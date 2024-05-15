Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году

Малый и средний бизнес вправе применять льготные тарифы для исчисления страховых взносов. Как рассчитать размер страховых взносов в 2024 году для малого и среднего предпринимательства, тарифы, сроки уплаты — обо всем расскажем подробнее.

Тарифы страховых взносов МСП

Пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса (далее — МСП) распространяются только на страховые взносы по единому тарифу.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее — взносы на травматизм), взносы по дополнительным тарифам и дополнительные взносы на накопительную пенсию исчисляются отдельно.

Тарифы взносов на травматизм составляют от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска компании, который подтверждается основным видом деятельности (ОКВЭД) на текущий год.

Субъекты МСП исчисляют страховые взносы по единому пониженному тарифу, если они внесены в единый реестр с 1 числа месяца, в котором организацию включили в этот реестр. При этом если вы утратили статус МСП, льготный тариф не применяется с 1 числа месяца, в котором произошло исключение из реестра.

Льготные ставки страховых взносов по единому тарифу распространяются по каждому физлицу на выплаты, которые за месяц, превысили минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ).

При этом страховой взнос по единому тарифу с выплаты в пределах МРОТ исчисляется в стандартных размерах с учетом применения предельной величины базы.

Таким образом, в 2024 году для субъектов МСП действуют следующие ставки страховых взносов по единому тарифу:

Доходы с начала года не достигли предельной величины для начисления страховых взносов Доходы с начала года достигли предельной величины для начисления страховых взносов Сумма доходов в пределах МРОТ 30% 15,1% Сумма доходов, превышающая МРОТ 15%

Если выплаты, облагаемые страховыми взносами, превысили единую предельную величину базы, то работодатель должен исчислять взносы с суммы превышения по тарифам:

15,1% — с части превышения в пределах МРОТ;

15% — с части превышения свыше МРОТ.

Предельная величина базы по страховым взносам

К доходам работников субъектов МСП применяется та же величина предельной базы для исчисления страховых взносов по единому тарифу, что и для остальных страхователей. В 2024 году это величина равна 2 225 000 рублей (постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883).

Предельную базу каждый работодатель отслеживает только по доходам, начисленным у него. Зарплаты у других страхователей, в том числе у внешних совместителей, не учитываются.

То есть в отношении принятого в середине года сотрудника определение общей суммы дохода с начала года необходимо вести от даты приема в текущую организацию. При этом если в течение одного года работник был уволен и принят вновь в эту же организацию, для определения предельной базы учитывают все выплаты до увольнения и послеповторного приема на работу.

Величина превышения действует только в отношении страховых взносов по единому тарифу, на взносы на травматизм она не распространяется.

Как рассчитываются суммы страховых взносов сотрудников

Базу для исчисления страховых взносов по единому тарифу рассчитывают ежемесячно нарастающим итогом с начала года отдельно по каждому работнику (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 423 НК). Под обложение страховыми взносами подпадают все выплаты работникам, в том числе и доходы в натуральной форме, которые начислены в рамках:

трудовых отношений — оклады, премии, надбавки к окладу, сверхурочные, отпускные и прочие выплаты;

гражданско-правовых договоров, по которым физическое лицо оказывает услуги или выполняет работы;

договоров об отчуждении исключительного права;

договоров авторского заказа.

Не облагаются страховыми взносами выплаты в пользу застрахованных лиц в следующих случаях (ст. 420, ст. 422 НК):

выплата не признается объектом обложения взносами (п. 4–7 ст. 420 НК);

Ежемесячно на величину дохода, равную МРОТ, начисляют взносы по общим ставкам.

Размер МРОТ, установленный федеральным законом, на 1 января 2024 года составляет 19 242 руб. Величина МРОТ является фиксированной, не зависит от «северных» коэффициентов и надбавок (закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ).

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Пример расчета страховых взносов в 2024 году для МСП

Предположим, что заработная плата работника МСП составляет 210 тыс. рублей ежемесячно, и в течение 2024 года ее размер не менялся. Начисление страховых взносов по единому тарифу в 2024 году будет выглядеть так:

Зарплата за месяц, руб. Зарплата нарастающим итогом с начала года, руб. Взносы с зарплаты до МРОТ, руб. Взносы с зарплаты свыше МРОТ, руб. Всего начислено взносов, руб. Январь 210 000 210 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Февраль 210 000 420 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Март 210 000 630 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Апрель 210 000 840 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Май 210 000 1 050 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Июнь 210 000 1 260 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Июль 210 000 1 470 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Август 210 000 1 680 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Сентябрь 210 000 1 890 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Октябрь 210 000 2 100 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Ноябрь 210 000 2 310 000 5 772,60 28 613,70 34 386,30 Декабрь 210 000 2 520 000 2 905,54 28 613,70 31 519,24 Итого 2 520 000 66 404,14 343 364,40 409 768,54

где:

5 772,60 = 19 242 * 30% — взнос в пределах МРОТ;

28 613,70 = (210 000 – 19 242)*15% — взнос свыше МРОТ.

Ежемесячная сумма взносов на травматизм, при минимальном тарифе 0,2% составит 420 рублей (210 000 * 0,2%).

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Сроки уплаты страховых взносов

Взносы на траматизм необходимо перечислять в СФР ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который взносы исчислены.

Взносы по единому тарифу — не позднее 28 числа в составе единого налогового платежа в ФНС. Предварительно страхователи обязаны направлять уведомление об исчисленных налогах и взносах, на основании которого налоговики распределяют поступившие деньги между обязательствами налогоплательщика. Крайний срок для подачи уведомления в ФНС — 25 число каждого месяца. Исключения составляют январь, апрель, июль и октябрь. В эти месяцы подача уведомления не предусмотрена, так как необходимые сведения ФНС возьмет из представленных расчетов по страховым взносам (РСВ).

Если крайний срок для уплаты выпадает на выходной или праздник, то уплатить взносы можно в ближайший рабочий день после нерабочего. С учетом переносов по утвержденному производственному календарю сроки уплаты взносов в 2024 году выглядят так:

За какой месяц Страховые взносы по единому тарифу Страховые взносы по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Декабрь 2023 29.01.2024 15.01.2024 Январь 28.02.2024 15.02.2024 Февраль 28.03.2024 15.03.2024 Март 02.05.2024 15.04.2024 Апрель 28.05.2024 15.05.2024 Май 28.06.2024 17.06.2024 Июнь 29.07.2024 15.07.2024 Июль 28.08.2024 15.08.2024 Август 30.09.2024 16.09.2024 Сентябрь 28.10.2024 15.10.2024 Октябрь 28.11.2024 15.11.2024 Ноябрь 28.12.2024 16.12.2024 Декабрь 28.01.2025 15.01.2025

Срок сдачи РСВ и актуальный бланк

Расчет по страховым взносам по единому тарифу страхователи формируют каждый квартал и направляют в территориальный орган ФНС не позднее 25 числа месяца после отчетного квартала. С учетом утвержденных правительством на 2024 год переносов рабочих и выходных дней РСВ нужно представить в следующие сроки:

Отчетный период Крайняя дата Год 2023 25.01.2024 1 квартал 2024 25.04.2024 Полугодие 2024 25.07.2024 9 месяцев 2024 25.10.2024 Год 2024 27.01.2025

Субъекты МСП, которые исчисляют страховые взносы с применением стандартного и пониженного тарифов, в расчете по страховым взносам обязаны заполнять два подраздела 1 раздела 1 РСВ:

с указанием кода «20» — для льготного тарифа страховых взносов МСП;

с кодом «01» — для общего тарифа страховых взносов.

Для застрахованных лиц установлена категория, обозначенная кодом «НР», а в отношении лиц, с части выплат которым взносы рассчитываются по пониженному тарифу субъектами МСП, — код «МС».

При заполнении подраздела 3.2.1 в РСВ в отношении работников, которые получили в соответствующем месяце сумму, превышающую МРОТ графы 120 – 170 необходимо заполнить дважды (по каждому месяцу), а именно:

с кодом «НР» (по строкам графы 130) — строки граф 140–150 суммами, не превышающими МРОТ. В строках графы 170 указывается величина исчисленных с этих сумм пенсионных взносов с применением общего тарифа. При этом по строкам графы 150 сумма не может превышать 19 242 руб. (МРОТ);

с кодом «МС» (по строкам графы 130) — строки граф 140–150 суммами, превышающими МРОТ. В строках графы 170 указывается величина исчисленных с этих сумм взносов с применением пониженного тарифа.

Заключение

Применять пониженные тарифы взносов – обязанность, а не право страхователя.

Налоговые льготы для МСП снижают налоговую нагрузку, за счет чего предприниматели могут использовать высвободившиеся средства на развитие и поддержание бизнеса, оплату труда работников и другие цели. Однако некоторые малые и средние предприятия допускают ошибки при расчете страховых взносов и правилах применения пониженных тарифов, что оборачивается доначислениями, пени и штрафами.

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