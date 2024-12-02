Изменение ставки по налогу на прибыль с 2025 года
Сейчас общая ставка налога на прибыль юрлиц составляет 20%, из которых (п. 1 ст. 284 НК):
в федеральный бюджет — 3%;
в региональный бюджет — 17%.
С 1 января 2025 года компании станут отчислять по налогу на прибыль в федеральный бюджет 8% вместо 3%, а совокупная налоговая ставка вырастет до 25% (п. 1 ст. 284 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
в федеральный бюджет — 8%;
в региональный бюджет — 17%.
Такое распределение будут действовать до конца 2030 года, а затем в федеральный бюджет будет отчисляться 7%, а в региональный — 18%.
Некоторые специальные ставки налога на прибыль тоже изменятся:
Отменят нулевую ставку для IT-компаний — они будут платить налог на прибыль по ставке 5% (п. 1.15 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Субъекты РФ получат право вводить пониженную ставку для региональной части налога в отношении малых технологических компаний (п. 1.8-5 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Ставка по налогу 20% (3% в федеральный, 17% в региональный бюджет) будет действовать в отношении прибыли от освоения определенных участков недр для организаций, владеющих соответствующими лицензиями. Обязательное условие — ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных при освоении недр и по иным видам деятельности (п. 1.17-1 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
С 15% до 20% вырастет ставка налога на прибыль по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, по рублевым облигациям российских компаний, эмитированным с 01.01.2017, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 01.01.2007.
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Налоговая реформа 2025 года для IT-компаний
В 2022–2024 годах компании, ведущие деятельность в сфере информационных технологий, не платят налог на прибыль. Нулевая ставка доступна организациям, имеющим госаккредитацию, при условии, что доля дохода от IT-деятельности составляет минимум 70% от общей суммы поступлений за отчетный год (п. 1.15 ст. 284 НК).
С 1 января 2025 года специальная налоговая ставка для IT-компаний вырастет с 0% до 5% — вся сумма будет направляться в федеральный бюджет. Период ее применения — 2025–2030 годы, а далее IT-компании будут применять общую ставку.
Если в середине года такая компания будет лишена госаккредитации, либо уровень ее доходов от IT-деятельности окажется ниже 70% от суммы годовых поступлений, она лишится права на применение пониженной ставки с начала налогового периода, в котором это произошло.
Льготы по налогу на прибыль для малых технологических компаний
Регионам дали право устанавливать для российских организаций, включенных в единый реестр малых технологических компаний (МТК), пониженную ставку по налогу на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет в 2025–2030 годах (п. 1.8-5 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Условия отнесения компаний к малым технологическим и порядок включения их в единый реестр утверждены постановлением Правительства от 02.11.2023 № 1847. В документе также приводится перечень видов деятельности для МТК (коды ОКВЭД).
Пониженные региональные ставки налога на прибыль могут отличаться в зависимости от вида МТК, которые делятся на (п. 3 постановления № 1847):
стартапы с объемом выручки за предыдущий год не выше 1 млн руб.;
стартапы с объемом прошлогодней выручки от 1 млн до 300 млн руб.;
ранние компании с объемом выручки от 300 млн до 2 млрд руб.;
зрелые компании с объемом выручки от 2 млрд до 4 млрд руб.
Регионы вправе устанавливать дополнительные условия и требования для применения пониженных ставок.
Кроме этого, МТК могут в 2025–2030 годах применять повышающий коэффициент 2 к расходам на НИОКР (п. 7–9 ст. 262 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Условие применения льготы — получение исключительного права на изобретение (полезную модель, промышленный образец), внесенное в соответствующий госреестр при получении патента.
Коэффициент 2 применяется независимо от факта отнесения соответствующих опытно-конструкторских разработок и научных исследований к правительственному перечню, утвержденному постановлением от 24.12.2008 № 988. Также от МТК не требуется представления в ИФНС отчета о выполненных работах.
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Инвестиционный налоговый вычет
В настоящее время компании вправе снижать часть налога на прибыль, уплачиваемую в бюджет субъекта РФ, применяя региональный инвестиционный налоговый вычет (если он установлен законом региона). Его размер может составлять от 25% до 100% от суммы расходов, перечисленных в п. 2 ст. 286.1 НК.
С 1 января 2025 года дополнительно вводится еще один инвестиционный вычет — федеральный, за счет которого можно будет уменьшить сумму федеральной части налога на прибыль (ст. 286.2 НК в ред. закона от 12.07.2024). Действие нового инвествычета распространяется на все субъекты РФ.
Федеральный инвествычет будет доступен компаниям, уплачивающим в 2025–2030 годах налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 8% и производящим расходы:
на покупку (изготовление, сооружение, создание, доставку) объектов ОС и НМА и доведение их до пригодного к использованию состояния;
на достройку (дооборудование), реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение этих ОС и НМА (кроме их частичной ликвидации).
Принять к вычету можно до 50% от суммы расходов, составляющих первоначальную стоимость ОС и НМА, причем сумма налога (авансового платежа) к уплате в федеральный бюджет после применения вычета должна быть не ниже 3% (п. 4, 6 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Федеральный инвестиционный налоговый вычет применяется к налогу на прибыль за отчетный (налоговый) период, в котором объекты ОС или НМА ввели в эксплуатацию, либо когда изменилась их первоначальная стоимость.
Если в текущем году размер вычета превышает сумму налога, уплачиваемого в федеральный бюджет, оставшуюся часть можно перенести на следующие налоговые периоды (п. 6 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Применение инвествычета влечет за собой определенные ограничения (пп. 9 п. 2 ст. 256, п. 5.1 ст. 270, п. 7 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
в части сформированной за счет таких расходов первоначальной стоимости ОС и НМА нельзя начислять амортизацию;
в части расходов по ОС, к которым применен вычет, нельзя применять амортизационную премию;
в налоговой базе расходы на покупку и модернизацию ОС и НМА, к которым применили инвествычет, не признаются.
Применять федеральный инвествычет смогут не все — льгота недоступна для (п. 10 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
кредитных организаций;
производителей некоторых подакцизных товаров (этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции, сахаросодержащих напитков);
участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений;
зарубежных компаний — налоговых резидентов РФ.
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Повышающий коэффициент для учета отдельных ОС и НМА
С 1 января 2025 года расходы на формирование первоначальной стоимости некоторых объектов ОС и НМА можно учитывать с повышающим коэффициентом 2 вместо 1,5 (п. 1, 3 ст. 257, п. 7, 8 ст. 262 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Это расходы на:
приобретение ОС, исключительных прав на программы, базы данных, включенные в единый реестр российского ПО;
приобретение ОС, относящихся к сфере искусственного интеллекта, из реестра российской радиоэлектронной продукции;
российское высокотехнологичное оборудование;
приобретение (создание) амортизируемых НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных при формировании их первоначальной стоимости;
приобретение прав пользования на российские программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр, а также базы данных из сферы искусственного интеллекта;
НИОКР из перечня, утвержденного постановлением № 988 (чтобы применять повышающий коэффициент, в налоговую придется представить отчет о выполненных исследованиях и разработках).
Если компания решила применять повышающий коэффициент, это следует закрепить в учетной политике.
Бессрочное действие льготных ставок для участников РИП
Участники региональных инвестиционных проектов (РИП) могут применять пониженные ставки налога на прибыль, в том числе нулевые (п. 1.5, 1.5-1 ст. 284 НК).
Изначально применение льгот участниками РИП было возможно до конца 2028 года, а для некоторых категорий — до конца 2026 года. Но теперь их применение станет бессрочным — пониженные ставки будут действовать и в последующие годы (п. 7 ст. 284.3 НК, пп. «в» п. 51 ст. 2, ст. 4, п. 1 ст. 8 закона № 176-ФЗ).
Как подготовиться к изменениям ставок налога на прибыль
Новые ставки налога на прибыль следует применять к доходам, полученным с 1 января 2025 года. Дата заключения договора, в рамках которого эти доходы получены, значения не имеет.
В налоговом учете доходы следует признавать в том периоде, в котором они имели место (п. 1, 3 ст. 271 НК). Например, при методе начисления доход от реализации товара, отгруженного в начале 2025 года, следует учесть в налоговой базе 2025 года (применяется новая повышенная ставка 25%). Если же отгрузка состоялась в конце 2024 года, доходы учитывают в базе 2024 года (применяется ставка налога на прибыль 20%).
Если организация применяет ПБУ 18/02, и у нее числятся отложенные налоговые активы (ОНА) или отложенные налоговые обязательства (ОНО) по состоянию на 31 декабря 2024 года, до конца текущего года необходимо их пересчитать и сделать корректирующие записи в бухучете.
Разницы, возникшие при пересчете, относят на счет 99 «Прибыли и убытки», сделав проводки (п. п. 14, 15 ПБУ 18/02):
Дт 09 Кт 99 — положительная разница, возникшая при пересчете ОНА;
Дт 99 Кт 77 — положительная разница, возникшая при пересчете ОНО.
ОНА и ОНО в бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2024 года нужно отражать уже с учетом их пересчета.
Заключение
Налог на прибыль с 2025 года для некоторых компаний вырастет в связи с повышением ставки налога, а для некоторых, наоборот, снизится благодаря применяемым льготам. Возможность применения пониженных ставок, вычетов, повышающих коэффициентов и иных льгот доступна компаниям, соответствующим определенным требованиям.
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Комментарии1
Отлично, вся информация собрана вместе. Осталось только разобраться, можешь ли применить льготы, соответствуешь ли требованиям