Кому не нужна касса в 2024 году

ИП и компании должны применять онлайн-кассы в 2024 году при наличных и безналичных расчетах, к которым относят оплату товаров (работ, услуг), а также любое получение или выдачу денег.

В общем случае онлайн-кассы нужны при расчетах:

с физлицами — при любой форме оплаты (наличными, картой, с банковского счета, электронными деньгами);

с ИП и юрлицами — при оплате наличными или картой (максимум 100 тыс. руб. по одному договору).

Онлайн-ККТ применяют при следующих расчетах (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 29.12.2022):

принимая оплату за товары (работы, услуги), включая предоплату;

возвращая покупателю деньги при возврате товара;

возвращая предоплату (аванс);

приобретая товары у физлиц для дальнейшей реализации (в т.ч. при покупке через подотчетников);

получая проценты по займам от физлиц (письмо ФНС от 05.03.2024 № 30-01-15/19736);

оказывая услуги ломбардов по хранению имущества граждан и их кредитованию;

принимая ставки, выплачивая выигрыши в лотерею и азартные игры;

при выдаче, погашении займов (отсрочек и рассрочек) по оплате покупателем товаров;

при передаче подарков покупателям, купившим товар на определенную сумму или несколько товаров (письмо ФНС от 16.07.2020 № АБ-4-20/11542).

В обязательном порядке онлайн-кассы применяются при торговле маркированными, подакцизными товарами и при реализации через автоматические устройства.

Применять онлайн-кассы также должны:

комиссионеры при реализации товаров комитента и получении от него вознаграждения;

агенты, от своего имени продающие товары принципала;

платежные агенты, принимающие оплату от физлиц, в т.ч. через терминалы;

страховые агенты — юрлица при расчетах со страхователями.