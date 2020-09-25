Новая концепция развития ЭДО от ФНС: к чему готовиться

ФНС России давно и успешно находится на передовых развития ЭДО: еще в 2012 году в Налоговом кодексе появились нормы, закрепляющие обязательность электронных счетов-фактур по форматам ФНС. Но при этом их доля сегодня составляет всего около 9%, получается, что проникновение электронных документов идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы бизнесу.

Для создания условий по развитию ЭДО, ФНС в своей структуре создала Управление электронного документооборота, которым руководит Федор Вадимович Новиков. Одним из первых шагов Управления стала разработка блока мероприятий, которые позволят вывести ЭДО как внутри страны, так и с иностранным элементом, на качественно новый уровень.

К чему готовиться бизнесу

1. Универсальные форматы электронных документов

Планируется разработать унифицированную структуру для всех электронных документов, чтобы налогоплательщикам могли быстрее (автоматизировано) и проще переносить и обрабатывать информацию.

2. Электронные документы с шаблонами визуализации внутри

Сейчас файл может быть создан в формате, который читает только определенная система или ПО. Из-за этого появляются сложности с предоставлением электронных документов, например, в суд. Планируется разработать такие требования, чтобы документы можно было открывать в любой системе и без проблем визуализировать содержимое в понятном виде. В частности рассматривается вариант использования формата PDF/A3.

3. Закрепление новых форматов электронных документов

ФНС выделила список документов, которые в первую очередь требуют разработки форматов:

договор с контрагентом, оферта, акцепт;

акт сверки;

транспортная накладная;

счет;

документ, оформляемый при возврате товара;

претензия;

КС-2;

КС-3.

4. Динамичное развитие ЭДО между хозяйственными субъектами

Рассматривается возможность введения обязательности ЭДО для определенных типов документов: счетов-фактур, товарных накладных, путевых листов и др. Внедрение будет постепенным, в несколько этапов с учетом категории бизнеса и особенностей обмена конкретного документа.

5. Создание и упрощение правил обмена электронными документами

Планируется разрешить обмениваться электронными документами не только через оператора ЭДО, а и любыми другими каналами связи (e-mail, флешка, файловый обменник и т.д.), с условием обязательной регистрации документа в системе оператора электронного документооборота. Каждый зарегистрированный документ в автоматическом режиме будет передаваться в контролирующий государственный орган.

6. Совершенствование технологии предоставления документов в суд и органы исполнительной власти.

Единый формат позволит предоставлять электронные документы в исходном виде, без печати на бумаге и заверения.

Также планируется реализовать принцип «однократности» предоставления истребуемых документов. Необходимые сведения органы исполнительной власти будут запрашивать не у налогоплательщиков, а в государственных информационных системах или у операторов ЭДО. Например, в отношении счетов-фактур по товарам, подлежащим прослеживаемости, данные будут запрашиваться ФНС у оператора ЭДО.

7. Развитие международного ЭДО

Управление ЭДО также принимает активное участие в выработке стратегии и тактики международного обмена. Так, при создании единого формата документов будет учитываться международный формат, будет создан международный каталог национальных решений в области регулирования электронного документооборота.

8. Расширение сферы использования электронной подписи

Будет реализована возможность хранения закрытого ключа электронной подписи удаленно, а также планируется введение нового вида электронной подписи — обезличенной — для автоматического подписания ряда документов (например, квитанций о приеме документа).

Список мероприятий будет расширяться, так как выработка стратегии повышения эффективности, безопасности и прозрачности хозяйственной деятельности является приоритетной задачей государства, а Управление ЭДО ФНС, как ведущий методолог гражданского ЭДО, нацелено решать современные и востребованные задачи.

Как СБИС примет нововведения

Работа ФНС по развитию ЭДО проходит при плотном взаимодействии с операторами электронного документооборота и бизнесом. СБИС активно участвует в рабочих группах и пилотах. Как только утверждаются новые требования, они сразу появляются в программе.