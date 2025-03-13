Как на УСН сменить объект налогообложения

Виды налогообложения на УСН
Специальный налоговый режим УСН бывает двух видов — с объектом налогообложения «Доходы» и объектом «Доходы минус расходы». Отличаются они в первую очередь ставкой налога и базой, с которой исчисляется налог.
Отчетные периоды на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» — это I квартал, полугодие и девять месяцев, а налоговый период — календарный год (ст. 346.19 НК). По итогам каждого отчетного периода рассчитываются авансовые платежи по УСН (п. 3 и 4 ст. 346.21 НК).
Налог по итогам года определяется за минусом уплаченных авансовых платежей (п. 5 ст. 346.21 НК).
Доходы
Размер налога при УСН с объектом «Доходы» зависит от суммы доходов, ставки в регионе и налоговых вычетов — больничных пособий, страховых взносов, торгового сбора.
По общему правилу ставка налога на УСН при объекте «Доходы» — 6%. Регионы вправе понижать ставку до 1%. Повышенные ставки с 2025 года отменили.
Некоторые новые ИП на УСН и ПСН могут претендовать на налоговые каникулы с нулевой ставкой налога. Для этого вновь зарегистрированное ИП должно работать в приоритетных сферах — научной, социальной, производственной, сфере бытовых услуг для населения. Доля доходов от деятельности в такой сфере ИП на УСН должна составлять не менее 70%.
Чтобы рассчитать авансовые платежи нарастающим итогом с начала года, воспользуйтесь формулой (п. 3 ст. 346.21 НК):
Авансовый платеж за отчетный период = Доходы за отчетный период × Ставка налога — Торговый сбор
Доходы минус расходы
Налог при УСН с объектом «Доходы минус расходы» зависит от двух показателей — облагаемой базы и ставки налога. В налоговую базу включают полученные доходы за вычетом расходов из перечня (п.1 ст. 346.16 НК).
В общем случае ставка налога при УСН «Доходы минус расходы» — 15%. Регионы вправе снизить ставку — до 5%
Авансовые платежи по налогу на упрощенке рассчитывайте нарастающим итогом с начала года. Чтобы рассчитать авансовый платеж, используйте формулу:
Авансовый платеж за отчетный период = (Доходы за отчетный период — Расходы за отчетный период) × Ставка налога
Если за отчетный период расходы превышают доходы, то налоговая база отсутствует, а авансовый платеж за отчетный период равен нулю.
Если по итогам года сумма исчисленного налога получилась меньше, чем 1% от суммы годового дохода, нужно уплатить минимальный налог — 1% от полученных доходов.
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Когда можно сменить налоговый режим на УСН
Выбранный объект налогообложения бизнес на УСН вправе менять ежегодно — с начала очередного налогового периода (п. 2 ст. 346.14 НК). Для этого нужно подать уведомление.
Если компания или ИП на УСН с объектом «Доходы» в течение года становится участником договора простого товарищества или доверительного управления имуществом, то теряет право на УСН. Участники таких договоров могут применять упрощенку только с объектом «Доходы минус расходы» (п. 3 ст. 346.14 НК). Но в течение налогового периода сменить объект нельзя. Право на УСН будет утрачено с первого числа месяца, в котором заключен договор простого товарищества (доверительного управления имуществом). Такой порядок следует из положений — п. 4 ст. 346.13, п. 2 и 3 ст. 346.14 НК, письма Минфина от 06.12.2010 № 03-11-11/311.
Сроки подачи уведомления об изменении объекта налогообложения
Чтобы на УСН со следующего года сменить объект налогообложения, подайте уведомление до 31 декабря текущего года (п. 2 ст. 346.14 НК).
Если последний день срока — нерабочий день, подать уведомление нужно не позднее следующего рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).
Рекомендуем не ждать последнего дня и подать уведомление заранее. Так у вас останется возможность отозвать уведомление, если передумаете переходить на другой объект налогообложения. Сделать это можно также не позднее 31 декабря.
Если пропустить установленный срок и сдать уведомление с опозданием, придется применять текущий объект налогообложения и в новом году, так как в течение года его менять нельзя (п. 2 ст. 346.14 НК).
Нужно ли получать разрешение на смену режима налогообложения
Поданное в срок уведомление налоговая инспекция примет к сведению. В ответ на уведомление какое-либо разрешение в виде решения или извещения ИФНС не направляет. Это не предусмотрено положениями главы 26.2 НК.
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Как сообщить о смене налогообложения
Для смены объекта налогообложения на УСН подайте уведомление на бумаге лично или через представителя, либо по почте. При личном посещении налоговой инспекции или через представителя понадобится два экземпляра распечатанного уведомления. Один экземпляр сотрудник ИФНС оставляет в налоговой, а на втором проставляет отметку и отдает налогоплательщику. Этот экземпляр необходимо сохранить, так как он подтверждает факт уведомления налоговой о смене объекта на УСН.
Подать уведомление можно и в электронном виде по ТКС. Электронный формат утвержден приказом ФНС от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@. Также уведомление можно направить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Уведомление о смене объекта на УСН можно подать в любую ИФНС, независимо от места учета организации или ИП. ФНС доработала свою программу, чтобы документы, связанные с применением УСН, можно было принимать от налогоплательщиков по принципу экстерриториальности. Об этом говорится в письме от 24.11.2021 № СД-4-3/16373@.
Как заполнить уведомление по форме № 26.2-6
Рекомендуемая форма (КНД 1150016) уведомления о смене объекта на УСН утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Это не то же самое уведомление, что подавали при переходе на УСН.
Уведомление о смене объекта на УСН состоит из одного листа. В верхней части укажите ИНН и КПП организации или ИНН предпринимателя, четырехзначный код инспекции, в которую сдаете уведомление, и наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя. Код инспекции можно узнать на сайте ФНС.
В основной части уведомления укажите год, с которого меняете объект налогообложения на УСН, и код объекта, который выбрали:
код «1» — если выбрали объект «Доходы»;
код «2» — если выбрали объект «Доходы минус расходы».
Если указали в уведомлении не тот код объекта, но обнаружили ошибку до крайнего срока подачи, заполните новое уведомление с верным кодом. Если ошибку обнаружили позже 31 декабря, поменять объект получится только через год (п. 2 ст. 346.14 НК).
В нижней части уведомления укажите код лица, которое его подписывает:
код «1» — руководитель организации (ИП);
код «2» — представитель;
Также укажите Ф.И.О. лица, которое подает уведомление, контактный телефон, а также дату и подпись.
Если уведомление подает представитель, укажите реквизиты доверенности и приложите оригинал или ее копию.
Частые вопросы при смене объекта на УСН
Можно ли отозвать уведомление о смене объекта налогообложения
Если организация или ИП уведомили инспекцию о переходе на упрощенку, но еще не начали применять спецрежим, объект налогообложения можно поменять со следующего года. До 31 декабря нужно подать новое уведомление о переходе на УСН и указать выбранный объект налогообложения. К новому уведомлению приложите письмо о том, что предыдущее уведомление аннулируется (п. 1 ст. 346.13, п. 2 ст. 346.14 НК, письмо Минфина от 16.01.2015 № 03-11-06/2/813).
Похожие правила действуют для новых организаций и ИП, которые подают уведомление о переходе на УСН в течение 30 дней с даты регистрации. За это время они вправе передумать и подать новое уведомление с другим объектом налогообложения. Если уложиться в эти 30 дней, первое уведомление инспекторы аннулируют (письмо ФНС от 11.09.2020 № СД-4-3/14754, которое согласовано с Минфином).
Можно ли учесть взносы за работников, уплаченные после смены объекта
Если вы начислили страховые взносы с выплат работникам при УСН «Доходы», а уплатили их после смены объекта налогообложения, учесть перечисленные суммы в расходах не получится.
В общем случае страховые взносы за работников включаются в расходы при расчете налоговой базы на УСН «Доходы минус расходы» (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК).
Но если организация или ИП перешли на объект «Доходы минус расходы», в налоговую базу нельзя включать расходы, понесенные в налоговых периодах, в которых они применяли объект «Доходы» (п. 4 ст. 346.17 НК).
Например, компания начислила страховые взносы за сотрудников в декабре 2024 года. Уплатить их нужно было не позднее 28 числа следующего месяца — то есть не позднее 28 января 2025 года. В декабре компания работала на УСН с объектом «Доходы». И страховые взносы за декабрь, уплаченные в январе, относятся к «доходному периоду», несмотря на то, что с января 2025 года компания перешла на объект «Доходы минус расходы». Поэтому учесть эти взносы в расходах после смены объекта компания не сможет.
Подтверждение в п. 4 ст. 346.17 НК, письме Минфина от 26.05.2014 № 03-11-06/2/24949.
Обязательно ли уведомлять ИФНС о смене объекта по форме № 26.2-6
Да, обязательно. Смена объекта налогообложения на УСН, как и переход на этот спецрежим носит уведомительный характер. Других способов перехода не предусмотрено.
Заключение
Налогоплательщику важно сразу не ошибиться с выбором объекта на УСН. Какой объект выбран в уведомлении, так бизнес и должен работать. Но все же выход есть. Сменить объект можно с начала следующего года, воспользовавшись нашей инструкцией. Есть одно но — когда перепутали объект в момент перехода.
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