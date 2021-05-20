Перешли с вмененки на УСН: не переплачивайте налоги

Налоговые льготы для тех, кто вынужденно уходит с ЕНВД, принимали в последний момент. Поэтому до сих пор не все бывшие вмененщики знают, что в их регионе действуют пониженные ставки по УСН. Мы решили срочно исправить этот пробел, чтобы вы не платили лишние налоги.
У регионов есть право снижать ставку по УСН «Доходы» до 1%, а по УСН «Доходы — расходы» до 5% (ст. 346.20 НК РФ). С 2021 года многие регионы воспользовались этим правом и установили льготные ставки специально для тех, кто применял ЕНВД. Правда, это лишь временная мера.
Какие регионы снизили ставки по УСН
Информацию по своему региону вы можете проверить на официальном сайте налоговой. Для этого выберите свой регион на сайте ФНС и перейдите в последний раздел.
Регион
Ставки УСН
Условия
03
Республика Бурятия
5% — «Доходы –расходы»
1% — «Доходы»
На 2021 год
Если ЕНВД совмещали с другими СНО:
Льгота не применяется, если основной код вида деятельности на 01.11.2020 — 47.25 «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах».
04
Республика Алтай
5% — «Доходы – расходы» в 2021 (8% — 2022, 11% — 2023)
1% — «Доходы» в 2021 (2% — в 2022, 4% — в 2023)
Основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 01.01.2020 — по которому применялась ЕНВД.
10
Республика Карелия
7% — «Доходы – расходы»
2% — «Доходы»
На 2021 год
13
Республика Мордовия
5% — «Доходы – расходы»
1% — «Доходы»
На 2021 год
Пониженные ставки УСН действуют для тех видов деятельности, которые были на ЕНВД.
14
Республики Саха
5% — «Доходы – расходы»
1% — «Доходы»
На 2021 год
Специальных условий и ограничений нет.
19
Республики Хакасия
6% — «Доходы – расходы»
3% — «Доходы»
На 2021 год
Нельзя применять пониженные ставки, если:
18
Удмуртская Республика
5% — «Доходы – расходы»
2% — «Доходы»
На 2021 год
24
Красноярский край
10% — «Доходы – расходы» в 2021 (12,5% — 2022)
4% — «Доходы» в 2021 (5% — в 2022)
До 2021 была только ЕНВД без совмещения с другими СНО.
33
Владимирская область
9% — «Доходы – расходы»
4% — «Доходы»
На 2021 год
Не менее 70% доходов в 2021 году — от деятельности, которая была на ЕНВД.
35
Вологодская область
5% — «Доходы – расходы»
2% — «Доходы»
На 2021 год
37
Ивановская область
5% — «Доходы – расходы»
На 2021 год
Для торговли розничной, развозной, разносной, через автоматы.
42
Кемеровская область — Кузбасс
9% — «Доходы – расходы» в 2021 (12% — 2022)
3% — «Доходы» в 2021 (4,5% — в 2022)
До 2021 была только ЕНВД без совмещения с другими СНО.
43
Кировская область
5% — «Доходы – расходы»
1% — «Доходы»
На 2021 год
Не менее 70% доходов в 2021 году — от деятельности, которая была на ЕНВД.
65
Сахалинская область
5% — «Доходы – расходы» в 2021 (10% — 2022)
1% — «Доходы» в 2021 (4% — в 2022)
Если применяли ЕНВД на территории Сахалинской области.
70
Томская область
8% — «Доходы – расходы»
3% — «Доходы»
На 2021 год
Пониженные ставки не применяются при осуществлении лицензируемой деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.
75
Забайкальский край
5% — «Доходы – расходы»
1% — «Доходы»
На 2021–2023 годы
Льгота не применяется, если основной код вида деятельности на 01.11.2020 – 47.25 (ОКВЭД-2).
76
Ярославская область
6% — «Доходы – расходы»
2% — «Доходы»
На 2021 год
Не менее 70% доходов за 2020 год — от деятельности, которая была на ЕНВД.
91
Республика Крым
5% — «Доходы – расходы»
2% — «Доходы»
На 2021—2022 годы
До 2021 была только ЕНВД без совмещения с другими СНО.
Нельзя применять пониженные ставки, если в 2019–2020 годах ЕНВД применялась по ОКВЭД 47.73 (аптеки).
Начиная с квартала, в котором доходы превысят 150 млн руб. (но не более 200 млн) или средняя численность превысит 100 человек (но не более 130 человек), льготы перестанут действовать. Ставка по УСН «Доходы» составит 8%, по УСН «Доходы – расходы» — 20%.
Если поздно узнали про льготы
Если за 1 квартал 2021 года вы рассчитали и уплатили авансовый платеж по УСН по обычной ставке — не страшно. Авансовый платеж по УСН за полугодие рассчитайте по пониженной ставке, вычтите уплаченный платеж за 1 квартал, а разницу перечислите не позднее 26 июля. Если переплатили за 1 квартал «сильно больше», сумма оставшейся переплаты уменьшит авансовый платеж за 9 месяцев и годовой налог.
Что обязательно указать в декларации по УСН
В декларации за 2021 год нужно указать код обоснования применения пониженной ставки. Это строка 124 раздела 2.1.1. или строка 264 раздела 2.2.
Этот код состоит из двух частей:
- Первая часть: 3462010 — для УСН «Доходы» или 3462020 — для УСН «Доходы — расходы». Налогоплательщики Крыма и Севастополя указывают код 3462030.
- Вторая часть: номер статьи, пункта и подпункта закона субъекта РФ. Для каждого значения по 4 ячейки. Пустые ячейки заполняются нулями.
Например, код обоснования пониженной ставки 6% по УСН «Доходы — расходы» для бывших вмененщиков Ярославской области:
Первая часть кода: для УСН «Доходы — расходы».
Вторая часть кода: статья 1.1, пункт (часть) 4, подпункт 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з.