Туристический налог 2025 года: кто и как будет платить, в какие сроки

Что такое туристический налог
Новая глава 33.1 Налогового кодекса о туристическом налоге действует с 1 января 2025 года (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Вводить новый налог на своей территории могут любые муниципальные образования, решение об этом принимают местные власти, а в городах федерального значения — региональные. Налог в полной сумме направляется в местный бюджет.
Туристический налог — косвенный. Гостиницы, отели и прочие средства размещения из специального реестра, включают его в стоимость оказываемых услуг, которые оплачивают постояльцы (туристы, отдыхающие, командированные и прочие физлица), и перечисляют налог в бюджет.
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Кто обязан платить
Платить туристический налог должны: компании, ИП и физлица, включая самозанятых, предоставляющие места для временного проживания в принадлежащих им средствах размещения, расположенных на территории муниципальных образований, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, федеральной территории «Сириус», где действует налог (п. 1 ст. 418.3 НК). Они должны быть включены в реестр классифицированных средств размещения либо указаны на сайте муниципалитета (города федерального значения), либо на сайте уполномоченного органа.
Средства размещения — это гостиницы, хостелы, отели, кемпинги и т.п. объекты, включенные в реестр классифицированных средств размещения, согласно закону об основах туристской деятельности от 24.11.1996 № 132-ФЗ.
Санатории, курорты и иные средства размещения, где в состав услуг по санаторно-курортному лечению входит предоставление мест для временного проживания, признаются включенными в такой реестр, и тоже должны платить туристический налог (п. 2 ст. 418.3 НК).
С 1 января 2025 года в реестр классифицированных средств размещения включают пляжи и горнолыжные трассы. Кемпинги, глэмпинги и иные средства размещения, которых нет в реестре, обязаны сами подать сведения о себе до 1 марта 2025 года. До 1 сентября 2025 года все, кого внесли в реестр, должны пройти обязательную классификацию у аккредитованной компании (закон от 30.11.2024 № 436-ФЗ).
Кому не нужно платить
Платить туристический налог не нужно, если он не введен на территории, где находится объект гостиничного бизнеса или иное средство размещения.
Там, где налог действует, его не платят физлица, ИП и компании, сдающие в аренду постояльцам квартиры, апартаменты и иные объекты, не включенные в реестр классифицированных средств размещения.
Туристический налог не взимается с постояльцев, относящихся к льготным категориям граждан (п. 2 ст. 418.4 НК):
с Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
с Героев Соцтруда, Героев Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы трех степеней;
с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий;
с участников СВО и лиц, выполняющих возложенные задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей во время СВО;
с награжденных соответствующим знаком жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда;
с лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений и иных военных объектов;
с инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, инвалидов с детства.
Этот перечень могут расширить местные власти или власти региона (п. 3 ст. 418.4 НК).
При расчете туристического налога стоимость проживания таких граждан не учитывается в налоговой базе.
Где вводят туристический налог
С начала 2025 года туристический налог ввели у себя более пятидесяти российских регионов. При этом на всю территорию субъекта РФ налог распространяется в Вологодской области, в Карелии, на Камчатке и в Республике Алтай.
Остальные регионы приняли решение о введении налога на территориях своих «столиц» или в местах, традиционно популярных у туристов.
На сегодня налог еще не введен в Москве, Севастополе, Крыму, Тюменской и некоторых других областях.
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Отличие туристического налога от курортного сбора
Курортный сбор — плата за пользование курортной инфраструктурой, в качестве эксперимента, взимавшаяся в некоторых регионах (закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ). Эксперимент завершился 31 декабря 2024 года с введением вместо курортного сбора туристического налога.
Основные отличия турналога от курортного сбора приведены в таблице:
Параметры сравнения
Туристический налог
Курортный сбор
Где применяется
Во всех регионах РФ, где местные власти приняли соответствующий закон
В регионах РФ, участвующих в эксперименте — Санкт-Петербурге, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Крым, федеральной территории «Сириус»
Плательщики
ИП, компании, физлица, предоставляющие места для временного проживания на объектах, включенных в реестр классифицированных средств размещения
Физлица, проживающие в объектах размещения свыше 24 часов – через ИП и компании, предоставляющие места для временного проживания, включенные в реестр операторов курортного сбора
Размер
В 2025 году — максимум 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. за сутки.
До 2029 года максимальная ставка будет ежегодно увеличиваться на 1%
От 30 до 100 руб. за сутки проживания
Учет
Ведение специальных счетов не требуется — налог включается в стоимость проживания, а в расчетных документах выделяется отдельной строкой
Необходимо ведение специального счета для учета сбора отдельно от оплаты проживания
Отчетность
Ежеквартальная налоговая декларация по турналогу
Отчет оператора курортного сбора
Уплата
В составе ЕНП
Не входит в состав ЕНП (уплата отдельной платежкой)
Налоговая база по туристическому налогу
Налоговой базой по туристическому налогу признается стоимость услуги по предоставлению физлицам мест для временного проживания. В стоимости не учитываются суммы НДС и самого турналога (п. 1 ст. 418.4 НК).
Если постоялец относится к льготной категории граждан, указанной в перечне ст. 418.4 НК или в местном законе, о чем предъявил соответствующий подтверждающий документ, стоимость оказанной ему услуги в налоговую базу не включается (п. 2 ст. 418.4 НК).
Если стоимость услуг по проживанию равна нулю, нулевой будет налоговая база и сумма налога, исчисленная по соответствующей ставке. В этом случае, по мнению Минфина, уплате подлежит минимальный налог — 100 рублей в сутки (письмо Минфина от 04.10.2024 № 03-05-08/96119).
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Ставки туристического налога
Ставки туристического налога устанавливают местные власти. При этом НК предусматривает нижний и верхний пределы ставок, которые должны учитываться регионами (ст. 418.5 НК).
Размер максимальных ставок будет постепенно расти в течение пяти лет:
Год
Максимальный размер ставки
2025
1%
2026
2%
2027
3%
2028
4%
2029 и далее
5%
Туристический налог может взиматься по предельным или меньшим ставкам — это зависит от принятого решения местных властей.
Ставки туристического налога могут быть дифференцированными в зависимости от категории средства размещения или сезонности (письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-05-08/119737). Например, когда в разгар сезона применяется максимальная ставка 1%, а в период межсезонья — пониженная ставка 0,6%.
В любом случае туристический налог должен составлять не менее 100 рублей в сутки — эта минимальная сумма уплачивается, если налог, рассчитанный за сутки проживания по установленной ставке, оказался ниже 100 рублей.
Санаторно-курортные организации начисляют турналог за проживание, включаемое в состав услуг по санаторно-курортному лечению, только в минимальном размере — 100 рублей в сутки. (п. 1 ст. 418.7 НК).
Как рассчитать турналог
Туристический налог рассчитывается по формуле:
Сумма налога = Стоимость проживания (без учета турналога и НДС) х Ставка налога
Особенности расчета туристического налога (письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-05-08/108773, Информация ФНС):
Налог рассчитывается за квартал, в котором осуществлен полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию.
Платить туристический налог следует по налоговой ставке, которая действовала в периоде полного расчета.
Дата частичной оплаты и дата фактического получения услуги постояльцем для расчета налога значения не имеют.
Рассчитав налог по действующей ставке, необходимо рассчитать еще и минимальный размер налога по формуле:
Минимальный налог = 100 руб. х Количество суток проживания
Уплате в бюджет подлежит сумма, которая окажется больше.
Общая сумма туристического налога к уплате за налоговый период – это сумма налогов, исчисленных налогоплательщиком по услугам временного проживания, оказанным за квартал во всех принадлежащих ему средствах размещения, находящихся в муниципальном образовании (городе федерального значения или на территории «Сириус») (п. 2 ст. 418.7 НК).
Пример. В мае 2025 года И. Иванов забронировал номер в отеле, принадлежащем ООО «Бриз», и перечислил аванс — 60% от стоимости проживания. Оставшиеся 40% от стоимости проживания Иванов внес 21 июля 2025 года.
Период проживания Иванова в отеле — с 21 по 30 июля (10 суток), стоимость номера без учета турналога и НДС — 3 800 рублей в сутки.
Действующий размер ставки туристического налога в 2025 году — 1%.
ООО «Бриз» исчислит туристический налог во III квартале 2025 года, так как полная оплата проживания произведена в июле.
Расчет налога к уплате:
3 800 руб. х 10 суток х 1% = 380 руб. — сумма туристического налога по ставке 1%;
100 руб. х 10 суток = 1 000 руб. — минимальный налог.
Уплате в бюджет за III квартал подлежит минимальный туристический налог, сумма которого превышает налог, исчисленный по ставке 1%.
Порядок оплаты
Платить туристический налог следует по месту нахождения средства размещения в составе ЕНП (единого налогового платежа), указав общий КБК 1 03 03000 01 0000 110.
Срок уплаты — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом — кварталом (ст. 418.8 НК).
Как отчитаться по туристическому налогу
Отчитываться по туристическому налогу необходимо ежеквартально.
В ИФНС по месту нахождения средств размещения подается налоговая декларация.
Срок представления декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом (п. 1 ст. 418.9 НК).
Поскольку срок подачи декларации наступает раньше, чем срок уплаты турналога, уведомление о начисленных суммах подавать по нему не нужно.
Если налогоплательщик состоит на учете в нескольких ИФНС по месту нахождения принадлежащих ему средств размещения, расположенных в одном муниципальном образовании, он может выбрать одну инспекцию, в которую будет подаваться декларация. Для этого необходимо во все инспекции по местам нахождения объектов направить уведомление о выборе налогового органа — это делается однократно, минимум за 30 дней до наступления срока подачи декларации по туристическому налогу (п. 2 ст. 418.9 НК).
Уведомление о выборе ИФНС заполняется по форме, утвержденной приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/993 (Приложение № 1).
Декларация по туристическому налогу
Форма декларации по туристическому налогу, порядок ее заполнения и ее электронный формат утверждены приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.
Декларация включает:
Титульный лист;
раздел 1 — сумма налога, подлежащая уплате в бюджет;
раздел 2 — сведения об объектах налогообложения и расчет налога.
Сумма налога в разделе 1 отражается по объектам размещения в каждом муниципальном образовании с указанием соответствующего кода ОКТМО. Если к одному муниципалитету относятся сразу несколько средств размещения, налог по ним суммируется и отражается по одному ОКТМО.
В разделе 2 приводятся сведения по объекту размещения название, адрес, код категории (звезды) и т.д. Если средств размещения у налогоплательщика несколько, на каждый из них заполняется отдельный раздел 2.
Для расчета налога в разделе 2 в том числе указывают — общую стоимость услуг, налоговую базу, ставку турналога, численность лиц, использовавших льготу, и иные данные. Помимо расчета налога по действующей ставке здесь приводится сумма минимального налога и указывается, какую сумму следует уплатить в бюджет.
Как отразить турналог в учете
Туристический налог — часть стоимости услуги по временному проживанию. В расчетных документах (счет, акт) туристический налог не выделяется, также не нужно отражать сумму налога в кассовом чеке (п. 1 ст. 418.4, п. 1 ст. 418.7 НК, ст. 1.1 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, письмо Минфина от 04.10.2024 № 03-05-08/96119).
В бухгалтерском учете туристический налог учитывается на отдельном субсчете, открытом к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Существуют два варианта бухгалтерского учета туристического налога. В учетной политике для целей бухучета нужно закрепить применяемый вариант учета налога.
Первый: туристический налог учитывается в расходах по обычным видам деятельности. При таком подходе в отчете о финансовых результатах выручка отражается с учетом туристического налога, а сумма налога включается в расходы.
Второй: это косвенный налог, фактически уплачиваемый физлицами-постояльцами и включаемый в стоимость услуги, подлежащей оплате (ст. 418.4 НК). В этом случает сумма туристического налога в доходы не включается по аналогии с НДС.
Если туристический налог включаете в расходы:
Дт 20 (44) Кт 68/Турналог.
Если туристический налог не включаете в расходы:
Дт 62 Кт 68/Турналог, при этом налог не включается в сумму выручки, или
Дт 90/Турналог Кт 68/Турналог, в этом случае налог включен в состав выручки.
Заключение
С 1 января 2025 года туристический налог должны уплачивать владельцы хостелов, отелей, гостиниц и иных мест временного проживания, если на территории их нахождения введен такой налог. Также они должны быть включены в специальный реестр. Ставка налога устанавливается местными властями (в 2025 году она не может превышать 1% от стоимости проживания), при этом минимальный платеж составляет 100 рублей в сутки. На налогооблагаемую базу при ОСНО, УСН, ЕСХН турналог не влияет (по аналогии с НДС).
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