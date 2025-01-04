Как рассчитать годовую премию: формула расчета, примеры

Премия, начисленная по итогам календарного года, предшествующего событию, в связи с которым рассчитывается средний заработок, учитывается в нем, независимо от того, в каком периоде ее начислили (п. 15 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Например, в марте 2024 года работник уходит в отпуск, ему рассчитывают средний заработок для выплаты отпускных. Расчетный период — 12 месяцев перед месяцем начала отпуска (март 2023 – февраль 2024). Сотруднику в марте 2023 года начислена премия за 2022 год, а в феврале 2024 года — премия за 2023 год. В средний заработок войдет только премия за 2023 год, так как этот год предшествует году ухода в отпуск. Премию за 2022 год учитывать не нужно, несмотря на то, что она начислена в расчетном периоде.

Возможна и такая ситуация, когда на дату определения среднего заработка премия за прошлый год еще не начислена. Тогда расчет делают без учета суммы годовой премии, но позже, после ее начисления, средний заработок пересчитывают и производят доплату работнику (письмо Роструда от 03.05.2007 № 1253-6-1).

Например, работник получил отпускные и ушел в отпуск в марте, а премию за прошлый год ему начислили в апреле. В апреле средний заработок и отпускные придется пересчитать с учетом премии и доплатить работнику соответствующую сумму.

Когда в расчетном периоде есть исключаемые дни, размер премии учитывается в среднем заработке полностью, только если она начислена с учетом фактически отработанного времени, а рабочий период, за который она начислена (1 января – 31 декабря прошлого года), полностью входит в расчетный. В иных случаях премию включают в расчет пропорционально отработанному в рабочем периоде времени (п. 15 Положения, письмо Минздравсоцразвития от 26.06.2008 № 2337-17).