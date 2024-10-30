Новое в регистрации ИП и исключении из ЕГРИП и ЕГРЮЛ

Сократили перечень документов для регистрации ИП
Согласно закону от 02.11.2023 № 519-ФЗ встать на учет предпринимателю стало легче.
Не нужна копия паспорта, которую ранее требовала налоговая вместе с заявлением (форма Р21001) и квитанцией об оплате государственной пошлины. Важно, что изменение не затронуло иностранцев: если вы гражданин Казахстана, вы подаете паспорт, ВНЖ или РВП, а также подтверждение регистрации на территории РФ.
Помните, при подаче документов через МФЦ или «Госуслуги» пошлину платить не нужно. Отдельным категориям граждан требуется справка о несудимости — например, если планируется работа с детьми или открытие агентства по организации праздников.
Смысл данного изменения в том, чтобы сказать «нет» бюрократической волоките в процессе регистрации ИП, ускорить его и сделать более совершенным. Достоверность указанных в заявлении паспортных данных ФНС проверит самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия с органами МВД.
Изменили процедуру исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Налоговая может исключить из реестра недействующий бизнес. Если юрлицо не сдает отчетность в течение 12 месяцев, не проводит операции по расчетному счету, его исключат.
С предпринимателем схема та же: не отчитывается по налогам и сборам, имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, действие патента ИП закончилось — с момента окончания прошло более 15 месяцев.
С ноября 2023 года о прекращении деятельности бизнесмена, будь то юрлицо или индивидуальный предприниматель, ФНС обязана информировать: вносить в ЕГРЮЛ или ЕГРИП соответствующую отметку.
Если ее вовремя заметить, решение можно оспорить — ИП вправе подать возражение против исключения из ЕГРИП в регистрирующий орган. Срок подачи возражения — один месяц со дня опубликования решения о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП. Для ООО срок подачи возражений — три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении.
Информацию о планируемом исключении налоговая публикует в «Вестнике госрегистрации» (проверяйте компанию, с которой планируете работать: введите на сайте «Вестника» ИНН или ОГРН организации и если публикаций по запросу не обнаружено — все в порядке).
Процесс исключения из ЕГРИП будет приостановлен, если предприниматель направит возражение или устранит обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения об исключении.
Также обозначена новая причина для исключения из ЕГРЮЛ: арбитражный суд возвратил заявление о признании компании банкротом или дело о банкротстве было прекращено ввиду отсутствия средств для проведения банкротства (пп. «в» п. 5 ст. 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Новшества направлены на упрощение системы: процедура исключения должна стать оптимально прозрачной и максимально эффективной.
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Подозрительные банковские операции и исключение из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Появилось новое основание для внесения в реестр записи об исключении — подозрительные операции по расчетному счету.
Центральный банк может присвоить организации категорию высокой степени риска («высокорисковый» статус) по причине сомнительных сделок — в рамках закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Информация поступает в обслуживающий банк, который, в свою очередь, передает данные компании или ИП.
Есть 6 месяцев, чтобы обжаловать решение о присвоении высокого уровня риска — направить заявление в межведомственную комиссию при Центробанке. Комиссия проведет проверку — статус клиента с высокой степенью риска может быть отменен. Иначе решение комиссии следует обжаловать через суд.
Тогда по истечении указанного срока (6 месяцев) с момента попадания организации / ИП в «высокорисковый» список, налоговая получает возможность начать процедуру исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Обжаловать решение ИФНС об исключении можно будет в течение 6 месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении.
Что если ФНС все же исключила из реестра?
Исключение — это всегда негативные последствия. Важно не игнорировать высокорисковый статус, а вовремя оспорить решение межведомственной комиссии — сдать отчетность, уплатить налоги, погасить недоимки. Иначе:
В течение трех лет с даты исключения зарегистрировать новое ИП не получится (п. 4 ст. 22.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Лицам, которые владели долей 50% и более исключенной компании, откажут в регистрации нового юрлица (пп. «ф» п. 1 ст. 23 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Откажут в регистрации, если в документах нового юрлица будет значится человек, который был руководителем юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ менее трех лет назад.
Информация об исключении сохранится в реестре — недоверие со стороны банков и контрагентов гарантировано.
Статус ИП для главы КФХ
Следующее нововведение коснулось глав крестьянского фермерского хозяйства. Если в качестве предпринимателя регистрируется глава КФХ, налоговая вносит в реестр соответствующую информацию.
Данное изменение систематизирует механизм регистрации глав КФХ в качестве индивидуальных предпринимателей — фермеры должны иметь преимущества и льготы в рамках поддержки государством сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, на основании внесенных сведений, госорганы смогут вести статистику фермерских проектов, разрабатывать концепцию развития тех или иных предприятий.
Форма заявления для регистрации ИП обновлена — в заявлении Р21001 появилась соответствующая отметка о главе крестьянского фермерского хозяйства (приказ ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-14/4@).
Дополнительные причины для отказа в регистрации юрлица
Из налоговой заявителю может прийти отказ в регистрации юридического лица: например, представлен неполный комплект документов или имеются ошибки в заполнении. Полный список причин для отказа указан в ст. 23 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Поправки расширяют данный перечень:
На три года ограничена возможность включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителе (участнике) и руководителе юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ по причине наличия в реестре недостоверных сведений.
С момента исключения компании прошло менее трех лет.
Подведем итоги
Уровень взаимодействия между кредитной организацией и регистрирующим органом возрастает. Законодательство расширяет полномочия налоговой системы, упрощая этап регистрации индивидуальных предпринимателей и одновременно усиливая контроль над процессом исключения из государственных реестров.
Брошенный бизнес, преступный бизнес — ликвидация и того и другого имеет объективные причины. Но, изменения, безусловно, на руку предпринимателю: предупрежден, значит вооружен. Чем прозрачнее система, тем эффективнее любой бизнес.
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