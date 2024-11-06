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Онлайн-кассы

Кому не нужна касса в 2024 году

Узнайте, какие организации могут быть освобождены от обязанности применения кассового аппарата или онлайн-кассы в соответствии с законодательством 2024 года. Узнайте, нужна ли вашей компании касса, и какие условия освобождения могут быть применены к вашему бизнесу.

Применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при расчетах обязаны большинство компаний и ИП, но для некоторых есть исключения.

Кто обязан применять онлайн-кассы

ИП и компании должны применять онлайн-кассы в 2024 году при наличных и безналичных расчетах, к которым относят оплату товаров (работ, услуг), а также любое получение или выдачу денег.

В общем случае онлайн-кассы нужны при расчетах:

  • с физлицами — при любой форме оплаты (наличными, картой, с банковского счета, электронными деньгами);

  • с ИП и юрлицами — при оплате наличными или картой (максимум 100 тыс. руб. по одному договору).

Онлайн-ККТ применяют при следующих расчетах (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 29.12.2022):

  • принимая оплату за товары (работы, услуги), включая предоплату;

  • возвращая покупателю деньги при возврате товара;

  • возвращая предоплату (аванс);

  • приобретая товары у физлиц для дальнейшей реализации (в т.ч. при покупке через подотчетников);

  • получая проценты по займам от физлиц (письмо ФНС от 05.03.2024 № 30-01-15/19736);

  • оказывая услуги ломбардов по хранению имущества граждан и их кредитованию;

  • принимая ставки, выплачивая выигрыши в лотерею и азартные игры;

  • при выдаче, погашении займов (отсрочек и рассрочек) по оплате покупателем товаров;

  • при передаче подарков покупателям, купившим товар на определенную сумму или несколько товаров (письмо ФНС от 16.07.2020 № АБ-4-20/11542).

В обязательном порядке онлайн-кассы применяются при торговле маркированными, подакцизными товарами и при реализации через автоматические устройства.

Применять онлайн-кассы также должны:

  • комиссионеры при реализации товаров комитента и получении от него вознаграждения;

  • агенты, от своего имени продающие товары принципала;

  • платежные агенты, принимающие оплату от физлиц, в т.ч. через терминалы;

  • страховые агенты — юрлица при расчетах со страхователями.

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Кто может не применять ККТ

Без применения онлайн-касс могут работать (п. 1, 1.1, 2.1, 2.2, 3, 5, 9, 12, 13 ст. 2 закона 54-ФЗ):

  • Юрлица и ИП при расчетах между собой платежными поручениями, при проведении зачетов предоплаты, авансов.

  • ИП на патенте — по некоторым видам «патентной» деятельности, перечисленным в п. 2.1 ст. 2 закона 54-ФЗ (при условии выдачи подтверждающего факт расчета документа). Это, в частности — услуги фотографов, организация мероприятий, услуги перевода, химчистка, стирка, уборка квартир, ремонт мебели, ювелирных изделий, пошив одежды и др.

  • Самозанятые ИП — по поступлениям, с которых уплачивают налог на профессиональный доход (НПД).

  • Кредитные организации.

  • Физкультурно-спортивные и образовательные организации — при оказании населению услуг в сфере физкультуры, спорта и образования.

  • Библиотеки (государственные, муниципальные, образовательных организаций) — при оказании платных библиотечных услуг населению, указанных в перечне Правительства (Распоряжение от 07.10.2019 № 2315-р).

  • Организации и ИП, использующие автоматические устройства (кроме электрических) для расчетов монетой Банка России.

  • ИП и компании, производящие расчеты в местностях, признанных труднодоступными или отдаленными — перечень таких местностей утверждают  региональные органы госвласти. Вместо чека по требованию покупателя выдается подтверждающий расчеты документ (с обязательными реквизитами и подписью).

  • Сельские лицензированные подразделения медорганизаций, аптеки в ФАП (фельдшерско-акушерских пунктах), не использующие для расчетов автоматическое устройство и не торгующие подакцизными товарами.

  • ТСЖ, СНТ, жилищные и прочие потребкооперативы — по услугам своим членам (в рамках уставной деятельности), при приеме платы за коммунальные услуги.

Не нужны онлайн-кассы (п. 1 ст. 1.2, п. 6, 13, 15 ст. 2 закона 54-ФЗ):

  • при выплатах физлицам по ГПХ-договорам (кроме приобретения товара для перепродажи);

  • при расчетах с работниками — по подотчетным средствам, по зарплате (включая выплаты в натуральной форме), при выплате матпомощи;

  • по займам от физлиц и расчетах по займам, предоставленным не для оплаты товаров;

  • при расчетах через агента (платежного агента), применяющего ККТ;

  • при расчетах с населением за услуги клубов, домов культуры, музеев, культурно-спортивных центров и т.п. (кроме расчетов наличными и картами);

  • при продаже ИП с рук или лотка билетов и абонементов в государственные и муниципальные театры;

  • при получении оплаты по договорам уступки прав требования при участии в долевом строительстве, если цена не превышает цену первоначального договора (письмо Минфина от 30.01.2024 № 30-01-11/7197);

  • при проведении религиозных обрядов, продаже предметов религиозного культа.

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Специфические виды деятельности без применения ККТ

Полный перечень видов деятельности, учитывая специфику которых можно работать без онлайн-кассы, приведен в п. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ. Среди них:

  • Продажа бумажных газет, журналов (их оборот должен составлять минимум 50%) и сопутствующих товаров в киосках печати (по перечню, утв. региональными властями).

  • Торговля на ярмарках, розничных рынках, в выставочных комплексах и т.п., кроме размещенных там же автолавок, магазинов, прицепов и иных подобных мест, открытых прилавков для торговли непродовольственным товаром в крытых рынках (исключения, когда ККТ обязательна, приведены в распоряжении Правительства от 14.04.2017 № 698-р).

  • Разносная торговля (с рук, тележек и т.п.) вне стационарных торговых сетей, включая поезда и самолеты. При продаже маркированных, технически сложных товаров и продовольствия, требующего специальных условий хранения, онлайн-касса обязательна.

  • Торговля мороженым в киосках, продажа в розлив безалкогольных напитков, молока, питьевой воды.

  • Торговля из автоцистерн молоком, квасом, растительным маслом, живой рыбой, керосином.

  • Сезонная продажа вразвал овощей, фруктов, бахчевых.

  • Торговля ценными бумагами.

  • Продажа изделий народных художественных промыслов их изготовителями.

  • Розничная торговля бахилами.

  • Сдача ИП в аренду собственного жилья, в т.ч. с машиноместами в многоквартирных домах.

  • Прием от населения утильсырья и стеклотары (кроме металлолома, драгоценных камней и металлов).

  • Обеспечение сотрудников и учащихся образовательных учреждений питанием во время учебных занятий.

  • Ремонт и изготовление металлогалантереи и ключей.

  • Ремонт и окраска обуви.

  • Уход и присмотр за больными, престарелыми, инвалидами, детьми.

  • Вспашка огородов, распиловка дров.

  • Услуги носильщиков (на вокзалах, в портах).

При ведении указанных видов деятельности без применения онлайн-касс не должно использоваться автоматическое устройство для расчетов (кроме продажи бахил и торговли разливной водой через автоматы).

Изменения по онлайн-кассам в 2024 году

8 августа 2024 года приняты законы № 273-ФЗ и № 274-ФЗ, которыми внесен ряд поправок в закон 54-ФЗ, вступающих в силу в 2025 году. Изменения коснулись разных сторон работы с кассовыми аппаратами, включая освобождение от них.

С 1 марта 2025 года от применения онлайн-касс освобождаются (п. 3 ст. 1 закона № 274-ФЗ):

  • Банк России (при выполнении возложенных на него функций);

  • основная деятельность ИП в области физкультуры и спорта;

  • лицензированная образовательная деятельность ИП, которую он ведет в качестве основной;

  • прием ИП и компаниями вторичных ресурсов от населения (кроме отходов и лома черных, цветных и драгоценных металлов, драгоценных камней).

Уточнили, кто с 1 марта 2025 г. сможет работать без онлайн-касс на розничных рынках, ярмарках, выставках — это (ст. 1 закона № 273-ФЗ, абз. 6 п. 2, п. 2.3, 2.4 ст. 2 закона  54-ФЗ в новой редакции):

  • сельхозпроизводители на спецрежиме ЕСХН, торгующие не более чем с трех торговых мест совокупной площадью не выше 15 кв. м (включая места хранения товара);

  • ИП на патенте, ведущие определенные виды деятельности — при торговле на регулярных ярмарках выходного дня, где всего не более 50 торговых мест;

  • сельскохозяйственные потребкооперативы — для них торговля освобождена от ККТ в период с 1 марта по 1 сентября 2025 года.

В то же время, в число случаев, когда работать без онлайн-ККТ нельзя, включили (п. 2 ст. 1 закона № 274-ФЗ):

  • расчеты путем перевода денег через сервис СБП (система быстрых платежей);

  • расчеты с участием работников, наделенных полномочиями на ведение расчетов с применением ККТ с покупателями.

Заключение

В большинстве случаев бизнес должен применять ККТ при расчетах. Освобождение от этой обязанности может быть обусловлено спецификой деятельности, особым расположением местности, где сложно использовать онлайн-кассу, а также специальными налоговыми режимами.

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