных прав от иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица), в отношении которой указанное физическое лицо являлось контролирующим лицом и (или) учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Для этого необходимо выполнение следующих условий:

активы принадлежали передающей их КИК по состоянию на 1 марта 2022 года и (или) передаваемые имущественные права являются правами требования по договору отчуждения имущества (за исключением денежных средств) и (или) имущественных прав, которые принадлежали передающей такие права требования КИК по состоянию на 1 марта 2022 года;

физическое лицо представило в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с указанием характеристик полученных активов и передающей их КИК и приложением документов, содержащих сведения о стоимости активов по данным учета передающей КИК по состоянию на дату их получения.

Кроме того, законом вводится правило, по которому в срок владения активами засчитывается непрерывный срок владения этими активами КИК до момента получения их физическим лицом от КИК (но не более срока, в течение которого налогоплательщик непрерывно являлся контролирующим лицом/учредителем КИК).

По общему правилу, п. 17.1 ст. 217 НК предусматривает освобождение от НДФЛ доходов от реализации имущества при непрерывном сроке владения недвижимостью 5 лет и более и иным имуществом — 3 года и более. То есть теперь этот срок набрать стало проще.

Также стоит отметить, что, если в уставный капитал российской организации вносятся акции/доли российской организации физическим лицом, доходы которого от получения таких акций/долей от КИК освобождаются от НДФЛ в соответствии с п. 60.2 ст. 217 НК, то при дальнейшей реализации этой организацией данных акций/долей срок фактического владения (для целей применения ставки 0% по налогу на прибыль) увеличивается на непрерывный срок нахождения таких акций/долей в собственности КИК до момента получения от нее физическим лицом указанных активов, но не более срока, в течение которого указанное физическое лицо непрерывно до момента получения таких акций/долей являлось контролирующим лицом и (или) учредителем этой КИК, а также на непрерывный срок нахождения таких акций/долей в собственности указанного физического лица до момента их передачи российской организации.

Таким образом, в течение этого года еще можно воспользоваться льготой, которой позволит существенно снизить налоговую нагрузку, как по НДФЛ, так и по налогу на прибыль.

*Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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