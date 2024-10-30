Новое в регистрации ИП и исключении из ЕГРИП и ЕГРЮЛ

Налоговая может исключить из реестра недействующий бизнес. Если юрлицо не сдает отчетность в течение 12 месяцев, не проводит операции по расчетному счету, его исключат.

С предпринимателем схема та же: не отчитывается по налогам и сборам, имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, действие патента ИП закончилось — с момента окончания прошло более 15 месяцев.

С ноября 2023 года о прекращении деятельности бизнесмена, будь то юрлицо или индивидуальный предприниматель, ФНС обязана информировать: вносить в ЕГРЮЛ или ЕГРИП соответствующую отметку.

Если ее вовремя заметить, решение можно оспорить — ИП вправе подать возражение против исключения из ЕГРИП в регистрирующий орган. Срок подачи возражения — один месяц со дня опубликования решения о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП. Для ООО срок подачи возражений — три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении.

Информацию о планируемом исключении налоговая публикует в «Вестнике госрегистрации» (проверяйте компанию, с которой планируете работать: введите на сайте «Вестника» ИНН или ОГРН организации и если публикаций по запросу не обнаружено — все в порядке).

Процесс исключения из ЕГРИП будет приостановлен, если предприниматель направит возражение или устранит обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения об исключении.

Также обозначена новая причина для исключения из ЕГРЮЛ: арбитражный суд возвратил заявление о признании компании банкротом или дело о банкротстве было прекращено ввиду отсутствия средств для проведения банкротства (пп. «в» п. 5 ст. 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Новшества направлены на упрощение системы: процедура исключения должна стать оптимально прозрачной и максимально эффективной.