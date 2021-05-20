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Перешли с вмененки на УСН: не переплачивайте налоги

Для рубрики УСН
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Налоговые льготы для тех, кто вынужденно уходит с ЕНВД, принимали в последний момент. Поэтому до сих пор не все бывшие вмененщики знают, что в их регионе действуют пониженные ставки по УСН. Мы решили срочно исправить этот пробел, чтобы вы не платили лишние налоги.

У регионов есть право снижать ставку по УСН «Доходы» до 1%, а по УСН «Доходы — расходы» до 5% (ст. 346.20 НК РФ). С 2021 года многие регионы воспользовались этим правом и установили льготные ставки специально для тех, кто применял ЕНВД. Правда, это лишь временная мера.

Какие регионы снизили ставки по УСН

Информацию по своему региону вы можете проверить на официальном сайте налоговой. Для этого выберите свой регион на сайте ФНС и перейдите в последний раздел.

Регион

Ставки УСН

Условия

03

Республика Бурятия

 

Закон от 27.11.2020 № 1277-VI

5% — «Доходы –расходы»

1% — «Доходы»

 

На 2021 год

Если ЕНВД совмещали с другими СНО:

  • Основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 01.11.2020 — по которому применялась ЕНВД.
  • Не менее 50% доходов в 2021 году — от деятельности, которая была на ЕНВД.

Льгота не применяется, если основной код вида деятельности на 01.11.2020 — 47.25 «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах».

 

04

Республика Алтай

 

Закон от 11.06.2020 № 29-РЗ

5% — «Доходы – расходы» в 2021 (8% — 2022, 11% — 2023)

1% — «Доходы» в 2021 (2% — в 2022, 4% — в 2023)

 

Основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 01.01.2020 — по которому применялась ЕНВД.

 

10

Республика Карелия

 

Закон от 24.12.2020 № 2530-ЗРК

7% — «Доходы – расходы»

2% — «Доходы»

 

На 2021 год

  • Не менее 80% доходов за 2020 год — от деятельности, которая была на ЕНВД.
  • Среднесписочная численность за 2021 год не менее 90% численности за 2020 год.

13

Республика Мордовия

 

Закон от 26.12.2020 № 92-З

5% — «Доходы – расходы»

1% — «Доходы»

 

На 2021 год

Пониженные ставки УСН действуют для тех видов деятельности, которые были на ЕНВД.

  • Нет недоимки по налогам на 01.05.2022.
  • Среднемесячная зарплата на 1 работника не ниже МРОТ.
  • Среднесписочная численность за 2021 год не менее 90% численности за 2020 год и не менее 5 человек.

14

Республики Саха

 

Закон от 24.12.2020 2284-З № 479-VI

5% — «Доходы – расходы»

1% — «Доходы»

 

На 2021 год

Специальных условий и ограничений нет.

19

Республики Хакасия

 

Закон от 11.03.2021 № 08-ЗРХ

6% — «Доходы – расходы»

3% — «Доходы»

 

На 2021 год

Нельзя применять пониженные ставки, если:

  • За 2021 доходы от продажи подакцизных товаров более 50%.
  • Основной вид деятельности на 01.11.2020 — 47.73 (аптеки). За исключением аптек, у которых не менее 70% дохода получено в 2021 году от продажи в сельской местности.

18

Удмуртская Республика

 

Закон от 30.11.2020 № 78-РЗ

5% — «Доходы – расходы»

2% — «Доходы»

 

На 2021 год

  • Деятельность осуществляется на территории Удмуртской Республики.
  • Налогоплательщики включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

24

Красноярский край

 

Закон от 19.11.2020 № 10-4347

10% — «Доходы – расходы» в 2021 (12,5% — 2022)

4% — «Доходы» в 2021 (5% — в 2022)

 

До 2021 была только ЕНВД без совмещения с другими СНО.

33

Владимирская область

 

Закон от 30.11.2020 № 115-ОЗ

9% — «Доходы – расходы»

4% — «Доходы»

 

На 2021 год

Не менее 70% доходов в 2021 году — от деятельности, которая была на ЕНВД.

 

35

Вологодская область

 

Закон от 11.12.2020 № 4817-ОЗ

5% — «Доходы – расходы»

2% — «Доходы»

 

На 2021 год

  • Не менее 80% доходов за 2020 год — от деятельности, которая была на ЕНВД.
  • Среднесписочная численность за 2021 год не менее 90% численности за 2020 год (может быть снижена на 1 человека).
  • Среднемесячная зарплата на 1 работника не ниже МРОТ (с учетом районного коэффициента) в течение всего 2021 года

 

37

Ивановская область

 

Закон от 21.12.2020 № 85-ОЗ

5% — «Доходы – расходы»

 

На 2021 год

Для торговли розничной, развозной, разносной, через автоматы.

42

Кемеровская область — Кузбасс

 

Закон от 09.12.2020 № 143-ОЗ

9% — «Доходы – расходы» в 2021 (12% — 2022)

3% — «Доходы» в 2021 (4,5% — в 2022)

 

До 2021 была только ЕНВД без совмещения с другими СНО.

43

Кировская область

 

Закон от 29.12.2021 № 443-ЗО

5% — «Доходы – расходы»

1% — «Доходы»

 

На 2021 год

Не менее 70% доходов в 2021 году — от деятельности, которая была на ЕНВД.

 

65

Сахалинская область

 

Закон от 20.02.2021 № 9-ЗО

5% — «Доходы – расходы» в 2021 (10% — 2022)

1% — «Доходы» в 2021 (4% — в 2022)

 

Если применяли ЕНВД на территории Сахалинской области.

70

Томская область

 

Закон от 26.02.2021 № 2-ОЗ

8% — «Доходы – расходы»

3% — «Доходы»

 

На 2021 год

  • Для применения ставки по УСН 8% — деятельность должна осуществляться на территории городских и сельских поселений Томской области.
  • Если было совмещение с УСН: не менее 50% доходов в 2021 году — от деятельности, которая была на ЕНВД.

Пониженные ставки не применяются при осуществлении лицензируемой деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.

75

Забайкальский край

 

Закон от 27.11.2020 г. № 1856

5% — «Доходы – расходы»

1% — «Доходы»

 

На 2021–2023 годы

  • Основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 01.11.2020 — по которому применялась ЕНВД.
  • Не менее 70% доходов в 2021 году — от деятельности, которая была на ЕНВД.

Льгота не применяется, если основной код вида деятельности на 01.11.2020 – 47.25 (ОКВЭД-2).

76

Ярославская область

 

Закон от 25.12.2020 № 103-з

6% — «Доходы – расходы»

2% — «Доходы»

 

На 2021 год

Не менее 70% доходов за 2020 год — от деятельности, которая была на ЕНВД.

91

Республика Крым

 

Закон от 25.01.2021 № 155-ЗРК/2021

5% — «Доходы – расходы»

2% — «Доходы»

 

На 2021—2022 годы

До 2021 была только ЕНВД без совмещения с другими СНО.

Нельзя применять пониженные ставки, если в 2019–2020 годах ЕНВД применялась по ОКВЭД 47.73 (аптеки).

Начиная с квартала, в котором доходы превысят 150 млн руб. (но не более 200 млн) или средняя численность превысит 100 человек (но не более 130 человек), льготы перестанут действовать. Ставка по УСН «Доходы» составит 8%, по УСН «Доходы – расходы» — 20%. 

Если поздно узнали про льготы

Если за 1 квартал 2021 года вы рассчитали и уплатили авансовый платеж по УСН по обычной ставке — не страшно. Авансовый платеж по УСН за полугодие рассчитайте по пониженной ставке, вычтите уплаченный платеж за 1 квартал, а разницу перечислите не позднее 26 июля. Если переплатили за 1 квартал «сильно больше», сумма оставшейся переплаты уменьшит авансовый платеж за 9 месяцев и годовой налог.

Что обязательно указать в декларации по УСН

В декларации за 2021 год нужно указать код обоснования применения пониженной ставки. Это строка 124 раздела 2.1.1. или строка 264 раздела 2.2.

Этот код состоит из двух частей:

  • Первая часть: 3462010 — для УСН «Доходы» или 3462020 — для УСН «Доходы — расходы». Налогоплательщики Крыма и Севастополя указывают код 3462030.
  • Вторая часть: номер статьи, пункта и подпункта закона субъекта РФ. Для каждого значения по 4 ячейки. Пустые ячейки заполняются нулями.

Например, код обоснования пониженной ставки 6% по УСН «Доходы — расходы» для бывших вмененщиков Ярославской области:

Первая часть кода: для УСН «Доходы — расходы».

Вторая часть кода: статья 1.1, пункт (часть) 4, подпункт 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з.

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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