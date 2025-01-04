Как рассчитать годовую премию: формула расчета, примеры

Что значит годовая премия
Премии — это составляющие часть заработной платы стимулирующие выплаты, выплачиваемые сотрудникам в качестве поощрения за добросовестный труд (ст. 129 ТК).
Годовая премия выплачивается по итогам работы за прошедший год, поэтому ее именуют в обиходе «тринадцатой зарплатой».
Введение премирования в компании — право, а не обязанность работодателя (ст. 22 ТК). Работодатель, решивший поощрять своих сотрудников, самостоятельно разрабатывает систему премирования, решая в каком размере и за какие показатели выплачивать вознаграждение, а также определяя порядок его расчета (ст. 135 ТК, письмо Минтруда от 28.09.2020 № 14-2/ООГ-15428). Все эти условия фиксируются в «Положении о премировании» или ином внутреннем нормативном акте, к которому дается отсылка в трудовом договоре.
Перед расчетом премии оцениваются соответствующие трудовые показатели, которые за год достигла компания в целом, ее подразделение или конкретный сотрудник.
Когда выплачивать годовую премию, тоже решает работодатель. Он может закрепить в локальном нормативном акте временной интервал или конкретные даты выплаты премии (например, «с 10 по 20 марта следующего года», «не позже срока выплаты зарплаты за март» и т.д.).
Как считается премия по итогам года от оклада
В локальном акте работодатель должен закрепить порядок расчета годовой премии. Например, это может быть:
фиксированная денежная сумма;
процент от годовой прибыли компании;
процент от среднегодового заработка сотрудника;
процент от оклада работника.
Расчет годовой премии исходя из оклада — один из самых распространенных.
В локальном акте необходимо предусмотреть особенности такого расчета, в частности:
какой оклад берется для расчета (за месяц, за год и т.п.);
привязан ли размер премии к отработанному времени;
как рассчитывать премию при изменении оклада в течение года.
На примерах рассмотрим некоторые варианты начисления годовой премии из оклада.
Премия в процентах от ежемесячного оклада
Пример
Согласно «Положению о премировании» сотрудникам бухгалтерии начисляется годовая премия — 60% от ежемесячного оклада, при этом из расчета исключаются рабочие дни нахождения в неоплачиваемых отпусках и на больничном.
В 2023 году по норме — 247 рабочих дней:
Бухгалтер Медведева М.М. в 2023 году брала отпуск без содержания (4 рабочих дня) и была на больничном (12 рабочих дней). Ее ежемесячный оклад 42 000 руб.
Бухгалтер Зайцева Н.Н. отработала 2023 год без исключаемых периодов, а ее оклад — 40 000 руб.
Расчет годовой премии производится по формуле:
Премия = Оклад за месяц х Процент премии / Число рабочих дней (часов) в году по норме х Число отработанных дней (часов) за год
Расчет премии Медведевой:
42 000 х 60% / 247 х (247 – 4 – 12) = 23 567,61 руб.
Расчет премии Зайцевой:
40 000 х 60% / 247 х 247 = 24 000 руб.
Премия в процентах от годового оклада
Пример
Годовая премия в организации начисляется от оклада работника за год в размере 10%. При этом к расчету принимается фактически отработанное время согласно табелю.
Сотрудник Лапин Г.Л. начал работать в компании 10 апреля 2023 года, ему установлен ежемесячный оклад 70 000 руб. За 2023 год Лапиным фактически отработано 185 дней из 247 дней, установленных по норме пятидневки.
Формула для расчета годовой премии:
Премия = Оклад за месяц х 12 месяцев х Процент премии / Число рабочих дней в году по норме х Число отработанных дней за год
Расчет премии Лапину:
70 000 х 12 х 10% / 247 х 185 = 62 914,98 руб.
Районный коэффициент при расчете премии от оклада
Если в регионе действует районный коэффициент, он должен учитываться при расчете премии.
Пример
Предприятие находится на Крайнем Севере в местности, где действует районный коэффициент 1,80. Сотрудникам производственных подразделений выплачивается годовая премия в размере 60% от ежемесячного оклада при перевыполнении плана за год на 15%, независимо от фактически отработанного времени.
Оклад Лазарева Н.Н., перевыполнившего план за 2023 год, составляет (без учета районного коэффициента) — 60 000 руб.
Формула для расчета:
Премия = Оклад за месяц х Процент премии х Районный коэффициент
Расчет премии Лазареву:
60 000 х 60% х 1,80 = 64 800 руб.
Расчет премии при изменении оклада
В «Положение о премировании» нужно включить порядок расчета годовой премии при возможном изменении оклада работника в расчетном году. Работодатель может выбрать вариант учета нового размера оплаты труда на свое усмотрение, например:
новый оклад учитывается с начала периода премирования;
учитывается прежний и новый оклад с учетом количества отработанных дней по каждому из них;
исходя из оклада, действующего на дату издания приказа о выплате годовой премии, с учетом отработанного времени в периоде премирования.
Пример
За 2023 год сотруднику Смирнову М.М. полагается годовая премия в размере 70% от ежемесячного оклада с учетом отработанного времени. Весь 2023 год (247 рабочих дней) Смирнов отработал полностью. Его ежемесячный оклад с 1 января по 31 августа 2023 года (162 рабочих дня) составлял 60 000 руб., а с 1 сентября по 31 декабря (85 рабочих дней) – 75 000 руб. Согласно «Положению о премировании», при расчете учитывается новый и ранее действующий оклад, а также отработанные дни в периоде действия каждого из окладов.
Расчет премии Смирнова:
((60 000 / 247 х 162) + (75 000 / 247 х 85)) х 70% = 45 613,36 руб.
Облагается ли премия налогом
Премии за производственные показатели — это доход работника, облагаемый НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке, независимо от источника выплаты — чистая прибыль или фонд оплаты труда (п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).
Дата фактического получения дохода — день выплаты премии работнику (п. 1 ст. 223 НК).
Например, если премия по итогам 2023 года выплачена сотруднику 5 марта 2024 года, то это и есть дата фактического получения дохода.
НДФЛ удерживается из премии при ее выплате сотруднику, и исходя из даты удержания перечисляется в бюджет в общеустановленные сроки (п. 6 ст. 226 НК).
Страховые взносы по тарифам, применяемым работодателем, начисляют той же датой, которой проведено начисление премии в бухучете. При этом дата начисления взносов не зависит от дат выплаты премии работнику и издания приказа о премировании (письмо Минфина от 20.06.2017 № 03-15-06/38515). Годовые премии — это выплаты, связанные с оплатой труда работников, поэтому их облагают взносами на ОМС, ОПС, ВНиМ, и на «травматизм» в общем порядке.
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Как провести учет годовой премии
В локальных документах, регулирующих порядок начисления и выплаты годовых премий, нужно указать источник, за счет которого они выплачиваются:
чистая прибыль;
фонд оплаты труда.
Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете годовые премии начисляют на основании приказа руководителя о выплате премии. С приказом нужно ознакомить всех премируемых сотрудников под роспись.
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Годовая премия является частью заработной платы, поэтому ее отражение в бухучете схоже с зарплатными операциями:
Дебет
Кредит
Содержание
20 (23, 25,26, 29, 44)
70
Годовая премия начислена за счет затрат по обычным видам деятельности
91.2
70
Годовая премия начислена за счет чистой прибыли
20 (23, 25,26, 29, 44, 91.2)
69
Начислены страховые взносы на сумму премии
70
68/НДФЛ
Из премии удержан НДФЛ
70
50 (51)
Премия выплачена работнику
Если для годовой премии создается резерв предстоящих расходов, проводки в части ее начисления и выплаты будут такими:
Дебет
Кредит
Содержание
20 (23, 25,26, 29, 44, 91.2)
96
Создан резерв предстоящих расходов для выплаты премии за счет текущих расходов или из чистой прибыли
96
70
Годовая премия начислена за счет резерва
96
69
Начислены страховые взносы за счет резерва
70
68/НДФЛ
Из премии удержан НДФЛ
70
50 (51)
Премия выплачена работнику
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Налоговый учет
Для налогового учета приказа о выплате премии недостаточно. Годовую премию включают в расходы по налогу на прибыль и по УСН «доходы минус расходы» при одновременном соблюдении условий (п. 2 ст. 255, п. 21 ст. 270, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК):
Премия установлена трудовым или коллективным договором, либо иным локальным нормативным актом работодателя («Положение о премировании» и т.п.), при условии, что ссылка на него включена в трудовой договор.
Премия выплачивается за трудовые показатели, расходы на нее экономически оправданы и подтверждены документально.
Для целей налогообложения нельзя учесть премии, выплаченные за счет чистой прибыли, целевых поступлений или средств специального назначения (п.п. 1, 22 ст. 270 НК).
Учет годовой премии в среднем заработке
Премия, начисленная по итогам календарного года, предшествующего событию, в связи с которым рассчитывается средний заработок, учитывается в нем, независимо от того, в каком периоде ее начислили (п. 15 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).
Например, в марте 2024 года работник уходит в отпуск, ему рассчитывают средний заработок для выплаты отпускных. Расчетный период — 12 месяцев перед месяцем начала отпуска (март 2023 – февраль 2024). Сотруднику в марте 2023 года начислена премия за 2022 год, а в феврале 2024 года — премия за 2023 год. В средний заработок войдет только премия за 2023 год, так как этот год предшествует году ухода в отпуск. Премию за 2022 год учитывать не нужно, несмотря на то, что она начислена в расчетном периоде.
Возможна и такая ситуация, когда на дату определения среднего заработка премия за прошлый год еще не начислена. Тогда расчет делают без учета суммы годовой премии, но позже, после ее начисления, средний заработок пересчитывают и производят доплату работнику (письмо Роструда от 03.05.2007 № 1253-6-1).
Например, работник получил отпускные и ушел в отпуск в марте, а премию за прошлый год ему начислили в апреле. В апреле средний заработок и отпускные придется пересчитать с учетом премии и доплатить работнику соответствующую сумму.
Когда в расчетном периоде есть исключаемые дни, размер премии учитывается в среднем заработке полностью, только если она начислена с учетом фактически отработанного времени, а рабочий период, за который она начислена (1 января – 31 декабря прошлого года), полностью входит в расчетный. В иных случаях премию включают в расчет пропорционально отработанному в рабочем периоде времени (п. 15 Положения, письмо Минздравсоцразвития от 26.06.2008 № 2337-17).
Типичные ошибки при расчете и отражении годовых премий в учете
1. Годовая премия работнику ошибочно занижена или завышена
Такое может произойти в результате счетной (арифметической) ошибки, а также если при расчете не учли (или учли неправильно) отработанное сотрудником время, изменение размера его оклада в течение года и т.п.
При ошибочном занижении годовой премии, нужно сделать ее перерасчет, доначислить страховые взносы и доплатить работнику недостающую сумму, удержав из нее НДФЛ.
Если сотрудник получил премию в завышенном размере, удержать из оплаты труда работодатель вправе только переплату, возникшую в результате счетной ошибки, при условии, что работник не оспаривает размер и основание такого удержания (ст. 137 ТК). В остальных случаях можно предложить сотруднику вернуть переплату добровольно, а при его отказе решать вопрос, возможно, придется в судебном порядке.
2. Годовые премии не выплачены уволенным сотрудникам
Если работник достиг всех необходимых показателей, определенных для выплаты годовой премии работодателем, и соблюдены все соответствующие условия для премирования, начисление и выплату премии необходимо произвести. Все положенные работнику суммы, включая премию, нужно выплатить ему в день увольнения (ст. 140 ТК).
Но работник может уволиться до того, как в компании будут подведены итоги прошедшего года — тогда премию ему можно выплатить после даты увольнения, в сроки, установленные трудовым договором или иным локальным актом (письмо Минтруда от 21.09.2016 № 14-1/В-911).
3. Годовую премию, выплаченную за счет чистой прибыли, включили в расходы по налогу на прибыль
В этом случае произойдет занижение налоговой базы с закономерными последствиями в виде пеней и штрафов. Необходимо пересчитать налог и сдать уточненную декларацию.
4. Работодатель не выплатил годовую премию работнику
Если во внутренних документах работодателя прописано, что годовая премия предусмотрена системой оплаты труда и является неотъемлемой частью зарплаты, ее выплата является обязательной.
Невыплата премии работнику приравнивается к невыплате ему зарплаты. Ответственность за такое нарушение (п. 6 ст. 5.27 КоАП):
штраф для организации — от 30 000 до 50 000 руб.;
для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 000 до 20 000 руб.;
штраф для ИП — 1 000–5000 руб.
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Заключение
Годовая премия — выплата стимулирующего характера, имеющая свои особенности. Порядок расчета и выплаты таких премий законом не регламентирован — работодатели сами определяют, в каком размере и как поощрять работников по итогам работы за год.
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