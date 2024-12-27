ИП может применять как основную систему налогообложения, так и специальные режимы, только с изменением налогового статуса могут измениться проценты по некоторым налогам , а также появиться ограничения .

Это правило относится к ИП тоже. Резидентство не влияет на статус индивидуального предпринимателя. По этому поводу давал разъяснения Минфин в письме от 28.01.2013 № 03-11-11/35 : «Любое физлицо, независимо от налогового статуса, может быть зарегистрировано и осуществлять деятельность в качестве ИП».

Согласно статье 207 НК налоговыми резидентами считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд . 183 дня можно провести за границей за раз или за несколько поездок, дни суммируются.

После переезда в другую страну гражданин РФ через время теряет статус налогового резидента.

Когда ИП перестает быть налоговым резидентом

ОСНО и резидентство

Терять статус резидента невыгодно плательщикам НДФЛ — налога на доходы физических лиц: ИП лишается профвычета, то есть он платит НДФЛ со всей суммы полученного дохода.

Доходы ИП облагаются налогом по ставке 30% вместо 13%. На НДС потеря резидентства не влияет. Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается без изменений. В течение календарного года 12 месяцев отсчитывают от каждой даты получения доходов — на 31 декабря статус определяется окончательно. Если на 31 декабря ИП имеет статус нерезидента, то его применяют уже ко всем доходам, начиная с 1 января этого года. Если ИП стал нерезидентом по итогам года, он декларирует только доходы от источников в России и платит с них налог. НДФЛ с доходов, полученных за границей, перечислять уже не нужно (письмо Минфина от 29.12.2018 № 03-04-05/96589).

УСН и резидентство

О потере налогового резидентства могут не беспокоиться ИП на упрощенке. Изменение налогового статуса не влияет на налоговые обязательства и не лишает права продолжать применение спецрежима. Проценты также остаются неизменны (6% с объектом «доходы» и 15% — «доходы минус расходы»). Об этом напомнил еще раз Минфин в письме от 30.01.2023 № 03-11-11/6946: В НК нет запрета на использование ИП спецрежимов при смене статуса налогового резидентства.

ИП может продолжать применять конкретный специальный режим, если не нарушены иные ограничения, предусмотренные для него. Но на УСН ИП-нерезидент должен платить налог со всех полученных доходов, включая и полученные от иностранных источников (письмо Минфина от 09.04.2024 № 03-11-06/2/32569). Поручите ведение бухгалтерии команде СберРешений. Посчитаем налоги, подготовим отчетность и поможем с документами, а вы сможете освободить время для развития бизнеса. Оставить заявку

Патент и резидентство

Патент привязывается к региону деятельности предпринимателя, а не к налоговому резидентству. Например, если у индивидуального предпринимателя есть салон красоты в Москве и Санкт-Петербурге, ему нужно получить отдельные патенты для каждого региона. Однако получить патент на парикмахерскую в Астане невозможно, поскольку это уже другое государство. При этом предприниматель может управлять своим российским бизнесом удаленно из Астаны. Закон не запрещает работать на патенте удаленно, если фактически деятельность осуществляется в том регионе, где получен патент. Главное, чтобы в России оставались заказчики ИП и местом оказания услуги в договоре было указано место, где купили патент (письмо Минфина от 20.02.2021 № 03-11-11/12126). Кроме того, если ИП работает на патенте, он не является плательщиком НДФЛ. Поэтому изменение его налогового статуса не влияет на возможность применять спецрежим (письмо Минфина от 30.01.2023 № 03-11-11/6946). Допускается также сдавать недвижимость в России, находясь за границей, и оставаться на патенте (письмо Минфина от 25.11.2013 № 03-11-12/50675).

НПД и резидентство