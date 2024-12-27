ИП в России, но живу в другой стране: как платить налоги
После переезда в другую страну гражданин РФ через время теряет статус налогового резидента.
Согласно статье 207 НК налоговыми резидентами считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд. 183 дня можно провести за границей за раз или за несколько поездок, дни суммируются.
Это правило относится к ИП тоже. Резидентство не влияет на статус индивидуального предпринимателя. По этому поводу давал разъяснения Минфин в письме от 28.01.2013 № 03-11-11/35: «Любое физлицо, независимо от налогового статуса, может быть зарегистрировано и осуществлять деятельность в качестве ИП».
ИП может применять как основную систему налогообложения, так и специальные режимы, только с изменением налогового статуса могут измениться проценты по некоторым налогам, а также появиться ограничения.
Когда ИП перестает быть налоговым резидентом
ОСНО и резидентство
Терять статус резидента невыгодно плательщикам НДФЛ — налога на доходы физических лиц:
ИП лишается профвычета, то есть он платит НДФЛ со всей суммы полученного дохода.
Доходы ИП облагаются налогом по ставке 30% вместо 13%.
На НДС потеря резидентства не влияет. Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается без изменений.
В течение календарного года 12 месяцев отсчитывают от каждой даты получения доходов — на 31 декабря статус определяется окончательно. Если на 31 декабря ИП имеет статус нерезидента, то его применяют уже ко всем доходам, начиная с 1 января этого года.
Если ИП стал нерезидентом по итогам года, он декларирует только доходы от источников в России и платит с них налог. НДФЛ с доходов, полученных за границей, перечислять уже не нужно (письмо Минфина от 29.12.2018 № 03-04-05/96589).
УСН и резидентство
О потере налогового резидентства могут не беспокоиться ИП на упрощенке. Изменение налогового статуса не влияет на налоговые обязательства и не лишает права продолжать применение спецрежима. Проценты также остаются неизменны (6% с объектом «доходы» и 15% — «доходы минус расходы»). Об этом напомнил еще раз Минфин в письме от 30.01.2023 № 03-11-11/6946:
В НК нет запрета на использование ИП спецрежимов при смене статуса налогового резидентства.
ИП может продолжать применять конкретный специальный режим, если не нарушены иные ограничения, предусмотренные для него.
Но на УСН ИП-нерезидент должен платить налог со всех полученных доходов, включая и полученные от иностранных источников (письмо Минфина от 09.04.2024 № 03-11-06/2/32569).
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Патент и резидентство
Патент привязывается к региону деятельности предпринимателя, а не к налоговому резидентству. Например, если у индивидуального предпринимателя есть салон красоты в Москве и Санкт-Петербурге, ему нужно получить отдельные патенты для каждого региона.
Однако получить патент на парикмахерскую в Астане невозможно, поскольку это уже другое государство. При этом предприниматель может управлять своим российским бизнесом удаленно из Астаны. Закон не запрещает работать на патенте удаленно, если фактически деятельность осуществляется в том регионе, где получен патент. Главное, чтобы в России оставались заказчики ИП и местом оказания услуги в договоре было указано место, где купили патент (письмо Минфина от 20.02.2021 № 03-11-11/12126).
Кроме того, если ИП работает на патенте, он не является плательщиком НДФЛ. Поэтому изменение его налогового статуса не влияет на возможность применять спецрежим (письмо Минфина от 30.01.2023 № 03-11-11/6946).
Допускается также сдавать недвижимость в России, находясь за границей, и оставаться на патенте (письмо Минфина от 25.11.2013 № 03-11-12/50675).
НПД и резидентство
Чтобы применять НПД, необязательно находиться на территории России. Налоговый статус не имеет значения, имеет значение только наличие гражданства: РФ или страны ЕАЭС, а также Украины (письмо Минфина от 20.01.2020 № 03-11-11/2644).
Особенность лишь в том, что в приложении «Мой налог» нужно указывать регион преимущественного ведения деятельности. Если ИП живет за рубежом, то в России должен оставаться хотя бы один заказчик. Если ни одного российского заказчика не осталось, то применять самозанятость нельзя (письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).
Нерезиденту стоит закрыть ИП?
Если индивидуальный предприниматель уже долгое время проживает за рубежом и оказывает услуги российским заказчикам, никаких санкций от налоговой за это не будет. При условии, что он добросовестно выполняет все налоговые обязательства ИП в РФ. Поэтому закрывать ИП не нужно.
Также ИП не обязан сообщать в налоговую о своем переезде или смене налогового статуса. Такого требования в законе нет. Сделать это нужно, только если ИФНС сама запросит информацию в рамках проведения камеральной проверки. Но налоги нерезидент должен платить в полном объеме — это его ответственность.
Как платить страховые взносы
Вне зависимости от налогового статуса ИП обязан продолжать платить страховые взносы за себя, а также за сотрудников. Тарифы не меняются.
Даже ИП-нерезидент может дальше уменьшать налог УСН с объектом «доходы» и ПСН на страховые взносы, а на УСН «доходы минус расходы» и ОСНО — включать взносы в расходы.
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Нужно ли платить налоги другой страны
По прибытии в другую страну ИП лучше сразу проконсультироваться с местным юристом.
Если ИП переехал в другую страну, то как только срок его пребывания там составит 183 дня, он, скорее всего, становится налоговым резидентом той страны.
У России есть соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, но они касаются не всех налогов. По каждому соглашению важно отдельно смотреть, какие именно налоги, уплаченные в России, засчитываются в другой стране, и наоборот.
Заключение
После потери налогового резидентства в России ИП обязан так же перечислять страховые взносы за себя и за сотрудников.
Для ИП на УСН ничего не меняется, а для плательщиков НДФЛ процент увеличивается. Но на УСН ИП-нерезидент платит налог со всех полученных доходов, в том числе и с доходов, полученных от иностранных источников.
ИП на патенте лучше обратиться в налоговую инспекцию и узнать может, ли он продолжать применять патент или перейти на УСН.
Для ИП на НПД главное, чтобы на территории России оставался хотя бы один из его заказчиков.
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