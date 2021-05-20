Перешли с вмененки на УСН: не переплачивайте налоги

Налоговые льготы для тех, кто вынужденно уходит с ЕНВД, принимали в последний момент. Поэтому до сих пор не все бывшие вмененщики знают, что в их регионе действуют пониженные ставки по УСН. Мы решили срочно исправить этот пробел, чтобы вы не платили лишние налоги.

У регионов есть право снижать ставку по УСН «Доходы» до 1%, а по УСН «Доходы — расходы» до 5% (ст. 346.20 НК РФ). С 2021 года многие регионы воспользовались этим правом и установили льготные ставки специально для тех, кто применял ЕНВД. Правда, это лишь временная мера.

Какие регионы снизили ставки по УСН

Информацию по своему региону вы можете проверить на официальном сайте налоговой. Для этого выберите свой регион на сайте ФНС и перейдите в последний раздел.

Начиная с квартала, в котором доходы превысят 150 млн руб. (но не более 200 млн) или средняя численность превысит 100 человек (но не более 130 человек), льготы перестанут действовать. Ставка по УСН «Доходы» составит 8%, по УСН «Доходы – расходы» — 20%.

Если поздно узнали про льготы

Если за 1 квартал 2021 года вы рассчитали и уплатили авансовый платеж по УСН по обычной ставке — не страшно. Авансовый платеж по УСН за полугодие рассчитайте по пониженной ставке, вычтите уплаченный платеж за 1 квартал, а разницу перечислите не позднее 26 июля. Если переплатили за 1 квартал «сильно больше», сумма оставшейся переплаты уменьшит авансовый платеж за 9 месяцев и годовой налог.

Что обязательно указать в декларации по УСН

В декларации за 2021 год нужно указать код обоснования применения пониженной ставки. Это строка 124 раздела 2.1.1. или строка 264 раздела 2.2.

Этот код состоит из двух частей:

Первая часть: 3462010 — для УСН «Доходы» или 3462020 — для УСН «Доходы — расходы». Налогоплательщики Крыма и Севастополя указывают код 3462030.

Вторая часть: номер статьи, пункта и подпункта закона субъекта РФ. Для каждого значения по 4 ячейки. Пустые ячейки заполняются нулями.

Например, код обоснования пониженной ставки 6% по УСН «Доходы — расходы» для бывших вмененщиков Ярославской области:

Первая часть кода: для УСН «Доходы — расходы».

Вторая часть кода: статья 1.1, пункт (часть) 4, подпункт 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з.