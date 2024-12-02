В настоящее время компании вправе снижать часть налога на прибыль, уплачиваемую в бюджет субъекта РФ, применяя региональный инвестиционный налоговый вычет (если он установлен законом региона). Его размер может составлять от 25% до 100% от суммы расходов, перечисленных в п. 2 ст. 286.1 НК.

С 1 января 2025 года дополнительно вводится еще один инвестиционный вычет — федеральный, за счет которого можно будет уменьшить сумму федеральной части налога на прибыль (ст. 286.2 НК в ред. закона от 12.07.2024). Действие нового инвествычета распространяется на все субъекты РФ.

Федеральный инвествычет будет доступен компаниям, уплачивающим в 2025–2030 годах налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 8% и производящим расходы:

на покупку (изготовление, сооружение, создание, доставку) объектов ОС и НМА и доведение их до пригодного к использованию состояния;

на достройку (дооборудование), реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение этих ОС и НМА (кроме их частичной ликвидации).

Принять к вычету можно до 50% от суммы расходов, составляющих первоначальную стоимость ОС и НМА, причем сумма налога (авансового платежа) к уплате в федеральный бюджет после применения вычета должна быть не ниже 3% (п. 4, 6 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Федеральный инвестиционный налоговый вычет применяется к налогу на прибыль за отчетный (налоговый) период, в котором объекты ОС или НМА ввели в эксплуатацию, либо когда изменилась их первоначальная стоимость.

Если в текущем году размер вычета превышает сумму налога, уплачиваемого в федеральный бюджет, оставшуюся часть можно перенести на следующие налоговые периоды (п. 6 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Применение инвествычета влечет за собой определенные ограничения (пп. 9 п. 2 ст. 256, п. 5.1 ст. 270, п. 7 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

в части сформированной за счет таких расходов первоначальной стоимости ОС и НМА нельзя начислять амортизацию;

в части расходов по ОС, к которым применен вычет, нельзя применять амортизационную премию;

в налоговой базе расходы на покупку и модернизацию ОС и НМА, к которым применили инвествычет, не признаются.

Применять федеральный инвествычет смогут не все — льгота недоступна для (п. 10 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

кредитных организаций;

производителей некоторых подакцизных товаров (этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции, сахаросодержащих напитков);

участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений;

зарубежных компаний — налоговых резидентов РФ.