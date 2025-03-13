Как на УСН сменить объект налогообложения

Виды налогообложения на УСН

Специальный налоговый режим УСН бывает двух видов — с объектом налогообложения «Доходы» и объектом «Доходы минус расходы». Отличаются они в первую очередь ставкой налога и базой, с которой исчисляется налог. Отчетные периоды на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» — это I квартал, полугодие и девять месяцев, а налоговый период — календарный год (ст. 346.19 НК). По итогам каждого отчетного периода рассчитываются авансовые платежи по УСН (п. 3 и 4 ст. 346.21 НК). Налог по итогам года определяется за минусом уплаченных авансовых платежей (п. 5 ст. 346.21 НК).

Доходы

Размер налога при УСН с объектом «Доходы» зависит от суммы доходов, ставки в регионе и налоговых вычетов — больничных пособий, страховых взносов, торгового сбора. По общему правилу ставка налога на УСН при объекте «Доходы» — 6%. Регионы вправе понижать ставку до 1%. Повышенные ставки с 2025 года отменили. Некоторые новые ИП на УСН и ПСН могут претендовать на налоговые каникулы с нулевой ставкой налога. Для этого вновь зарегистрированное ИП должно работать в приоритетных сферах — научной, социальной, производственной, сфере бытовых услуг для населения. Доля доходов от деятельности в такой сфере ИП на УСН должна составлять не менее 70%. Чтобы рассчитать авансовые платежи нарастающим итогом с начала года, воспользуйтесь формулой (п. 3 ст. 346.21 НК): Авансовый платеж за отчетный период = Доходы за отчетный период × Ставка налога — Торговый сбор

Доходы минус расходы