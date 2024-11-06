Кому не нужна касса в 2024 году

Применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при расчетах обязаны большинство компаний и ИП, но для некоторых есть исключения.
Кто обязан применять онлайн-кассы
ИП и компании должны применять онлайн-кассы в 2024 году при наличных и безналичных расчетах, к которым относят оплату товаров (работ, услуг), а также любое получение или выдачу денег.
В общем случае онлайн-кассы нужны при расчетах:
с физлицами — при любой форме оплаты (наличными, картой, с банковского счета, электронными деньгами);
с ИП и юрлицами — при оплате наличными или картой (максимум 100 тыс. руб. по одному договору).
Онлайн-ККТ применяют при следующих расчетах (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 29.12.2022):
принимая оплату за товары (работы, услуги), включая предоплату;
возвращая покупателю деньги при возврате товара;
возвращая предоплату (аванс);
приобретая товары у физлиц для дальнейшей реализации (в т.ч. при покупке через подотчетников);
получая проценты по займам от физлиц (письмо ФНС от 05.03.2024 № 30-01-15/19736);
оказывая услуги ломбардов по хранению имущества граждан и их кредитованию;
принимая ставки, выплачивая выигрыши в лотерею и азартные игры;
при выдаче, погашении займов (отсрочек и рассрочек) по оплате покупателем товаров;
при передаче подарков покупателям, купившим товар на определенную сумму или несколько товаров (письмо ФНС от 16.07.2020 № АБ-4-20/11542).
В обязательном порядке онлайн-кассы применяются при торговле маркированными, подакцизными товарами и при реализации через автоматические устройства.
Применять онлайн-кассы также должны:
комиссионеры при реализации товаров комитента и получении от него вознаграждения;
агенты, от своего имени продающие товары принципала;
платежные агенты, принимающие оплату от физлиц, в т.ч. через терминалы;
страховые агенты — юрлица при расчетах со страхователями.
Эксперты СберРешений помогут с подключением онлайн-кассы и открытием расчетного счета, а также возьмут на себя вашу бухгалтерию. Настоящие профессионалы наведут порядок в учете, рассчитают налоги и подготовят отчетность, а вы сэкономите деньги, время и нервы. Оформите заявку на подключение сервиса и попробуйте первый месяц всего за 1 рубль.
Кто может не применять ККТ
Без применения онлайн-касс могут работать (п. 1, 1.1, 2.1, 2.2, 3, 5, 9, 12, 13 ст. 2 закона 54-ФЗ):
Юрлица и ИП при расчетах между собой платежными поручениями, при проведении зачетов предоплаты, авансов.
ИП на патенте — по некоторым видам «патентной» деятельности, перечисленным в п. 2.1 ст. 2 закона 54-ФЗ (при условии выдачи подтверждающего факт расчета документа). Это, в частности — услуги фотографов, организация мероприятий, услуги перевода, химчистка, стирка, уборка квартир, ремонт мебели, ювелирных изделий, пошив одежды и др.
Самозанятые ИП — по поступлениям, с которых уплачивают налог на профессиональный доход (НПД).
Кредитные организации.
Физкультурно-спортивные и образовательные организации — при оказании населению услуг в сфере физкультуры, спорта и образования.
Библиотеки (государственные, муниципальные, образовательных организаций) — при оказании платных библиотечных услуг населению, указанных в перечне Правительства (Распоряжение от 07.10.2019 № 2315-р).
Организации и ИП, использующие автоматические устройства (кроме электрических) для расчетов монетой Банка России.
ИП и компании, производящие расчеты в местностях, признанных труднодоступными или отдаленными — перечень таких местностей утверждают региональные органы госвласти. Вместо чека по требованию покупателя выдается подтверждающий расчеты документ (с обязательными реквизитами и подписью).
Сельские лицензированные подразделения медорганизаций, аптеки в ФАП (фельдшерско-акушерских пунктах), не использующие для расчетов автоматическое устройство и не торгующие подакцизными товарами.
ТСЖ, СНТ, жилищные и прочие потребкооперативы — по услугам своим членам (в рамках уставной деятельности), при приеме платы за коммунальные услуги.
Не нужны онлайн-кассы (п. 1 ст. 1.2, п. 6, 13, 15 ст. 2 закона 54-ФЗ):
при выплатах физлицам по ГПХ-договорам (кроме приобретения товара для перепродажи);
при расчетах с работниками — по подотчетным средствам, по зарплате (включая выплаты в натуральной форме), при выплате матпомощи;
по займам от физлиц и расчетах по займам, предоставленным не для оплаты товаров;
при расчетах через агента (платежного агента), применяющего ККТ;
при расчетах с населением за услуги клубов, домов культуры, музеев, культурно-спортивных центров и т.п. (кроме расчетов наличными и картами);
при продаже ИП с рук или лотка билетов и абонементов в государственные и муниципальные театры;
при получении оплаты по договорам уступки прав требования при участии в долевом строительстве, если цена не превышает цену первоначального договора (письмо Минфина от 30.01.2024 № 30-01-11/7197);
при проведении религиозных обрядов, продаже предметов религиозного культа.
Передайте бухгалтерию СберРешениям
Мы берем на себя бухгалтерию — а вы развиваете бизнес
Специфические виды деятельности без применения ККТ
Полный перечень видов деятельности, учитывая специфику которых можно работать без онлайн-кассы, приведен в п. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ. Среди них:
Продажа бумажных газет, журналов (их оборот должен составлять минимум 50%) и сопутствующих товаров в киосках печати (по перечню, утв. региональными властями).
Торговля на ярмарках, розничных рынках, в выставочных комплексах и т.п., кроме размещенных там же автолавок, магазинов, прицепов и иных подобных мест, открытых прилавков для торговли непродовольственным товаром в крытых рынках (исключения, когда ККТ обязательна, приведены в распоряжении Правительства от 14.04.2017 № 698-р).
Разносная торговля (с рук, тележек и т.п.) вне стационарных торговых сетей, включая поезда и самолеты. При продаже маркированных, технически сложных товаров и продовольствия, требующего специальных условий хранения, онлайн-касса обязательна.
Торговля мороженым в киосках, продажа в розлив безалкогольных напитков, молока, питьевой воды.
Торговля из автоцистерн молоком, квасом, растительным маслом, живой рыбой, керосином.
Сезонная продажа вразвал овощей, фруктов, бахчевых.
Торговля ценными бумагами.
Продажа изделий народных художественных промыслов их изготовителями.
Розничная торговля бахилами.
Сдача ИП в аренду собственного жилья, в т.ч. с машиноместами в многоквартирных домах.
Прием от населения утильсырья и стеклотары (кроме металлолома, драгоценных камней и металлов).
Обеспечение сотрудников и учащихся образовательных учреждений питанием во время учебных занятий.
Ремонт и изготовление металлогалантереи и ключей.
Ремонт и окраска обуви.
Уход и присмотр за больными, престарелыми, инвалидами, детьми.
Вспашка огородов, распиловка дров.
Услуги носильщиков (на вокзалах, в портах).
При ведении указанных видов деятельности без применения онлайн-касс не должно использоваться автоматическое устройство для расчетов (кроме продажи бахил и торговли разливной водой через автоматы).
Изменения по онлайн-кассам в 2024 году
8 августа 2024 года приняты законы № 273-ФЗ и № 274-ФЗ, которыми внесен ряд поправок в закон 54-ФЗ, вступающих в силу в 2025 году. Изменения коснулись разных сторон работы с кассовыми аппаратами, включая освобождение от них.
С 1 марта 2025 года от применения онлайн-касс освобождаются (п. 3 ст. 1 закона № 274-ФЗ):
Банк России (при выполнении возложенных на него функций);
основная деятельность ИП в области физкультуры и спорта;
лицензированная образовательная деятельность ИП, которую он ведет в качестве основной;
прием ИП и компаниями вторичных ресурсов от населения (кроме отходов и лома черных, цветных и драгоценных металлов, драгоценных камней).
Уточнили, кто с 1 марта 2025 г. сможет работать без онлайн-касс на розничных рынках, ярмарках, выставках — это (ст. 1 закона № 273-ФЗ, абз. 6 п. 2, п. 2.3, 2.4 ст. 2 закона 54-ФЗ в новой редакции):
сельхозпроизводители на спецрежиме ЕСХН, торгующие не более чем с трех торговых мест совокупной площадью не выше 15 кв. м (включая места хранения товара);
ИП на патенте, ведущие определенные виды деятельности — при торговле на регулярных ярмарках выходного дня, где всего не более 50 торговых мест;
сельскохозяйственные потребкооперативы — для них торговля освобождена от ККТ в период с 1 марта по 1 сентября 2025 года.
В то же время, в число случаев, когда работать без онлайн-ККТ нельзя, включили (п. 2 ст. 1 закона № 274-ФЗ):
расчеты путем перевода денег через сервис СБП (система быстрых платежей);
расчеты с участием работников, наделенных полномочиями на ведение расчетов с применением ККТ с покупателями.
Заключение
В большинстве случаев бизнес должен применять ККТ при расчетах. Освобождение от этой обязанности может быть обусловлено спецификой деятельности, особым расположением местности, где сложно использовать онлайн-кассу, а также специальными налоговыми режимами.
Передайте ведение учета профессионалам СберРешений: наши специалисты наведут порядок в бухгалтерии, рассчитают налоги и подготовят отчетность. Также СберРешения помогут с открытием расчетного счета и подключением онлайн-кассы.
Передайте бухгалтерию СберРешениям
Мы берем на себя бухгалтерию — а вы развиваете бизнес
Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8KVqCN
Начать дискуссию