Туристический налог 2025 года: кто и как будет платить, в какие сроки

Платить туристический налог должны: компании, ИП и физлица, включая самозанятых, предоставляющие места для временного проживания в принадлежащих им средствах размещения, расположенных на территории муниципальных образований, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, федеральной территории «Сириус», где действует налог (п. 1 ст. 418.3 НК). Они должны быть включены в реестр классифицированных средств размещения либо указаны на сайте муниципалитета (города федерального значения), либо на сайте уполномоченного органа.

Санатории, курорты и иные средства размещения, где в состав услуг по санаторно-курортному лечению входит предоставление мест для временного проживания, признаются включенными в такой реестр, и тоже должны платить туристический налог (п. 2 ст. 418.3 НК).

С 1 января 2025 года в реестр классифицированных средств размещения включают пляжи и горнолыжные трассы. Кемпинги, глэмпинги и иные средства размещения, которых нет в реестре, обязаны сами подать сведения о себе до 1 марта 2025 года. До 1 сентября 2025 года все, кого внесли в реестр, должны пройти обязательную классификацию у аккредитованной компании (закон от 30.11.2024 № 436-ФЗ).