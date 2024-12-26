Всю процедуру проведения инвентаризации можно разделить на три этапа:

1 этап — подготовительный. Он включает в себя:

Издание приказа о назначении состава рабочей инвентаризационной комиссии, если в компании нет постоянно действующей.

Издание приказа о проведении инвентаризации. Компания вправе использовать самостоятельно разработанный шаблон распоряжения или заполнить унифицированный бланк № ИНВ-22. В тексте приказа укажите, в отношении каких активов и обязательств будет проведена проверка, а также сроки ее проведения.

Если компания использует форму ИНВ-22, то в ней же можно утвердить и рабочую инвентаризационную комиссию.

Передачу материально ответственным лицом членами комиссии расписки в том, что все имеющиеся в местах хранения ценности оприходованы, выбывшие — списаны, а документы переданы в бухгалтерию.

Подготовку инвентаризационных описей (актов), которые могут быть составлены в произвольной форме, а могут быть унифицированными бланками ИНВ-1, ИНВ-2, ИНВ-3 и т.д. Как правило, эту обязанность возлагают на бухгалтерию, а описи заранее заполняют сведениями об имуществе по данным бухгалтерского учета.

2 этап — непосредственно инвентаризация. Члены комиссии в присутствии МОЛ проверяют наличие и состояние имущества: пересчитывают, взвешивают, делают обмеры и т.д. Инвентаризация обязательств подразумевает проверку, правильно ли отражены кредиторская и дебиторская задолженность перед персоналом, поставщиками, покупателями, ФНС и т.д., а также обоснованность этих сумм. Основание — акты сверки.

Если речь идет о коллективной материальной ответственности, то на инвентаризации должны присутствовать все МОЛ.

Важно: проводить инвентаризацию при отсутствии хотя бы одного члена комиссии нельзя, так как это повод для признания результатов недействительными.

Если МОЛ болеет, инвентаризацию нужно перенести на более поздний срок. Но если болезнь затягивается, или МОЛ уклоняется от явки на ревизию, компания вправе провести инвентаризацию без его участия при соблюдении следующих правил:

материально ответственного нужно уведомить о планах провести проверку в его отсутствие и зафиксировать это на бумаге;

необходимо составить акт об отсутствии МОЛ с указанием причины, который подпишут все члены инвентаризационной комиссии.

3 этап — подведение итогов и оформление результатов инвентаризации. На этом этапе инвентаризационная комиссия подводит итоги и составляет окончательную картину наличия и состояния ценностей, на основании чего компания принимает решения о том, как поступить с выявленными отклонениями. Подробнее об этом мы расскажем ниже.