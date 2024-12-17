Что такое упрощенная система налогообложения
Упрощенная система налогообложения (УСН) — специальный налоговый режим, ориентированный на малый и средний бизнес, направленный на снижение налоговой нагрузки. Упрощенка отличается простым налоговым учетом, а также относительно небольшим объемом отчетности.
Налогоплательщики на УСН освобождаются налогов, уплачиваемых на ОСНО (общей системе налогообложения):
налога на прибыль организаций (кроме налога с дивидендов и некоторых долговых обязательств);
налога на имущество организаций (за исключением недвижимости, по которой налог рассчитывается с ее кадастровой стоимости);
НДФЛ, уплачиваемого с доходов от предпринимательской деятельности ИП;
налога на имущество физлиц, используемое в предпринимательской деятельности ИП (кроме налога с недвижимости, включенной в специальный перечень согласно п. 7 ст. 378.2 НК).
С 1 января 2025 года отменяется освобождение упрощенцев от НДС. Плательщиками НДС станут те из них, у кого доходы превышают 60 млн руб., при этом (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
если более 60 млн руб. заработано в 2024 году — НДС на УСН нужно уплачивать с 1 января 2025 года;
если лимит дохода в 60 млн руб. превышен в середине года, платить НДС упрощенцы начинают с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения.
ИП и компании с доходами за 2024 год менее 60 млн руб. автоматически освобождаются от уплаты НДС на упрощенке в 2025 году.
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Виды УСН
Важная особенность упрощенной системы налогообложения — возможность выбирать наиболее удобный для себя объект налогообложения. В зависимости от выбранного объекта налогообложения упрощенная система делится на два вида (п. 1 ст. 346.14 НК):
УСН «доходы»;
УСН «доходы минус расходы».
Объект «доходы» обычно выбирают ИП и компании, у которых доля расходов при ведении деятельности невысока — налог исчисляется от суммы полученных доходов, а затраты в базу по УСН не включаются.
Объект «доходы минус расходы» более выгоден тем, у кого доля расходов составляет 60% и более — налоговой базой в этом случае является прибыль упрощенца, то есть разница между доходами и затратами.
Участникам простого товарищества и договора о доверительном управлении имуществом доступен только один налоговый объект на УСН — «доходы минус расходы» (п. 3 ст. 346.14 НК).
Выбранный налоговый объект следует применять в течение всего налогового периода. Сменить его можно только с 1 января следующего года, не позднее 31 декабря текущего года направив в налоговую уведомление по форме № 26.2-6 (утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829).
Налоговый учет на УСН ведется в КУДиР — книге учета доходов и расходов (форма утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816). На основании внесенных в нее данных рассчитываются авансовые платежи упрощенцев и налог за год.
Ставки УСН в 2025 году
С 1 января 2025 года для расчета «упрощенного» налога будут применяться только базовые ставки:
на УСН «доходы» — 6%;
на УСН «доходы минус расходы» — 15%.
Если по итогам года на УСН «доходы минус расходы» получен убыток, либо базовый налог, рассчитанный по ставке 15%, оказался меньше, чем 1% от суммы годового дохода, в бюджет надо уплатить минимальный налог по ставке 1% от полученного за год дохода. При этом разницу между уплаченным минимальным налогом и налогом по стандартной ставке можно включить в налоговую базу в следующих налоговых периодах. Также за счет этой разницы можно увеличить переносимые на будущее убытки (п. 6 ст. 346.18 НК).
Ставки УСН по регионам
Власти регионов могут вводить пониженные налоговые ставки УСН в пределах (п. 1, 2 ст. 346.20 НК):
УСН «доходы» — от 1% до 6%;
УСН «доходы минус расходы» — от 5% до 15%.
Пониженные ставки устанавливаются в отношении различных категорий упрощенцев. Подробная информация об этом содержится в соответствующих региональных законах.
Актуальные ставки налога по конкретному региону можно посмотреть на сайте ФНС. Это пример для г. Москвы. Если сменить регион (вверху на панели сайта), то можно посмотреть особенности законодательства конкретного региона.
В 2025 году регионы смогут вводить налоговые каникулы по УСН — их действие продлено до конца 2026 года. В рамках таких каникул для впервые зарегистрированных ИП устанавливается налоговая ставка УСН 0% на два налоговых периода подряд. Льгота распространяется на ИП, работающих в научной, социальной сфере, занимающихся производством, оказывающих бытовые услуги населению и предоставляющих места для временного проживания. Доходы от такой деятельности должны составлять не менее 70% от общего объема доходов ИП в налоговом периоде (п. 4 ст. 346.20 НК, ст. 5 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Условия применения УСН в 2025 году
На применение спецрежима установлены ограничения по некоторым видам деятельности — упрощенцами не могут быть (п. 3 ст. 346.12 НК):
нотариусы и адвокаты с частной практикой;
производители подакцизных товаров (кроме винной продукции из собственного винограда и некоторых сахаросодержащих напитков);
банки и микрофинансовые организации;
страховые компании;
НПФ и инвестфонды;
профессиональные участники рынка ценных бумаг (кроме инвестиционных советников, не совмещающих деятельность по инвестконсультированию с иной профдеятельностью на рынке ценных бумаг, и не являющиеся кредитными организациями);
ломбарды;
организаторы азартных игр;
частные агентства занятости, предоставляющие труд персонала;
ИП и компании, добывающие и реализующие полезные ископаемые (кроме общераспространенных);
производители и продавцы ювелирной продукции и изделий из драгметаллов (кроме серебра и монет из драгметаллов).
Также на УСН не могут работать:
иностранные компании;
учреждения (бюджетные, казенные);
участники соглашений о разделе продукции;
организации, имеющие филиалы (наличие других обособленных подразделений препятствием не является);
организации, в которых доля участия других компаний составляет более 25%. Запрет не распространяется на юрлиц, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, НКО (включая потребкооперацию), компаний, учрежденных научными и образовательными учреждениями, внедряющими результаты интеллектуальной деятельности;
плательщики единого сельхозналога (ЕСХН).
Компании и ИП, не относящиеся к указанным категориям, могут применять упрощенную систему налогообложения в 2025 году, если соблюдают следующие лимиты:
Для перехода на УСН с 1 января 2025 года доход организации за 9 месяцев 2024 года не превышает 337,5 млн руб. без учета положительных курсовых разниц и субсидий при безвозмездной передаче имущества государству (п. 2 ст. 346.12 НК).
При работе на УСН доходы ИП или компании за год не должны быть более 450 млн руб. (ИП, совмещающие упрощенку с патентом, учитывают доходы по обоим спецрежимам совокупно).
Остаточная стоимость амортизируемых ОС организации не может превышать 200 млн руб. (исключая стоимость высокотехнологичного оборудования производства России).
Средняя численность работников ИП или компании не должна быть более 130 человек (лимит не действует в отношении организаций потребкооперации и хозобществ, единственные учредители которых — потребительские общества и их союзы, работающие в соответствии с законом «О потребительской кооперации»).
Лимиты доходов и стоимости ОС индексируются на коэффициент-дефлятор. В 2025 году его значение равно 1, поэтому приведенные выше значения лимитов фактически останутся базовыми (ст. 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Превышение любого из предельных лимитов приведет к утрате права на применение УСН, начиная с первого числа месяца, в котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика и несоответствие указанным требованиям (п. 4 ст. 346.13 НК).
После завершения квартала в течение 15 дней (календарных) об утрате права на спецрежим необходимо сообщить в ИФНС, направив форму № 26.2-2 (утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829). Вернуться на упрощенку снова налогоплательщик сможет не раньше, чем через год.
Как перейти на упрощенку: порядок перехода
Если все условия соблюдены, в налоговую инспекцию нужно подать уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1 (утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829), в котором указывается:
выбранный налоговый объект («доходы» или «доходы минус расходы»);
сумма доходов за 9 месяцев года, предшествующего переходу (для организаций);
остаточная стоимость ОС на 1 октября того же года (для организаций).
Новые компании или ИП могут подать уведомление одновременно с пакетом документов на госрегистрацию или в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет — работать на упрощенке можно с даты регистрации.
Переход на УСН с другого налогового режима возможен только с начала следующего календарного года, а уведомление подается в срок не позднее 31 декабря текущего года. Этот день может быть выходным или нерабочим, тогда срок подачи сдвигается на первый рабочий день после новогодних каникул — в 2025 году это 9 января.
Если уведомление о переходе на УСН не подано в срок, ИП или компания не имеет права применять упрощенную систему налогообложения.
Обратите внимание: Для компаний и ИП, утративших право на УСН в 2024 году по причине превышения лимита «упрощенного» дохода, действует переходное положение — им не нужно ждать целый год, чтобы снова вернуться на упрощенку. Если их совокупный доход на УСН и ОСНО за 9 месяцев 2024 года не превысил 337,5 млн руб. и они соответствуют прочим условиям, перейти на УСН они вправе уже с 1 января 2025 года (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Добровольно перейти с УСН на ОСНО можно только по окончании налогового периода.
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Как рассчитать налог на УСН
Налоговая база по УСН-налогу рассчитывается по данным КУДиР:
Доходы учитывают на дату поступления средств в кассу или на счет. Порядок их определения приведен в ст. 346.15 НК.
Расходы включают в налоговую базу после их оплаты (без учета выданных авансов), причем учесть можно только те виды расходов, которые перечислены в ст. 346.16 НК.
С 1 января 2025 года упрощенцы-плательщики НДС учитывают входной НДС в базе по УСН следующим образом:
Если применяются пониженные ставки НДС (5%, 7%), либо действует освобождение от НДС, входной налог включают в стоимость товаров (работ, услуг).
Если НДС уплачивается по общим ставкам (20%, 10%) в «упрощенной» налоговой базе суммы входного НДС не учитываются.
За I квартал, полугодие и 9 месяцев упрощенцы рассчитывают авансовые платежи, а по завершении налогового периода — налог за год
Расчет налога на УСН «доходы»
Авансовые платежи и налог к уплате на УСН «доходы» рассчитывают так:
Налог (авансовый платеж) к уплате = Облагаемые доходы с начала года без НДС x Ставка налога – Авансовые платежи, исчисленные с начала года.
Применяя УСН «доходы», можно уменьшить сумму рассчитанного «упрощенного» налога или авансового платежа по нему на страховые взносы (п. 3.1 ст. 346.21 НК).
К уменьшению налога (авансов) принимаются обязательные взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм», уплаченные за работников в том же периоде, за который рассчитан УСН-налог. Не имеет значения, за какой период эти взносы были начислены, главное, чтобы совокупная обязанность по ним была погашена в периоде, за который рассчитан налог или аванс (письмо Минфина от 05.06.2020 № 03-11-06/2/68787).
Уменьшать налог можно только на те взносы, которые относятся к «упрощенной» деятельности. Если после перехода на упрощенку уплатили взносы, начисленные на другом режиме, принять их к уменьшению единого налога на УСН нельзя (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК).
ИП на УСН «доходы» могут уменьшать налог еще и на подлежащие уплате в том же периоде фиксированные страховые взносы «за себя» и дополнительный взнос на ОПС (1% с дохода свыше 300 тыс. руб.), причем, еще до того, как перечислят их в бюджет (п. 3.1 ст. 346.21 НК). В 2025 году налог ИП можно уменьшить на дополнительный взнос за 2024 год (срок уплаты 1 июля 2025 года), если на него не уменьшали налог за 2024 год. Можно одну часть взноса учесть в уменьшение налога за 2024, а другую — за 2025 год. Суммы, на которые уже уменьшили налог в одном периоде, повторно принять к уменьшению в другом периоде нельзя (письмо Минфина от 17.06.2024 № 03-11-06/2/55509).
Компании и ИП с работниками могут уменьшать налог (авансовый платеж) за счет страховых взносов не более, чем на 50%. В этот норматив входят больничные, выплаченные за счет работодателя и взносы по добровольному личному страхованию работников за дни их болезни, оплачиваемые работодателем (на эти суммы тоже можно уменьшать налог).
Это ограничение не распространяется на ИП без работников, которые могут уменьшать налог за счет страховых взносов «за себя» до 100%.
Дополнительно налог при УСН «доходы» можно уменьшить на сумму уплаченного в том же периоде торгового сбора. Уменьшению на сбор подлежит часть налога, которая исчислена в отношении вида деятельности, облагаемого таким сбором (п. 8 ст. 346.21 НК). И УСН, и торговый сбор должны быть уплачены в один бюджет. То есть уменьшение возможно, только если торговый сбор и УСН уплачиваются в бюджет г. Москвы.
Пример расчета на УСН «доходы»
ООО «Мираж» занимается розничной торговлей. За первое полугодие 2025 года компанией:
получены доходы — 800 000 руб.;
уплачены страховые взносы за сотрудников — 36 000 руб.;
уплачен торговый сбор — 10 000 руб.;
уплачен аванс за I квартал 2025 года — 22 800 руб.
1. Расчет авансового платежа за полугодие 2025 года (ставка 6%):
800 000 х 6% = 48 000 руб.
2. Аванс можно уменьшить на уплаченные страховые взносы, но не более чем на 50%, то есть на 24 000 руб. (48 000 х 50%):
48 000 – 24 000 = 24 000 руб.
3. Из полученной суммы налога вычитаем торговый сбор (10 000 руб.):
24 000 – 10 000 = 14 000 руб.
4. Из итоговой суммы вычитаем уплаченный аванс за I квартал (22 800 руб.). Поскольку его сумма больше, чем размер авансового платежа (14 000 руб.), аванс за полугодие составит 0 руб.
Расчет налога на УСН «доходы минус расходы»
При УСН «доходы минус расходы» налог и авансы рассчитываются так:
Налог (авансовый платеж) = (Облагаемые доходы с начала года без НДС – Учитываемые расходы с начала года) x Ставка налога – Авансовые платежи, исчисленные с начала года.
ИП и организации на УСН «доходы минус расходы» страховые взносы за работников включают в расходы после их уплаты.
ИП могут учитывать в расходах и страховые взносы «за себя», включая 1% дополнительного взноса на ОПС. С 2025 года предпринимателям на УСН «доходы минус расходы» разрешено признавать такие взносы в расходах даже если они еще не были уплачены. Взносы ИП за 2024 год и более ранние годы, которые будут уплачены после 31 декабря 2024 года, можно включать в расходы 2025, 2026, 2027 годов (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Пример расчета на УСН «доходы минус расходы»
Щукин И.В. получил статус ИП и начал работу с 1 июля 2025 года на УСН «доходы минус расходы» по ставке 15%.
Показатели ИП Щукина И.В. за 9 месяцев 2025 года:
доходы — 200 000 руб.;
расходы — 160 000 руб.
1. Расчет аванса за 9 месяцев 2025 года:
(200 000 — 160 000) х 15% = 6 000 руб.
2025 год ИП Щукин И.В. завершил с такими показателями:
доходы — 560 000 руб.;
расходы — 340 000 руб.
2. Расчет налога за 2025 год:
(560 000 – 340 000) х 15% = 33 000 руб.
3. Минимальный налог по ставке 1% от дохода:
560 000 х 1% = 5 600 руб.
ИП должен заплатить налог по ставке 15%, так как сумма минимального налога меньше.
4. Налог к уплате с учетом аванса за 9 месяцев 2025 года:
33 000 — 6 000 = 27 000 руб. — налог к уплате по итогам 2025 года.
Когда и как платить налог по УСН
ИП и компании на УСН в течение налогового периода должны перечислять авансовые платежи (за I квартал, полугодие, 9 месяцев), а по окончании года уплатить оставшуюся сумму налога. Уплаченные авансы засчитываются в счет годового налога (п. 5 ст. 346.21 НК).
Авансы по УСН ИП и организации уплачивают в единые сроки — до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовой налог перечисляют так:
юрлица — до 28 марта следующего за отчетным годом;
ИП — до 28 апреля следующего за отчетным годом (п. 7 ст. 346.21 НК).
При совпадении крайнего срока уплаты с выходным или нерабочим праздником, налог перечисляется не позднее следующего рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).
Крайние сроки уплаты в 2025 году с учетом переносов срока из-за выходных:
28 апреля 2025 — аванс за I квартал 2025 года;
28 июля 2025 — аванс за полугодие 2025 года;
28 октября 2025 — аванс за 9 месяцев 2025 года.;
30 марта 2026 — налог организаций за 2025 года;
28 апреля 2026 — налог ИП за 2025 год.
Авансы и налог уплачивают в составе ЕНП (единого налогового платежа).
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Какую отчетность нужно сдавать на УСН в 2025 году
По итогам года все упрощенцы сдают налоговую декларацию по УСН. Ее форма утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813 (прежний приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 отменен).
Крайние сроки ее представления за 2025 год:
25 марта 2026 года — для организаций;
25 апреля 2026 года — для ИП.
Отчетность по авансовым платежам на УСН не предусмотрена. Поскольку авансы уплачивают в составе ЕНП, до 25 числа месяца, в котором наступает их срок уплаты, в ИФНС надо подавать уведомления о начислениях по УСН.
Крайний срок подачи уведомлений в 2025 году:
за I квартал — 25 апреля 2025 года;
за полугодие — 25 июля 2025 года;
за 9 месяцев — 25 октября 2025 года.
Отчетность по остальным налогам и страховым взносам сдается упрощенцами в общем порядке.
Ответственность за налоговые нарушения
Нарушение срока сдачи декларации по УСН грозит штрафом от 5% до 30% от суммы неуплаченного налога за каждый просроченный месяц (полный и неполный), но не меньше 1 000 руб. (ст. 119 НК).
Если декларация по УСН не будет подана в течение 20 рабочих дней после истечения крайнего срока, проверяющие могут приостановить операции по банковским счетам упрощенца (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК).
Если среднесписочная численность работников в прошлом году превышала 100 человек, декларацию подают в электронном виде. За нарушение этого требования — штраф 200 руб. (ст. 119.1 НК).
Штраф за неуплату налога в срок — 20% от суммы неуплаты, а при наличии умысла — 40% от неуплаченной суммы налога (ст. 122 НК). Кроме этого упрощенцу начислят пени за каждый день просрочки (ст. 75 НК).
Как совмещать УСН с другими налоговыми режимами
Предприниматели могут совмещать упрощенку с патентной системой (ПСН).
Обязательное условие при совмещении УСН и ПСН — ведение раздельного учета доходов и расходов, обязательств, имущества и хозопераций по этим спецрежимам (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.53 НК). По УСН его ведут в КУДиР, а по патенту — в книге учета доходов при ПСН.
На ПСН учитываются доходы только по тому виду деятельности, который указан в патенте, а остальные доходы относят к УСН. Расходы в части деятельности на патенте на УСН не учитывают.
Если расходы нельзя однозначно разделить между УСН и патентом, их делят пропорционально доле доходов по каждому из режимов в общей сумме поступлений (п. 8 ст. 346.18 НК).
Плюсы и минусы упрощенной системы налогообложения
Как видим, у спецрежима УСН есть свои преимущества и недостатки. Перечислим основные из них.
Плюсы УСН:
действует во всех субъектах РФ;
применяется к множеству видов деятельности;
можно выбрать наиболее удобный объект налогообложения;
невысокие налоговые ставки;
простое ведение налогового учета;
декларация подается раз в год;
у ИП есть возможность совмещения УСН с патентом.
Минусы УСН:
не все могут перейти на УСН из-за жестких лимитов по уровню дохода, стоимости ОС, численности сотрудников;
есть виды деятельности, на которых применять УСН нельзя;
УСН несовместима с ОСНО и ЕСХН;
в налоговой базе при УСН «доходы минус расходы» можно учесть не все расходы, а только поименованные в НК;
на УСН «доходы минус расходы» даже при убытке придется уплатить в бюджет минимальный налог — 1% с дохода;
с 2025 года у упрощенцев возникает обязанность уплачивать НДС, если доходы превышают 60 млн руб. в год.
При этом УСН все еще остается одним из самых популярных налоговых режимов, как у организаций, так и у предпринимателей.
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