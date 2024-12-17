Авансовые платежи и налог к уплате на УСН «доходы» рассчитывают так:

Налог (авансовый платеж) к уплате = Облагаемые доходы с начала года без НДС x Ставка налога – Авансовые платежи, исчисленные с начала года.

Применяя УСН «доходы», можно уменьшить сумму рассчитанного «упрощенного» налога или авансового платежа по нему на страховые взносы (п. 3.1 ст. 346.21 НК).

К уменьшению налога (авансов) принимаются обязательные взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм», уплаченные за работников в том же периоде, за который рассчитан УСН-налог. Не имеет значения, за какой период эти взносы были начислены, главное, чтобы совокупная обязанность по ним была погашена в периоде, за который рассчитан налог или аванс (письмо Минфина от 05.06.2020 № 03-11-06/2/68787).

Уменьшать налог можно только на те взносы, которые относятся к «упрощенной» деятельности. Если после перехода на упрощенку уплатили взносы, начисленные на другом режиме, принять их к уменьшению единого налога на УСН нельзя (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК).

ИП на УСН «доходы» могут уменьшать налог еще и на подлежащие уплате в том же периоде фиксированные страховые взносы «за себя» и дополнительный взнос на ОПС (1% с дохода свыше 300 тыс. руб.), причем, еще до того, как перечислят их в бюджет (п. 3.1 ст. 346.21 НК). В 2025 году налог ИП можно уменьшить на дополнительный взнос за 2024 год (срок уплаты 1 июля 2025 года), если на него не уменьшали налог за 2024 год. Можно одну часть взноса учесть в уменьшение налога за 2024, а другую — за 2025 год. Суммы, на которые уже уменьшили налог в одном периоде, повторно принять к уменьшению в другом периоде нельзя (письмо Минфина от 17.06.2024 № 03-11-06/2/55509).

Компании и ИП с работниками могут уменьшать налог (авансовый платеж) за счет страховых взносов не более, чем на 50%. В этот норматив входят больничные, выплаченные за счет работодателя и взносы по добровольному личному страхованию работников за дни их болезни, оплачиваемые работодателем (на эти суммы тоже можно уменьшать налог).

Это ограничение не распространяется на ИП без работников, которые могут уменьшать налог за счет страховых взносов «за себя» до 100%.

Дополнительно налог при УСН «доходы» можно уменьшить на сумму уплаченного в том же периоде торгового сбора. Уменьшению на сбор подлежит часть налога, которая исчислена в отношении вида деятельности, облагаемого таким сбором (п. 8 ст. 346.21 НК). И УСН, и торговый сбор должны быть уплачены в один бюджет. То есть уменьшение возможно, только если торговый сбор и УСН уплачиваются в бюджет г. Москвы.